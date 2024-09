アメリカで最も暗号に優しい6つの州

どの州が最も仮想通貨に友好的で、それが消費者主導のイノベーションと経済的自立にどのようにつながるかについて考えたことはありますか?それとも、テキサス州や、単一の通貨発行者に縛られないという経済的自由を受け入れる可能性のある他の州が、組合を離れて独自の通貨を作成することを検討できるかどうか疑問に思ったことはありますか?お金の分散化に関するこれらの問題を調査し、仮想通貨の時代を先取りしていると思われる州をいくつか特定します。





インフレは 40 年ぶりの高さであり、仮想通貨の浮き沈みにもかかわらず、人々に経済的自由の選択肢を与えています。クリプトパイの分け前を得るために州間で大きなクリプトバトルが進行中ですので、戦いの準備をしてください!

ルール、法律、機会、およびその他の楽しい事実



私があなたの注意を引いた今、反対の神話にもかかわらず、テキサスは合衆国から脱退することはできません。ただし、他の州では利用できないオプションがいくつかあります。これは非常にありそうもないことですが、いくつかのあいまいな法律により、テキサス州は法的に最大 5つの異なる州 .テキサスの「Brexit」というアイデアは熟考するのに興味深い概念ですが、代わりに、暗号に関する他の「楽しい事実」に焦点を当てたいと思います。



通貨、仮想通貨、税金:地方または州の通貨は国の通貨を補完することができ、これにより地方経済内での支出が促進されます。ただし、法定通貨とは異なり、仮想通貨は連邦政府の支援を受けていない可能性があります。米国政府は、税金を法定通貨で支払うことを要求できます。これにより、法定通貨の信頼性が強化されます。一部の州は、税金の支払いに使用するなど、仮想通貨の影響力を高める選択肢を人々に提供する方向に進んでいます。



暗号の価値と成長:暗号が不安定であることを認めながら、暗号資産とブロックチェーン技術は大きなチャンスです。を超えた 昨年 11 月の時価総額は 3 兆ドルで、140 億ドルから増加しました ちょうど5年前。現在はそのピークからかなり下がっていますが、米国の経済見通しが改善したときに暗号通貨が回復できないと信じる理由はありません.実際、約 大人の16% 10 年前には想像もできなかったことです。



暗号貯蓄法:暗号の成長を強調する最も重要な最近の変化の 1 つは、新しく導入された 金融自由法 Tommy Tuberville (R-AL) による法案で、彼は投資の自由を維持すると主張しています。これは、米国労働省が 401(k) プランへの投資の種類を制限する規制またはガイダンスを発行することを禁止します。 「退職後の貯蓄を何に投資するかの選択は、政府ではなく、あなたのものであるべきです。現政権が推進している政府が最善を尽くすアプローチは、わが国を歴史上最も繁栄した国にした価値観に反するものです。」





いくつかの 組織 この法律を支持する団体には、Americans for Tax Reform、Heritage Foundation、Chamber of Digital Commerce、Blockchain Association、Association for Digital Asset Markets が含まれます。



主要な暗号化に適した州のいくつかを見る

ワイオミング – すべてはカウボーイの州から始まった



多くの人は、ワイオミング州を仮想通貨で経済を強化している仮想通貨のパイオニア州と考えています。ワイオミング州のクラーケン銀行は 最初のデジタル通貨ビジネス 米国の州の銀行免許を取得する。さらに、ワイオミング州が承認した 20以上の法律 暗号化ビジネスの運営が容易になり、暗号化取引は州税から解放されます。





ワイオミングにも チャーター これにより、デジタル資産に焦点を当てた銀行は、現金預金を行い、Kraken 取引所で取引できるビットコインを保管または転送できます。銀行の顧客は、賞金が現金に変換された後、銀行に入金することもできます。これにより、仲介者を介さずに変換されたビットコインをアカウントに入れることができます。









フロリダ – 先駆者であり暗号ハブ





フロリダ州は積極的にマイアミを仮想通貨のハブにしようとしており、シリコンバレーが行ってきたような仮想通貨業界になることを目指しています テクノロジー .市はビットコイン 2022 カンファレンスを主催し、何千人もの仮想通貨愛好家が集まりました。不動産取引では、例えば、マイアミの新しい建物は受け入れています 預金用のデジタルトークン コンドミニアムで。





5月、フロリダ州知事ロン・デサンティス 署名された法律、 CS/HB 273その この法律は、マネーサービス事業の金融規制を修正し、「仮想通貨」を定義し、フロリダの仮想通貨業界に対する制限を緩和します。









カリフォルニア – お金のあるところ





カリフォルニア州が 2,473 の仮想通貨 ATM と仮想通貨に対する高いオンライン関心、 Crypto Head の調査によると、最も暗号化に対応している州の称号を獲得しました。ごく最近、ブロックチェーン技術を展開して公共サービスや新たなニーズに対処する機会を探り、イノベーションを促進するための研究と労働環境を作り出す機会を特定するための法律が可決されました。 ブロックチェーン技術 .もちろん、このリストの他の州とは異なり、 州所得税 カリフォルニア州では現在、国内で最高ですが、 世帯収入の中央値は 5 番目に高い。







テキサス – 自己統治者





1 つ星のテキサス州旗は、 一人で行く 、今でもテキサス文化の一部である独立した精神。テキサス州には州の所得税がないため、高収入の仮想通貨トレーダーは仮想通貨の税額を減らすことができます。の拠点にもなっています。 クリプトマイニング そして電気代が安い。テキサス州は、大規模な採掘事業のためにさまざまな金銭的インセンティブと労働力のトレーニングを提供しています。 州 .





2 つの重要な法案が可決され、法律に署名されました。 ツイートしたグレッグ・アボット知事 2022 年 2 月には、「The Lone Star State は、ブロックチェーンと暗号通貨の世界的リーダーになる準備ができている」と述べています。さらに、テキサス州の公認銀行が権限を持っています。 親権を提供する 、または保管、仮想通貨のサービス。









コロラド – クリプトのポスターチャイルド

__ コロラド__ ワイオミング州のブロックチェーン規則に似たさまざまな法律を可決し、後戻りはできません。実際、コロラド州は仮想通貨のモデルとなる位置付けにある。 暗号通貨を受け入れる最初の州 州税および手数料の支払いのため。暗号化されたすべての納税は、すぐに現金に変換されます。によると マーク・フェランディーノ 、コロラド州歳入局のエグゼクティブディレクター、「仮想通貨で税金を払いたい人は、取引所に行き、取引所を通じてその支払いを容易にし、その取引所が仮想通貨を現金に変換し、その現金が州。"







ネバダ – イノベーターに最適





ネバダ州は暗号技術の早期導入者であり、 2017年の法律 「レコードを検証するためのブロックチェーンの有効性を認識しながら、ブロックチェーンやスマートコントラクトに課税しない」

ネバダ州は、他の仮想通貨に友好的な州と同様に、州の所得税を課しておらず、州はより多くの仮想通貨ビジネスや投資家を引き付けようとしています。



仮想通貨はカジノやホテルでもホットな話題であり、その多くが施設内に__ビットコイン キオスクを追加しています__.興味深いのは、現金をビットコインに変換するために使用されるトランザクションの数がほぼ同数であることです。その結果、仮想通貨は現金のように使用されています。







国家は自らの運命を形作る





インフレ率が高く、仮想通貨がより主流になりつつあり、一部の州は仮想通貨を受け入れ、デジタル資産に関する独自のルールを策定することで対応しています。実際、いくつかの法案がさまざまな州で進行中です。 暗号通貨を法定通貨にする 公的および私的な債務を解決するため。これには、税金の支払い、DMV 料金、許可、証明書、ライセンスなどのすべてが含まれます。 「これまでのところ、連邦政府は、州が暗号通貨を法定通貨と宣言するかどうかを独自に決定するため、直接対応していません」 論文 npr.org で。





連邦政府は暗号の力を認識し、最近発行した 大統領令 リスクに対処し、メリットを活用するために、多くの州が積極的に政策を導入したり、暗号のさらなる革新と成長への道を開くための行動を起こしたりしています。州が、今日の情熱と、何年も前にゴールド ラッシュを煽ったのと同じ怒りで、この経済的自由への道を築いていくにつれて、国民により多くの柔軟性、選択肢、独立性、機会を提供することができます。