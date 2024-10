Creación de un rastreador de cartera Web3 con la API DeCommas

La tecnología Blockchain ha provocado el surgimiento de una industria completamente nueva ampliamente conocida como “Web3”, una nueva frontera en la economía digital donde la descentralización, la interoperabilidad y el empoderamiento de los usuarios ocupan un lugar central.





Como parte del surgimiento de Web3, múltiples clases de activos nuevos están disponibles para las masas. Las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum son un elemento básico bien conocido de los activos web3, pero desde el auge de las finanzas descentralizadas y las NFT, la variedad de clases de activos basados en blockchain está aumentando rápidamente.





Con esta mayor complejidad en los activos Web3, los usuarios buscan formas convenientes de realizar un seguimiento de sus activos a través de blockchains y protocolos Web3. Introducir el Rastreador de cartera , una plataforma conveniente que se conecta a un Web3- wallet y proporciona una descripción completa de sus saldos y posiciones:









En este artículo, proporcionaremos un tutorial paso a paso para web3 y los desarrolladores curiosos de web3 para crear su propia función de seguimiento de cartera, utilizando la herramienta de uso gratuito. API de control de misión de DeCommas .





¿Qué es la “API de control de misión” de DeCommas?

La API de DeCommas es una API fácil de usar para desarrolladores que brinda acceso rápido y conveniente a datos estructurados de blockchain. En https://build.decommas.io/ los desarrolladores pueden obtener acceso a claves API gratuitas en cuestión de segundos, lo que proporciona acceso a una de las API Web3 entre cadenas más rápidas que existen.





Como desarrollador, puede acceder y consultar los datos almacenados en múltiples cadenas de bloques con tiempos de respuesta increíblemente rápidos de menos de 150 ms, de forma gratuita. Tampoco es necesario duplicar varias llamadas API, ya que la respuesta API es entre cadenas de forma predeterminada.



Recientemente, el equipo de DeCommas ha duplicado su apuesta por OP Stack, añadiendo también soporte para opBNB y Base L2.





En caso de que tenga curiosidad acerca de la API, la documentación completa está disponible aquí .





Tutorial: creación de un rastreador de cartera utilizando la API de Mission Control

En este tutorial, lo ayudaremos a crear una función de seguimiento de cartera. Usaremos la API de Mission Control y utilizaremos puntos finales para obtener saldos ERC20, tenencias de NFT e incluso posiciones de protocolo.





En este tutorial, vamos a:

Mostrarle cómo obtener su clave API de Mission Control

Configure la API de Mission Control en su entorno

Obtenga más información sobre la llamada API y su respuesta

Cree funciones fundamentales para su rastreador de cartera





¡Vamos a sumergirnos!





Obtenga su clave API personal de Mission Control

Se requiere la API de control de misión de DeCommas para completar este tutorial. Es de uso gratuito, admite consultas entre cadenas de forma predeterminada y logra tiempos de respuesta extremadamente altos.





Obtener acceso es simple:

Dirigirse a https://build.decommas.io/ Haga clic en "Comenzar" Introduce tu dirección de correo electrónico Revise su correo electrónico y haga clic en el enlace para cantar Ahora podrás acceder https://dashboard.decommas.io/ , que contiene sus claves API









Necesitará sus claves API para completar este tutorial, así que continúe y cópielas y péguelas en algún lugar donde le resulte fácil encontrarlas, pero que se almacenen de forma segura. Para este tutorial, la documentación de DeCommas también será útil: https://docs.decommas.io/





Configurar la API de Mission Control en su entorno

Dependiendo de sus preferencias, puede interactuar con la API mediante una solicitud HTTPS sin formato o en JavaScript utilizando nuestro SDK.





En caso de que opte por la primera ruta, la llamada se vería así:

https://datalayer.decommas.net/datalayer/api/v1/tokens/{address}?api-key={YOUR-API-KEY}



Sin embargo, para este tutorial, usaremos el SDK de JavaScript que se proporciona y usaremos la guía de inicio rápido para iniciar la API de Mission Control en su entorno.





SDK de DeCommas: https://github.com/DeCommas/decommas-sdk





Instale la aplicación API Mission Control en su entorno Javascript

npm install @decommas/sdk





2.Después de instalar la aplicación, puedes importar y usar el SDK:

import { Decommas } from '@decommas/sdk'; // Allows to use SDK in DEV-ONLY mode const decommas = new Decommas(); const getVitalikERC20Balances = async () => { const address = '0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045'; // any address const tokens = await decommas.address.getTokens({ address }); console.log(tokens); };





¡Ya está todo listo y listo para llamar a la API!



Creación de funciones fundamentales de Portfolio Tracker

Ahora estás familiarizado con el SDK y podemos acceder a la API, ¡creemos algunas funciones del mundo real!





Un buen Portfolio Tracker debe proporcionar información sobre las tenencias de ERC-20, el valor de estas tenencias y el historial de transacciones del usuario. ¡Le daremos una introducción a los 3!

1. Obtenga los saldos actuales de ERC-20 para una billetera

Para que un usuario sepa qué y cuántos tokens ERC-20 posee, usaremos el Punto final de tokens ERC-20 una vez más.





Al proporcionar la dirección de la billetera del usuario a la llamada API, la API devuelve una descripción general de los tokens ERC-20 en todas las redes compatibles. En este caso, para la dirección de billetera 0xd8dA6BF26964aF9D7eEd9e03E53415D37aA96045, la API devolverá una serie de tokens junto con sus saldos correspondientes.





La API responderá con una matriz limpia que contiene tokens, las cadenas en las que se encuentran y sus respectivos saldos. Puede utilizar estos datos para proporcionar una descripción general en su Portfolio Tracker, por ejemplo, mostrando una lista de tokens que posee un usuario, ordenados por la cantidad total de cada token.





{ "count": 2, "status": 200, "result": [ { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x228ba514309ffdf03a81a205a6d040e429d6e80c", "name": "Global Social Chain", "decimals": 18, "symbol": "GSC", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/4304/large/global-social-chain.png?1547742843", "actual_price": "0.00147295", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "20000000000000000000" }, { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x38e4adb44ef08f22f5b5b76a8f0c2d0dcbe7dca1", "name": "Concentrated Voting Power", "decimals": 18, "symbol": "CVP", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/12266/large/Powerpool.jpg?1598621373", "actual_price": "0.433299", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "42130000000000000000" } ] }



2. Informar el valor de los tokens ERC-20 en USDC

Si bien saber cuánto token posee un usuario es información valiosa, a muchos usuarios les gustaría ver el valor de sus tenencias expresado en USD.





Echemos otro vistazo a la respuesta del punto final de tokens ERC-20:

{ "count": 2, "status": 200, "result": [ { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x228ba514309ffdf03a81a205a6d040e429d6e80c", "name": "Global Social Chain", "decimals": 18, "symbol": "GSC", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/4304/large/global-social-chain.png?1547742843", "actual_price": "0.00147295", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "20000000000000000000" }, { "chain_name": "mainnet", "chain_id": 1, "address": "0x38e4adb44ef08f22f5b5b76a8f0c2d0dcbe7dca1", "name": "Concentrated Voting Power", "decimals": 18, "symbol": "CVP", "logo_url": "https://assets.coingecko.com/coins/images/12266/large/Powerpool.jpg?1598621373", "actual_price": "0.433299", "is_verified": true, "is_stable": false, "amount": "42130000000000000000" } ] }



Utilizando la variable “actual_price”, puedes mostrar al usuario la suma de sus tenencias expresadas en USD. Dependiendo de lo que tenga en mente para su Portfolio Tracker, podría considerar mostrar la cantidad de tokens por token, combinado con un valor total en USDC que el usuario tiene en ese token. Para ello puede utilizar “Nombre”, “Símbolo”, “Cantidad” y “Precio real”.

Conclusión: sus primeros pasos para crear su Portfolio Tracker web3

Por supuesto, esto es sólo un comienzo para crear su Portfolio Tracker. ¿Quiere obtener más información sobre cómo ampliar su Portfolio Tracker? Esté atento a DeCommas HackerMediodía , ¡ya que con frecuencia se publican nuevos tutoriales de web3!





Comenzar en el desarrollo web3 puede parecer desalentador, pero al utilizar la API Mission Control de DeCommas puede acelerar enormemente el proceso. Utilizar solo unas pocas llamadas API sencillas ya le brinda acceso a una gran cantidad de datos almacenados en blockchain, de forma gratuita.





¿Disfrutaste este tutorial y quieres aprender más? Dale seguimiento a DeCommas HackerMediodía , donde publicamos regularmente tutoriales de desarrollo Web3 como este. ¿Ya sabes todo lo que necesitas y quieres aprovechar? Dirígete a build.decommas.io ¡Y utiliza la API Mission Control a tu favor!





También publicado aquí .