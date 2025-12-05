Mientras Ethereum (ETH) lucha en el cuarto trimestre, esta nueva criptomoneda alternativa se dispara un 250% y alcanza el 95% de asignación en la Fase 6

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n Ethereum entra en el cuarto trimestre bajo presión, y la acción reciente del precio muestra que el segundo activo más grande del mercado lucha por recuperar el impulso. Mientras ETH intenta romper áreas clave de resistencia, los traders e inversores de principios de ciclo están dirigiendo su atención a una nueva altcoin mucho más pequeña y de movimiento mucho más rápido que ya ha subido un 250% durante su desarrollo. , todavía con un precio de 0,035 $, ha alcanzado el 95% de asignación en la Fase 6, lo que genera urgencia en los círculos de criptomonedas. Mutuum Finance (MUTM) Debilidad de Ethereum en el Cuarto Trimestre Ethereum sigue siendo una parte central del ecosistema criptográfico, con su enorme infraestructura de contratos inteligentes, liquidez profunda y gran presencia institucional. Pero su tamaño ha creado límites. Con una capitalización de mercado en cientos de miles de millones, ETH requiere enormes entradas para generar un fuerte repunte, y eso ha faltado este trimestre. Los precios han seguido estancados cerca de la zona de 3.100-3.300 $. Este rango ha actuado como un techo durante meses, atrayendo presión vendedora y evitando repuntes más largos. Incluso cuando el mercado en general muestra focos de fortaleza, Ethereum a menudo se queda atrás debido a grandes muros de venta y a la reducción de la demanda de nuevos compradores minoristas. Un segundo problema es la competencia. Las redes de Capa 2 ahora ofrecen una ejecución más rápida y barata, lo que ha desviado parte de la actividad de Ethereum. Esto hace que el camino ascendente de ETH sea más lento, y muchos inversores que buscan un ROI más fuerte se están volcando hacia proyectos más jóvenes que pueden moverse más rápido y multiplicarse con menos capital. Mutuum Finance (MUTM) Mutuum Finance está construyendo un sistema de préstamos descentralizado centrado en rendimientos predecibles, reglas de endeudamiento claras y controles de seguridad más estrictos. La plataforma utiliza dos entornos de préstamo, que permiten a los usuarios depositar activos para obtener rendimiento y ofrecen a los prestatarios múltiples opciones de tipos de interés. En el entorno de suministro, los prestamistas reciben mtTokens, que aumentan de valor a medida que los prestatarios pagan intereses. Esto proporciona a los usuarios APY basados en la actividad de préstamo real. Por ejemplo, cuando aumenta la demanda y los prestatarios obtienen más préstamos, los mtTokens se aprecian más rápido, creando rendimientos orgánicos sin inflación de tokens. En el lado del préstamo, los usuarios pueden elegir tasas variables, que cambian con la utilización, o tasas fijas, que bloquean los costos de pago durante el período del préstamo. Los prestatarios deben cumplir con los requisitos de LTV (relación préstamo-valor) que están vinculados a la volatilidad de los activos. Los activos menos volátiles pueden admitir ratios LTV más altos, mientras que los tokens más riesgosos utilizan ratios más bajos. Si la garantía cae demasiado, el sistema activa liquidaciones automáticas. Los liquidadores compran la garantía con descuento para estabilizar el préstamo, protegiendo a los proveedores en el proceso. Este diseño evita fallos en cascada y mantiene la solvencia del pool de préstamos. Al combinar mtTokens impulsados por APY, gestión estructurada de garantías y opciones de pago predecibles, Mutuum Finance se está posicionando como una DeFi criptográfica construida para la estabilidad a largo plazo. Crecimiento de la Preventa, Fortaleza de la Financiación y Expansión de la Comunidad Mutuum Finance abrió su oferta a 0,01 $ a principios de 2025. El interés constante a través de cada etapa impulsó el token a 0,035 $, lo que marcó un aumento del 250% antes del lanzamiento. La escala del crecimiento inicial de Mutuum Finance se vuelve más clara al observar las cifras subyacentes. El proyecto ya ha recaudado más de 19 millones de dólares, lo que refleja una fuerte confianza de una audiencia global que continúa expandiéndose cada mes. Su comunidad ahora incluye más de 18.300 tenedores, un nivel de participación que muchos lanzamientos DeFi en etapa inicial luchan por alcanzar incluso después de cotizar en los principales intercambios. Una parte sustancial de la oferta de tokens también ha sido absorbida por los primeros patrocinadores. Más de 800 millones de tokens MUTM se han comprado en las fases iniciales, lo que demuestra una demanda constante en lugar de olas esporádicas de interés. De la oferta total de 4 mil millones de tokens, se reservaron 1.820 millones de tokens, lo que representa el 45,5% dedicado al acceso anticipado, para los participantes que ingresaron antes del lanzamiento. Esta estructura de asignación ha ayudado a crear una amplia base de usuarios mucho antes de que la plataforma sea completamente operativa, reforzando la idea de que el impulso detrás del proyecto continúa creciendo en lugar de desacelerarse. La Fase 6 ha superado ahora el 95% de asignación, dejando menos del 5% de los tokens disponibles a este precio. Cada fase se ha agotado más rápido que la anterior, y la Fase 6 está en camino de ser la más rápida hasta ahora. La actividad del usuario sigue siendo alta debido a la tabla de clasificación de 24 horas de la plataforma, que recompensa al mejor contribuyente del día con 500 $ en MUTM. Mutuum Finance también acepta pagos directos con tarjeta, lo que simplifica la incorporación para los usuarios que desean una entrada rápida sin un proceso de registro complicado. Esta combinación de financiación, participación y accesibilidad ha aumentado la visibilidad de Mutuum Finance en las comunidades de criptomonedas, especialmente entre aquellos que buscan las mejores criptomonedas para posicionarse de cara al próximo ciclo. Marco de Seguridad y Desarrollo V1 La seguridad juega un papel importante en la hoja de ruta de Mutuum Finance. El proyecto completó una auditoría de CertiK, obteniendo una puntuación de 90/100 en Token Scan, lo que lo sitúa por encima de muchas plataformas de préstamos en etapa inicial. CertiK revisó la lógica del contrato, los mecanismos de seguridad, el comportamiento de liquidación y las posibles superficies de ataque. Mutuum Finance también está siendo sometido a una auditoría en profundidad por parte de , conocida por su trabajo con algunos de los protocolos de blockchain más grandes de la industria. Halborn está analizando las funciones de préstamo, los desencadenantes de liquidación, las integraciones de oráculos y la lógica de las garantías. Esta capa adicional de seguridad ayuda a preparar la plataforma para pruebas públicas. Halborn Security Según la , el lanzamiento V1 del proyecto está previsto para Sepolia Testnet en el cuarto trimestre de 2025. Esta primera versión introducirá los elementos centrales del protocolo de préstamos en un entorno funcional. El despliegue de Testnet contará con el pool de liquidez principal, el sistema de acuñación de mtToken que rastrea el crecimiento del valor a partir de los intereses de los prestatarios, el bot de liquidación automatizado y el token de seguimiento de deuda que gestiona las posiciones de los prestatarios. ETH y USDT servirán como activos iniciales admitidos, lo que brindará a los usuarios acceso inmediato a las herramientas de préstamo y endeudamiento principales de la plataforma una vez que la V1 esté activa. cuenta oficial de Mutuum Finance en X Presión de la Fase 6 y Urgencia Creciente La Fase 6 es ahora la etapa más volátil de la oferta hasta el momento. Con solo el 5% de los tokens restantes, la demanda se ha acelerado. Varias compras grandes, incluida una reciente asignación de ballena de 120.000 dólares, han reducido aún más la oferta restante. Las ballenas suelen entrar cuando la confianza en una hoja de ruta es alta, y su participación a menudo acelera la actividad de compra en la fase final. A medida que MUTM se acerca a su precio de lanzamiento de 0,06 $, la ventana para asegurar el token por debajo de 0,04 $ se cierra rápidamente. Esta oferta limitada, combinada con el próximo lanzamiento de la V1 y los sólidos resultados de auditoría, ha aumentado la urgencia entre los inversores que buscan las posibles mejores oportunidades criptográficas antes de 2026.