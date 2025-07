国際アートテクノロジー会社ArtCollectingアート認証技術を専門に、Nina Molevaのコレクションから約100点の作品を分析するために資源を費やしました。アートコレクション監督マリーナ・ナディエヴァ以前、同社のためにブロックチェーン統合に取り組んだ開発者たちと協力して、





ニーナ・モレヴァのコレクションは、オーナー自身がvalued it at $2 billion and named the Russian president as the heir in her willしかし、もっと重要なことに、これは専門家がこのような謎の起源を持つコレクションに遭遇した初めてです。works by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Van Dyck, Monet, and even Natalia Goncharovaもし本当なら、これは世界クラスの傑作の最大のプライベートコレクションであり、これらの作品の一部を認証することは、芸術界に大きな影響を与える可能性があります。

今、研究者はその謎を解き明かすチャンスを持っています。マリーナ・ナディエヴァ文化遺産の専門家で、ArtCollectingの革新的なAIを用いてコレクションの一部を比較分析、スタイリッシュ評価、技術検査を含む伝統的なアート分析方法と一緒に調査しました。マリーナ・ナディエヴァ集中するworks by Ely Belyutin, 16th–19th-century icons, and paintings and graphic works attributed to Claude Monet, Édouard Manet, and Natalia Goncharovaこのアルゴリズムは、視覚的な特徴だけでなく、塗料のマイクロ構造、老化の兆候、さらには隠された層 - 人間の目から逃れる可能性のある詳細を分析しました。

「これは前例のない事件だ」と、曰くマリーナ・ナディエヴァで。「テクノロジーは一度にこれほど多くの潜在的な傑作に直面したことはないが、たとえ一つの作品が検証されても、20世紀の民間コレクションについての私たちの理解を再構築する可能性がある」

研究例





ArtCollectingの専門家は、アート歴史家のニーナ・モレヴァの私立コレクションのアイコンである「ラトメのキリストの奇跡」のAI駆動検査を通じて、省のロシアのアイコンの研究で重要な突破を達成しました。

文化遺産専門家マリーナ・ナディエヴァAI技術を使用してアイコンの包括的な分析を完了しました。ArtCollectingこのプロジェクトは、長い間不十分に研究されてきた地域ロシアのアイコン絵画の研究における新しい章を象徴します。

How AI Unlocked the Icon’s Secrets

この研究のために特別にカスタムアルゴリズムが作成され、膨大なデータセットを処理し、クロスリファレンスすることができます。このシステムは、博物館カタログ、古代ディーラーのアーカイブ、歴史記録、および不明確な民間コレクションから抽出された省のワークショップで生産された10万以上のアイコン(15世紀から19世紀)からの情報を分析しました。

AIはアイコンの可能性のある元の外観を再構築しただけでなく、同様のスタイリス的および技術的な特徴を持つ作品を特定しただけでなく、省のアイコンが芸術史上「空白の場所」であることを考慮して、特に貴重な貢献となりました。

Why This Is a Major Breakthrough

伝統的に、このような研究は芸術史家、修復家、化学アナリストの長年の仕事を必要としていました。今、AIはプロセスを劇的に加速し、数日で膨大なデータセットを分析しています。

「私たちは単に画像をスキャンするのではなく、システムがスタイリッシュな特徴、技術的な方法、さらには復元の兆候を認識するように教えています」と説明します。マリーナ・ナディエヴァ「たとえば、私たちのアルゴリズムは、ハイライトの磨き、布の折りたたみのレンダリング、または特定のピグメントの使用などの細かい詳細を比較することで、特定のワークショップまたは個々のアイコン画家の特徴を特定することができます。

Discoveries About “The Miracle of Christ in Latome“

スタイリッシュな分析に加えて、完全な技術的検査が行われ、研究者らはアイコンの創造期間を推定し、色素や結合材料を特定し、その芸術的伝統を明確にしました。

最も顕著な業績は、損傷した要素のAIによる再構築であったが、アイコングラフィーは厳格な構成規則に従っているため、繰り返し動機が使われたため、アルゴリズムは損傷した領域を何千ものアナログと比較し、最も確実なオリジナルの構成を提案した。

Why This Matters for Art History

ロシアのアイコンは、モスクワ、ノヴゴロド、パレフなどの有名な学校に限定されていません。何百人もの名前が付いていない省のマスターが同じ意味の作品を作り出しましたが、体系的な研究がなければ、そのようなアイコンの多くは「普通」として拒否され、あるいは偽造品として誤ってラベル付けられています。

Authenticating a Work Attributed to Édouard Manet





専門家は、人工知能を使用してエドゥアード・マネに属する絵画の正確性を検証し始めた。専門アルゴリズムは、それを検証された傑作と比較してアーティストのペーストワークを分析する。Musée d'Orsay, the Musée Marmottan Monet in Paris, and the National Gallery of Art in Washington研究者らは現在、マネットの図面や水色をクロス参照の詳細に調べることにより分析を改良しているが、同時に、マネットの属性が間違っていると証明された場合、アルゴリズムは他の潜在的な著者を特定するために調整されている。

また、ロシアの図書館におけるアーカイブ研究(ロシア帝国ロシアや後にソビエト連邦に入ったフランスの出版物を含む)は完了した。

AI Helps Date the “Transfiguration” Icon

ArtCollectingのチームが開発したカスタムアルゴリズムにより、アート作品の包括的な分析が可能となりました。このシステムは、ロシアの省のワークショップ、ギリシャ、ブルガリア、トルコのコレクションから15世紀から19世紀のイコングラフィーの10万点以上のサンプルを処理しました。

このアルゴリズムは、5世紀(15世紀から20世紀初頭)にわたる文字のスタイリッシュな進化を認識するために特別に訓練され、すべての既知のアルファベット、文字形、およびアイコングラフィーにおけるその使用を組み込みました。

ピグメントと結合メディアの分析を含む並行の技術的検査は、マイクロスコピーを通じてAIの発見を確認し、アイコンの起源を複数の層で理解しました。

About the Technology in Development

ArtCollectingは、アーティスト作品の割り当てと認証に特別に訓練された世界初のAIシステムを先駆けており、数ヶ月の精密な分析を必要とする伝統的な方法とは異なり、そのアルゴリズムは、数時間以内にスタイル、技術、材料を評価し、1000万個の検証された参照サンプルに基づいてデータを交差的に参照します。

現在、コレクションの3分の1だけでテストされているが、初期の結果でさえ、芸術市場の技術を革命的に変える可能性がある。もしAIが本物の傑作を確認すれば、失われた宝が何十年もの間、モスクワの普通のアパートに隠されていたことを証明するだろう。

一つはすでに明らかである:ArtCollectingのテクノロジーは、そのような芸術史上の謎を解くための最初の実行可能なツールを提供しています。

注: 「Moleva List」は、コレクションの論争的な性質を参照する適切な名詞として保存されており、「Gurlitt Trove」のような用語に似ています。