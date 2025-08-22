“Cryptos Don’t Have Intrinsic Value” — Well, There’s No Such Thing

あなたは、おそらくどこかでそれを聞いたことがあるでしょう:いくつかのメディアや金融人格は、暗号通貨には内在的または固有の価値がないと主張し、これは明らかに、ある種の詐欺または呪いのミスです。 完全に自信を持って「ビットコイン自体は内在価値を持たない」と、彼の会社は内在価値を持たない資産の数十億ドルを扱っているので、かなり皮肉です。 言ったよ 言ったよ ここに面白いことがある:あなたが5人に「内在価値」を定義するように尋ねると、あなたは5つの非常に異なる答えを得るでしょう、それらのうちのどれもあなたが少し深く掘り下げるときに本当に持つことはありません。実際には、資産(フィアット、ゴールド、暗号化)は、私たち人間が同意しない限り価値を持っていません。 No, fiat money (dollars, euros, any national currency) doesn’t have intrinsic value. Precious metals, then? Still no. いずれにせよ、内在価値とは何でしょうか。 経済学者、哲学者、投資家 これは何世紀にもわたって行われており、答えは不満足から完全に矛盾するまでの範囲にあり、古典的な経済学はそれを何かを作るための労働として定義しようと試みた。 ルドヴィッヒ・フォン・ミゼスが主張したように、価値は純粋に主観的である:物体は、誰かがそのために与える用意があるものを価値とする。 have debated オーストリアの経済学者 議論した オーストリアの経済学者 いずれにせよ、内在価値の概念は、人々が考えるものや行うものに関係なく、ある物が自分自身で価値を持っていることを示唆しています。しかし、価値が実際に働く方法はそれですか? 金のようなものについて考えてください。 多くの人が、耐久性や希少性などの物理的性質のために価値があると主張します。 しかし、誰も金のことを気にしていなかったら、それでも価値を持っているだろうか? おそらくそうではありません。 もし誰もが明日、金が欲しがるのをやめたら、金の価格は、どれほど希少で輝くかにかかわらず、崩壊するだろう。 Value isn’t something that exists inside an object; it comes from people’s desires and choices 歴史は、人々が有用性や伝統などの他の概念と本質的な価値を混同するのにどれほど容易かを明らかにします。 実際には、有用性や伝統から生じているが、それはそれらのもののいずれもではない。真実は、価値は隠された成分のような物体に保管されていないが、それは供給と需要によって生み出されている。人々は物事を望み、不足はそれらをより望ましいものにする。 ありえる Intrinsic Value vs. Intrinsic Properties(内部価値 vs.内部属性) したがって、本質的な価値は存在するのか? 答えはノーであるように見える。 価値は常に人間の判断に結びついている。 ゴールドのような普遍的に価値を有するものさえ、その重要性について人々が同意しているためだけに価値を保持する。 これは、ゴールドが役に立たず、歴史的に重要ではないことを意味するものではありませんが、その価値は私たちの選択に依存し、変えられない法則ではありません。 ここは、多くの人々が混乱する場所です: 人々はしばしば、金には「内在的な価値」があると言いますが、それが実際に持っているものは内在的な価値です。 金は光り輝き、く、希少で、腐らない。これらの特性はその性質の一部です。そして、それらのため、人間は常に宝石、名誉、そしてそう、お金に魅力的です。 they confuse an asset’s intrinsic properties (the things it really is) with its value, which lives entirely in our heads. 財産 しかし、これらの特性だけでは自動的に価値を生み出すことはありません。特性は布です;価値は私たちがそれに描くストーリーです. それは私たちがそれらの特性が貿易するのに十分重要であると決めることから来ています. 塩も素晴らしい例です. それは食べ物と季節の食事を保存しますが、その有用性は、人々が実際にそれを望むか必要とするときにのみ価値に翻訳されます. 私たちは、このアイデアを現代のテクノロジーやお金にも拡張することができます。 Cryptos Have Intrinsic Properties(クリプトには内在的な属性がある) 批評家が「暗号通貨には本質的な価値がない」と言っているとき、彼らがしばしば欠けているのは、暗号通貨には本質的な性質があること、そしてそれらの性質はかなり顕著であることである。 それは、金貨もフィアット貨幣も同じ効率でできることではない。 You can send Bitcoin, Ether, GBYTE, or another crypto to someone on the other side of the globe in minutes, often without needing a bank, documents, or paying hefty fees 黄金にはいくつかの印象的な特徴と価値の歴史的認識がありますが、金のコインで家賃を支払ったり、海外の友人にいくつか郵送したりしてみてください。まったく実用的ではありません。逆に言えば、フィアット通貨は使いやすいですが、インフレや政治的操作に脆弱です。政府は意欲的により多く印刷することができます(何の支えもなく)、時間の経過とともにあなたの貯蓄を腐敗させます。政府はまた、口座を凍結したり、あなたが好きなようにお金を使わないようにすることができます。 」「そして、ありがとう。 これらのコインとそのネットワークは、ネットワークのレベルに応じて、政府や大企業がそれらを閉鎖しようとする場合でも動作し続け、政府がそれらを検閲しようとする場合でもすべての取引を処理し続けることができます。 Many cryptocurrencies, by design, limit how many coins can exist, which can help protect against inflation 分散化 分散化 それに加えて、多くのクリプトは、スマートな機能をサポートしています。 これらは、人々が投資、ゲーム、分散型アプリ、市場、そして中間者なしで融資を作成することを可能にします。しかし、他のすべての資産と同様に、これらの素晴らしい資産は、人々がそれらを認識し、使用する必要があります。 スマート契約 スマート契約 価値が本当に生きている場所 だから、私たちはこれらすべてから何を取り除くことができますか? もしかしたら、内在的な価値のすべてのアイデアは常に赤いハーリングだったかもしれません。 私たち人間は、信頼、ユーティリティ(それ自体は主観的である)に基づいて物事に価値を割り当てててきました。そして、重要なことについての私たちの集団的な物語です。暗号が機能するために信念を必要とするという事実は、フォートノックスに閉じ込められた金のバーやあなたの財布の紙の口座とは何ら異なりません。 ビットコインと同様に、それは分散化され、希少であるが、鉱夫や「検証者」を完全に排除することによってさらに進むので、中間者はいない。ブロックチェーンの代わりに、ObyteはDirected Acyclic Graph(DAG)を使用し、多くの他のシステムよりも検閲に抵抗することを意味する。 is a good example of a crypto ecosystem with useful properties that set it apart from both traditional assets and many other coins 交換 交換 交換 さらに、Obyteは単に価値の店を提供するのではなく、 decentralized applications, smart contracts, tokenization, and tamper-proof data storage. Unlike other cryptos, which either focus only on money or only on apps, Obyte combines both. And because it does not rely on energy-hungry mining or a central authority, it is more resilient than others. All of these intrinsic properties, combined with the trust from its community, are what makes it valuable. Obyteは、分散型アプリケーション、スマートコントラクト、トークニズム、およびバッテリー防止データストレージを提供しています。 プラットフォーム全般 プラットフォーム全般 最後に、覚えておいてください:価値は、金の塵、塩の結晶、コードの行、またはそれに犬の顔を持つ明るいデジタルトークンで、私たちが決める場所で生きています。 Featured Vector Image by Freepik(フリーピック) フリーピック フリーピック