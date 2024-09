6 États américains les plus favorables à la cryptographie

Avez-vous déjà pensé aux États les plus favorables à la cryptographie et à la manière dont cela peut conduire à une innovation axée sur le consommateur et à l'indépendance financière ? Ou vous êtes-vous demandé si le Texas ou tout autre État qui pourrait embrasser la liberté financière de ne pas être redevable à un seul émetteur de monnaie pourrait envisager de quitter l'union et de créer sa propre monnaie ? J'explorerai ces problèmes de décentralisation de l'argent et identifierai certains des États qui semblent être en avance sur la courbe cryptographique.





L'inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans, et malgré les hauts et les bas de la cryptographie, elle offre aux gens plus d'options pour la liberté financière. Il y a une grande bataille crypto en cours entre les États pour obtenir leur part du gâteau crypto, alors préparez-vous pour le combat !

Les règles, les lois, les opportunités et autres faits amusants



Maintenant que j'ai retenu votre attention, malgré les mythes du contraire, le Texas ne peut pas se séparer de l'Union. Cependant, certaines options ne sont pas disponibles dans d'autres États. Bien que cela soit hautement improbable, grâce à une loi obscure, le Texas pourrait légalement se tailler jusqu'à cinq états différents . Bien que l'idée d'un "Brexit" au Texas soit un concept intéressant à méditer, j'aimerais plutôt me concentrer sur ces autres "faits amusants" sur la crypto :



Monnaie, crypto et taxes : la monnaie locale ou d'État peut compléter la monnaie nationale, ce qui encourage les dépenses au sein d'une économie locale. Cependant, contrairement à la monnaie fiduciaire (qui est considérée comme ayant cours légal), la crypto peut ne pas être soutenue par le gouvernement fédéral. Le gouvernement américain peut exiger que les impôts soient payés en monnaie fiduciaire, ce qui renforce la crédibilité de la monnaie fiduciaire. Certains États s'apprêtent à offrir aux gens plus d'options qui donnent plus de poids à la crypto, comme l'utiliser pour payer des impôts.



Valeur et croissance de la cryptographie : tout en reconnaissant que la cryptographie est volatile, les actifs cryptographiques et la technologie de la chaîne de blocs représentent une excellente opportunité. Il a dépassé un Capitalisation boursière de 3 billions de dollars en novembre dernier, contre 14 milliards de dollars à peine cinq ans auparavant. Bien qu'elle soit actuellement loin de ce pic, il n'y a aucune raison de croire que les crypto-monnaies ne pourront pas rebondir lorsque les perspectives économiques américaines s'amélioreront. En fait, environ 16 % des adultes ont investi, échangé ou utilisé des crypto-monnaies, ce qui était inimaginable il y a dix ans.



Législation sur l'épargne crypto : l'un des changements récents les plus importants qui met l'accent sur la croissance de la crypto est la nouvelle introduction Loi sur la liberté financière projet de loi de Tommy Tuberville (R-AL), qui, selon lui, préserve la liberté d'investissement. Cela interdirait au département américain du Travail d'émettre un règlement ou des directives qui limitent le type d'investissements dans un plan 401(k). « Le choix de ce dans quoi vous investissez votre épargne-retraite devrait être le vôtre, et non celui du gouvernement. L'approche du gouvernement qui sait le mieux préconisée par l'administration actuelle va à l'encontre des valeurs qui ont fait de notre pays la nation la plus prospère de l'histoire.





Certains organisations qui soutiennent cette loi incluent Americans for Tax Reform, Heritage Foundation, Chamber of Digital Commerce, Blockchain Association et Association for Digital Asset Markets.



Un regard sur certains des principaux États crypto-amicaux

Wyoming – Tout a commencé dans l'état des cow-boys



Beaucoup de gens pensent que le Wyoming est l'État pionnier de la crypto, qui renforce son économie avec la crypto. La Kraken Bank du Wyoming est devenue la première entreprise de monnaie numérique recevoir une charte bancaire d'État des États-Unis. De plus, le Wyoming a approuvé plus de 20 lois ce qui facilite le fonctionnement des entreprises de cryptographie et les transactions cryptographiques sont exemptes de taxes d'État.





Le Wyoming a également un charte qui permet aux banques axées sur les actifs numériques d'effectuer des dépôts en espèces et de stocker ou de transférer des bitcoins qui peuvent être échangés sur la bourse Kraken. Les clients de la banque peuvent même déposer leurs gains à la banque après les avoir convertis en espèces. Cela leur permet de mettre leur bitcoin converti sur un compte sans l'utilisation d'un intermédiaire.









Floride - Le pionnier et le hub de la cryptographie





La Floride essaie agressivement de faire de Miami une plaque tournante de la cryptographie et de devenir pour l'industrie de la cryptographie ce que la Silicon Valley a été La technologie . La ville a accueilli la conférence Bitcoin 2022, où des milliers de passionnés de crypto se sont réunis. Dans les transactions immobilières, par exemple, de nouveaux immeubles à Miami acceptent jetons numériques pour les dépôts sur les copropriétés.





En mai, le gouverneur de Floride Ron DeSantis législation signée, CS/HB 273 que définit et déréglemente la crypto-monnaie pour l'État et entrera en vigueur en janvier 2023. La loi modifie la réglementation financière des entreprises de services monétaires, définit la «monnaie virtuelle» et réduit les restrictions sur l'industrie de la cryptographie en Floride.









Californie - Où est l'argent





Il n'est pas surprenant que la Californie, avec 2 473 guichets automatiques cryptographiques et un intérêt en ligne élevé pour la cryptographie, a remporté le titre de l'État le plus prêt pour la cryptographie selon les recherches de Crypto Head. Plus récemment, une loi a été adoptée pour explorer les possibilités de déploiement des technologies de la chaîne de blocs pour répondre aux besoins des services publics et émergents et identifier les possibilités de créer un environnement de recherche et de main-d'œuvre pour stimuler l'innovation dans technologies de chaîne de blocs . Bien sûr, contrairement à certains des autres États de cette liste, le impôts sur le revenu de l'État en Californie sont actuellement les plus élevés du pays, mais il a également le cinquième revenu médian le plus élevé des ménages.







Texas – Les auto-gouvernants





Le drapeau du Texas avec son étoile représente le faire cavalier seul , esprit indépendant qui fait toujours partie de la culture texane. Le Texas n'a pas d'impôt sur le revenu de l'État, ce qui permet aux commerçants de crypto à hauts revenus de réduire leurs factures fiscales de crypto. Il devient également un centre pour crypto-minage et a des tarifs bas pour l'électricité. Le Texas offre une variété d'incitatifs financiers et de formation de la main-d'œuvre pour les grandes exploitations minières qui s'installent dans le Etat .





Deux projets de loi clés ont été adoptés et promulgués par Le gouverneur Greg Abbott, qui a tweeté en février 2022 que "The Lone Star State est sur le point de devenir un leader mondial de la blockchain et de la crypto-monnaie". En outre, les banques à charte d'État du Texas ont le pouvoir assurer la garde , ou de garde, des services pour les monnaies virtuelles.









Colorado - L'enfant de l'affiche crypto

__ Le Colorado __ a adopté diverses lois similaires aux règles de la blockchain du Wyoming et il n'y a pas de retour en arrière. En fait, le Colorado est positionné pour être un modèle pour la cryptographie, lorsqu'il devient le premier État à accepter les crypto-monnaies pour le paiement des taxes et redevances de l'État. Chaque paiement d'impôt en crypto sera immédiatement converti en espèces. Selon Marc Ferrandino , directeur exécutif du ministère du Revenu du Colorado, "Quelqu'un qui voudrait payer ses impôts via la crypto-monnaie irait à un échange, faciliterait ce paiement via l'échange, puis cet échange convertirait la crypto-monnaie en espèces, puis cet argent entrerait dans le Etat."







Nevada - Idéal pour les innovateurs





Le Nevada a été l'un des premiers à adopter les technologies cryptographiques et a passé un loi en 2017 de « ne pas taxer la blockchain ou les contrats intelligents tout en reconnaissant la validité de la blockchain pour valider les enregistrements ».

Le Nevada, comme certains des autres États favorables à la cryptographie, n'a pas d'impôt sur le revenu de l'État, et l'État essaie d'attirer davantage d'entreprises et d'investisseurs cryptographiques.



La crypto est également un sujet brûlant dans les casinos et les hôtels, où beaucoup d'entre eux ont ajouté __ des kiosques à bitcoins dans leurs installations __. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe également un nombre presque égal de transactions utilisées pour transformer de l'argent en bitcoin. En conséquence, la crypto est utilisée comme de l'argent.







Les États façonnent leur propre destin





L'inflation est élevée, la crypto devient plus courante et certains États réagissent en adoptant la crypto et en développant leurs propres règles pour les actifs numériques. En fait, certains projets de loi sont en cours dans divers États pour donner cours légal à la crypto pour le règlement des dettes publiques et privées. Cela peut inclure tout, du paiement des taxes, des frais DMV, des permis, des certificats, des licences, etc. "Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral n'a pas directement répondu, car les États décident eux-mêmes de déclarer ou non les crypto-monnaies ayant cours légal", selon un récent article sur npr.org.





Bien que le gouvernement fédéral ait reconnu le pouvoir de la cryptographie et ait récemment publié une Décret exécutif Pour faire face aux risques et exploiter les avantages, de nombreux États ont mis en place de manière proactive des politiques ou ont pris des mesures pour ouvrir la voie à de nouvelles innovations et croissances en matière de cryptographie. Alors que les États s'engagent sur cette voie vers la liberté financière avec la passion d'aujourd'hui et la même fureur qui a alimenté la ruée vers l'or il y a de nombreuses années, ils peuvent offrir au public plus de flexibilité, de choix, d'indépendance et d'opportunités.