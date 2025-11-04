Trust Walletは、TWTによって動作する新しいプレミアムプログラムでユーザーをVIPに変える

2025年11月4日 - 世界をリードする自己保管財布Web3は2億2000万人を超えるユーザーを擁し、今日、財布内の継続的な活動のためにユーザーを報酬する新しい忠誠心プログラム「Trust Premium」の発売を発表しました。 財布信頼、 財布信頼、 Trust Premiumは、ユーザーが資産を所有している一方で、彼らの忠誠心は歴史的に認識されていない。Web3の初期クエストプログラムは興奮を生み出したが、有意義な進歩や持続可能な報酬を提供することはめったにない。 Trust Premium を使用すると、ユーザーは Trust XP を Trust Wallet の日常的なアクションから獲得し、ブロンズ → シルバー → ゴールドレイヤーを通過します。TWT を保有またはロックすることにより、TWT はより高いレイヤーを強化し、維持し、ガスや料金の節約などの財布内の利点を解除し、間もなく Trust Alpha、キャンペーンやエアドロップ、および進化するパートナーの報酬に独占的なアクセスを提供します。 \n \n 「Web3では、信頼は価値に値する。Trust Premiumは、信頼財布のユーザーが毎日交換しているか、単に資産を保護しているかに関係なく、信頼財布のユーザーの行動は今、実際の進歩を生み出し、有意義な利益を解き放つ - すべてが完全に自己保護のままです」とTrust WalletのCEOEowyn Chenは述べました。 Trust WalletのCEOであるEowyn Chen氏が述べた。 「Web3では、信頼は価値に値する。Trust Premiumは、信頼財布のユーザーが毎日交換しているか、単に資産を保護しているかに関係なく、ユーザーの行動は今、真の進歩を生み出し、有意義な利益を解き放つ - すべてが完全に自己保護のままです。 信頼プレミアムの働き方 \n \n \n \n \n Earn Trust XPsユーザーは、毎日のチェックイン、交換、財布の資金調達を含む日常の行動からXP(経験ポイント)を収集します。 ユーザーはブロンズ→シルバー→ゴールドから進歩し、各層はより高い利点を解き放つ。 Boost With TWTHolding or Locking TWTはXPの進歩を強化し、より高いレベルをブロックし、より深い利点、独占キャンペーン、および早期製品アクセスを提供します。 Unlock Benefits Seamless In-AppBenefitsは、以下を含む自動的に適用されます。 ガス節約費 \n \n \n \n \n 0 ガス料金 on swapping to TWT Discounted swap fees (limiter offer; where supported) Trust Alphaおよび機能実験への優先アクセス - 間もなく ユニークなキャンペーン、パートナーオファー、その他へのアクセス - coming soon \n \n 「Trust Premium は忠誠心を明らかにします」と Chen は続けました。 「あなたの行動、あなたの進歩、あなたの報酬、すべてオンチェーンで、あなたが所有しています。 チャンは続けた。 「Trust Premiumは忠誠心を明らかにする」 “Your actions, your progress, your rewards; all on chain and owned by you. This is loyalty built for Web3.” Trust Premium は今日、サポートされている地域で展開を開始します. ユーザーは Trust Wallet の Premium ダッシュボードにアクセスして、XP、レイヤーの状態、タスク、および将来の利点を確認できます。 信頼財布について Web3は、デジタル資産のパワーを完全に所有し、コントロールし、活用したい人々のためのセキュアでセキュアなWeb3財布とゲートウェイです。 信頼財布 信頼財布 初心者から経験豊富なユーザーまで、世界中の何百万人もの人々がWeb3を体験し、dAppsに安全にアクセスし、暗号通貨やNFTをストレージし、管理し、賞金を稼ぐために暗号通貨を購入、販売し、賭けます。 メディアの連絡先: press@trustwallet.com press@trustwallet.com について \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム