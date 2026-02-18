Sai、CEXスピードとオンチェーン決済を組み合わせたPerpsプラットフォームを発売

パナマ市、パナマ共和国、2026年2月18日/チェーンワイヤー/-- 今日は、オンチェーン決済の透明性と自己保守性を持つ中央交換のように迅速かつ直感的に構築された永続的な取引プラットフォームSai Perpsを立ち上げました。 知る SAI DEVELOPED 2026年2月18日から3月19日まで続く1ヶ月間のオンチェーントレーディングコンテストで、賞金総額25000ドルとなっています。このキャンペーンは、パフォーマンスと参加の両方を報酬するように設計された2つの段階に構成されています:収益性の高いトレーダーのためのPNLコンテスト、最小限のボリューム値に達し、早期に取り組むトレーダーのための最初に来て、最初にサービスする「Be Early」の段階に続きます。 さあ、Saichoに行こう。 \n \n 「オンチェーン市場では、トレーダーがスピードと自己監視の間で妥協する必要はありません」とSaiの貢献者であるMatthias Darblade氏は述べています。「Sai Perpsは、クリーンでCEXのような経験を望むアクティブなトレーダー向けに設計されており、同時にオンチェーンインフラストラクチャだけが提供できる透明性と決済の保証を得ています。 「オンチェーン市場では、トレーダーがスピードと自己監視の間で妥協する必要はありません」とSaiの貢献者であるMatthias Darblade氏は述べています。「Sai Perpsは、クリーンでCEXのような経験を望むアクティブなトレーダー向けに設計されており、同時にオンチェーンインフラストラクチャだけが提供できる透明性と決済の保証を得ています。 なぜSai vs. Other Perps DEX Sai Perpsは前提に基づいて構築されています:取引はオンチェーン・パープの通常の摩擦なしにアクセス可能でなければなりません。 \n \n \n \n \n CEX-like UX, onchain settlement: 透明性と検証性のためにオンチェーンで取引を決めるために、迅速かつ熟知するように設計された簡素化された取引経験。 深く、スムーズな市場のために構築されたインフラ: Sai は、より一貫した実行と強力な市場整合性をサポートするために、流動性、リスクシステム、およびオラクル設計に重点を置きました。 新規および経験豊富なトレーダーの両方にアクセス可能:高度なトレーディング能力を犠牲にすることなく、スピードと明確性のために最適化されたプラットフォーム体験。 仮想通貨を超えるロードマップ:Saiの計画された拡大には、株式、商品、FX市場、Sai Savings(預金による収益)やクロスチェーンの預金などのユーザー中心の資本効率機能が含まれます。 Let’s Go Saicho: $25,000 Trading Competition (Feb 18 - Mar 19, 2026) Let's Go Saichoは、2週間の段階でSaiの取引を報酬する1ヶ月のコンテストです。 \n \n \n フェーズ1(2月18日～3月4日):PNLコンテスト20,000ドルの賞金プール、50勝 フェーズ2 (Mar 5 - Mar 19): Be Early (First Come First Serve) 50 勝者 Sai 上に上場しているすべての市場は両方の段階で適用されます。トレーダーは、サポートされた保証金(例えば、USDCおよびSaiで利用可能なstNIBIなどの他のサポートされた資産)を使用して、どの上場カップルでも長くまたは短く行うことができます。 . 訪問はこちら SAIについて セイの使命は、透明性や自己保護を犠牲にすることなく、先進的な取引をアクセスできるようにすることです。 知る Saiは、コアトレーディングインフラストラクチャとユーザー体験の完了に焦点を当て、流動性とリスクシステムを構築し、よりスムーズな実行のために、ユーザーが無駄な保証金で稼ぐのを助ける収益機能の基礎を築くことに焦点を当てています。 コンタクト PRとメディアの関連情報 Press@sai.fun の検索結果 \n \n This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program. この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireによって発表されました。 This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging. この記事は、HackerNoon's Business Bloggingの下で Chainwireによって発表されました。 プログラム プログラム ディスカレーター: この記事は情報のみを目的とし、投資アドバイスを構成するものではありません。暗号通貨は投機的で複雑で、高いリスクを伴います。これは高価格変動と初期投資の潜在的損失を意味する可能性があります。あなたは、投資の目的、財務状況を考慮し、投資の決定を下す前に財務アドバイザーに相談する必要があります。 HackerNoon編集チームは、文法的な正確さのために物語を検証し、この記事で述べた情報の正確性、信頼性、または完全性を承認または保証しません。 #DYOR