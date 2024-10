DeCommas API を使用した Web3 ポートフォリオ トラッカーの作成

ブロックチェーン技術は、「Web3」として広く知られるまったく新しい産業の出現を引き起こしました。これは、分散化、相互運用性、ユーザー権限付与が最前線に置かれる、デジタル経済の新たなフロンティアです。





Web3 の黎明期の一環として、複数の新しい資産クラスが大衆に利用可能になりつつあります。ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨は、Web3 資産の定番としてよく知られていますが、分散型金融や NFT の台頭以来、ブロックチェーンベースの資産クラスの種類は急速に増加しています。





この Web3 アセットの複雑さの増加により、ユーザーはブロックチェーンと Web3 プロトコル全体でアセットを追跡する便利な方法を探しています。を入力 ポートフォリオトラッカー 、Web3 ウォールetに接続し、そのバランスとポジションの包括的な概要を提供する便利なプラットフォームです。









この記事では、Web3 および Web3 に興味のある開発者向けに、無料で使用できる DeCommas のミッション コントロール API 。





DeCommas「Mission Control API」とは何ですか?

DeCommas の API は、構造化されたブロックチェーン データへの高速かつ便利なアクセスを提供する、開発者にとって使いやすい API です。の上 https://build.decommas.io/ 開発者は数秒で無料の API キーにアクセスでき、最速のクロスチェーン Web3 API の 1 つにアクセスできるようになります。





開発者は、150 ミリ秒未満の驚異的な高速応答時間で、複数のブロックチェーンに保存されているデータに無料でアクセスしてクエリを実行できます。 API 応答はデフォルトでクロスチェーンであるため、複数の API 呼び出しを複製する必要もありません。



最近、DeCommas チームは OP スタックの強化を強化し、opBNB と Base L2 のサポートも追加しました。





API について興味がある場合は、完全なドキュメントを参照してください。 ここ 。





チュートリアル: Mission Control API を使用したポートフォリオ トラッカーの構築

このチュートリアルでは、ポートフォリオ追跡機能の構築を支援します。 Mission Control APIを使用し、エンドポイントを利用してERC20残高、NFT保有、さらにはプロトコルポジションを取得します。





このチュートリアルでは、次のことを行います。

Mission Control API キーを取得する方法を示します

環境に Mission Control API をセットアップする

API 呼び出しとその応答について学ぶ

ポートフォリオトラッカーの基本機能を作成する





飛び込んでみましょう!





個人用の Mission Control API キーを取得する

このチュートリアルを完了するには、DeCommas Mission Control API が必要です。無料で使用でき、デフォルトでクロスチェーンクエリをサポートし、非常に高い応答時間を実現します。





アクセスの取得は簡単です。

に行く https://build.decommas.io/ 「始める」をクリックします メールアドレスを入力してください メールを確認し、リンクをクリックして歌ってください にアクセスできるようになります https://dashboard.decommas.io/ 、API キーが含まれています









このチュートリアルを完了するには API キーが必要になるので、これらをコピーして、見つけやすく安全に保管されている場所に貼り付けてください。このチュートリアルでは、DeCommas のドキュメントも役立ちます。 https://docs.decommas.io/





環境での Mission Control API のセットアップ

好みに応じて、生の HTTPS リクエストを介して、または SDK を使用して JavaScript で API を操作できます。





最初のルートを使用する場合、呼び出しは次のようになります。

https://datalayer.decommas.net/datalayer/api/v1/tokens/{address}?api-key={YOUR-API-KEY}



ただし、このチュートリアルでは、提供されている JavaScript SDK を使用し、クイック スタート ガイドを使用して環境で Mission Control API を開始します。





DeCommas SDK: https://github.com/DeCommas/decommas-sdk





Mission Control API アプリケーションを Javascript 環境にインストールします

npm install @decommas/sdk





2.アプリをインストールした後、SDK をインポートして使用できます。

import { Decommas } from '@decommas/sdk'; // Allows to use SDK in DEV-ONLY mode const decommas = new Decommas(); const getVitalikERC20Balances = async () => { const address = '0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045'; // any address const tokens = await decommas.address.getTokens({ address }); console.log(tokens); };





これで準備が完了し、API を呼び出す準備が整いました。



基本的なポートフォリオ トラッカー機能の構築

もうお馴染みですよね SDK API にアクセスできるようになったら、実際の機能をいくつか構築してみましょう。





優れたポートフォリオ トラッカーは、ERC-20 の保有資産、これらの保有資産の価値、およびユーザーの取引履歴に関する洞察を提供する必要があります。これら 3 つすべてについて入門書を提供します。

1. ウォレットの現在の ERC-20 残高を取得します

ユーザーが自分が所有している ERC-20 トークンとその数を知るために、 ERC-20トークンエンドポイント もう一度。





ユーザーのウォレット アドレスを API 呼び出しに提供すると、API はサポートされているすべてのネットワークにわたる ERC-20 トークンの概要を返します。この場合、ウォレットアドレス 0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045 の場合、API はトークンの配列と対応する残高を返します。





API は、トークン、トークンが存在するチェーン、およびそれぞれの残高を含むクリーンな配列で応答します。このデータを使用して、ポートフォリオ トラッカーで概要を提供することができます。たとえば、ユーザーが保有するトークンのリストを各トークンの合計額で並べ替えて表示します。





{ "count": 2, "status": 200, "result": [ { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x228ba514309ffdf03a81a205a6d040e429d6e80c", "name": "Global Social Chain", "decimals": 18, "symbol": "GSC", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/4304/large/global-social-chain.png?1547742843", "actual_price": "0.00147295", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "20000000000000000000" }, { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x38e4adb44ef08f22f5b5b76a8f0c2d0dcbe7dca1", "name": "Concentrated Voting Power", "decimals": 18, "symbol": "CVP", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/12266/large/Powerpool.jpg?1598621373", "actual_price": "0.433299", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "42130000000000000000" } ] }



2.USDCのERC-20トークンの価値を報告する

ユーザーがどれだけのトークンを所有しているかを知ることは貴重な情報ですが、多くのユーザーは自分の保有価値が米ドルで表されることを望んでいます。





ERC-20 トークン エンドポイントからの応答をもう一度見てみましょう。

{ "count": 2, "status": 200, "result": [ { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x228ba514309ffdf03a81a205a6d040e429d6e80c", "name": "Global Social Chain", "decimals": 18, "symbol": "GSC", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/4304/large/global-social-chain.png?1547742843", "actual_price": "0.00147295", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "20000000000000000000" }, { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x38e4adb44ef08f22f5b5b76a8f0c2d0dcbe7dca1", "name": "Concentrated Voting Power", "decimals": 18, "symbol": "CVP", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/12266/large/Powerpool.jpg?1598621373", "actual_price": "0.433299", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "42130000000000000000" } ] }



変数「actual_price」を使用すると、USD で表現された保有額の合計をユーザーに表示できます。ポートフォリオ トラッカーについて何を念頭に置いているかに応じて、ユーザーがそのトークンに持つ合計 USDC 値と組み合わせて、トークンごとのトークンの量を表示することを検討できます。これには、「名前」、「シンボル」、「金額」、「実際の価格」を使用できます。

まとめ - Web3 ポートフォリオ トラッカーを構築するための最初のステップ

もちろん、これはポートフォリオ トラッカー構築の始まりにすぎません。ポートフォリオ トラッカーの拡張について詳しく知りたいですか?デコマスに注目 ハッカーヌーン 、新しい Web3 チュートリアルが頻繁に投稿されるためです。





Web3 開発を始めるのは難しく感じるかもしれませんが、DeCommas の Mission Control API を使用すると、プロセスを大幅にスピードアップできます。簡単な API 呼び出しをいくつか利用するだけで、ブロックチェーンに保存された大量のデータに無料でアクセスできるようになります。





このチュートリアルは楽しかったので、さらに詳しく知りたいですか? DeCommas をフォローしてください ハッカーヌーン では、このような Web3 開発チュートリアルを定期的に投稿しています。必要なものをすべてすでに知っており、それに基づいて構築したいと考えていますか?に向かう build.decommas.io Mission Control API を有効に活用してください。