Falling Into Smarter Writing: Chowa Widgets, AI Feedback, and More Launches

HackerNoonは進化しています! Chowa ウィジェットからモバイル アプリの改善、強化された企業の洞察、AI ツール、および間もなく開始されるブログコースまで - あなたが作家、読者、またはテクノロジーの愛好家であろうと、この月のプラットフォームで新しいすべてがここにあります。 この製品更新プログラムは、プラットフォームの変更を反映します。 2025年11月5日まで。 7月22日 Chowa ウィジェット:Smarter Writing at Your Fingertips Chowa ウィジェット:Smarter Writing at Your Fingertips Chowa ウィジェットと新しい Chowa ツールは今、ライブです! 編集者は今、CSS トリップで、よりスムーズに、そしてコメントセクションはアップグレードされていますので、あなたは共著者にすべてのノートを残すことができます。 Chowa ツールバーのすべてのアイコンは今、ピクセルライブラリから来て、古典的な HackerNoon 見た目を与えます。 Chowa Widgetsについてお話しします。 あなたは、編集者の真ん中左にそれらを見つけるでしょう - アクティベートするために浮かぶ. 彼らはあなたが3つのことをするのに役立ちます: Writing Mode On: ストーリーデータを削除し、分散なしで書き込むことができます。 Read Your Draft Aloud: あなたのブラウザの合成スピーチAPIを使用して、あなたは一つのクリックであなたの草案を聞くことができます。 AI フィードバック:プロジェクトごとに最大 3 つの AI 提案(最低 200 語)を生成し、ストーリーを改善するためのアクティブなヒントを取得します。 また、HackerNoon ストーリーのデータをどのように示すかも改善しました。 そして を1つ追加する: Graphs Charts Chowa ツールバーの上部にあるグラフアイコンをクリックします。 データを追加 グラフ形式を編集 - ラインまたはバーからパイまたはエリアに切り替えます。 Chowaについてもっと知る . ここ 「Pick Your AI Voices for Story Reading」 Pick Your AI Voices for Story Reading 「Pick Your AI Voices for Story Reading」 ストーリーを公開した場合は、あなたの作品を読み取る声を選択できます。 , AI で生成された 2 つの声を選択し、サンプル文を聴いて、お気に入りのものを選択してください. Do not want to pick? No worries - we will randomize them for you. Voice tab in your profile あなたのプロフィール Story Pages Got a Fresh Look ストーリー Pages Got A Fresh Look ストーリーページの微妙な改良に気付きましたか?ここに新しいものがあります: オーディオプレーヤー:再生速度と音声を選択 - あなたが望む正確な方法でストーリーを楽しむ。 Author Layout: Author profiles are pinned to the side, making it easy to check authorship and explore profiles, even on multi-author stories. 著者プロフィールは横に貼られ、複数の著者ストーリーでさえ、著作権をチェックし、プロフィールを探索することが容易になります。 ストーリー信頼性アイコン: Hoverable for quick context. Quotes & Story Alerts: Updated to match our タイルウィンドのデザイン。 Story Actions: Share now has a dropdown with Pixelated icons, and reactions are visible - you can see them update live as readers interact. ストーリーアクション:Share now has a dropdown with Pixelated icons, and reactions are visible - you can see them update live as readers interact. ストーリーアクション:Share now has a dropdown with Pixelated icons, and reactions are visible. AI Software and Compute Grants and Credits を HackerNoon AI で検索する AI Software and Compute Grants and Credits を HackerNoon AI で検索する あなたは影響力のあるAI製品またはスタートアップで進歩していますが、発売とスケールにかかるコストについても心配していますか? 我々は新しい製品をリリースしました。 誰でもAI開発資金で最も関連する補助金やクレジットプログラムを見つけることができます。 AI ソフトウェアおよびコンピュータ・グラントおよびクレジットの検索可能なデータベース 当社の初期カテゴリは、学術プログラム、AI / MLプラットフォーム、API、クラウドインフラストラクチャ、コミュニケーション、コンテスト、データベース&ストレージ、Dev Tooling、政府補助金、セキュリティ&アイデンティティーです。 または、0-$1k または $1k-$10k または $10k-$50k などの金額でフィルタリングすることもできます。 すべてのプログラムカードとページには非常に重要な「アプリケーションのためにアクセスする」ボタンがあります。これは、ドメイン上でAIの幻想を吹き飛ばすだけでなく、それをうまくやった仕事と呼び、割引制限を超えています。これは、私たちが発行時に見つけることができ、検証できるクレジットを申請するために最も直接的な第三者リンクを策定するHackerNoonチームです。私たちは、私たちが進むにつれて更新するつもりです。 で、 (その他) NVIDIA IBM あなたのAI補助金をここにリストアップしたいですか? サイト上のフォームを記入してください。 あなたのAI補助金をここにリストアップしたいですか? サイト上のフォームを記入してください。 この打ち上げについて詳しくはこちらから。 この打ち上げについてもっと知る . ここ Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative Mobile App 2.06: より速く、よりスマートで、よりコラボレーション モバイルアプリのバージョン2.06がアプリストアに到着しました! この新しいバージョンには、アプリの発売が速くなり、ホームページのロードが速くなります - ミリ秒が重要だからです。 さらに、統合されたChowaテキストエディターは、モバイル上でリアルタイムのコラボレーションブログをサポートし、チームワークをさらに容易にします。 また、Chowa および Editor 3.0 のスクリプトに無限スロールを追加し、ストーリーの作業とレビューを今まで以上にシンプルにします。 Finally, HackerNoon has rethought and rebuilt how company rankings work to better measure which companies are technically next. There are also a number of UX and design improvements to the audio blog player - more speed, less bloat, and timely signals. Apple および Google Play でアプリをアップデート - 無料です! Apple および Google Play でアプリをアップデート - 無料です! Find the Right HackerNoon Services for You あなたにぴったりのHackerNoonサービスを見つける わたしたち 現在は、一時的なサービスとサブスクリプションプランに分かれていますので、いくつかのクリックで必要なものを検索し、オプションを比較できます。ログインしたユーザーは、作家、読者、またはブランドの役割に合わせて製品を見ることができます。 サービスページ 私たちのサービスページについて詳しくはこちら 私たちのサービスページについて詳しくはこちら 「HOTSELLERS」に出会う For writers: 世界で最も人気のある76言語のいずれかでストーリーを翻訳してください! あなたの統計が急速に増加し、他の言語のキーワードのランキングを取得し、翻訳で多様で関連する視聴者に届けましょう! 主な利点は以下の通りです。 1. ストーリー翻訳 : ストーリー翻訳 Gather More Readership from different corners/regions of the world 世界の異なる隅々からより多くの読者を集める 記事のリンクをWeb周辺で増やす あなたのストーリータイトルの下の旗がクールに見える 言語が多ければ多いほど! ブースターサービスは、ストーリーの範囲と可視性を強化し、HackerNoon.comでより多くの曝露と関与を得ることを保証するために特別に設計されています。 2. あなたのストーリーを強化 : あなたのストーリーを強化 ホームページブース:HackerNoonのホームページでこのストーリーを最大48時間公開します! ニュースレターブースト: HackerNoon のニュースレターに、HackerNoon の読者に毎日午前中に送信されるこのストーリーを含みます。 HackerNoon Blogging Course は、作家がスキルを磨き、オンラインで公開するのを助けます。 150,000 以上の草案をレビューした同じ編集チームによって構築されたこのコースは、ニッチを見つけることやストーリーを構造化することから、編集、SEO、配信、観客を構築するまで、すべてをカバーする 8 つの実践的なモジュールにインターネットのために書くことを分解します。 3. HackerNoon Blogging Fellowship Course (Coming Soon) : HackerNoon Blogging Fellowship Course (Coming Soon) 全てが自発的 動画コンテンツの時間 テンプレート & Checklists プライベートコミュニティアクセス 生涯アクセス さらに For brands: HackerNoonに投稿:主な利点は、 自動化されたRSSフィードとニュースレター統合 トップページ > 8 Pages tagged Google Indexed within 24 hours to boost your domain authority 社会株と有料プロモーション(別途販売) カノニカルリンクバック あなたのストーリーに少なくとも3000人の読書を期待してください. あなたは読書であなたの統計をチェックし、あなたのプロフィールで読書時間をチェックすることができます - 見ることは信じることです。 主要言語のキーワードでブログをランクアップするための異なるURLを持つ12の翻訳 ストーリー ポッドキャスト Spotify、Apple Podcasts でオーディオ RSS フィードを介して作成および配布 サンプルビジネスアカウント: https://hackernoon.com/u/minio と https://hackernoon.com/u/rootstock_io クレジットは、ストーリーが受け入れられた場合にのみ消費されます. 拒否された場合、クレジットは使用されません. クレジットの期限はありません. Published articles will remain on HackerNoon for life! ハッカーノウンの記事一覧 あなたのブランドの情報を含むHackerNoonのEvergreenニュースアグレガー。 2. テクノロジー企業ニュースページ : テクノロジー企業ニュースページ ハッカーノウンの常設会社ページ あなたの会社のWikiページは、従業員数、設立日、ソーシャル、株式価格、および会社の説明などの詳細を含みます。 あなたの会社のEvergreenランキング ニュースとウェブおよびHackerNoon上の言及 「Smarter Tech Companies Directory」を参照 Explore the Smarter Tech Companies Directory 「Smarter Tech Companies Directory」を参照 業界から企業を探索したことがありますか? 今、あなたはできます! Visit 革新的なスタートアップからグローバル企業まで、97の最先端産業にわたる主要企業を探索します。各業界カードには、企業数とトップ企業とともに、業界名と説明が表示されます。 hackernoon.com/企業/産業 業界特有のページ(例えば、 ), あなたは、それぞれの会社の株式価格と関連するストーリーを完了する全体の業界ランキングを探索することができます. 会社のカードをクリックすると、あなたが反応し、サブスクリプトし、レビューやコメントを残すことができます Evergreen Tech Company Page。 WEB 開発 Stay in the Loop with 3 Tech Polls Stay in the Loop with 3 Tech Polls HackerNoon just launched a new newsletter, この週刊ニュースレターは、私たちの結果をまとめています。 オンラインで流通するすべてのテクノロジーのトピックとニュースをカバーし、 Web3、Crypto、プログラミング、その他、テクノロジーコミュニティが考えていることについての瞬間写真を提供します。 3 Tech Polls 週のアンケート 人工知能 Thanks to everyone who’s voted - you’ve helped shape the pulse of tech! 3 Tech Pollsのニュースレターにサブスクリプション サインする ニュースリスト . 3 テクノロジー調査 ここ Discover HackerNoon’s New Pages HackerNoonの新しいページを検索 種子資金 種子資金 各リストには、会社の詳細、業界、投資の日付、価値、投資家、および発表へのリンクが表示されます。 同様のメモで、私たちはまた、ページをリリースしました。 で、 そして 資金調達 - ぜひチェックしてみてください! シリーズA Series B シリーズC ハッカー.AI ハッカー.AI Learn how HackerNoon collaborates with AI to build an AI-assisted publishing platform, machine learning tools, and discover all the expert AI blogs across our site. Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course ほとんどの作家は出版の問題を持たない - 彼らは視界の問題を持っている。 これを修正するためにここにいる!これは私たちの最初の で、 システムを望むすべての場所の作家向けのコースは、彼らの到達を増やし、紹介され、実際の機会に書くことを変えます。 HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course 転職した編集部から このコースは、作家にどのように教えるかを教えます: 150,000+ drafts into homepage features 明確さと権威をもって書くこと あなたのストーリーを公開し、共有する 実際に囲まれる観客を構築する 趣味をキャリアに変える これは「ブログを書く方法」だけではありません。 そして、それ以上に。 how to write for the internet in 2025 各モジュールには: 🎥 On-demand video lessons 実用的なツールとテンプレート(あなたの保管) ✍️ スキルを行動に移すための任務 経験豊富な作家のコミュニティがあなたをサポートし、あなたの質問に答える準備ができています。 さらに、すべての学生がA そして upon course completion. certificate badge コースに含まれているものについてもっと知りたいですか? ここをクリックしてください。 コースに含まれているものについてもっと知りたいですか? ここをクリックしてください。 HackerNoon Blogging Courseは間もなく開始されますので、早期アクセスのための待機リストに参加してください。 ハッカーノウンのブログコースが間もなく始まりますので、 早期アクセス 待機リストに参加 More Social Media Milestones 🎉 ソーシャルメディアのマイルストーン↓ 私たちはソーシャルメディアでいくつかの面白いマイルストーンにヒットしました: 27.6k+のダウンロードと私たちのPixel Icon Libraryで数えましょう! GIPHYで245万件の視聴! 私たちの旅の一部であることに感謝します - あなたの支援がこれらの達成を可能にします。