従来の Web アプリを Postgres データベースに接続する

オカム は、エンドツーエンドの暗号化、相互認証、キー管理、資格情報管理、認可ポリシーの適用をすべて大規模に調整するための、Rust ライブラリ、コマンド ライン ツール、およびマネージド クラウド サービスのスイートです。オッカムのエンドツーエンド 安全なチャネル アプリケーション層で移動中のすべてのデータの信頼性、完全性、機密性を保証します。





データをリレーショナル データベース、 NoSQL 、グラフ データベース、または類似のものに保存している場合、そのデータはおそらくプライベートです。そしておそらくそれをインターネットに公開したくないでしょう。したがって、プライベート サブネット内に配置することで、この問題を解決できます。ただし、他のマシンがデータベースへの接続を開くことを許可するには、ネットワーク アクセス制御リスト、セキュリティ グループ、またはルート テーブルを管理する必要があります。それは多大なオーバーヘッドです。





Ockam を使用すると、ネットワーク管理者はネットワーク アクセス コントロール リスト、セキュリティ グループ、またはルート テーブルを更新する必要がありません。 Ockam は、属性ベースのアクセス制御を通じてサービスにきめ細かい制御を適用します。そして、あなたもできます 外部 ID プロバイダーと統合する Okta のように、サービスにアクセスできるユーザーを制限します。





このブログ投稿では、Ockam コマンド ライン インターフェイスである ockam を調査し、最小限のコード変更またはまったくコード変更を行わずに、従来の Web アプリを PostgreSQL データベースに接続する方法を確認します。 PostgreSQL データベース内のカウンターをインクリメントするだけの、非常に基本的な Python Flask アプリを作成します。次に、アプリケーションとデータベース間の接続を Ockam の安全なチャネル経由で移動します。





私たちの旅

始める前に、このブログ投稿で実行する手順を見てみましょう。





ockam enroll 使用して、Ockam アプリケーションをインストールし、Ockam プロジェクトを作成します。これが最初の前提条件です。

PostgreSQL データベースをセットアップします。これが 2 番目の前提条件です。次に、データベース サーバーへの Ockam の「アウトレット」を構成します。これについては、以下の「データベースの接続」セクションで詳しく説明します。

Web アプリ (Python Flask) をセットアップします。これが 3 番目の前提条件です。次に、Python アプリから Ockam の「インレット」を構成します。これについては、以下の「Web アプリの接続」セクションで詳しく説明します。



前提条件

手順を進めるには、以下にリストされているすべての前提条件を必ずインストールしてください。





オッカムコマンド brew install build-trust/ockam/ockam 実行して、 brew 経由でこれをインストールします。これで、ターミナルで ockam CLI アプリを実行できるようになります。

Python、およびライブラリ: Flash、psycopg2 brew install python 実行して、 brew 経由でこれをインストールします。これで、ターミナルで python3 コマンドを実行できるようになります。

依存関係 ( Flask 、 psycopg2 ) を取得する方法については、 Pythonコード 以下のセクション。

ポストグレSQL brew 経由で brew install postgresql@15 を実行します。これで、マシン上のデフォルト ポート 5432 で PostgreSQL データベース サーバーを実行できるようになります。必ず brew の指示に従い、PostgreSQL をパスに追加してください。

brew services start postgresql@15 を実行して PostgreSQL サーバーを起動します。

次に、データベース ユーザー postgres の新しいパスワードを設定できます。このパスワードを password に設定します。以下の Python コードでは、db ドライバーの接続文字列として postgres:password@localhost を使用します。

以下の手順により、 Linuxおよび macOS でこれを行うことができます。

ターミナルで sudo -u postgres psql --username postgres --password --dbname template1 を実行して、 postgres ユーザーとしてローカルにデータベースにログインします。 次に、これを REPL に入力します。 ALTER USER postgres PASSWORD 'password'; 、最後に exit と入力します。







Web アプリ - Python コード

Python Flask Web アプリは、PostgreSQL データベース内のカウンターをインクリメントします。アプリ全体が 1 つのファイルに収まります。





マシン上に main.py ファイルを作成し、以下のコードをコピーしてそこに貼り付けます。





import os import psycopg2 from flask import Flask CREATE_TABLE = ( "CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (id SERIAL PRIMARY KEY, name TEXT);" ) INSERT_RETURN_ID = "INSERT INTO events (name) VALUES (%s) RETURNING id;" app = Flask(__name__) pg_port = os.environ['APP_PG_PORT'] # 5432 is the default port url = "postgres://postgres:password@localhost:%s/"%pg_port connection = psycopg2.connect(url) @app.route("/") def hello_world(): with connection: with connection.cursor() as cursor: cursor.execute(CREATE_TABLE) cursor.execute(INSERT_RETURN_ID, ("",)) id = cursor.fetchone()[0] return "I've been visited {} times".format(id), 201









このスクリプトでは、 "postgres://postgres:password@localhost:%s/"%pg_port 使用してデータベースへの接続を確立します。





pg_port 環境変数 APP_PG_PORT から値を取得します。

Python スクリプトを実行する前に、環境変数 APP_PG_PORT を 5432 に設定します (手順は以下を参照)。

したがって、データベース接続文字列は単純に localhost:5432 を指します。



pg_port Python 変数と APP_PG_PORT 環境変数をメモしておきます。実稼働環境では、通常、環境変数からポートをロードし、ソースにハードコーディングされません。





Web アプリを実行する

Web アプリを実行するには、以下の手順に従ってください。





まず、必要な Python 依存関係を次のように追加してください。 # Install flask. pip3 install flask # Install psycopg2. pip3 install psycopg2-binary





次に、 Flask アプリ ( main.py ) を次のように起動します。 export APP_PG_PORT=5432 flask --app main run





最後に、Web ブラウザで次の URL を開きます: http://localhost:5000/ 。



オカムをインストールする

Web アプリとデータベースを設定したので、次にこれを実行しましょう。





オカムをミックスに加えます。 APP_PG_PORT 環境変数を更新して、新しいポート (PostgreSQL サーバーが実行される 5432 ではない) に接続するようにします。



まず、 ockam enroll を実行しましょう。上記の前提条件セクションで説明したように、Ockam CLI がすでにインストールされていることを確認してください。





ターミナル ウィンドウでこのコマンドを実行し、プロンプトに従って (Ockam Orchestrator への) 登録プロセスを完了します。



ockam enroll





ockam enroll コマンドの動作は次のとおりです。

Ockam Orchestrator への登録が成功した後、すべてが正しくインストールされていることを確認します。

Ockam Orchestrator にスペースとプロジェクトが作成され、 /project/default default あるデフォルト プロジェクトにエンドツーエンド暗号化リレーがプロビジョニングされます。





データベースに接続する

次に、生の TCP トラフィックをポート 5432 で PostgreSQL サーバーに送信できるようにする tcp-outlet を設定しましょう。次に、デフォルトの Orchestrator プロジェクトにリレーを作成します。これを行うには、ターミナルで次のコマンドを実行します。

export PG_PORT=5432 ockam tcp-outlet create --to $PG_PORT ockam relay create





ノート:

ここでは、 APP_PG_PORT (Web アプリで使用される) ではなく、 PG_PORT 環境変数を使用します。これは、デフォルトの PostgreSQL ポート 5432 を指します。以下のセクションでは、 APP_PG_PORT 別の値に変更します。

(Web アプリで使用される) ではなく、 環境変数を使用します。これは、デフォルトの PostgreSQL ポート を指します。以下のセクションでは、 別の値に変更します。 次のセクションで、対応する tcp-inlet を作成します。

リレーを使用すると、リモートのプライベート ネットワークで動作するサービスとのエンドツーエンド プロトコルを確立できます。これにより、リモート サービス上のポートを (インターネットなどの敵対的なネットワークに) 公開する必要がなくなります。





Web アプリを接続する

最後に、ローカル tcp-inlet をセットアップして、生の TCP トラフィックを転送する前にポート 5433 で受信できるようにしましょう。

export OCKAM_PORT=5433 ockam tcp-inlet create --from $OCKAM_PORT





ノート:

新しい環境変数 $OCKAM_PORT 新しいポート 5433 を指します。

新しいポート を指します。 これは、 tcp-inlet がリッスンするポートです。また、デフォルトの PostgreSQL ポートとは異なります。

TCP インレットは、ノードが接続をリッスンする場所を定義する方法です。そして、そのトラフィックをどこに転送するかです。入口と出口が連携してポータルを形成します。





次に、以下のコマンドを使用して Web アプリを再度起動します。





export APP_PG_PORT=$OCKAM_PORT flask --app main run





最後に、Web ブラウザ http://localhost:5000/ からこの URL に再度接続します。





$APP_PG_PORT $OCKAM_PORT ( 5433 ) と同じ値に変更しました。私たちの Web アプリ ( main.py スクリプト) は、安全でないデータベース サーバー (ポート 5432 上) に直接接続しません。安全なチャネル 🔐 を経由するようになりました。 アプリケーションのコードを変更することなく、カウンターは以前と同じように増加し続けます。ただし、Web アプリは Ockam の安全なチャネル 🎉 を介してデータベースと通信するようになりました。



複数のマシン

この例を拡張して、PostgreSQL サービスを Docker コンテナまたはまったく別のマシンに移動することもできます。ノードが登録されると ( ockam enroll の実行後)、このデモはアプリケーション コードを変更せずに引き続き動作し、PostgreSQL ポートをインターネットに直接公開する必要もありません。





また、Web アプリとデータベースを別のマシンで実行することもできます。これをする:





main.py スクリプトの localhost 、データベースをホストするマシンの IP アドレスに変更します。 両方のマシン (Web アプリ マシンとデータベース サーバー マシン) で ockam enroll を実行します。



他のコマンドを調べる

この例は完了したので、次にいくつかのコマンドを試して、その動作を確認してみましょう。いつでもその内容の詳細を調べることができます。 マニュアル 。これらをそれぞれ試すときは、この演習で作成したものに注目してください。





ockam node list 試してください。この演習で作成したノードが表示されますか?

試してください。この演習で作成したノードが表示されますか? ockam node --help を試してください。これらは、コマンドに慣れるための短い例です。

を試してください。これらは、コマンドに慣れるための短い例です。 ockam node show web を試してください。この演習で作成した tcp-inlet 見えますか?

を試してください。この演習で作成した 見えますか? ockam node show db を試してください。この演習で作成した tcp-outlet 表示されますか?

を試してください。この演習で作成した 表示されますか? ockam identity list を試してください。この演習で作成したアイデンティティが表示されますか?