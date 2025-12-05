イーサリアム（ETH）が第4四半期に苦戦する中、この新しいアルトコインは250％急騰し、フェーズ6の割り当ての95％に達しました。

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n イーサリアムは第4四半期を圧力下で迎えており、最近の価格動向は、市場で2番目に大きい資産が勢いを取り戻すのに苦労していることを示しています。ETHが主要なレジスタンスエリアを突破しようとする中、トレーダーや初期サイクルの投資家は、開発中にすでに250％上昇した、はるかに小さく、はるかに速く動く新しいアルトコインに注目を集めています。 は、現在も0.035ドルで取引されており、フェーズ6で95％の割り当てに達し、仮想通貨界全体に緊急性を引き起こしています。 Mutuum Finance (MUTM) イーサリアムの第4四半期の弱さ イーサリアムは、その巨大なスマートコントラクトインフラストラクチャ、深い流動性、そして大規模な機関投資家の存在により、仮想通貨エコシステムの中心であり続けています。しかし、その規模は限界を生み出しています。時価総額が数千億ドルであるETHは、強い上昇を生み出すために莫大な流入を必要としますが、それは今四半期には見られませんでした。 価格は3,100ドルから3,300ドルのゾーン付近で停滞し続けています。このレンジは数ヶ月にわたって天井として機能し、売り圧力を引きつけ、長期的な上昇を防いでいます。広範な市場が力強さを見せる場合でも、イーサリアムは大きな売り壁と新規小売購入者からの需要の減少により、しばしば遅れをとります。 第二の問題は競争です。レイヤー2ネットワークは現在、より高速で安価な実行を提供しており、一部のアクティビティをイーサリアム自体から引き離しています。これにより、ETHの上昇経路は遅くなり、より強いROIを求める多くの投資家は、より速く動くことができ、より少ない資本で増殖できる若いプロジェクトに移行しています。 Mutuum Finance (MUTM) Mutuum Financeは、予測可能なリターン、明確な借り入れルール、およびより厳格な安全制御に焦点を当てた分散型レンディングシステムを構築しています。このプラットフォームは2つのレンディング環境を使用しており、ユーザーは資産を供給して利回りを得ることができ、借り手にはレートタイプの複数のオプションを提供します。 供給環境では、貸し手はmtTokensを受け取ります。これは、借り手が利息を返済するにつれて価値が上昇します。これにより、ユーザーは実際の貸付活動に基づいたAPYを得ることができます。たとえば、需要が増加し、借り手がより多くのローンを借りると、mtTokensの価値はより速く上昇し、トークンのインフレなしに有機的なリターンを生み出します。 借り入れ側では、ユーザーは利用状況によって変動する変動金利、またはローン期間中の返済コストを固定する固定金利を選択できます。借り手は、資産のボラティリティに関連付けられたLTV要件を満たす必要があります。ボラティリティの低い資産はより高いLTV比率をサポートできますが、リスクの高いトークンはより低いLTV比率を使用します。 担保が過度に下落した場合、システムは自動的な清算をトリガーします。清算人は、ローンを安定させるために割引された担保を購入し、その過程で供給者を保護します。この設計は、連鎖的な失敗を回避し、レンディングプールを健全に保ちます。 APY主導のmtTokens、構造化された担保管理、および予測可能な返済オプションを組み合わせることで、Mutuum Financeは長期的な安定性のために構築されたDeFi仮想通貨としての地位を確立しています。 プレセール成長、資金調達の強さ、コミュニティ拡大 Mutuum Financeは2025年初頭に0.01ドルで提供を開始しました。各段階での一貫した関心により、トークンは0.035ドルに達し、ローンチ前に250％の上昇を記録しました。Mutuum Financeの初期成長の規模は、基盤となる数値を調べることでより明らかになります。このプロジェクトはすでに1900万ドル以上を調達しており、毎月拡大し続ける世界的なオーディエンスからの強い信頼を反映しています。そのコミュニティは現在18,300人以上の保有者を含んでおり、これは多くの初期段階のDeFiローンチが主要取引所への上場後でさえ達成するのに苦労している参加レベルです。 トークン供給のかなりの部分も、初期のサポーターによって吸収されています。8億以上のMUTMトークンが初期段階で購入されており、断続的な関心の波ではなく、一貫した需要を示しています。40億トークンの全供給量のうち、ローンチ前に参加した参加者のために確保された、初期アクセス専用の18.2億トークン（45.5％）は、プラットフォームが完全に稼働するずっと前に広範なユーザーベースを作成するのに役立ち、プロジェクトの勢いが低下するのではなく、構築され続けているという考えを強化しています。 フェーズ6は現在、割り当ての95％を通過しており、この価格で利用可能なトークンは5％未満となっています。各フェーズは前のフェーズよりも速く完売しており、フェーズ6はこれまでで最も速いものになる見込みです。 プラットフォームの24時間リーダーボードにより、ユーザーアクティビティは依然として高く、その日のトップ貢献者に500ドルのMUTMが授与されます。Mutuum Financeは直接カード決済も受け付けており、複雑なサインアッププロセスなしで迅速なエントリーを希望するユーザーのオンボーディングを簡素化します。 この資金調達、参加、アクセシビリティの組み合わせは、Mutuum Financeの可視性を仮想通貨コミュニティ全体で高めており、特に次のサイクルに先駆けて最高の仮想通貨に投資したい人々にとってそうです。 セキュリティフレームワークとV1開発 セキュリティはMutuum Financeのロードマップにおいて重要な役割を果たしています。このプロジェクトはCertiK監査を完了し、トークンスキャンで90/100のスコアを獲得し、多くの初期段階のレンディングプラットフォームを上回りました。CertiKは、コントラクトロジック、安全メカニズム、清算動作、および潜在的な攻撃サーフェスをレビューしました。 Mutuum Financeは、業界最大のブロックチェーンプロトコルの一部で作業することで知られる による詳細な監査も受けています。Halbornは、レンディング機能、清算トリガー、オラクル統合、および担保ロジックを分析しています。この追加のセキュリティレイヤーは、プラットフォームの公開テストの準備に役立ちます。 Halborn Security によると、プロジェクトのV1リリースは2025年第4四半期にSepolia Testnetで計画されています。この最初のバージョンは、機能的な環境でレンディングプロトコルのコア要素を導入します。Testnetロールアウトは、メインの流動性プール、借り手の利息からの価値上昇を追跡するmtTokenミントシステム、自動化された清算ボット、および借り手のポジションを管理する債務追跡トークンを特徴とします。ETHとUSDTが初期サポート資産として提供され、V1が稼働するとすぐにユーザーはプラットフォームの主要なレンディングおよび借り入れツールにアクセスできるようになります。 公式Mutuum Finance Xアカウント フェーズ6の圧力と高まる緊急性 フェーズ6は、これまでのオファリングの中で最もボラティリティの高い段階となっています。トークンは5％しか残っておらず、需要が加速しています。最近の12万ドルのクジラによる割り当てを含む、いくつかの大きな購入により、残りの供給はさらに低下しています。 クジラは通常、ロードマップへの信頼が高い場合に参入し、その参加はしばしば最終段階の購入活動を加速させます。 MUTMが0.06ドルのローンチ価格に近づくにつれて、0.04ドル未満でトークンを確保する機会は急速に失われています。この供給の逼迫は、今後のV1リリースと堅調な監査結果と相まって、2026年に先駆けて潜在的なトップ仮想通貨機会を探している投資家の間で緊急性を高めています。 Mutuum Finance (MUTM) に関する詳細については、以下のリンクをご覧ください。 ウェブサイト： https://www.mutuum.com Linktree： <https://linktr.ee/mutuumfinance](https://linktr.ee/mutuumfinance) \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログ の下でBtcwireによってプレスリリースとして公開されました。いかなる金融上の決定を行う前に、ご自身で調査を行ってください。 プログラム