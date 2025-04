Stai pensando di dedicarti al trading a tempo pieno? Allora DEVI sapere cosa sono le microstrutture di mercato

Microstruttura del mercato spiegata: perché e come si muovono i mercati

Viviamo in tempi interessanti.





Al giorno d'oggi, il trading viene presentato come una facile via di fuga dalla routine quotidiana, qualcosa di estremamente semplice che puoi fare da qualsiasi parte del mondo tramite il tuo dispositivo mobile, guadagnando ogni anno sei cifre.





Tutta questa semplificazione del mercato finanziario cerca anche di far sì che le persone abbiano idee diverse sul perché i mercati si muovono in primo luogo.





Nella maggior parte dei casi, il trading viene presentato come un gioco tra trader al dettaglio, market maker predatori e investitori intelligenti che bloccano costantemente i piccoli trader, creando liquidità sul mercato per avviare movimenti.





Ma è vero? I mercati sono così in bianco e nero con questi market maker che giocano questa mano nascosta che muove i mercati tutto il tempo?





È proprio questo che esploreremo in questo articolo.





Vale la pena ricordare che i mercati sono sicuramente manipolati e che nei mercati finanziari si verificano molte pratiche illecite, indipendentemente dal mercato in cui si decide di operare.





Ma non ogni singolo movimento dei prezzi si nasconde dietro la manipolazione del mercato.

Cos'è la microstruttura del mercato?

La microstruttura del mercato scompone l'intera teoria su cui si basa il movimento dei mercati.





Comprendere la microstruttura del mercato è importante perché ti consentirà di comprendere correttamente le dinamiche della domanda e dell'offerta dietro ogni movimento del mercato, invece di comprare e vendere alla cieca senza prestare alcuna attenzione.





A volte esegui una transazione che verrà eseguita a un prezzo completamente diverso da quello che desideravi inizialmente.





Ciò è spesso comune nei mercati illiquidi, come quelli delle varie altcoin o delle opzioni, e nel mercato liquido durante eventi di elevata volatilità.





La microstruttura del mercato è un argomento piuttosto complesso, al punto che viene trattato nelle università e comporta molta matematica.





Alcuni di questi concetti vanno oltre lo scopo di questo articolo e non è necessario comprenderli quando si tratta di trading nella vita reale.





Per chi volesse approfondire e saperne di più, consiglio di dare un'occhiata al corso sui mercati finanziari tenuto da Egor Starkov presso l'Università di Copenaghen nella primavera del 2020.





È completamente gratuito e può essere trovato su Youtube .





Un altro argomento che esula dallo scopo di questo articolo è il trading ad alta frequenza utilizzato nelle aziende quantitative.





Ciò richiede molta matematica e programmazione che vanno oltre le mie conoscenze; pertanto, non mi sento sufficientemente preparato per scriverne.





Ma credo che le conoscenze che presenterò in questo articolo saranno più che sufficienti per comprendere perché e come si muovono i mercati e, alla fine, sarai in grado di prendere decisioni di trading più consapevoli.





Cos'è la microstruttura di mercato?





La microstruttura del mercato studia il funzionamento interno dei mercati finanziari.





Come funzionano i mercati, come si formano i prezzi, il comportamento dei trader o come sono strutturate le borse.





Se vai su qualsiasi exchange, non importa se si tratta di criptovaluta, forex o borsa valori. Effettuare una transazione richiede un paio di secondi.

Le tue negoziazioni vengono eseguite e tu sei coinvolto in una negoziazione.





Sebbene si tratti di un processo rapido, ogni mercato funziona con un sistema di aste aperte.





Ciò significa che deve esserci un venditore per ogni acquirente e viceversa.





La tua controparte è un altro trader, un'istituzione, un algoritmo o un market maker.





In particolare, gli indicatori di mercato vengono spesso presentati come un'entità malvagia sul mercato che ostacola sempre i trader al dettaglio.





Questo non è vero, poiché il compito dei market maker è quello di rimanere neutrali rispetto al delta e di catturare lo spread bid-ask.





Tieni presente che in questo caso, delta è un termine diverso da quello utilizzato nel trading orderflow .





In questo caso, il delta rappresenta una deviazione direzionale verso il sottostante.





Se acquisti azioni, criptovalute o opzioni, potresti avere una posizione delta uno; ciò significa che sarai direttamente influenzato dai movimenti dell'attività sottostante.





Se sei delta-neutrale, non sei influenzato dai movimenti degli asset sottostanti.





I market maker sono delta neutrali per catturare gli spread bid-ask; le negoziazioni sulle opzioni sono spesso delta neutrali perché negoziano la volatilità ed esprimono le loro opinioni acquistando o vendendo straddle o utilizzando altre strategie neutrali.





In questo articolo tratteremo più approfonditamente i market maker; se siete interessati a come funziona il trading sulla volatilità, ho scritto una breve introduzione sul trading sui derivati.

Cosa muove veramente i mercati





Chi muove i mercati?





Acquirenti e venditori (ovviamente).





I mercati si muovono in base alle dinamiche della domanda e dell'offerta.





Quando acquirenti e venditori concordano su prezzi equi, i mercati sono in equilibrio.





In altre parole, variano.





Quando c'è uno squilibrio tra domanda e offerta, i mercati seguono una tendenza.





Si sente spesso dire che i mercati hanno registrato un andamento diverso perché c'erano più acquirenti che venditori o viceversa.





Ciò non è vero a causa dell'asta aperta di cui ho parlato prima.





Per ogni transazione eseguita sul mercato deve esserci una controparte; per questo motivo, per ogni acquirente deve esserci un venditore e viceversa.





I mercati funzionano semplicemente in base alla liquidità disponibile.





Come alcuni di voi sapranno, la liquidità rappresenta il numero di ordini presenti nei registri degli ordini, mentre il volume rappresenta il numero di ordini eseguiti.





Alcuni mercati si muovono molto, altri invece non si muovono affatto.





Immaginiamo che tu abbia acquistato Bitcoin e che la tua posizione sia aumentata del 5% in un giorno.





Tutto ciò è fantastico, ma hai saltato l'acquisto simultaneo di Solana, che è cresciuto del 15% in un giorno.





Perché?





La volatilità è una funzione della liquidità disponibile.





I mercati meno liquidi, ovvero con meno ordini in sospeso nel portafoglio ordini, avranno tempi di movimentazione molto più facili rispetto ai mercati con portafogli ordini ben popolati.





Quindi, se Bitcoin ha 10 milioni di dollari, gli ordini di acquisto e di vendita sono presenti su entrambi i lati del libro, mentre Solana ha solo 2 milioni di dollari su entrambi i lati.





Solana si muoverà molto di più, sia verso l'alto che verso il basso, poiché è più facile spingere questo mercato rispetto a Bitcoin.





I mercati possono quindi essere suddivisi in quattro categorie in base al volume disponibile e alla liquidità.





Mercati con volume elevato e bassa liquidità





Questi sono mercati che si muovono molto. C'è molta aggressività (ordini di mercato) in arrivo su mercati che non hanno molta liquidità (ordini di riposo) per prendere l'altro lato del trade.





Ciò può portare a sottili movimenti di mercato rappresentati da gap di prezzo, causando uno slittamento per i trader.





Se la liquidità è fornita solo da algoritmi HFT (trading ad alta frequenza), spesso assistiamo a un crollo improvviso o a una cascata di liquidità sul mercato.

Nel settore delle criptovalute, probabilmente hai familiarità con queste cascate di liquidità che si verificano solo quando la liquidità fornita proviene da liquidazioni in corso senza alcuna controparte di acquirenti o venditori reali.





Mercati con basso volume e alta liquidità





Un altro estremo è l'opposto del primo esempio.





Lo possiamo osservare spesso in mercati molto spessi, come quelli dei titoli del Tesoro.





I registri degli ordini sono così ben popolati che è necessario un notevole potere di acquisto o di vendita per muovere i mercati in modo significativo.





Ciò si traduce in movimenti di mercato prolungati con una volatilità molto bassa.





Mercati con volume elevato e alta liquidità e mercati con volume basso e bassa liquidità.





Gli ultimi due casi sono quelli che possiamo considerare movimenti moderati del mercato.





La quantità di ordini di mercato e di ordini limite è uguale; pertanto, vengono abbinati equamente nei libri degli ordini e i mercati rappresentano un comportamento "normale".





Per rappresentarlo in un disegno semplice, tutti i diversi scenari apparirebbero così.





Comprendere i movimenti del mercato

Allora perché i mercati si muovono sui livelli di supporto e resistenza o tendono a spingersi oltre i massimi e i minimi oscillanti prima di invertire la rotta?

La risposta a questa domanda sarà probabilmente meno eccitante di qualche storia inventata sui market maker che gestiscono gli stop loss di altre persone. Tuttavia, non cambia il modo in cui operano i mercati.





Ci sono principalmente due motivi per cui i livelli e le aree sul grafico reagiscono una volta che vengono colpiti, e sono stati trattati in un documento di ricerca intitolato " Perché orderflow è così persistente? " di Bence Toth.





Il primo motivo è definito "gregge" e viene descritto come un semplice comportamento basato sulla psicologia umana.





Tutti guardano lo stesso grafico e alcuni livelli saranno solo apparenti.





Livelli di supporto e resistenza orizzontali e diagonali, medie mobili e così via.





Naturalmente, i livelli degli intervalli di tempo più alti avranno maggiore importanza perché saranno osservati da più persone.





Ad esempio, una media mobile pari a 200 avrà un rapporto S/R dinamico più forte rispetto a un grafico su un intervallo di tempo di 1 minuto.





Come descritto nel documento di ricerca, il gregge è solo una causa minore delle reazioni dei prezzi. Probabilmente sapete tutti che quando i livelli sul grafico sono evidenti e attirano molta attenzione, il comportamento attorno a essi è raramente da manuale.









Il grafico sopra mostra i futures Nasdaq su un timeframe giornaliero con 100DMA, uno strumento popolare per chi segue i trend.





Tuttavia, il mercato ha rimbalzato in più occasioni; il test è stato raramente perfetto, poiché nella maggior parte dei casi si sono verificate diverse chiusure giornaliere al di sotto di esso.





Per molti trader questo potrebbe indicare un'interruzione del trend e una continuazione al ribasso.





Il motivo principale per cui i mercati reagiscono a livelli precedentemente significativi è la suddivisione degli ordini.





Se sei un trader che opera con volumi elevati, potresti riscontrare problemi di esecuzione.





Se vuoi entrare nel settore, hai sostanzialmente due possibilità.





Ci sono altre opzioni che tratterò più avanti, ma per semplicità atteniamoci al mercato semplice e agli ordini limite.





Se si utilizza l'ordine di mercato, ovvero si apre una posizione subito, si verificherà uno slittamento se la controparte sul lato opposto non è adeguata; ciò si tradurrà nell'apertura di una posizione a un prezzo molto peggiore di quello inizialmente desiderato.





Anche lasciare un ordine limite non è la soluzione migliore, perché le tue intenzioni diventerebbero evidenti a tutti e potresti essere preceduto.

Ecco perché i grandi trader suddividono i loro ordini in aree di interesse e riempiono lentamente le negoziazioni.





Quindi, come si trovano questi livelli?





Beh, l'analisi tecnica può essere spesso piuttosto soggettiva, ma uno degli elementi che può fornire un quadro chiaro è spesso il volume e il profilo del volume .





Uno dei metodi che utilizzo nel mio trading è quello di analizzare le aree con volumi di esecuzione elevati e dove il mercato ha "accelerato il passo".





Se osserviamo lo stesso grafico del Nasdaq, possiamo vedere che dopo che il mercato ha “ripreso il ritmo”, è tornato al punto di controllo, che è l’area del volume più eseguito.





Questa è l'area in cui si è verificata la maggior parte delle negoziazioni nell'intero intervallo precedente o, in altre parole, dove è stata eseguita la dimensione maggiore; si può anche vedere che diversi mesi dopo, dopo la svendita del mercato, è rimbalzata di nuovo dallo stesso punto di controllo.





Questo, ovviamente, funziona su tutti gli intervalli di tempo e ci sono altri modi per individuare le aree di elevata partecipazione.





Questo grafico dei future Bitcoin a 30 minuti mostra candele colorate blu e rosse; queste candele non sono colorate in base al volume ma in base al delta sopra una certa soglia.





Se non sai cosa significa delta, i simboli delta sono gli ordini di mercato eseguiti nel trading sui futures.





Come puoi vedere, in diverse occasioni queste candele hanno agito come futuri livelli di supporto e resistenza quando il mercato si muoveva al di sopra o al di sotto di essi.

Spread tra domanda e offerta





Come ho già detto, i mercati funzionano sotto forma di asta aperta.





Per ogni acquirente deve esserci un venditore e viceversa.





I trader che desiderano acquistare o vendere un asset inseriscono i loro ordini nei libri contabili.





Questi ordini in sospeso sono ciò che viene definito liquidità.





Sei un produttore di liquidità se inserisci ordini nel libro degli ordini (ordine limite).





Sei un prenditore di liquidità se prendi liquidità dal libro degli ordini (utilizzi l'ordine di mercato).









L'immagine sopra mostra la profondità di mercato (DOM) per Euro Stoxx 50.





Come potete vedere, il mercato è attualmente scambiato a 3606,5 (prezzo evidenziato in blu) e possiamo vedere ordini rimanenti nelle colonne blu e rossa denominati Bid e Ask.





Si può notare che questi ordini di riposo non sono disposti orizzontalmente uno accanto all'altro, ma in diagonale; questo è chiamato spread.





Affinché il mercato salga di un tick, qualcuno deve acquistare 18 contratti.





Affinché il mercato scenda di un tick, qualcuno deve vendere 32 contratti.





Se un acquirente aggressivo decide di alzare l'offerta ed eseguire quei 18 contratti utilizzando l'ordine di mercato, pagherà lo spread di un tick.

Lo stesso vale per il lato opposto.





Creazione del mercato





È qui che avviene il market making.





I market maker guadagnano denaro da questo spread fornendo liquidità nei libri degli ordini.





L'obiettivo di un market maker è sempre quello di rimanere neutrale rispetto al delta, il che significa che non vuole avere alcuna posizione direzionale sull'attività sottostante, ma solo gestire il proprio portafoglio catturando questo spread.





Ecco come si presenta il market making nel mondo ideale.





Il market maker vende un contratto a 11 $ all'offerta; realizza un profitto di 1 $ catturato nello spread.





Una volta che ciò accade, non sono più delta neutrali poiché detengono una posizione sottostante.





Ciò che devono fare a questo punto è trovare un venditore disposto ad acquistare la loro quotazione a 9 $, in modo da generare un altro $ 1 di profitto e tornare a essere delta-neutrali.





Naturalmente, i mercati sono più dinamici, quindi uno scenario perfetto come questo si verifica raramente e i market maker devono costantemente gestire i prezzi in movimento e concentrarsi sul rimanere neutrali, generando al contempo profitti dallo spread.





Poiché la maggior parte della liquidità in qualsiasi mercato è fornita dagli operatori di mercato (poiché il loro compito è letteralmente quello di "creare un mercato") durante le notizie ad alto impatto e gli eventi incerti, vedrai i libri diventare molto più sottili mentre ritirano i loro ordini per evitare mosse inaspettate che si tradurrebbero in un inventario eccessivo.





Ecco perché il tuo stop-loss durante questi eventi potrebbe non raggiungere i prezzi desiderati, poiché non esiste una controparte che corrisponda al tuo ordine.

Sebbene questa spiegazione del market making sia relativamente semplice, spero che ora abbiate capito che l'intera ideologia dei market maker che cercano costantemente di far rispettare gli stop loss altrui è una sciocchezza.

Tipi di ordine

Oltre agli ordini limite e di mercato, esistono anche gli ordini stop e alcuni tipi di ordini avanzati. Diamo quindi una breve panoramica su di essi e sul loro scopo.

Ordini limite

Chiunque può inserire un ordine limite nel libro degli ordini; per questo motivo, vengono definiti "pubblicità" o "flusso di ordini passivo".

Gli ordini di acquisto con limite vengono piazzati al di sotto del mercato, mentre gli ordini di vendita con limite vengono piazzati al di sopra del mercato.





I limiti sono considerati un approccio paziente al mercato e anche più economico.





Ancora una volta è importante capirlo perché, sebbene pagare uno spread o una commissione più elevata possa non essere significativo per un piccolo trader al dettaglio, qualsiasi grande operatore sul mercato preferirà aspettare piuttosto che utilizzare un ordine di mercato che potrebbe costargli molto di più.





Naturalmente, lo svantaggio dell'utilizzo degli ordini limite è che potresti non vederli eseguiti.





Per i grandi trader, stabilire un unico enorme limite per l'ordine non ha senso, poiché la loro intenzione sarebbe immediatamente visibile a tutti; per questo motivo, utilizzano la suddivisione degli ordini o i tipi di ordine avanzati già menzionati.





Ordini di mercato

L'approccio impaziente all'ingresso nel mercato.





Non ti interessa il prezzo e vuoi essere dentro (o fuori dal settore).





Ciò comporta il pagamento di commissioni spread o commissioni più elevate.





Se decidi di fare trading su un mercato sottile con dimensioni eccessive, farai trading anche a un prezzo completamente diverso da quello di mercato attuale.





Qui puoi vedere la profondità del mercato di Bitcoin su Coinbase.





Se acquisti 0,1 BTC ora a 40740, non cambierà nulla: la transazione verrà eseguita a un prezzo che è quello attualmente in vigore sul mercato.





Ma se qualcuno esegue un ordine di mercato di 100 BTC, il mercato salirà vertiginosamente finché tutti gli ordini di cui sopra non saranno stati eseguiti.

Per l'acquirente questa non è la soluzione ideale, perché si presenta sul mercato a un prezzo molto più alto.





Ordini di stop





Gli ordini stop sono per lo più ordini di mercato che vengono eseguiti al di sopra del prezzo per l'acquisto e al di sotto del prezzo per la vendita.





Vengono utilizzati per gli stop-loss e i breakout trader li utilizzano anche per entrare nel mercato.





Questo è il momento perfetto per parlare del famigerato "stop-hunting".





Ho già accennato al funzionamento del gregge: i trader vedono i grafici esatti dell'andamento dei prezzi, che aumentano la partecipazione su livelli apparenti come le aree di supporto e resistenza su intervalli di tempo più lunghi, evidenziate con un riquadro rosso.





In quest'area, gli ordini stop vengono attivati sia dai trader con lo stop-loss in atto, sia dai trader breakout che cercano di scommettere su una continuazione al rialzo; questo è un livello perfetto per i grandi trader i cui ordini di vendita passivi vengono eseguiti da acquirenti di mercato aggressivi.





Devi capire che gli ordini di acquisto non vengono utilizzati solo dai trader in fase di breakout, ma anche che, se sei in una posizione short e il tuo stop-loss viene raggiunto, stai riacquistando la tua posizione.





Se un grande trader vuole che il suo ordine di vendita limite venga eseguito, questa è un'area perfetta, poiché ci sono molti acquisti in corso. Pertanto, avrà vita facile nel completare il suo ordine di vendita.





Se osserviamo strumenti più avanzati come il grafico Footprint, possiamo vedere un aumento degli acquisti ogni volta che il mercato ha raggiunto quel livello di resistenza.





In tal caso, dovresti sempre chiederti perché il mercato non sale quando si verificano così tanti acquisti?





Questo perché qualcuno stava prendendo il sopravvento su quegli ordini di acquisto; questo fenomeno è chiamato assorbimento, poiché gli acquirenti aggressivi sono stati assorbiti dai venditori passivi che hanno la mano più pesante sul mercato.





Come potete vedere, questo avviene semplicemente a causa della domanda e dell'offerta sul mercato; non c'è nessuna mano nascosta che manipola il mercato o che blocca continuamente i mercati.





Tipi di ordine avanzati





Oltre ai classici ordini di mercato, limite e stop offerti da ogni piattaforma di trading, alcuni tipi di ordine non sono sempre disponibili, ma la maggior parte delle piattaforme di trading avanzate dovrebbe averli.





In particolare, si tratterebbe di ordini Chase, Iceberg Order o TWAP.





Gli ordini Chase inseguono il prezzo una volta che il mercato tocca il livello desiderato; questa è una caratteristica utile poiché potresti non ottenere sempre l'esecuzione, soprattutto se stai negoziando con una dimensione maggiore.





Gli iceberg sono ordini nascosti che vengono attivati quando il mercato li tocca; questo aiuta i grandi trader a nascondere le loro intenzioni.





Un altro strumento che fa questo è TWAP: invece di acquistare asset in una volta sola, TWAP esegue la stessa quantità di ordini in un periodo di tempo specificato.





È possibile individuare facilmente un TWAP durante le lente oscillazioni dei prezzi, sia in rialzo che in ribasso.





Questa cosiddetta compressione solitamente spinge molti trader a seguire questi movimenti e ad accumulare una grande quantità di ordini stop al di sotto del prezzo.





Una volta che il mercato raggiunge il livello desiderato di grandi acquirenti TWAP, dove realizzano profitti, i mercati calano rapidamente, esaurendo gli stop dei piccoli acquirenti.









Partecipanti al mercato

È importante avere un'idea per capire con chi si fa trading.





Le persone nel mondo delle criptovalute menzionano sempre le "balene", ma non hanno idea di come operano queste entità e dei loro obiettivi.





I partecipanti al mercato variano a seconda del mercato: ci saranno diversi partecipanti nel mercato delle criptovalute e del mercato forex.





Il gruppo rimane lo stesso, i piccoli commercianti che spesso vengono chiamati speculatori .





Fanno trading in modo direzionale e cercano di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine su entrambi i fronti.





Quando questi speculatori diventano più grandi, si concentrano meno sul trading direzionale e piuttosto implementano strategie delta-neutral.

Possono essere operazioni di cash and carry oppure operazioni sulla volatilità nel mercato delle opzioni.





I fondi di investimento, le banche o le società commerciali entrano nel mercato per diversificare il proprio portafoglio o utilizzare i derivati come strumenti di copertura.

Questi sono specifici per diversi mercati.





Nel forex esiste un mercato interbancario formato da tutte le grandi banche che determinano i tassi di cambio in base alla domanda e all'offerta.





Le aziende commerciali di solito operano nei futures, anche se possono farlo anche in qualsiasi altro mercato. Un esempio di questo potrebbe essere un'azienda come Starbucks che copre i futures del caffè contro il caffè psichico che possiede.





L'ultima categoria di partecipanti al mercato è costituita dalle società di trading algoritmico e HFT (high-frequency trading) .





Sono interessanti perché ora conquistano una quota significativa del mercato.





In particolare, le società HFT realizzano una grossa fetta dei volumi intraday su tutti i mercati.





È possibile semplificare queste categorie in trader a breve termine e trader a lungo termine.





Comprendere in quali aree è probabile che i trader accedano al mercato ti fornirà aspettative migliori per le tue negoziazioni.

Tipi di scambio





È possibile fare trading su vari mercati; i più popolari sono criptovalute, forex, azioni o futures.





Questi mercati vengono poi distinti in borse centralizzate e decentralizzate.





La regola generale è che si desidera fare trading su un exchange centralizzato, diverso da un mercato decentralizzato come quello delle criptovalute.

Gli exchange centralizzati offrono ai propri utenti volume e profondità di mercato trasparenti.





Il tipo più popolare di mercato decentralizzato che viene scambiato su borse decentralizzate è il Forex e i CFD, questi sono scambiati OTC (over the counter) e i loro utenti non possono vedere i volumi eseguiti,





Esistono due tipi di broker nel forex: i broker A-book e i broker B-book.





I broker A-book lavorano con diversi fornitori di liquidità che facilitano le negoziazioni per i loro trader. I broker B-book aprono posizioni contro i loro clienti. Non molte persone sanno che anche se esiste un broker A-book, possono comunque decidere di eseguire un modello B-book e negoziare contro i loro clienti.





A parte questo, i futures, le criptovalute e le azioni vengono negoziati su sedi centralizzate con volumi trasparenti.





Saranno negoziati su CME, CBOT, Eurex o Nymex in Futures.





Nel settore delle criptovalute, ci sono exchange centralizzati come Binance o Bybit ed exchange decentralizzati come Hyperliquid o altri broker on-chain; questi ultimi forniscono comunque volumi trasparenti ai propri utenti.





Le azioni sono quotate al NYSE, al LSE e così via.

Strumenti di microstruttura di mercato





Ora che hai una discreta comprensione della microstruttura del mercato, passiamo ad analizzare alcuni strumenti utilizzati frequentemente dai trader.





Questi sono strumenti di trading orderflow; cercherò di semplificare le cose, ma se non hai idea di cosa sia orderflow, leggi prima questo articolo .

Vale la pena sottolineare che tutti questi strumenti sono più adatti al trading a breve termine; se ci si concentra solo sullo swing trading, possono rivelarsi utili anche se in modo molto più articolato.





Profondità di mercato

Ho già parlato del DOM in questo articolo.





DOM è l'acronimo di Depth of Market ed è uno strumento che mostra gli ordini in ogni punto di prezzo nella sua forma più semplice.





L'immagine sopra mostra il DOM per BTCUSD su Bybit.





Nella colonna blu gli acquirenti sono disposti ad acquistare, mentre nella colonna rossa i venditori sono disposti a vendere.





Poiché si tratta di un DOM più avanzato, le colonne centrali mostrano gli ordini eseguiti sul mercato e sul lato sinistro è presente anche un profilo del volume .





Quindi c'è qualche vantaggio nell'utilizzare attivamente il DOM nel trading?





Esiste, ma non è facile, soprattutto nel mercato delle criptovalute o in altri mercati deboli.





A mio parere, il miglior utilizzo del DOM si avrà nei mercati liquidi, come quelli obbligazionari o alcuni future su indici.





Come ho già detto, gli ordini limite sono la pubblicità sul mercato: chiunque può aggiungerli e ritirarli dal libro degli ordini in qualsiasi momento.





Ciò crea spesso l'illusione della domanda e dell'offerta, che non è reale.





Ed è qui che entra in gioco il vantaggio del DOM.





I lettori DOM esperti possono vedere se gli ordini vicini al prezzo di mercato sono reali o se sono solo ordini falsi.





Come ho detto, questo è generalmente più facile nei mercati spessi, che sono molto più liquidi e si muovono più lentamente.





Soprattutto quando si tratta di spoofing, riuscire a individuare questi ordini falsi può rivelarsi una strategia di trading efficace, poiché gli autori di spoofing solitamente eseguono i loro ordini dall'altra parte dello spoofing.





Se sei un trader intraday (o qualsiasi altro trader), il DOM può essere un valido strumento di esecuzione.





Spesso è meglio effettuare ordini rapidamente sul DOM piuttosto che cliccare semplicemente su un grafico o lavorare con altre finestre degli ordini.





Le piattaforme più avanzate consentono di effettuare ordini diversi con diverse combinazioni di tasti sul DOM, con solo pochi clic.





L'uso del DOM è simile all'analisi tecnica: bisogna osservarlo abbastanza a lungo per individuare modelli e comportamenti diversi.





Ciò che lo rende più complicato rispetto alla semplice TA è che questi modelli differiscono in base al mercato in cui si opera.





Ci vogliono ore di analisi dei grafici per iniziare a vedere questi modelli, ma se si dedica il tempo necessario, si può ottenere un vantaggio significativo nel trading intraday.

Lettura del nastro

La lettura su nastro è considerata la più diffusa e probabilmente il metodo più semplice per osservare la microstruttura del mercato.





Se ricordate un esempio di DOM, la colonna centrale mostrava gli ordini di mercato che erano stati negoziati.





Ecco cosa mostra Tape: gli ordini di mercato eseguiti.





La maggior parte delle piattaforme offre la possibilità di creare nastri ricostruiti che mostrano solo le dimensioni superiori o inferiori a una certa soglia.

Si tratta di un ottimo modo per visualizzare rapidamente le transazioni più importanti eseguite su qualsiasi mercato.





Nel complesso, utilizzerai Tape per vedere in quali aree i trader sono interessati ad acquistare e vendere e, cosa più importante, come il mercato risponde a tale sforzo.





Osservando il nastro si avrà il segnale più rapido dell'assorbimento in atto sul mercato.





Se si individua il livello di resistenza in cui arrivano molti ordini di acquisto del mercato e il mercato non prosegue con questo sforzo, ci troviamo nella situazione che ho trattato in precedenza in questo articolo.





Il mercato delle criptovalute è frammentato, il che significa che diversi exchange offrono sia trading spot che futures.

È qui che strumenti come Aggr tornano utili, poiché forniscono il Tape aggregato per qualsiasi criptovaluta di tua scelta.





Questo è il nastro che guardo; come puoi vedere, mostra gli ordini Bitcoin separati in base ai diversi exchange.

Nella parte superiore ci sono i prodotti derivati e nella parte inferiore ci sono i mercati spot.





Quando si parla di criptovalute, la regola empirica è solitamente che ogni mossa sana dovrebbe essere sponsorizzata da un'offerta dai mercati spot e i derivati che offrono un'elevata leva finanziaria solitamente attraggono gli scommettitori.





Sulla base di queste informazioni, è possibile osservare come si comporta il mercato attorno a determinati livelli e chi acquista e vende in quei punti.

Non ci vorrà molto per riuscire a individuare schemi specifici.





Grafici dell'impronta





Il Footprint è essenzialmente uguale al Tape in quanto mostra solo gli ordini di mercato negoziati in bid e ask, ma lo fa in un modo più avanzato.





Il fatto è che a volte Tape può essere troppo veloce e non mostra la cronologia degli ordini negoziati in precedenza.





Footprint lo fa come viene rappresentato in un classico grafico a candele.





Il footprint bid e ask più comune mostra le vendite sul lato sinistro e gli acquisti sul lato destro; altre opzioni possono essere il footprint Delta che sommerà tutti gli ordini e traccerà le esecuzioni appena finalizzate sul bid e sul ask.





Poiché il Footprint può essere tracciato su qualsiasi intervallo di tempo, molti trader decidono di utilizzarlo su intervalli di tempo giornalieri o più ampi.





Non è qualcosa che consiglierei di fare, poiché il vantaggio deriva dall'azione immediata sul mercato; su qualsiasi intervallo di tempo più lungo, l'equilibrio tra acquirenti e venditori sarà più o meno equo, ma se si esaminano le rotazioni intraday a breve termine, si saranno in grado di individuare inefficienze che potrebbero offrire operazioni a breve termine.

Mappe di calore

La mappa di calore è probabilmente lo strumento più diffuso per monitorare la microstruttura del mercato.









Questi software di mappe di calore tracciano gli ordini limite nel grafico dei prezzi e molti trader li usano poi come aree di supporto e resistenza.





Torniamo un attimo allo spoofing e cercherò di spiegare perché è piuttosto inutile analizzarlo.





Attualmente il valore del Bitcoin si aggira intorno ai 40.000 dollari.





Sei un grande trader e vuoi acquistare 1000 BTC a 39.000 $.





Se inserisci questo come singolo ordine limite nel libro degli ordini, la mappa di calore lo visualizzerà con una linea brillante e tutti saranno a conoscenza delle tue intenzioni.





Le persone vedranno il tuo ordine di acquisto, lo considereranno come un livello di supporto e inizieranno ad acquistare in anticipo.





Per te, questo può rappresentare un problema, oltre al fatto che il mercato potrebbe non raggiungere il livello di 39k, e che non ci sono abbastanza venditori per soddisfare quell'offerta di 1000 BTC.





Quindi cosa puoi fare invece?





Puoi piazzare un ordine di vendita con limite di 1000 BTC sopra i 41.000 $.





Ciò crea il timore che il Bitcoin stia scendendo e le persone inizieranno a vendere in preda al panico prima di questo livello.

Cosa crea questo? C'è abbastanza pressione di vendita da assorbirla nel tuo acquisto di 1000 BTC, che puoi dividerla in pezzi più piccoli per nascondere le tue intenzioni.





Una volta che hai accumulato una posizione lunga di 1000 BTC, ti basta ritirare l'ordine di vendita a 41k, che scomparirà come se non fosse mai successo.

Una situazione simile si può osservare nell'esempio sopra.





Le mappe di calore sono simili al Footprint quando si tratta dell'utilizzo dell'intervallo di tempo.





Quando si tratta di intervalli di tempo più lunghi e di queste offerte e richieste estremamente evidenti sul mercato, è quasi sempre possibile supporre che le intenzioni siano cattive.





Ma non tutti gli ordini sono falsi e, di tanto in tanto, nei registri degli ordini vedrai acquirenti e venditori autentici che piazzano ordini di grandi dimensioni.

Questi acquirenti e venditori genuini saranno visibili più spesso che no nei timeframe intraday.





Ancora una volta, se acquisti quei 1000 BTC, inserirai l'ordine di mercato al 5-10% al di sotto del prezzo, oppure aspetterai che il mercato sia vicino a raggiungerlo, così non ci sarà abbastanza tempo perché altri ti precedano?









Come potete vedere in questo caso, c'è stato un grosso ordine fermo a $ 45.000, che a giudicare dall'aumento del volume sembra essere stato evaso, e da lì in poi il mercato è effettivamente sceso.





Inoltre, alcuni software come Bookmap sono andati ben oltre le semplici mappe di calore e hanno fornito ai trader indicatori che mostrano se questi ordini vengono eseguiti, mostrano gli ordini iceberg se vengono eseguiti e così via.





A mio parere, nonostante le mappe di calore possano essere fuorvianti, l'analisi della profondità del portafoglio ordini e della sua asimmetria può fornire informazioni utili; ne parleremo più approfonditamente in articoli futuri.





Conclusione

Per chiunque decida di dedicarsi al trading, è essenziale comprendere il funzionamento dei mercati.





Anche se non sei un trader che opera su intervalli di tempo più brevi e non hai bisogno di utilizzare nessuno degli strumenti menzionati nel tuo trading, è comunque essenziale sapere come funzionano i mercati.





Ogni trend su timeframe più alti inizia nei timeframe più bassi e, comprendendo la microstruttura del mercato, potresti riuscire ad aggiungere maggiore precisione al tuo trading.