なぜCOTIの1250万トークンの忠誠度プログラムは、暗号プロジェクトがユーザーに報いる方法を再構築するのか

ブロックチェーン生態系で行ったすべてのアクション、トークンを保有することから取引に至るまで、あなたが自動的に毎日報酬を獲得した場合はどうでしょうか? それがCOTIの最新のイニシアチブの前提であり、暗号プロジェクトが通常どのようにトークンをコミュニティに配布するかを挑戦する忠誠のプラットフォームです。 2025年9月29日、 打ち上げを発表した。 このプラットフォームは、ソーシャルメディアのアカウントをフォローしたり、待機リストにサインアップするなどの簡単なタスクをプロジェクトがしばしば報酬している暗号化で一般的になった標準的なエアドロップメカニクスから離れることを表しています。 こちら COTI EARN COTI Earnが伝統的なエアドロップと異なる理由 伝統的な暗号エアドロップは通常、一度の配布として機能します。プロジェクトは、特定のタイミングで財布アドレスのスナップショットを取って、事前定義された基準に基づいてトークンを配布します。ユーザーは、特定のトークンを保持し、ソーシャルメディアのタスクを完了するか、あるいは単にプラットフォームに登録する必要があります。 ドアを通って歩くためにギフトカードを贈るお店のように考えてください. あなたは前もって報酬を得ます. しかし、戻るための継続的な関係や刺激はありません. プラットフォームは、トークンポイント(TP)を導入し、ユーザーの財布に日々配布しています。発表によると、これらの報酬は、WETH、wBTC、およびUSDC-eなどのサポートされた資産をCOTIネットワーク上、またはCOTIおよび gCOTI財務省に保有することを含む複数のアクションに由来し、PriveXまたはCarbon DeFiでの取引、ソーシャルチャンネルへの参加、教育クイズの完了、および新しいユーザーを参照することにより追加の収益機会がもたらされます。 COTI EARN この区別は、奨励構造を変えるため重要です。単一のアクションを報酬する代わりに、プラットフォームは持続的な関与ループを作成します。ポジションを維持したり、参加し続けるユーザーは、時間の経過とともにより多くの報酬を蓄積します。TPは流動的で連鎖的で、ユーザーは空気投下配布に伴う解除期間やウェスタングスケジュールを待つのではなく、それらに即座にアクセスできます。 COTIのCEOであるShahaf Bar-Geffen氏は、このアプローチは連鎖上の活動の進化に対応するものであると説明している。 \n \n 「COTI Earn は、実際のユーザーと生態系への実際の貢献を認識するように設計されています」と Bar-Geffen 氏は述べました。 「チェーン上の活動が増加するにつれて、忠誠のプラットフォームは透明性、公平性、デザインによって報酬を得るように進化しなければなりません。 「COTI Earn は、実際のユーザーと生態系への実際の貢献を認識するように設計されています」と Bar-Geffen 氏は述べました。 「チェーン上の活動が増加するにつれて、忠誠のプラットフォームは透明性、公平性、デザインによって報酬を得るように進化しなければなりません。 メカニズムの理解:トークンポイントの働き方 COTI Earn システムは、コアの報酬メカニズムとしてトークンポイントに焦点を当てています. これらは集中型データベースに保存されている抽象的な忠誠度ポイントではありません. これらは、ユーザーが独立して追跡し検証できる報酬の検証可能な記録を作成し、毎日ブロックチェーンにマインドされるトークンです。 ユーザーは最初に財布を接続して、 プラットフォームは、接続された財布のサポートされている資産を自動的に検出し、報酬の計算を開始します。この構造は、より大きな保有を好み、より多くの資産がより多くのTPを生成する比例基盤で動作します。 トップ > コチラ プラットフォームには、ゲーム化された忠誠心システムに共通するいくつかの機能が組み込まれています。バッジは初期採用者とアクティブな参加者を認識し、ブースターは収益率を増やすことができます。リーダーボードは競争力の要素を追加し、ユーザーが他者との進歩を比較することができます。 COTIに新しいユーザーにとって、プラットフォームはHyperlane Nexusを介してブリッジング体験を統合します。これは、ネットワーク間の資産の移動が技術的に複雑である可能性のあるクロスチェーンエコシステムにおける共通の摩擦ポイントに対処します。 シーズンの構造は、シーズン001:Genesisが現在生存しているため、限定的なプロモーションではなく継続的なプログラムを示唆しています。このアプローチにより、COTIは報酬プールを調整し、新しい収入メカニズムを導入し、進化する課題や機会を通じてユーザーの関心を維持することができます。 COTIのプライバシーインフラストラクチャと戦略的ポジション なぜCOTIは今、忠誠のプラットフォームを立ち上げているのかを理解するには、プロジェクトが実際に何をしているのかを理解するのに役立ちます。 公開ブロックチェーンはデフォルトで透明です. すべての取引、財布のバランス、スマート契約の相互作用は誰にでも見ることができます. この透明性は、検証と信頼のための重要な目的を果たします。 COTIのソリューションには、チェーン上のプライベートコンピューティングを可能にする暗号化方法であるGarbled Circuitsが含まれています。単純に言えば、このテクノロジーにより、スマートコントラクトは、ネットワーク上のすべての人に潜在的な情報を明らかにすることなく、機密データを処理することができます。 発表によると、この技術はすでにEthereumおよび70以上の他のチェーンで展開されています。COTIは、プライベート支払いのためのMetaMaskとMyEtherWallet、機密分散金融アプリケーションのためのBancorとCarbon DeFi、PlumeやTokenized Asset Coalitionなどの現実世界の資産トークニケーションに焦点を当てた組織など、仮想通貨の識別可能な名前とパートナーシップを確立しました。 この文脈はCOTI Earnにとって重要であるため、忠誠プログラムはデータを生成する。ユーザーの行動、取引パターン、および関与メトリクスはすべて、報酬の計算と配布の方法に影響を与えます。プライバシーに焦点を当てたインフラプロジェクトで、忠誠プラットフォームを立ち上げると、データの収集とプライバシーの保存の間の興味深い緊張が生じます。 The Broader Shift in Crypto Incentive Design(Cryptoインセンティブデザイン) このアプローチは、プロジェクトがどのようにトークンを配布し、コミュニティに報酬を与えるべきかについての暗号化におけるより広範な会話を反映しています。 COTIの サイビル攻撃は、個人が複数の財布を作成してエアドロップを農場に提供するために、複雑なものとなっています。プロジェクトは、純粋に経済的な利益のためにシステムをプレイする人々と本物のユーザーを区別するために苦労しています。 プロジェクトはしばしば、サインアップやソーシャルメディアのフォロワーの合計などの発表で印象的な数字に最適化し、これらのメトリクスが持続可能な関与に翻訳されることを保証することなく、現実です。製品を使用しないTwitterのフォロワーは最小限の価値を提供しますが、従来のAirdrop基準はしばしばアクティブなユーザーと同等にそのような表面的な参加を報酬します。 いくつかのプロジェクトは代替案を試みてきました。ポイントシステムは一般的になりましたが、多くはまだ単一のトークン配布イベントで頂点に達しています。いくつかのプロトコルは、使用レベルや生態系に費やされた時間に基づいて報酬を重ねています。 COTIの日々の配布メカニズムは、すべてのトークンが埋め込まれる瞬間を除去することによって、これをさらに進めます。ユーザーは継続的に報酬を蓄積し、大規模な配布が同時に解除されるエアドロップに比べて販売圧力を減らすことができます。 このモデルが従来のエアドロップよりも有効であるかどうかは見ておく必要があるが、ユーザーは定期的にチェックインし、ポジションを維持する必要があるため、摩擦を生み出す。一部の参加者は、タスクを一度に完了し、一括金額を受け取るという単純さを好む可能性がある。日々の報酬構造はまた、より小規模な保有を有するユーザーが、より大きな一括配布に比べて、報酬をゆっくりと蓄積することを意味します。 市場環境と競争環境 COTIは、忠誠心と報酬配信の課題を解決しようとしているだけではありません。暗号空間は、それぞれ異なるコミットオフを明らかにするトークンインセンティブで数多くの実験を経験しています。 DeFi プロトコルは、プラットフォームに資本を提供したユーザーに報酬を与え、流動性の採掘を先駆け、巨大な成長を生み出しましたが、報酬が減ったときに逃げ出した傭兵資本も引き寄せました。 NFTプロジェクトは、持ち主の報酬、ラフル、および階層の利益で同様のアプローチを試みました。これらのプロジェクトは強力なコミュニティのためにうまく機能しましたが、潜在的な関心が欠けているところで関わりを生み出せませんでした。多くのプロジェクトは、報酬が一時的に注意を維持するかもしれないが、本物の製品市場適合を置き換えることはできませんでした。 最近では、ポイントメタが支配しています。BlastからEigenLayerまでのプロジェクトや数え切れないほどの他の人々は、将来のトークン請求を表すポイントを発行しています。これは予測を生み出し、最終的な変換率についての不確実性を通じて関与を維持しますが、それはまた挫折と混乱を生み出します。ユーザーはしばしば彼らのポイントが変換されるまで何の価値があるかを知りません。 COTIのアプローチは、これらのモデル間のどこかにあります。TPはチェーン上と液体で、透明なポイントシステムよりも確実性を提供します。しかし、彼らはまだ最終的なCOTIトークン報酬とは異なり、2段階のプロセスを生み出します。 プライバシーの角度はまた、COTIのポジションを区別します。仮想通貨のほとんどの忠誠プログラムは、プライバシーインフラストラクチャをコアの価値提案として強調しません。COTIがプライバシー技術がより良いユーザー体験を可能にするか、またはデータ処理の周りにより強力な保証を可能にすることを示すことができれば、それは競争優位性を提供する可能性があります。 前後の課題 COTIの発表から、プラットフォームの成功か失敗かを決定する可能性のあるいくつかの疑問が浮上している。 第一に、シーズン1で1250万のトークンを配布する経済的持続可能性は、コティー生態系がコストを正当化するのに十分な価値を生み出すかどうかに依存する。 第二に、日々の配布メカニズムはユーザー体験の摩擦を生み出す可能性があります。強力な習慣形成を有するアプリケーションのための日常的な機能をチェックするが、暗号化ユーザーはしばしば、特に長期保有のための設定と忘れる戦略を好む。 第三に、バッジ、ブースター、リーダーボード、ミッション、複数の収入メカニズムによるシステムの複雑さは、偶然の参加者を圧倒する可能性があります。 第四に、特定の資産を保有することに依存すると、COTIのパートナーエコシステムへの依存が生まれる。サポートされる資産の流動性が薄い場合、またはCOTIネットワークのガス料金が高い場合、ユーザーは、これらの資産の取得と保有の摩擦が報酬の利益を上回る可能性があります。 最後に、発表では、より多くのユーザーが参加するにつれ、報酬がどのように拡大するかを明らかにしません。シーズン1のための1250万トークンプールが固定されている場合、追加の参加者は既存のユーザーのための報酬を減らします。 最終思考 基本的な再構想ではなく、仮想通貨の報酬配布におけるイテラティブな改善を表しています。日々のオンチェーン・トークン・ドロップは、特に持続的な関与と透明な報酬配布をめぐる伝統的なエアドロップの正当な弱点に対処します。「実際のユーザーと実際の貢献」を認識することに重点を置くことは、トークン配布戦略を推進する虚無の指標の正当な批判に反応します。 COTI EARN しかしながら、プラットフォームの成功は、その構造的な設計に依存するのではなく、発表で完全に扱われていない実行細部に依存するだろう。COTIは、ゲームやSybil攻撃をどのように効果的に防ぐか? TPsは最終的なCOTIトークンにどのような変換率を必要としますか? 報酬プールは、持続可能なトークンインフレを生み出すことなく、説得力のある奨励金を維持するために季節を通してどのように調整されますか? より広範な戦略的問題は、忠誠のプラットフォームがプライバシーインフラストラクチャに関するCOTIのコアミッションを有意義に前進させるかどうかである。もしCOTI Earnが主にマーケティングとユーザーの取得ツールとして機能するならば、買収ユーザーあたりのコストと保有基準に基づいて成功するか失敗する。 暗号業界は、トークンインセンティブで無数の実験を経験しており、ほとんどが短期的な関与のピークを生み出し、その後崩壊を起こしています。持続可能なプログラムと失敗したプログラムを区別するものは、通常、報酬の構造ではなく、潜在的な製品が、ユーザーが財政的なインセンティブなしでも関与する真の価値を作り出すかどうかです。COTIのプライバシーインフラストラクチャは、制度的な採用のための真の問題を解決します。 類似の忠誠度プラットフォームを検討するプロジェクトでは、COTIのアプローチは有用なレッスンを提供します。 毎日の報酬は、一度の配布よりも優れたコミットメントを維持します。 チェーン上の透明性は、不透明なポイントシステムに比べて信頼を構築します。 複数の収益メカニズムは、異なるユーザーの好みを満たし、集中リスクを減らします。 1250万トークンの割り当ては、COTIがこれをコミュニティービルディングへの実質的な投資と見ていることを示唆しています。その投資が相対的な収益を生み出すかどうかは、今後数カ月で、使用データとユーザー保持メトリックが現れるにつれて明らかになるでしょう。 トークンのインセンティブを持続可能な生態系成長と調和させるための仮想通貨の継続的な実験のもう一つのデータポイントとして立っています。