職場でのAIに関する驚くべき5つの真実、3年間のエンタープライズ研究によると

原題:Beyond the Hype Generative AIに関するタイトルは常にあり、それぞれが一晩で職場を革命化することを約束しています。複雑なタスクを自動化し、前例のない創造性を解き放つことまで、公の物語は、シームレスで閃光の速い技術の採用のイメージを描いています。 アネケドットを超え、実際に何が起こっているのかを理解するために、ウォートンスクールとGBKコレクティブは彼らの研究で詳細に説明された3年間の包括的な研究を行いました。 この研究は、企業がどのように Gen AI に真剣に取り組んでいるかをデータベースに基づいて見ており、その影響を測定し、その課題に直面し、その将来を計画しています。 企業への速い道のり この記事では、現在の職場におけるAIの現状に関する5つの最も驚くべき真実に基づき、企業が「探検」と「実験」の初期段階を超え、責任ある加速の新たな時代に入ったことを明らかにしています。 トップからの眺めは、地面の現実よりもピンクです。 AI戦略を設定する幹部とそれを実施する中間レベルのマネージャーとの間には大きな認識格差がありますが、上級リーダー(VPおよび上位)は、企業のGene AIの展開について圧倒的に楽観的ですが、最前線のマネージャーは日々の課題についてより慎重で現実的です。 データは、視点の強い対照を明らかにします: \n \n \n 採用速度: VP レベルおよび上位リーダーの 56% は、組織が Gen AI を競合企業よりも「はるかに速く」採用していると信じています。 投資収益(ROI):上級幹部の81パーセントがGEN AI投資をポジティブなROIと見る一方で、その数はマネージャーにとって69パーセントにまで下がります。成功度を見る際のギャップはさらに広がります:VPの45パーセントがROIを「重要なポジティブ」と見ていますが、マネージャーの27パーセントに比べて、マネージャーは収益を「少しだけポジティブ」と見る可能性が高い(VPの42パーセントと36パーセント)。 この戦略と実行の間の切断は、別の発見によって強力に示されている:中間マネージャーは、VPs(16%対8%)の2倍の確率で、AIのイニシアチブが報じられるかどうかを「早すぎる」と報告する可能性があります。 企業はAIスキルを求めていますが、トレーニングに少々投資しています。 Gen AIがニッチツールからコアビジネス機能に移行するにつれて、成功への主要な障壁はもはやテクノロジーではなく、人的資本です。 ここに大きな矛盾がある:AIに活発な労働力の緊急な必要性にもかかわらず、従業員訓練への企業投資は減少している。研究によると、訓練への投資は年々8パーセントポイント減少し、指導者のトレーニングへの信頼は主な解決策として14パーセントポイント減少している。 \n \n 「生成型AIは現在、当社のすべての入社従業員にとって必要不可欠な要件となっており、これは間違いなく私たちが今求め、必要としているスキルセットです」 「生成型AIは現在、当社のすべての入社従業員にとって必要不可欠な要件となっており、これは間違いなく私たちが今求め、必要としているスキルセットです」 この「Buy over build」の人材戦略への転換は、別の重要な統計によって強化されています:AIの流暢性を達成するために「まったく新しい才能」を雇う必要があると信じる意思決定者の割合は、AIの使用を測定可能なROIに変換することを遅らせ、最終的に長期的な内部スキル不足を生み出すリスクがあります。 The Hidden Fear: Will Gen AI Make Us Less Skilled(遺伝子AIは私たちをスキルが低下させますか?) 企業の主流の見解は、GEN AIはパートナーであり、代替品ではないということです。大半のリーダー(89%)は、これらのツールが従業員のスキルを向上させることに同意しています。 初めて、この研究はスキルアトロフィーに対する広範な恐れを明らかにし、テクノロジーへの過剰な依存による基礎能力の段階的な低下を示しています。現在、リーダーの43%が、Gene AIに依存すると、従業員のコアスキルが低下することに合意しています。 興味深いことに、この恐怖は最上位で最も顕著である。中間マネージャーはVP+リーダー(18pp)よりも、GEN AIがスキルの低下を引き起こすと信じる可能性が大幅に低下している。 The Unexpected Laggards: Marketing and Management Fall Behind IT、Legal、 and Purchasing などの機能が Gen AI の専門知識を急速に拡大している一方で、初期採用者であると広く期待される一部の部門は遅れている。 調査が2023年に始まって以来、マーケティング/セールスはその他の機能の採用に一貫して追いついてきた。最新のレポートでは、マーケティング/セールス専門家のGEN AIの「エキスパート」として識別する割合が実際には前年比6パーセントポイント減少したことを明らかにした。 コンテンツ作成や顧客分析からキャンペーンカスタマイズまでの機能は、GEN AIの主な使用例に満ちています。この傾向は、明確な可能性にもかかわらず、これらのチームは、複雑な創造的、戦略的、顧客向けのワークフローにAIツールを統合する上で重大な課題に直面している可能性があることを示唆しています。 Small and Nimble Wins the ROI Race(リトル&ニンブル) より大きな予算と資源がAIの成功をより速く保証するという仮定が挑戦されているが、すべての企業の4分の3近くが現在、GEN AIイニシアチブからポジティブなROIを報告している一方で、より小規模で柔軟な企業は、より大きな競争相手よりもはるかに速くその収益を認識している。 中規模(250M−2B)および小規模(250M未満)の企業は、より迅速なROI実現を報告している一方で、最大の「Tier 1」企業(2B+)は、結果を決定するには「早すぎる」と報告する可能性が大幅に高まっている。 その理由は、大規模な統合が複雑であるだけではなく、より小規模な企業が自分自身を「ツールやプロセスを変えるためのより大きなスムーズさ」と認識しているためでもある。 タグ : 責任あるAIの時代 この3年間の研究の結果は、我々が「責任ある加速」の新たな段階に入ったことを明らかにし、ROI、実践的な統合、人間の要因が最も重要な指標である。 この時代の主要な課題はもはや理論的なものではなく、実現者とリーダーの間の認識の格差、トレーニングをカットしながらスキルを要求する矛盾、スキルアトロフィーの恐れ、重要な部門における驚くべき遅れ、および小規模企業のアジリティの利点です。 これらのツールがすべてのワークフローに組み込まれるにつれて、リーダーのための決定的な質問は、もはや「このテクノロジーは何ができるのか?」ではなく、「私たちはどのようにして文化、戦略、そしてそれと共に繁栄できる労働力を構築するのか」です。 全文レポート: ここ アップルPodcast: ここ Spotify : ここ YouTube: ここ