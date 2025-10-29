ニューヨークのイノベーションはアンドリュー・クオモを市長に支持し、779百万ドルで公益ステーブルコインをチャンピオンに

ニューヨーク市 - 独立した政治団体「イノベーション・ニューヨーク・パック(Innovate NY PAC)」は今日、ニューヨーク市長のアンドリュー・クーモ氏を承認したと発表した。 この承認は、ブロックチェーン、トークニズム、公共利益のstablecoins、および人工知能を活用し、新しい収入の流れを生み出し、市民サービスを強化し、ニューヨーク市をイノベーションと金融のグローバルな首都として位置づける将来的な経済アジェンダへの共通のコミットメントを反映しています。 なぜアンドリュー・クオモ? \n \n 「Andrew Cuomoは、ニューヨークをイノベーションの世界的リーダーシップへと導くためのリーダーシップ、経験、ビジョンを提供していると信じています」と、Innovate NY PACのChairman Eddie Cullen氏は述べています。 「Andrew Cuomoは、ニューヨークをイノベーションの世界的リーダーシップへと導くためのリーダーシップ、経験、ビジョンを提供していると信じています」と、Innovate NY PACのChairman Eddie Cullen氏は述べています。 次なるイノベーションの時代のための私たちの政策アジェンダ \n \n \n \n \n \n Public Benefit Stablecoinsは、価格の安定性プログラム、教育、市民サービスを資金調達するために収益を活用する最初のstablecoinモデルである__NYC USDTM__のようなプロジェクトを可能にする - 技術が官僚主義ではなく、人々のために働くことができることを証明します。 ニューヨーク・トークン(NYC Token)などのイニシアチブを支援し、ブロックチェーン・テクノロジーを導入して、追加の税金なしに新しい都市の収入を推進する - トークン化された影響モデルを通じて、手頃な価格の住宅、インフラ、市民革新を資金調達する。 ブロックチェーンを活用して二国間協力、クリーンエネルギーゾーン、経済成長を促進する「Tokenize the BorderTM」のような取り組みを促進するこれらのプロジェクトは、イノベーションが、収入に焦点を当てた協力モデルを通じて、移民などの現実的な問題を解決するのにどのように役立つかを示しています。これらの市民的トークネイリング枠組みを先駆けて、ニューヨーク市は、先進技術をグローバルな課題に適用する国内のリーダーとして位置づけています - ニューヨークに拠点を置くフィンテック、建設、クリーンエネルギー企業の新しい市場を開放し、投資資本を引き寄せ、ブロックチェーンエンジニアリング、インフラストラ デジタル教育、才能交換、研究プログラムを通じてニューヨーク市とアフリカを結びつける - イノベーションにおけるグローバルな公平性の基礎を築き、グローバルな教育とテクノロジーのハブとしてのニューヨークの役割を拡大する。 リアルタイムの経済データに基づいてダイナミックに調整し、米国とニューヨークの収益を最大化し、貿易を強化し、グローバルな公平性を促進するAI駆動型の関税システムを探求する。 なぜ重要なのか。 ニューヨーク市は交差点に立っているが、伝統的な経済モデルはもはやグローバルなイノベーションに追いつくことができない。 \n \n \n \n \n 増税することなく新しい公共収入を生み出す 現代的な金融ツールで中小企業と家族を強化する ニューヨークにおけるグローバル投資家の信頼回復 米国を次世代のデジタル繁栄へと導く 「Innovate NY PAC」について Innovate NY PACは、ニューヨーク市のイノベーション、テクノロジー主導の経済成長、公益金融モデルの推進に専念する独立した支出委員会です。 Innovate NY PAC Policy & Research Teamが作成した分析では、都市の手頃な価格をサポートするために、公共の利益のためのstablecoinの収益がどのように分散されるかを示しています。 Innovate NY. CEO: Edward Cullen. Top Two Donors: Angel 501 LLC and Put NYC First, Inc. 候補者又は候補者の委員会又は代理人によって明示的又は異なる許可又は要求されていない。 . nyc.gov/FollowTheMoney トップページ \n \n この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 この記事は、BtcwireがHackerNoonのビジネスブログプログラムの下でプレスリリースとして公開しました。 プログラム プログラム