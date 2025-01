Sviluppatori Web, non lasciatevi sfuggire questa offerta per il browser

Come sviluppatori, siamo sempre alla ricerca di strumenti che possano semplificare il nostro flusso di lavoro e rendere meno dolorosi i test di progettazione responsiva. Se hai adocchiato Polypane, il potente browser creato appositamente per gli sviluppatori web, ora è il momento perfetto per prenderlo.

L'affare

Polypane offre un enorme sconto del 25% su tutti i piani annuali per il Black Friday. Questa offerta è valida fino a lunedì 2 dicembre, dandoti una finestra limitata per assicurarti un anno di sviluppo web più veloce ed efficiente a uno sconto significativo.

Perché il polipane è importante

Per chi non conosce Polypane, si tratta di un browser specializzato che trasforma il modo in cui sviluppi e fai il debug dei siti web. Invece di ridimensionare costantemente la finestra del browser o di passare da una visualizzazione all'altra del dispositivo, Polypane ti consente di vedere, ispezionare e modificare tutti i tuoi breakpoint contemporaneamente. Ciò significa:





Feedback visivo immediato su più dimensioni dello schermo

Controlli di accessibilità e strumenti di debug integrati

Azioni sincronizzate su tutti i riquadri

Debug CSS avanzato e approfondimenti sulle prestazioni





Oltre a ciò, Polypane ti aiuta a ottenere informazioni sulle informazioni dei tuoi meta tag (incluse anteprime di come appare il tuo sito condiviso su nove diversi siti di social media), accessibilità, cookie e altro storage e le prestazioni dei tuoi web vitals. Ci sono strumenti per tutti gli aspetti del tuo sviluppo web.

Impatto sulla produttività degli sviluppatori

Il vero valore di Polypane deriva dal tempo che fa risparmiare. Visualizzando tutti i tuoi layout in una volta, puoi individuare immediatamente i problemi di responsive design anziché scoprirli in seguito durante i test. Ciò si traduce in cicli di sviluppo più rapidi e siti web più robusti.

Cogli l'offerta

Se sei pronto ad aggiornare il tuo flusso di lavoro di sviluppo, vai alla pagina del Black Friday di Polypane per richiedere il tuo sconto del 25%. Ricorda, questa offerta termina lunedì 2 dicembre.





Il tuo io futuro ti ringrazierà per aver investito in strumenti di sviluppo migliori. Buona programmazione!