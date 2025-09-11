教育バイト:暗号化におけるフィッシングとは何ですか、そしてそれから守る方法

フィッシングは、誰かがあなたのパスワードや財布のキーのようなプライベートな情報を提供することにあなたを騙す詐欺の種類です。 こちらも広がっています。 それは2023年以来の最も高い数字であり、暗号ユーザーは主なターゲットであり、特に彼らが迷惑をかけたり、何を信頼すべきか不確実であるときです。 In the first quarter of 2025 alone, the international non-profit Anti-Phishing Working Group (APWG) over one million phishing attacks worldwide 記録 記録 記録 あなたが財布を使用する場合、トークンの取引、または単に暗号プロジェクトを探索する場合、フィッシングがどのように機能するかを理解することは、あなたの資金を保護するための最高の方法の1つです。 そして詐欺師は正確に自分たちの道を偽る方法を知っています。 社会工学 社会工学 フィッシングは暗号化でどう見えるのか? 暗号化のフィッシングは多くの形で来るが、目標は常に同じである:あなたがあなたの財布のコントロールを譲渡するようにする。いくつかの詐欺は有用なツールのように見える。偽サイトはMetaMaskやUniswapのような実際のプラットフォームをコピーする。 他の攻撃利用 特に、仮想通貨関連のコミュニティでは。 または、財布を偽のオンボードサイトに接続するように求めます。 fake job offers Scammers might invite you to download a “test task,” an unnecessary PDF of some kind, or an unfamiliar software for videoconferencing, which turns out to be malware 偽の雇用申し出 犯罪集団はAIで生成されたビデオや電話を用いて、現実の人々をふりかけるようになっています。 詐欺師は、有名人の深い偽りの声とビデオを使用して、偽の投資プラットフォームを促進し、数千人にフィアットまたは仮想通貨を送信することに騙し、ジョージアからの偽のコールセンター作戦を通じて、数カ国から6000人以上を詐欺し、合計3500万ドルを失った。 報告された一例 報告された一例 もしあなたが公共のチャンネルでサポートの質問を投稿した場合、スタッフであるふりをする誰かからプライベートメッセージを受け取ることを期待します。 フィッシングを避ける方法 フィッシングから自分を守る最善の方法は、遅くなり、役に立つか緊急に見えるものに疑いを抱くことです。 実際の会社やプロジェクトはそれを求めることはありません。より有用なアドバイスは以下を含む。 シェアフレーズ シェアフレーズ \n \n あなたが頻繁に使用するサイトをブックマークし、財布や取引所の名前を検索するときにランダムな広告をクリックしないでください. URL を直接入力することはより安全です. その URL もよく見てください. プラットフォームのオリジナル名や CoinMarketCap やウィキペディアのような信頼できるサイトに登録されたものと異なっている場合、それは間違いなくフィッシング、または少なくともオリジナルのウェブサイトではありません. 例えば、Obyte では、公式ウェブサイトは Obyte.org ですが、ドメイン Obyte.io で統計ページもあります。 異なるドメインは詐欺かもしれません。 トップページ.org トップ > IO \n \n \n \n あなたの資金のほとんどのために冷たい財布を使用してください. それはあなたが偽のサイトに終わったら保護の層を追加します,なぜなら、今あなたの貯蓄はインターネットから離れているからです. Obyteでは、あなたは単純なテキストコインを使用して冷たい財布を作成することができます. ディープファックスや就職オファーに関しては、あなたの本能を信頼してください. もし誰かがあなたに仕事を与えようとあまりにも熱心に見える場合、あまりにも良い真の投資、またはあなたに未知のソフトウェアをインストールするように求めている場合は、停止してください. 会社、募集者、およびソフトウェアを2度チェックしてください. リンクをクリックする前に、確認された番号を通じて会社に電話してください. Discord では、サポートに関する直接のメッセージを決して信頼しないでください. Legit チームは公式のチャンネルを通じてのみ助けます. 誰かが最初にアクセスする場合は、それは詐欺であると仮定します. あなたはまた、設定でサーバーメンバーからの DM をオフにすることができます. シンプルなテキスト フィッシング詐欺は、時間をとり、二重チェックするソースをとり、プライベートな情報を決してあきらめない場合は、ほとんどのを避けるでしょう。 Featured Vector Image by Freepik(フリーピック) フリーピック フリーピック