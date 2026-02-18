Sai በ CEX ፍጥነት እና Onchain Settlement ጋር ተኳሃኝ Perps መድረክ ይጀምራል

የፓናማ ከተማ, የፓናማRepublic, February 18, 2026/Chainwire/-- ዛሬ የ Sai Perps, አንድ perpetual የንግድ መድረክ በ onchain ትክክለኛነት እና ራስን ጥበቃ ጋር የኮምፒውተር ልውውውጥ እንደ ፈጣን እና ተስማሚ እንዲሆን የተመሰረተ ነው. አግኙን አግኝቷል በ 2026 በካቲት 18 እስከ የ 19 መጋቢት 2026 ውስጥ ይጀምራል, አንድ ወር የመስመር ላይ ትራንስፖርት, የ $ 25,000 አጠቃላይ ግምገማዎች ጋር. የኮምፒዩተር በ 2 ክፍሎች ውስጥ የተመሠረተ ነው: የ PNL ግምገማዎች ለወደፊቱ የንግድ ባለሙያዎች, ከዚያም የመጀመሪያው መግቢያ, የመጀመሪያው መግቢያ የንግድ ባለሙያዎች ለወደፊቱ መግቢያ እና ዝቅተኛ መጠን ፍጥነት ያደርጋል. ይሆናል Saicho \n \n “Onchain ገበያዎች የኮምፒውተርዎችን በከፍተኛ ፍጥነት እና የግል ደህንነት መካከል ትክክለኛነት ለመፈለግ አይፈልግም,” የ Sai አቅራቢ Matthias Darblade እንዲህ ይላል. “Sai Perps ለስላሳ የኮምፒውተርዎች የተመሠረተ ነው, እነርሱ የ CEX-like ልምድ ያስፈልጋቸዋል, ነገር ግን ብቻ በኮምፒውተር ኢንዱስትሪ ማቅረብ ይችላሉ የላቀነት እና ትክክለኛነት ዋስትና ያገኛሉ.” “Onchain ገበያዎች የኮምፒውተርዎችን በከፍተኛ ፍጥነት እና የግል ደህንነት መካከል ትክክለኛነት ለመፈለግ አይፈልግም,” የ Sai አቅራቢ Matthias Darblade እንዲህ ይላል. “Sai Perps ለስላሳ የኮምፒውተርዎች የተመሠረተ ነው, እነርሱ የ CEX-like ልምድ ያስፈልጋቸዋል, ነገር ግን ብቻ በኮምፒውተር ኢንዱስትሪ ማቅረብ ይችላሉ የላቀነት እና ትክክለኛነት ዋስትና ያገኛሉ.” Why Sai vs. ሌሎች Perps DEXs የ Sai Perps በመጀመሪያ ላይ የተመሰረተ ነው: የንግድ በ onchain perps የተመሠረተ ፍትሃዊነት አይችልም. የ Sai በዚህ perpDEX ጋር ተመሳሳይ ነው: \n \n \n \n \n የ CEX-like UX, onchain settlement: የንግድ ልምድ ፈጣን እና የተመሠረተ ነው, እና የንግድ አጠቃቀም እና ትክክለኛነት ለማግኘት onchain. ለብዙ, ቀላል ገበያዎች የተመሰረተ ኢንቨስትመንት: Sai ከባድ ገበያ ትክክለኛነት እና ጠንካራ ገበያ ትክክለኛነት ለማስተካከል በሽያጭነት, የሽያጭ ስርዓቶች እና oracle ዲዛይን ላይ አስደሳች ነው. አዲስ እና ተሞክሮ የንግድ ጓደኞች ሁለቱም ተስማሚ ነው: በከፍተኛ የንግድ ችሎታ ለማግኘት ፍጥነት እና ትክክለኛነት ለማግኘት የተመሠረተ የፕላስቲክ ልምድ. የ Crypto Perps በላይ ሮድ ካርታ: የ Sai የተመሠረተ ልማት የክፍያዎች, የሽቦዎች, እና የ FX ገበያዎች ያካትታል, እንዲሁም የ Sai Sparings (የመግበሪያዎች ላይ ውሂብ) እና cross-chain deposits እንደ ተጠቃሚ-መተኮር የክፍያ ውጤታማነት ባህሪያት. የ 25,000 ዶላር የንግድ ክወና (የካቲት 18 - ማር 19, 2026) Let's Go Saicho ከሁለት ሳምንታት ውስጥ በ Sai ላይ የንግድ ይሸፍናል: \n \n \n Fase 1 (Feb 18 – Mar 4): የ PNL Wettbewerb 20,000 ዶላር ግምገማዎች, 50 ተጫዋቾች የ 2 ኛ ደረጃ (Mar 5 – Mar 19): ከባድ ይሆናል (First Come First Serve) እና $5,000 ጉርሻ ቦርሳ, 50 ተጫዋቾች ሁሉም ገበያዎች በ Sai ላይ የተመሠረተ ናቸው ሁለቱም ደረጃዎች ውስጥ ተስማሚ ናቸው. የንግድ ባለሙያዎች በዩናይትድ ስቴትስ እና በዩናይትድ ስቴትስ ላይ ይገኛል እንደ በዩናይትድ ስቴትስ እና ሌሎች የተመሠረተ መሳሪያዎች በዩናይትድ ስቴትስ እና በዩናይትድ ስቴትስ እንደ በዩናይትድ ስቴትስ እና በዩናይትድ ስቴትስ ላይ የተመሠረተ የዩናይትድ ስቴትስ እና በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ እና በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ እና በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይትድ ስቴትስ በዩናይት . እዚህ ይጎብኙ ስለ አንድ አዲስ perpetual የንግድ አውታረ መሣሪያ ነው, ይህም በእያንዳንዱ ጊዜ ሙሉ በሙሉ onchain ይቀበላሉ, እንዲሁም በኮንስትራክቶፕ እንደ ቀላል እና ፈጣን ያደርጋል. Sai's mission is to make advanced trading accessible without sacrificing transparency or self-custody. አግኙን Sai የንግድ ኢንዱስትሪ እና ተጠቃሚ ልምድ ለማጠናቀቅ, ለስላሳ አፈጻጸም liquidity እና risk systems ለመፍጠር, እና ተጠቃሚዎች ለስላሳ ዋስትና ያግኙን ለመረዳት ውርዶች ለመፍጠር ላይ ተስማሚ ነው. Next on the roadmap: expanded markets (stock, commodities, FX), Sai Savings, cross-chain deposits, and smart accounts for gasless trading. ያግኙን የ PR እና የቴክኒክ መለያዎች ግምገማዎች \n \n ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማ መለያ ነው. ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማ መለያ ነው. ፕሮግራም Disclaimer አጠቃቀም: ይህ ጽሑፍ ብቻ የአገልግሎት መተግበሪያ ነው እና የንግድ ምክሮች አይሆንም. የ Cryptocurrencies የኮምፒውተር መተግበሪያ መፍትሄዎችን ለመፍጠር በፊት የንግድ ሁኔታ, የንግድ ፍላጎቶች እና የንግድ ፍላጎቶች ይመልከቱ. የ HackerNoon ግራፊክ ትክክለኛነት ብቻ መቆጣጠሪያ እና በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የተወሰነ መረጃን ትክክክለኛነት, አስተማማኝነት ወይም ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ወይም ማረጋገጥ አይችልም. #DYOR