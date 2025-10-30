AIは経済発展のツールであり、雇用者ではない

In a response to a article about Amazon planning to replace its workforce with robots, reaffirmed his opinion that “AI and Robots will replace all jobs.” While the statement created a buzz, reality speaks differently. New York Times Elon Musk ニューヨークタイムズ ニューヨークタイムズ エロン・マスク エロン・マスク これは、人生と仕事のさまざまな分野におけるChatGPTやジェミニやクロードなどの類似プラットフォームの採用以来、恐怖と可能性の層を加えています。 AIの進歩自体は混合した反応を受け、一部のRedditユーザーはそれを 他の人々は、彼らが直ちに証拠が欠けているにもかかわらず、彼らの生計を妨げていると見ている。 解雇よりも転職の確率が高い。 生産性ブースター , 国際労働機関 生産性ブースター 国際労働機関 また、The , 研究のコンセンサスは、Generative AIの置き換えよりも雇用のハイブリッド変革を示唆しています. それでも、テクノロジー従業員は心配する理由を持っているかもしれません. 企業は実際により速く出荷し、AIで従業員を置き換えることを望んでいます; 困難は現在、プロセスを不明確にするか、将来の結果のブラックボックスです。 HIRING LABS レポート HIRING LABS レポート Economics and AI 資本主義は有機的に「労働の尊厳」という用語を発明し、資源へのアクセスと経済の生産エンジンと人間の消費への参加を含む報酬のために長時間働く実践を正当化した。 これにより、資本主義は産業を建設し、ビジネスが勃発し、混乱の結果として雇用が創出され、労働組合は不公平な慣行に反対し、立法者は9〜5人の労働者を規制し、資本主義の枠組みの倫理を策定した。 文明は既存のフレームワークに基づいて構築されていますが、コンピュータが私たちの仕事を自動化するという問題は依然として存在します。 AIの波の過小評価の一部は、人々はマスターやプロフェッショナリズムに焦点を当てるかもしれないが、未知の恐れに焦点を当てている。 アラームベルを鳴らす アラームベルを鳴らす A によると , generative AI は、開発者の生産性を向上させることができます。しかし、生産性のパラドックスと AI の制限により、一般的なデータは確実性に欠けています。例えば、一部の専門家のコーディネーターは、高い生産性の増加を報告し、エージェント的なワークフローや仕様書類を作成しましたが、一部は、AI のバグ、不一致、不正確さを責める一方で、研究目的や制限された使用事例のためにのみ使用します。 McKinseyの研究 McKinseyの研究 それにもかかわらず、労働者が欠けていることの一つがあり、ビジネスオーナーは本能的に理解している:富の創造と栽培は価値の創造にあり、従業員や機械は目的の手段である。 Innovation and Disruption 最初に思いついたのは、その後の しかし、多くの人々が理解したのは、それは単に人々が読む言葉ではなく、それは知識のある人間の心による思考の癒しであり、あるいは、想像力の可能性を反映した遊び心のあるものだった。 ChatGPTのウイルス採用 ChatGPTのウイルス採用 バックグラウンドの問題があれば、もしテキスト・ジェネレーターや画像・ジェネレーターが人工知能ではなく、これらの製品に与えられた名前だったら、経済の景観は異なり、名前が間違っているからではなく、古いサイエンスフィクション映画のコンピュータの支配と宇宙人のハイジャックに対する人類の最大の恐怖を起こしたからだ。 生産性の強化者と自動化/雇用の置き換えの間の感覚的に薄い線もあります。 しかし、その大部分は、企業が製品や最終目標を誰よりも大切にしているので、従業員のためのより高いバーを含む特に更新された就職ポストに似ています - しかし、彼らは人々が代替案を望むにもかかわらずそれをよりよく理解していることを知っています。 労働市場が変わった。 労働市場が変わった。 経済が2030年までに合計で16%、13兆ドルのGDPを上回ることにより、根本的に良い方向に変化する多くの予測があります。 最近、NVIDIAは、 AIのブームにより、より高い市場の余剰は、ビジネスリーダーが新しいプラットフォームに利益を再投資するため、より多くの機会を生み出します。 マッキンシー研究所 5兆ドルの値下げ マッキンシー研究所 5兆ドルの値下げ Where AI Utopia Collapses AIは、エロン・マスクによると、5つの条件を満たす場合にのみ、すべての仕事を置き換えることができます。 第一に、それは人間のように考えることができるが、このための完璧な統計的具体的な公式は存在しない。第二に、すべての製品や本や思想が創造されたのであり、それは人間の思考と現実の可能性の無限のために現実的ではない。第三に、人間の問題と複雑さが決して安定の変化から生じない場合、第四に、人類の全人種が即興なしに新しい停滞期に達する場合、第五に、人類の起源に関するすべての質問に答えられた場合。 これらの5つの可能性に基づいて、AIのユートピア仮説は崩壊する。人間が単に何もしないか、経済的にも社会的にも社会に参加しないような歴史的な状態は一度もなかった。 従業員は、従業員のワークフローで必要に応じてAIを生産性向上のツールと見なすべきであり、価値の生産が経済に適用され、機会を得るために必要であることを理解すべきであり、唯一の問題は、革新の急速なペースと発展の新しい境界で考えることにより、価値のターゲットがどれほど速く変化するかである。