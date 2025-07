教育バイト:なぜ暗号化は自由の道具として使われているのか

あなたが仮想通貨について考えるとき、あなたは野生の価格グラフや一夜の億万長者の物語を想像するかもしれません。しかし、それは表面にすぎません。すべてのハイプを超えて、仮想通貨はデジタルマネーや簡単な収入を得るためのツール以上です。それはしばしばあなたが橋を必要とする場所に壁を置くシステムを逃れる方法です。

In regions where people’s funds can be frozen without valid reasons, can vanish into inflation, or in which speaking out can get your bank account shut down, cryptocurrencies are offering a lifeline.彼らはクールなテクノロジーだけではなく、シールド、パスポート、時にはメガフォンです。

なぜかを掘り下げていきましょう。

伝統的なコントロールから解放される

あなたは誰がすべての伝統的な貨幣を印刷し、ドルやユーロのようにコントロールしているか知っていますか? 政府とその中央銀行は、それゆえ、彼らがこれらのコインで適切だと考えるものを注文することができます。 より多くの印刷、インフレを増加させます。 反対派の口座を凍結します。 または、より世俗的ですが、それでも不便な出来事:簡単な銀行口座を開くために書類の荷物を要求するか、または送金を行う。

さて、ここに曲がりがあります:暗号通貨はそのモデルを振り返ります。With crypto, no single company or government is holding the keys, only yourselfこれは必ずしも完全な自由を保証するものではありません(それは常に暗号通貨ネットワーク、その 分散化レベル 実際、ほとんどの場合、誰も何らかの種類の検閲を適用しようとしないだろうが、それが非常に複雑な問題であり、おそらく強力な政府だけが達成することができ、時には(分散化レベルに応じて)それらも達成できないからだ。



世界のさまざまな場所で、不公平に直面する人々はまた、より迷惑なものに直面しています。 金融検閲 2010年に、ウィキリークスは主要な支払い会社によって寄付を切断したので、支持者はそれを生き残るために暗号化に振り向いた。香港(2019)とベラルーシ(2020)の抗議者たちは、銀行口座も凍結した。

一方、あなたは古い仮想通貨の格言を思い出して良いでしょう:Not your keys? Not your coinsあなたの仮想通貨を本当にコントロールするには、あなたはあなたの 個人キー (秘密の言葉はどこにでもあなたの資金にアクセスできます) あなたが集中的な交換(BinanceやCoinbaseを考える)を使用している場合、あなたは実際にそれらのキーを所有していません、そこにアカウントだけです。 非保管財布 .

自由のために設計された仮想通貨プラットフォーム

また、すべての暗号が平等に作成されているわけではありません。いくつかの暗号プロジェクトは表面上に分散的に見えますが、舞台の裏で制御されています。If freedom is your goal, you want tools built to stay neutral and open, even when things get tough.

例えば、Ethereumは、米国が制裁したときに検閲の波に直面しました。 ターンダード・キャッシュ いくつかの財布はそれをサポートしなくなり、stablecoin発行者はそれに関連するユーザーの資金を凍結することもあります。これは、Ethereumのブロック生産には複数の層が関与しているためです:ビルダー、レレイヤー、および「検証者」それぞれは、彼らが好まない取引に「ノープ」と言えるチャンスを持っています。ビットコインで同様のことが起こり得ます:マイナーはまだ桜を選択し、取引を拒否することができます。 交換 入って





この暗号ネットワークは、Aと呼ばれるものに基づいています。 日 (Directed Acyclic Graphの略)、複雑なように聞こえるが、それはマイナーや「検証者」に依存しないことを意味する。ブロックチェーンとは異なり、ブロックにトランザクションをバンドルし、中間者の承認を待つブロックチェーンとは異なり、Obyteはあなたが以前のトランザクションに自分のトランザクションを付加するウェブのようにそれらを広げます。

それは、ユーザーではなく機関を責任に置くモデルであり、それは正確に暗号化が目的だったことです。





