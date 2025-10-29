NEW YORK CITY – La organización política independiente Innovate NY PAC anunció hoy su aprobación de Andrew Cuomo como alcalde de Nueva York. Esta aprobación refleja un compromiso compartido con una agenda económica orientada hacia el futuro que aproveche la blockchain, la tokenización, las stablecoins de utilidad pública y la inteligencia artificial para generar nuevos flujos de ingresos, mejorar los servicios civiles y posicionar a Nueva York como la capital mundial de la innovación y la financiación. ¿Por qué Andrew Cuomo? \n \n “Creemos que Andrew Cuomo trae el liderazgo, la experiencia y la visión para hacer de Nueva York el líder mundial en innovación”, dijo Eddie Cullen, presidente de Innovate NY PAC. “Creemos que Andrew Cuomo trae el liderazgo, la experiencia y la visión para hacer de Nueva York el líder mundial en innovación”, dijo Eddie Cullen, presidente de Innovate NY PAC. Nuestra agenda política para la próxima era de la innovación \n \n \n \n \n \n Establecoins de beneficio públicoHabilitar proyectos como __NYC USDTM__, el primer modelo de stablecoins que utiliza su rendimiento para financiar programas de asequibilidad, educación y servicios civiles, demostrando que la tecnología puede funcionar para las personas, no para las burocracias. Apoyar iniciativas como el NYC TokenTM, que canaliza la tecnología blockchain para impulsar nuevos ingresos de la ciudad sin impuestos adicionales - financiando viviendas asequibles, infraestructura y innovación cívica a través de modelos de impacto tokenizados. Promoviendo esfuerzos como “Tokenize the Border”, que aprovechan la blockchain para promover la colaboración binaria, las zonas de energía limpia y el crecimiento económico. Estos proyectos muestran cómo la innovación puede ayudar a resolver problemas reales como la inmigración a través de modelos cooperativos centrados en los ingresos.Pionando estos marcos de tokenización cívicos, Nueva York se coloca como el líder nacional en la aplicación de tecnología avanzada a los desafíos globales: abrir nuevos mercados para las empresas de fintech, construcción y energía limpia con sede en Nueva York, atraer capital de inversión y crear puestos de trabajo altamente cualificados en ingeniería de blockchain, infraestructura y desarrollo de políticas.En pocas palabras, cada avance que comienza en las fronteras fortalece la posición de Nueva York como la capital financiera y tecnológica del mundo. Colaboración transfronteriza de STEMConectando Nueva York y África a través de la educación digital, el intercambio de talentos y los programas de investigación - construyendo la base para la equidad global en la innovación y ampliando el papel de Nueva York como un centro global de educación y tecnología. Tarifas inteligentes impulsadas por IAExplorar sistemas de tarifas impulsadas por IA que se ajusten dinámicamente basados en datos económicos en tiempo real, maximizando los ingresos de Estados Unidos y Nueva York al tiempo que fortalecen el comercio y promueven la equidad global. ¿Por qué esto importa? La ciudad de Nueva York se encuentra en una encrucijada.Los modelos económicos tradicionales ya no pueden seguir al ritmo de la innovación global.Al adoptar herramientas de financiación basadas en blockchain y AI, la ciudad puede: \n \n \n \n \n Generar nuevos ingresos públicos sin aumentar impuestos Empoderar a las pequeñas empresas y familias con herramientas financieras modernas Recuperar la confianza de los inversores en Nueva York Liderar a Estados Unidos en la próxima generación de prosperidad digital La innovación en la nueva PAC Innovate NY PAC es un comité de gasto independiente dedicado al avance de la innovación, el crecimiento económico impulsado por la tecnología y los modelos de financiación de beneficio público en la ciudad de Nueva York. Análisis preparado por Innovate NY PAC Policy & Research Team, ilustrando cómo el rendimiento de stablecoin de utilidad pública podría distribuirse para apoyar la asequibilidad de la ciudad. Paid for by Innovate NY. CEO: Edward Cullen. Top Two Donors: Angel 501 LLC y Put NYC First, Inc. No expresamente ni de otro modo autorizado o solicitado por ningún candidato o el comité o agente del candidato. . NYC.gov / Seguimos el dinero \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Btcwire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa