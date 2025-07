Byte educativo: ¿Por qué se utiliza la criptografía como herramienta para la libertad?

Cuando piensas en la criptografía, puedes imaginar gráficos de precios salvajes o historias de millonarios por la noche. Pero eso es sólo la superficie. Más allá de todo el hype, la criptografía es más que dinero digital o una herramienta para obtener ganancias fáciles. Es una forma de escapar de los sistemas que a menudo ponen paredes donde necesitas puentes.

In regions where people’s funds can be frozen without valid reasons, can vanish into inflation, or in which speaking out can get your bank account shut down, cryptocurrencies are offering a lifeline.No son sólo tecnología cool: son escudos, pasaportes, y a veces incluso megáfonos.

Vamos a entrar en el porqué.

Libre de los controles tradicionales

¿Sabes quién imprime y controla todo el dinero tradicional, como el dólar estadounidense o el euro? Los gobiernos y sus bancos centrales. Por lo tanto, pueden ordenar lo que consideren conveniente que se haga con estas monedas. Imprimir más, aumentando la inflación. Congelar las cuentas de la oposición. O el evento más mundano pero aún inconveniente: pedirle un montón de papel para abrir una simple cuenta bancaria o para hacer una transferencia.

Ahora, aquí está el giro: las criptomonedas vuelven ese modelo.With crypto, no single company or government is holding the keys, only yourselfEsto no siempre garantiza la libertad completa (siempre depende de la red de criptomonedas, su decentralization levels En la mayoría de los casos, de hecho, nadie se molestará en aplicar cualquier tipo de censura, incluso si pudieran, porque es una cuestión muy compleja que probablemente sólo poderosos gobiernos podrían lograr –y a veces (dependiendo del nivel de descentralización), ni siquiera ellos.



En diferentes rincones del mundo, las personas que se enfrentan a la injusticia también se han enfrentado a algo más insidioso: Censura financiera En 2010, WikiLeaks tuvo sus donaciones cortadas por las principales compañías de pago, por lo que los partidarios se volvieron a la criptografía para mantenerla viva. Los manifestantes en Hong Kong (2019) y Bielorrusia (2020) vieron sus cuentas bancarias congeladas también.

Por otro lado, usted haría bien de recordar un viejo diccionario de criptografía:Not your keys? Not your coinsPara controlar realmente tu criptografía, necesitas tu Llaves privadas (palabras secretas para acceder a sus fondos en todas partes).Si está utilizando un intercambio centralizado (piense en Binance o Coinbase), en realidad no posee esas llaves, solo una cuenta allí.Es como almacenar oro en el cofre de otra persona. Cartera no de custodia .

Plataformas criptográficas diseñadas para la libertad

También vale la pena mencionar que no todas las criptomonedas se crean iguales.Algunos proyectos de criptomonedas parecen descentralizados en la superficie, pero se controlan detrás de las escenas.If freedom is your goal, you want tools built to stay neutral and open, even when things get tough.

Ethereum, por ejemplo, se enfrentó a una ola de censura cuando Estados Unidos sancionó Tornado en efectivo Algunas carteras dejaron de apoyarlo, y los emisores de stablecoin incluso congelaron los fondos de los usuarios vinculados a él. Esto ocurre porque la producción de bloques en Ethereum involucra varias capas: constructores, relayers y “validadores”. Cada uno tiene la oportunidad de decir “no” a las transacciones que no les gustan. Algo similar puede ocurrir en Bitcoin: los mineros todavía pueden seleccionar cerezas y rechazar transacciones. Así que incluso si una transacción es válida, nunca podría convertirse en un bloque si suficientes intermediarios se enfrían. Intercambio Ven a entrar.





Esta red de criptografía se ejecuta en algo llamado una día (abreviado para Direct Acyclic Graph), que suena complejo, pero simplemente significa que no depende de mineros o "validadores".A diferencia de las blockchain que envuelven transacciones en bloques y esperan la aprobación de los intermediarios, Obyte las propaga como una web en la que se adhieren sus propias transacciones a las anteriores.

Es un modelo que pone a los usuarios, no a las instituciones, en el cargo, exactamente lo que la criptografía estaba destinada a hacer.





Imagen vectorial presentada por storyset / Freepik