Trust Wallet convierte a los usuarios en VIPs con un nuevo programa Premium, impulsado por TWT

4 de noviembre de 2025 - Con más de 210 millones de usuarios, Trust Premium es un programa de fidelización que recompensa a los usuarios por su actividad continua dentro de la cartera. Trust Premium reconoce la participación de Web3, ya sea intercambiando, apostando, financiando o simplemente manteniendo activos, y la convierte en beneficios duraderos a través de un sistema de nivel alimentado por Trust XPs y Trust Wallet Token (TWT). La cartera de confianza, La cartera de confianza, Trust Premium aborda una brecha fundamental en la auto-custodia: mientras que los usuarios poseen sus activos, su lealtad ha pasado históricamente sin reconocerse.Los programas de búsqueda temprana en Web3 generaron emoción pero rara vez ofrecieron progresos significativos o recompensas duraderas. Trust Premium cambia la lealtad de "ganar y olvidar" a "ganar y desbloquear"; dando a cada acción un valor duradero, progreso visible y utilidad real. Con Trust Premium, los usuarios ganan Trust XPs de las acciones cotidianas en Trust Wallet y progresan a través de los niveles de Bronce → Plata → Oro. El mantenimiento o bloqueo de TWT fortalece y mantiene los niveles más altos, desbloqueando beneficios inmediatos en la cartera como ahorros en gas y tarifas, y pronto acceso exclusivo a Trust Alpha, campañas y airdrops, y recompensas de socios en evolución. \n \n “En Web3, Trust merece valor. Trust Premium reconoce el camino que toma cada usuario de Trust Wallet. Ya sea que alguien esté intercambiando diariamente o simplemente salvaguardando sus activos, las acciones de nuestros usuarios ahora construyen progresos reales y desbloquean beneficios significativos - todo mientras permanecen totalmente auto-custodiales”, dijo Eowyn Chen, CEO de Trust Wallet. dijo Eowyn Chen, CEO de Trust Wallet. "En Web3, Trust merece valor. Trust Premium reconoce el camino que cada usuario de Trust Wallet toma. Ya sea que alguien esté intercambiando diariamente o simplemente salvaguardando sus activos, las acciones de nuestros usuarios ahora construyen progresos reales y desbloquean beneficios significativos - todo mientras permanecen totalmente auto-custodiales". Cómo funciona Trust Premium \n \n \n \n \n Los usuarios recogen XPs (Puntos de Experiencia) de las acciones cotidianas, incluyendo los cheques diarios, el intercambio y la financiación de la cartera. Los usuarios progresan de Bronce → Plata → Oro, con cada nivel desbloqueando beneficios más altos. TWT amplifica el progreso de XP y permite desbloquear niveles más altos, proporcionando así acceso a beneficios más profundos, campañas exclusivas y acceso temprano a productos. Los beneficios de desbloqueo Seamlessly In-App se aplican automáticamente, incluyendo: Ahorros de gas \n \n \n \n \n 0 tarifas de gas en cambio a TWT Tarifas de swap descuentadas (oferta limitadora; cuando se apoya) Acceso prioritario a Trust Alpha y experimentos de características - pronto Acceso a campañas exclusivas, ofertas de socios y más - pronto \n \n “Trust Premium hace visible la lealtad”, continuó Chen. “sus acciones, su progreso, sus recompensas; todo en cadena y propiedad de usted. Y Chen continuó. “El Trust Premium hace visible la lealtad” “Tus acciones, tu progreso, tus recompensas; todo en cadena y propiedad de ti. Los usuarios pueden acceder al panel Premium en Trust Wallet para ver sus XP, estado de nivel, tareas y beneficios. Sobre la cartera de confianza es la cartera y la puerta de acceso segura y autosuficiente de Web3 para personas que desean poseer, controlar y aprovechar plenamente el poder de sus activos digitales. Confía en la cartera Confía en la cartera Desde los principiantes hasta los usuarios experimentados, Trust Wallet hace que sea más fácil, más seguro y más conveniente para millones de personas en todo el mundo experimentar Web3, acceder a dApps de forma segura, almacenar y gestionar sus criptomonedas y NFT, así como comprar, vender y apostar en criptomonedas para ganar recompensas, todo en un solo lugar y sin límites. Para contactar con los medios de comunicación: Presta@trustwallet.com Presta@trustwallet.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa