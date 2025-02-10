የሙሉ ጊዜ ንግድን ለመከታተል አስበዋል? ከዚያ የገበያ ጥቃቅን መዋቅሮች ምን እንደሆኑ ማወቅ ያስፈልግዎታል

የገበያ ጥቃቅን መዋቅር ተብራርቷል - ለምን እና እንዴት ገበያዎች እንደሚንቀሳቀሱ
የምንኖረው አስደሳች ጊዜ ውስጥ ነው።
በአሁኑ ጊዜ ንግድ ከ9-5 የአይጥ ውድድር እንደ ቀላል ማምለጫ ቀርቧል ይህም እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው እና በየአመቱ ስድስት አሃዞችን እየሰሩ ከሞባይል መሳሪያዎ ከየትኛውም አለም ሊያደርጉት ይችላሉ.
ይህ ሁሉ የፋይናንሺያል ገበያን ማቃለል ደግሞ በመጀመሪያ ገበያዎች ለምን እንደሚንቀሳቀሱ ሰዎችን የተለያዩ ሀሳቦችን ለማስገደድ ይሞክራሉ።
በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች ንግድ እንደ የችርቻሮ ነጋዴዎች እና አዳኞች ገበያ ፈጣሪዎች እና ብልህ ገንዘብ በቋሚነት ትናንሽ ነጋዴዎችን እንቅስቃሴን ለመጀመር በገበያ ላይ ፈሳሽ በመፍጠር አነስተኛ ነጋዴዎችን በማቆም ላይ ይገኛል ።
ግን ይህ እውነት ነው? እነዚህ ገበያ ፈጣሪዎች በየጊዜው ገበያውን የሚያንቀሳቅስ ድብቅ እጅ እየተጫወቱ ገበያዎች ይሄ ጥቁር እና ነጭ ናቸው?
በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የምንመረምረው ይህንን ነው.
የትኛውም ገበያ ለመገበያየት ቢወስኑ በፋይናንሺያል ገበያዎች ውስጥ ገበያዎች በእርግጠኝነት ጥቅም ላይ እንደሚውሉ እና ብዙ መጥፎ ልምዶች መኖራቸውን መጥቀስ ተገቢ ነው።
ነገር ግን እያንዳንዱ የዋጋ እንቅስቃሴ ከገበያ ማጭበርበር የሚደበቅ አይደለም።
የገበያ ጥቃቅን መዋቅር ምንድን ነው?
የገበያ ጥቃቅን መዋቅር ገበያዎች እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ በስተጀርባ ያለውን አጠቃላይ ንድፈ ሐሳብ ይሰብራል.
ምንም ትኩረት ሳይሰጡ በጭፍን ከመግዛትና ከመሸጥ ይልቅ ከእያንዳንዱ የገበያ እንቅስቃሴ ጀርባ የአቅርቦትና የፍላጎት ተለዋዋጭነትን በትክክል ስለሚረዱ የገበያ ጥቃቅን መዋቅራዊ መዋቅርን መረዳት ጠቃሚ ነው።
አንዳንድ ጊዜ ንግድዎን መጀመሪያ ከሚፈልጉት በተለየ ዋጋ የሚሞሉበትን ንግድ ያከናውናሉ።
ይህ ብዙውን ጊዜ እንደ የተለያዩ altcoins ወይም አማራጮች እና በፈሳሽ ገበያ ውስጥ በከፍተኛ ተለዋዋጭ ክስተቶች ውስጥ ባሉ illiquid ገበያዎች ውስጥ የተለመደ ነው።
የገበያ ጥቃቅን መዋቅር በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እስከተሰጠ ድረስ እና ብዙ ሂሳብን ያካተተ ውስብስብ ርዕሰ ጉዳይ ነው.
ከእነዚህ ጽንሰ-ሀሳቦች ውስጥ አንዳንዶቹ ከዚህ ጽሑፍ ወሰን በላይ ናቸው እና ወደ እውነተኛው ህይወት ንግድ ሲገቡ ለመረዳት አስፈላጊ አይደሉም.
የበለጠ ለማወቅ እና በጥልቀት ለመማር ለሚፈልጉ፣ እ.ኤ.አ. በ2020 ጸደይ በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ በኤጎር ስታርኮቭ የተማረውን የፋይናንሺያል ገበያ ትምህርትን እንዲመለከቱ እመክራለሁ ።
ሙሉ በሙሉ ነፃ ነው እና በ Youtube ላይ ሊገኝ ይችላል.
በተጨማሪም ከዚህ አንቀፅ ወሰን በላይ ከፍተኛ-ድግግሞሽ ንግድ በቁጥር ኩባንያዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል።
ይህ ከእኔ እውቀት በላይ ብዙ ሂሳብ እና ፕሮግራም ይጠይቃል; ስለዚህ ስለሱ ለመጻፍ በቂ የተማርኩ አይመስለኝም።
ነገር ግን በዚህ ጽሑፍ የማቀርበው እውቀት ገበያዎች ለምን እና እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ ለመረዳት ከበቂ በላይ እንደሚሆን አምናለሁ, እና በመጨረሻው, የበለጠ የተማሩ የንግድ ውሳኔዎችን ማድረግ ይችላሉ.
ስለዚህ የገበያ ማይክሮስትራክቸር ምንድን ነው?
የገበያ ጥቃቅን መዋቅር የፋይናንስ ገበያዎችን ውስጣዊ አሠራር ያጠናል.
ገበያዎች እንዴት እንደሚሠሩ፣ ዋጋዎች እንዴት እንደሚፈጠሩ፣ የነጋዴዎች ባህሪ፣ ወይም ልውውጦች እንዴት እንደሚዋቀሩ።
ወደ ማንኛውም ልውውጥ ከሄዱ፣ cryptocurrency፣ forex ወይም የአክሲዮን ልውውጥ ከሆነ ምንም ለውጥ አያመጣም። ንግድን ማስቀመጥ ሁለት ሰከንዶች ይወስዳል።
ንግድዎ ይፈጸማል፣ እና እርስዎ ንግድ ላይ ነዎት።
ምንም እንኳን ይህ ፈጣን ሂደት ቢሆንም, እያንዳንዱ ገበያ በክፍት ጨረታዎች ስርዓት ላይ ይሰራል.
ይህ ማለት ለእያንዳንዱ ገዢ እና በተቃራኒው ሻጭ መኖር አለበት.
የእርስዎ ተጓዳኝ ሌላ ነጋዴ፣ ተቋም፣ አልጎሪዝም ወይም ገበያ ሰሪ ነው።
በተለይም የገበያ ጠቋሚዎች ብዙውን ጊዜ የችርቻሮ ነጋዴዎችን ማቆሚያዎች በሚያንቀሳቅሱ በገበያው ውስጥ እንደ ክፉ አካል ይቀርባሉ.
የገበያ ፈጣሪዎች ስራ በዴልታ ገለልተኛ መሆን እና ጨረታን መያዝ እና ስርጭትን መጠየቅ ስለሆነ ይህ እውነት አይደለም።
በዚህ ጉዳይ ላይ ዴልታ በትዕዛዝ ፍሰት ንግድ ውስጥ ጥቅም ላይ ከዋለ የተለየ ቃል መሆኑን ያስታውሱ።
በዚህ ሁኔታ, ዴልታ ወደ ታችኛው ክፍል አቅጣጫ ያለውን አድልዎ ይወክላል.
አክሲዮኖች, Crypto ወይም አማራጮችን ከገዙ, የዴልታ አንድ አቀማመጥ እንዳለዎት መስማት ይችላሉ; ይህ ማለት ዋናው ንብረት ሲንቀሳቀስ በቀጥታ ይጎዳሉ ማለት ነው።
ዴልታ-ገለልተኛ ከሆንክ ከስር ባሉ ንብረቶች እንቅስቃሴ አይነካህም።
የገበያ ሰሪዎች የጨረታ-ጥያቄ ስርጭቶችን ለመያዝ ዴልታ ገለልተኛ ናቸው; የአማራጭ ንግድ ብዙውን ጊዜ ከዴልታ-ገለልተኛ ነው ምክንያቱም ተለዋዋጭነት ስለሚገበያዩ እና ትራዳልሎችን በመግዛት ወይም በመሸጥ ወይም ሌሎች ገለልተኛ ስልቶችን በመጠቀም ሃሳባቸውን ስለሚገልጹ።
በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ገበያ ፈጣሪዎች የበለጠ ይሸፈናሉ; ተለዋዋጭነት ንግድ እንዴት እንደሚሰራ ፍላጎት ካሎት ስለ ተዋጽኦዎች ንግድ ትንሽ መግቢያ አድርጌያለሁ።
በትክክል ገበያዎችን የሚያንቀሳቅሰው
ገበያዎችን የሚያንቀሳቅሰው ማነው?
ገዢ እና ሻጭ (ዱህ)።
ገበያዎች በአቅርቦት እና በፍላጎት ተለዋዋጭነት ላይ ተመስርተው ይንቀሳቀሳሉ.
ገዥዎች እና ሻጮች በተመጣጣኝ ዋጋ ሲስማሙ፣ ገበያዎች ሚዛናዊ ናቸው።
በሌላ አገላለጽ ይለያሉ.
በአቅርቦት እና በፍላጎት መካከል አለመመጣጠን ሲኖር፣ የገበያ አዝማሚያዎች።
ብዙውን ጊዜ ገበያዎች ወደ አንድ ቦታ እንደሄዱ ሰምተዋል ምክንያቱም ከሻጮች የበለጠ ገዢዎች ነበሩ ወይም በተቃራኒው።
ቀደም ብዬ በገለጽኩት ክፍት ጨረታ ምክንያት ይህ እውነት አይደለም።
በገበያው ውስጥ ለሚካሄደው እያንዳንዱ ንግድ, ተመጣጣኝ መሆን አለበት; በዚህ ምክንያት, ለእያንዳንዱ ገዢ, ሻጭ እና በተቃራኒው መሆን አለበት.
ገበያዎች በተገኘው የፈሳሽ መጠን ላይ ተመስርተው ብቻ የሚሰሩ አይደሉም።
አንዳንዶቻችሁ እንደምታውቁት፣ ፈሳሽነት በትዕዛዝ መፃህፍት ውስጥ ያረፉትን የትዕዛዝ ብዛት ይወክላል፣ እና መጠኑ የተፈጸሙትን የትዕዛዝ ብዛት ይወክላል።
አንዳንድ ገበያዎች ብዙ ይንቀሳቀሳሉ ፣ እና አንዳንዶቹ በጭራሽ አይንቀሳቀሱም።
ቢትኮይን እንደገዛህ እናስብ፣ እና ቦታህ በቀን 5% ከፍ ብሏል።
ያ፣ በእርግጥ፣ ግሩም ነው፣ ነገር ግን ሶላናን መግዛትን በአንድ ጊዜ ተዘልለዋል፣ ይህም በአንድ ቀን 15% ጨምሯል።
ለምንድነው?
ተለዋዋጭነት ያለው ፈሳሽነት ተግባር ነው።
አነስተኛ ፈሳሽ ገበያዎች፣ ማለትም በትዕዛዝ ደብተር ውስጥ ያረፉ ጥቂት ትዕዛዞች መኖራቸው፣ በደንብ ከተያዙ የትዕዛዝ መጽሐፍት ገበያዎች ይልቅ ለመንቀሳቀስ በጣም ቀላል ጊዜዎች ይኖራቸዋል።
ስለዚህ ቢትኮይን 10 ሚሊዮን ዶላር ካለው፣ ይግዙ እና ይሽጡ ትዕዛዞች በመጽሐፉ በሁለቱም በኩል ያረፉ ሲሆን ሶላና በሁለቱም በኩል $ 2m ብቻ ነው ያለው።
ይህን ገበያ ከ Bitcoin ጋር ማነፃፀር ቀላል ስለሆነ ሶላና ወደ ላይ እና ወደ ታች ይንቀሳቀሳል።
ገበያዎች ባገኙት መጠን እና መጠን ላይ ተመስርተው በአራት ምድቦች ሊከፈሉ ይችላሉ።
ከፍተኛ መጠን እና ዝቅተኛ ፈሳሽ ያላቸው ገበያዎች
እነዚህ ብዙ የሚንቀሳቀሱ ገበያዎች ናቸው። የንግዱን ሌላኛውን ወገን ለመውሰድ ብዙ ፈሳሽ (የማረፊያ ትእዛዝ) ወደሌላቸው ገበያዎች የሚመጡ ብዙ ጠብ (የገበያ ትዕዛዞች) አሉ።
ይህ በዋጋ ክፍተቶች ውስጥ ወደሚወከሉ ቀጭን የገበያ እንቅስቃሴዎች ሊያመራ ይችላል, ይህም ለነጋዴዎች መንሸራተት ያስከትላል.
ፈሳሽነት በHFT (ከፍተኛ-ድግግሞሽ ግብይት) ስልተ ቀመሮች ብቻ የሚቀርብ ከሆነ፣ ብዙ ጊዜ በገበያ ላይ የፍላሽ ብልሽት ወይም የፈሳሽ አደጋን እናያለን።
በCrypto ውስጥ፣ የእውነተኛ ገዥዎች እና ሻጮች ተጓዳኝነት ከሌለው ፈሳሽነት የሚመጣው ብቻ ከሆነ የሚከሰቱትን የፈሳሽነት አደጋዎች ያውቁ ይሆናል።
ዝቅተኛ መጠን እና ከፍተኛ ፈሳሽ ያላቸው ገበያዎች
ሌላው ጽንፍ ከመጀመሪያው ምሳሌ ተቃራኒ ነው።
ይህንን ብዙ ጊዜ እንደ ግምጃ ቤት ቦንዶች ባሉ በጣም ወፍራም ገበያዎች ውስጥ ማየት እንችላለን።
የትዕዛዝ መጽሃፍቶች በማንኛውም ጉልህ መንገድ ገበያዎችን ለማንቀሳቀስ ብዙ የመግዛት ወይም የመሸጫ ሃይል እስከሚያስፈልገው ድረስ በደንብ ይሞላሉ።
ይህ በጣም ዝቅተኛ ተለዋዋጭነት ያለው ረጅም የገበያ እንቅስቃሴዎችን ያስከትላል.
ከፍተኛ መጠን እና ከፍተኛ ፈሳሽነት ያላቸው ገበያዎች እና ዝቅተኛ መጠን እና ዝቅተኛ ፈሳሽነት ያላቸው ገበያዎች።
የመጨረሻዎቹ ሁለት ጉዳዮች መካከለኛ የገበያ እንቅስቃሴዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት የምንችላቸው ናቸው.
የገበያ እና ገደብ ትዕዛዞች መጠን እኩል ነው; ስለዚህ፣ በቅደም ተከተል መጽሐፍት እኩል ይዛመዳሉ፣ እና ገበያዎች “የተለመደ” ባህሪን ይወክላሉ።
ይህንን በቀላል ስዕል ለመወከል ሁሉም የተለያዩ ሁኔታዎች ይህንን ይመስላሉ ።
የገበያ እንቅስቃሴዎችን መረዳት
ታዲያ ገበያዎች ለምን ወደ ድጋፍ እና የመቋቋም ደረጃዎች ይለወጣሉ ወይም ከመገለባበጡ በፊት ከፍ እና ዝቅታ ከመወዛወዝ በላይ የመመርመር አዝማሚያ አላቸው?
የዚህ መልስ ምናልባት የሌሎች ሰዎችን የማቆሚያ ኪሳራ ስለሚያስኬዱ ገበያ ፈጣሪዎች ከተሰራ ታሪክ ያነሰ አስደሳች ይሆናል። አሁንም፣ ገበያዎች እንዴት እንደሚሠሩ አይለወጥም።
በገበታው ላይ ያሉት ደረጃዎች እና አካባቢዎች ከተመታ በኋላ ምላሽ የሚሰጡበት በዋናነት ሁለት ምክንያቶች አሉ እና “ ሥርዓት ፍሰት ለምን ዘላቂ ነው? ” በቤንስ ቶት
የመጀመሪያው ምክንያት መንጋ ይባላል; ይህ በሰዎች ስነ-ልቦና ላይ የተመሰረተ ቀላል ባህሪ ተብሎ ተገልጿል.
ሁሉም ሰው አንድ አይነት ገበታ ነው የሚመለከተው፣ እና አንዳንድ ደረጃዎች ብቻ ይገለጣሉ።
አግድም እና ሰያፍ ድጋፍ እና የመቋቋም ደረጃዎች, አማካኞች የሚንቀሳቀሱ እና የመሳሰሉት.
እርግጥ ነው፣ ብዙ ሰዎች ስለሚመለከቷቸው ከፍ ያለ የጊዜ ገደብ ደረጃዎች የበለጠ ጠቀሜታ ይኖራቸዋል።
ለምሳሌ፣ የ200 ተንቀሳቃሽ አማካኝ በ1 ደቂቃ ጊዜ ውስጥ ከማሴር ይልቅ ተለዋዋጭ S/R ይጫወታሉ።
በምርምር ወረቀቱ ላይ እንደተገለጸው፣ እረኝነት የዋጋ ምላሾች መጠነኛ ምክንያት ብቻ ነው። በገበታው ላይ ያሉ ደረጃዎች ሲታዩ እና ብዙ ትኩረት ሲስቡ፣ በዙሪያቸው ያለው ባህሪ እምብዛም የመማሪያ መጽሐፍ እንዳልሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ።
ከላይ ያለው ገበታ የNasdaq የወደፊት ሁኔታዎችን በየቀኑ ከ100ዲኤምኤ ጋር ያሳያል፣ለአዝማሚያ ተከታዮች ታዋቂ መሳሪያ።
ይሁን እንጂ ገበያው በተለያዩ አጋጣሚዎች ብቅ አለ; በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች ከእሱ በታች ብዙ ዕለታዊ መዝጊያዎች ስለነበሩ ፈተናው እምብዛም ፍጹም አልነበረም።
ይህ ለብዙ ነጋዴዎች የአዝማሚያ መቋረጥ እና ቀጣይነት ዝቅተኛ መሆንን ሊያመለክት ይችላል።
ገበያዎች ቀደም ባሉት ጉልህ ደረጃዎች ምላሽ የሚሰጡበት ዋናው ምክንያት የትእዛዝ ክፍፍል ነው።
ትልቅ መጠን ያለው ነጋዴ ከሆንክ በአፈፃፀም ላይ ችግሮች ያጋጥሙሃል.
ወደ ንግዱ ለመግባት ሲፈልጉ ሁለት አማራጮች አሉዎት።
በኋላ ላይ የምሸፍናቸው ብዙ አማራጮች አሉዎት፣ ግን ከቀላል ገበያው ጋር እንጣበቅ እና ለቀላልነት ትዕዛዞችን እንገድበው።
የገበያውን ቅደም ተከተል ማለትም የመክፈቻ ቦታን በአንድ ጊዜ ከተጠቀሙ, በተቃራኒው በኩል ያለው ተጓዳኝ በቂ ካልሆነ መንሸራተት ያገኛሉ; ይህ መጀመሪያ ከፈለጋችሁት በከፋ ዋጋ ወደ ቦታ መግባትን ያስከትላል።
የገደብ ቅደም ተከተል መተው እንዲሁ የተሻለው መፍትሄ አይደለም ምክንያቱም አላማዎ ለሁሉም ሰው ስለሚገለጥ እና እርስዎም በግንባር ቀደምነት ሊሮጡ ይችላሉ።
ለዚህም ነው ትላልቅ ነጋዴዎች ትዕዛዛቸውን ወደ ፍላጎት ቦታዎች የሚከፋፍሉት እና ቀስ በቀስ የንግድ ልውውጦችን ይሞላሉ.
ስለዚህ እነዚህን ደረጃዎች እንዴት ማግኘት ይቻላል?
ደህና, ቴክኒካዊ ትንተና ብዙ ጊዜ በጣም ቆንጆ ሊሆን ይችላል, ነገር ግን ግልጽ የሆነ ምስል ሊያሳዩ ከሚችሉት ነገሮች አንዱ ብዙውን ጊዜ የድምጽ መጠን እና መጠን መገለጫ ነው.
በከፍተኛ ደረጃ የተከናወኑ ጥራዞችን እና ገበያው "ፍጥነቱን የጨመረበት" ቦታዎችን መመልከት በንግዴ ውስጥ ከምጠቀምባቸው መንገዶች አንዱ ነው.
ተመሳሳዩን የ Nasdaq ቻርት ከተመለከትን, ገበያው "ፍጥነቱን ከወሰደ" በኋላ, ወደ መቆጣጠሪያው ነጥብ ተመለሰ, ይህም በጣም የተከናወነው የድምጽ መጠን ነው.
ይህ በቀድሞው ክልል ውስጥ ከፍተኛ ግብይት የተደረገበት ወይም በሌላ አነጋገር ከፍተኛ መጠን የተገደለበት አካባቢ ነው። እንዲሁም ከብዙ ወራት በኋላ፣ ገበያው ከተሸጠ በኋላ፣ ከተመሳሳይ የቁጥጥር ነጥብ እንደገና እንደወጣ ማየት ይችላሉ።
ይህ በእርግጥ በሁሉም የጊዜ ገደቦች ላይ ይሰራል እና ከፍተኛ ተሳትፎ ያላቸውን ቦታዎች ለመለየት ብዙ መንገዶች አሉ።
ይህ የ 30 ደቂቃ የ Bitcoin የወደፊት ጊዜ ሰንጠረዥ ሰማያዊ እና ቀይ ቀለም ያላቸው ሻማዎችን ያሳያል; እነዚህ ሻማዎች በድምፅ ላይ የተመሰረቱ አይደሉም ነገር ግን ከተወሰነ ገደብ በላይ ባለው ዴልታ ላይ የተመሰረቱ ናቸው።
ዴልታ ምን እንደሆነ ካላወቁ፣ የዴልታ ምልክቶች በወደፊት ንግድ ውስጥ የተፈጸሙ የገበያ ትዕዛዞች ናቸው።
እንደሚመለከቱት, በተለያዩ አጋጣሚዎች, እነዚህ ሻማዎች ገበያው ከነሱ በላይ ወይም በታች ከተገበያየ በኋላ እንደ የወደፊት የድጋፍ እና የመቋቋም ደረጃዎች ሠርተዋል.
ጨረታ እና ጠይቅ ያሰራጩ
ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ገበያዎች የሚሠሩት በክፍት ጨረታ መልክ ነው።
ለእያንዳንዱ ገዢ, ሻጭ እና በተቃራኒው መሆን አለበት.
ንብረት ለመግዛት እና ለመሸጥ ፈቃደኛ የሆኑ ነጋዴዎች ትዕዛዛቸውን በትእዛዝ መጽሐፍ ውስጥ እያስቀመጡ ነው።
እነዚህ የማረፊያ ትዕዛዞች ፈሳሽነት የሚባሉት ናቸው.
በትዕዛዝ ደብተር ውስጥ (የቦታ ገደብ ቅደም ተከተል) ውስጥ ትዕዛዞችን እየሰጡ ከሆነ ፈሳሽ ፈጣሪ ነዎት።
ከትዕዛዝ ደብተር (የገበያ ማዘዣውን ተጠቀም) ፈሳሽነት ከወሰድክ ፈሳሽ ተቀባይ ነህ።
ከላይ ያለው ምስል ለዩሮ ስቶክስክስ 50 የገበያ ጥልቀት (DOM) ያሳያል።
እንደሚመለከቱት ገበያው በ 3606.5 (ዋጋው በሰማያዊ) እየተሸጠ ሲሆን የማረፊያ ትዕዛዞችን በሰማያዊ እና በቀይ አምዶች ጨረታ እና ጠይቅ ላይ ማየት እንችላለን።
እነዚህ የማረፊያ ትእዛዞች እርስ በእርሳቸው በአግድም አጠገብ ሳይሆኑ በሰያፍ በኩል መሆናቸውን ማስተዋል ይችላሉ; ይህ ስርጭት ይባላል.
ገበያው አንድ ምልክት ከፍ እንዲል፣ አንድ ሰው 18 ኮንትራቶችን መግዛት አለበት።
ገበያው አንድ ምልክት ዝቅ እንዲል አንድ ሰው 32 ኮንትራቶችን መሸጥ አለበት።
አንድ ግፈኛ ገዢ ቅናሹን ለማንሳት እና እነዚያን 18 ኮንትራቶች የገበያውን ትዕዛዝ በመጠቀም ለመፈጸም ከወሰነ፣ የአንድ መዥገር ስርጭት ይከፍላል።
ለተቃራኒው ጎን ተመሳሳይ ነው.
ገበያ መስራት
እዚህ ነው ገበያ ማምረት የሚከናወነው።
ገበያ ፈጣሪዎች በትዕዛዝ መጽሐፍት ውስጥ ፈሳሽነት በማቅረብ በዚህ ስርጭት ገንዘብ ያገኛሉ።
የአንድ ገበያ ሰሪ ግብ ሁል ጊዜ በዴልታ ገለልተኛ መሆን ነው፣ ይህ ማለት በንብረቱ ውስጥ ምንም አይነት የአቅጣጫ ቦታ እንዲኖራቸው አይፈልጉም ነገር ግን ይህንን ስርጭት በመያዝ መጽሃፋቸውን ብቻ ያስተዳድሩ።
በምርጥ ዓለም ውስጥ ገበያ መፍጠር እንደዚህ ይመስላል።
ገበያ ፈጣሪው አንድ ውል በ 11 ዶላር ይሸጣል; በስርጭቱ ውስጥ የተያዘውን $ 1 ትርፍ ያስገኛሉ.
አንዴ ያ ከተከሰተ፣ ከስር ቦታ ስለሚይዙ ከአሁን በኋላ የዴልታ ገለልተኛ አይደሉም።
ያኔ ማድረግ የሚጠበቅባቸው ዋጋቸውን በ9 ዶላር የሚገዛ ሻጭ ማግኘት ነው፣ ስለዚህ ሌላ 1 ዶላር ትርፍ ያመነጫሉ እና እንደገና ዴልታ ገለልተኛ ይሆናሉ።
እርግጥ ነው፣ ገበያዎች የበለጠ ተለዋዋጭ ናቸው፣ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፍፁም የሆነ ሁኔታ እምብዛም አይከሰትም ፣ እና ገበያ ፈጣሪዎች በሚንቀሳቀሱ ዋጋዎች ላይ ያለማቋረጥ ማስተናገድ እና ከስርጭቱ ትርፍ እያስገኙ በገለልተኛነት ላይ ማተኮር አለባቸው።
በየትኛውም ገበያ ውስጥ ያለው አብዛኛው የገንዘብ መጠን በገበያ ጠቋሚዎች የሚቀርብ በመሆኑ (የእነሱ ስራ በጥሬው “ገበያ መፍጠር” ነው) ከፍተኛ ተጽዕኖ በሚያሳድሩ ዜናዎች እና እርግጠኛ ባልሆኑ ክስተቶች ጊዜ፣ መጽሃፎቹ ብዙ እቃዎችን ለመያዝ ከሚያስከትላቸው ያልተጠበቁ እንቅስቃሴዎች ለመዳን ትዕዛዛቸውን ሲጎትቱ በጣም ቀጭን ሲሆኑ ይመለከታሉ።
ለዚህም ነው በእነዚህ ክስተቶች ወቅት የማቆም ኪሳራዎ እርስዎ ከትዕዛዝዎ ጋር የሚዛመድ ተጓዳኝ ስለሌለ በሚፈልጉት ዋጋ ላይመጣ ይችላል።
ምንም እንኳን ይህ የገቢያ አፈጣጠር ማብራሪያ በአንጻራዊነት ቀላል ቢሆንም፣ የገበያ ፈጣሪዎች የሌሎች ሰዎችን ኪሳራ ያለማቋረጥ ለማስኬድ የሚሞክሩትን አጠቃላይ አስተሳሰብ አሁን እንደተረዱት ተስፋ አደርጋለሁ።
የትዕዛዝ ዓይነቶች
ከገደብ እና የገበያ ማዘዣዎች በተጨማሪ የማቆሚያ ትዕዛዞች እና አንዳንድ የላቁ የትዕዛዝ አይነቶችም አሉ፣ስለዚህ ስለእነሱ እና ለምን ዓላማ እንደሚያገለግሉ በአጭሩ እንይ።
ትዕዛዞችን ይገድቡ
ማንም ሰው በትዕዛዝ መጽሐፍ ውስጥ ገደብ ማዘዝ ይችላል; በዚ ምኽንያት እዚ፡ ማስታወቂያ ወይ ህዝባዊ ስርዓት ምምሕዳር ይሕግዝ።
የግዢ ገደብ ትዕዛዞች ከገበያ በታች ተቀምጠዋል, እና የሽያጭ ገደብ ትዕዛዞች ከገበያው በላይ ተቀምጠዋል.
ገደቦች እንደ ታካሚ ለገበያ አቀራረብ እና እንዲሁም ርካሽ ናቸው.
ይህ እንደገና ለመረዳት አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ምንም እንኳን የስርጭት ወይም ከፍተኛ ክፍያ ለትንሽ ችርቻሮ ነጋዴ ጠቃሚ ላይሆን ይችላል፣ በገበያ ውስጥ ያለ ማንኛውም ትልቅ ተጫዋች ብዙ ሊያስከፍለው የሚችል የገበያ ትዕዛዝ ከመጠቀም ይጠብቃል።
በእርግጥ፣ ገደብ ትዕዛዞችን መጠቀም ጉዳቱ እርስዎ መሙላት ላይችሉ ይችላሉ።
ለትልቅ ነጋዴዎች ዓላማቸው ወዲያውኑ ለሁሉም ሰው ስለሚታይ አንድ ትልቅ የትዕዛዝ ገደብ ማድረጉ ትርጉም አይሰጥም። ስለዚህ ቀደም ሲል የተጠቀሱትን የትዕዛዝ ክፍፍል ወይም የላቀ የትዕዛዝ ዓይነቶችን ይጠቀማሉ።
የገበያ ትዕዛዞች
ወደ ገበያ የመግባት ትዕግስት ማጣት.
ስለ ዋጋው ምንም ደንታ የለዎትም እና ውስጥ (ወይም ከንግዱ ውጪ) መሆን ይፈልጋሉ።
ይህ ስርጭት ወይም ከፍተኛ ክፍያዎችን ለመክፈል ወጪ ይመጣል።
በጣም ብዙ መጠን ያለው ቀጭን ገበያ ለመገበያየት ከወሰኑ አሁን ካለው የገበያ ዋጋ ፍፁም በተለየ ዋጋ ትገበያያላችሁ።
እዚህ በ Coinbase ላይ የ Bitcoin ገበያን ጥልቀት ማየት ይችላሉ።
0.1 BTC አሁን በ 40740 ከገዙ ምንም ነገር አይለወጥም; በአሁኑ ጊዜ የሚገበያየው ገበያ በሆነ ዋጋ ይሞላሉ።
ነገር ግን አንድ ሰው የ 100 BTC የገበያ ቅደም ተከተል ካከናወነ, ከላይ ያሉት ሁሉም ትዕዛዞች እስኪመሳሰሉ ድረስ ገበያው እየጨመረ ይሄዳል.
ለገዢው, ይህ በጣም ውድ በሆነ ዋጋ ወደ ገበያ እየገባ ስለሆነ ይህ ተስማሚ አይደለም.
ትዕዛዞችን አቁም
የማቆሚያ ትዕዛዞች በአብዛኛው ከዋጋ በላይ እና ከዋጋ በታች፣ ለመሸጥ የሚፈጸሙ የገበያ ትዕዛዞች ናቸው።
ለማቆሚያ-ኪሳራዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ, እና ነጋዴዎች ወደ ገበያ ለመግባት ይጠቀማሉ.
ይህ በጣም ታዋቂ የሆነውን "ማቆሚያ አደን" ለመሸፈን አመቺ ጊዜ ነው.
እረኝነት እንዴት እንደሚሰራ አስቀድሜ ተናግሬአለሁ; ነጋዴዎች ትክክለኛ የዋጋ እርምጃ ገበታዎችን ይመለከታሉ፣ ይህም እንደ ከፍተኛ የጊዜ ወሰን ድጋፍ እና የመቋቋም አካባቢዎች ላይ ተሳትፎን የሚጨምር፣ ይህም በቀይ ሳጥን ጎልቶ ይታያል።
በዚህ አካባቢ፣ የማቆሚያ ትእዛዞች ከሁለቱም ነጋዴዎች የሚቀሰቀሱት ከሁለቱም ነጋዴዎች ፌርማታ-ኪሳራዎቻቸውን በመያዝ እና ነጋዴዎች ከፍ ብለው ለመቀጠል በመሞከር ላይ ናቸው። ይህ ለትላልቅ ነጋዴዎች የመሸጫ ትዕዛዞቻቸው በጨካኝ የገበያ ገዢዎች የተሞሉ ናቸው.
የግዢ ትእዛዞች ጥቅም ላይ ከሚውሉት ነጋዴዎች ብቻ ሳይሆን፣ በአጭር ንግድ ውስጥ ከሆኑ እና የማቆሚያ ኪሳራዎ ከተመታ፣ ቦታዎን እየገዙ እንደሆነ መረዳት አለብዎት።
አንድ ትልቅ ነጋዴ የእሱን ገደብ የሽያጭ ትዕዛዙን መሙላት ከፈለገ, ይህ በጣም ብዙ ግዢ ስለሚካሄድ ይህ በጣም ጥሩ ቦታ ያደርገዋል. ስለዚህ, የሽያጭ ትዕዛዙን ለመሙላት ቀላል ጊዜ ይኖረዋል.
እንደ የፉት ፕሪንት ቻርት ያሉ የላቁ መሳሪያዎችን ከተመለከትን፣ ገበያ በዚያ የመቋቋም ደረጃ ላይ በደረሰ ቁጥር መግዛትን ማየት እንችላለን።
በዚህ ሁኔታ ብዙ ግዢ በሚካሄድበት ጊዜ ገበያው ለምን ከፍ ሊል እንደማይችል እራስዎን ሁልጊዜ መጠየቅ አለብዎት?
ይህ የሆነበት ምክንያት አንድ ሰው የእነዚያን የግዢ ትዕዛዞች ማዶ እየወሰደ ነበር; ጠበኛ ገዢዎች በገበያው ውስጥ በጣም ከባድ በሆኑ ሻጮች ስለተዋጠ ይህ መምጠጥ ይባላል።
እንደሚመለከቱት, ይህ በቀላሉ በገበያ ውስጥ አቅርቦት እና ፍላጎት ምክንያት እየሆነ ነው; ሁል ጊዜ ገበያውን የሚቆጣጠር ወይም የሚሮጥበት የተደበቀ እጅ የለም።
የላቁ የትዕዛዝ ዓይነቶች
በእያንዳንዱ የግብይት መድረክ ላይ ከሚቀርቡት ክላሲክ ገበያ፣ ገድብ እና አቁም፣ አንዳንድ የትዕዛዝ አይነቶች ሁልጊዜ አይገኙም፣ ነገር ግን በጣም የላቁ የንግድ መድረኮች ሊኖራቸው ይገባል።
ይኸውም፣ እነዚህ ማሳደድ፣ የበረዶ ግግር ትዕዛዞች ወይም TWAP ናቸው።
የቼዝ ትዕዛዞች ገበያው የሚፈልጉትን ደረጃ ከነካ በኋላ ዋጋውን እያሳደዱ ነው። ይህ ጠቃሚ ባህሪ ነው ምክንያቱም ሁልጊዜ መሙላት ላይችሉ ይችላሉ, በተለይ ትልቅ መጠን ያለው የንግድ ልውውጥ ከሆነ.
አይስበርግ ገበያው ሲነካቸው የሚቀሰቅሱ የተደበቁ ትዕዛዞች ናቸው; ይህ ትላልቅ ነጋዴዎች ዓላማቸውን እንዲደብቁ ይረዳል.
ያንን የሚያደርገው ሌላ መሳሪያ TWAP ነው; ንብረቶችን በአንድ ጊዜ ከመግዛት፣ TWAP በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ተመሳሳይ መጠን ያላቸውን ትዕዛዞችን ይፈጽማል።
በዝግታ የዋጋ መፍጨት ወይም ሲቀንስ TWAP በቀላሉ ማየት ይችላሉ።
ይህ መጭመቂያ ተብሎ የሚጠራው ብዙውን ጊዜ ብዙ ነጋዴዎች እነዚህን እንቅስቃሴዎች እና ብዙ የማቆሚያ ትዕዛዞችን ከዋጋ በታች እንዲያሳድዱ እያደረገ ነው።
አንዴ ገበያው ትርፍ የሚያገኙበት ትልቅ የTWAP ገዢዎች በሚፈለገው ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ፣ ገበያዎች በፍጥነት ይወድቃሉ፣ በትንሽ ገዢዎች ማቆሚያዎች ውስጥ ይሮጣሉ።
የገበያ ተሳታፊዎች
ከማን ጋር እንደምትገበያዩ ለመረዳት ሀሳብ መኖሩ አስፈላጊ ነው።
በCrypto ውስጥ ያሉ ሰዎች ሁል ጊዜ “ዓሣ ነባሪዎችን” ይጠቅሳሉ፣ ነገር ግን እነዚህ አካላት እንዴት እንደሚሠሩ እና ግባቸው ምንም አያውቁም።
የገበያ ተሳታፊዎች በገበያው ላይ ተመስርተው ይለያያሉ; በ Crypto እና forex ውስጥ የተለያዩ ተሳታፊዎች ይኖሩዎታል።
በቡድን ላይ, ብዙውን ጊዜ ግምታዊ ተብለው የሚጠሩ ትናንሽ ነጋዴዎች ተመሳሳይ ናቸው.
በአቅጣጫ ይነግዳሉ እና በሁለቱም በኩል የአጭር ጊዜ የዋጋ መለዋወጥ ላይ ትርፍ ለማግኘት ይሞክራሉ።
እነዚህ ግምቶች ትልቅ ሲሆኑ፣ በአቅጣጫ ንግድ ላይ ያተኩራሉ እና ይልቁንም ዴልታ-ገለልተኛ ስልቶችን ይተገብራሉ።
እነዚህ ጥሬ ገንዘብ ሊሆኑ እና የንግድ ልውውጦችን ሊሸከሙ ወይም በአማራጭ ገበያ ላይ ተለዋዋጭነት ሊኖራቸው ይችላል.
የኢንቨስትመንት ፈንዶች፣ ባንኮች ወይም የንግድ ማስታወቂያዎች ፖርትፎሊዮቸውን ለማባዛት ወይም ተዋጽኦዎችን እንደ መከላከያ መሳሪያዎች ለመጠቀም ወደ ገበያው ይገባሉ።
እነዚህ ለተለያዩ ገበያዎች የተለዩ ናቸው.
በ forex ውስጥ፣ በአቅርቦት እና በፍላጎት ላይ ተመስርተው የምንዛሪ ዋጋዎችን የሚወስኑ ሁሉንም ትላልቅ ባንኮች ያቀፈ የኢንተር ባንክ ገበያ አለዎት።
በማንኛውም ሌላ ገበያ ላይ ሊያደርጉ ቢችሉም ንግድ ብዙውን ጊዜ ወደፊት ይሠራሉ። ለዚህ ምሳሌ እንደ ስታርባክስ ያለ ኩባንያ የቡና የወደፊት እጣ ፈንታ በያዙት ሳይኪካል ቡና ላይ የሚከላከል ነው።
የመጨረሻው የገበያ ተሳታፊዎች ምድብ አልጎሪዝም እና ኤችኤፍቲ (ከፍተኛ ድግግሞሽ ንግድ) ድርጅቶች ናቸው።
በአሁኑ ጊዜ የገበያውን ጉልህ ክፍል እንዴት እንደሚወስዱ እነዚህ አስደሳች ናቸው.
በተለይም የኤችኤፍቲ ኩባንያዎች በሁሉም ገበያዎች ውስጥ ብዙ የቀን ጥራዞች ያዘጋጃሉ።
እነዚህን ምድቦች ወደ የአጭር ጊዜ እና የረጅም ጊዜ ነጋዴዎች ማቃለል ይችላሉ.
ወደ ገበያው ሊገቡ የሚችሉባቸውን አካባቢዎች መረዳቱ ለንግድዎ የተሻለ ተስፋ ይሰጥዎታል።
የልውውጥ ዓይነቶች
የተለያዩ ገበያዎችን መገበያየት ይችላሉ; በጣም ተወዳጅ የሆኑት Crypto, Forex, Stocks ወይም Futures ናቸው.
እነዚህ ገበያዎች ወደ ማዕከላዊ እና ያልተማከለ ልውውጥ ይለያያሉ።
ዋናው ደንብ በማዕከላዊ ልውውጥ ላይ ለመገበያየት ይፈልጋሉ; ይህ እንደ Crypto ያልተማከለ ገበያ የተለየ ነው።
የተማከለ ልውውጦች ለተጠቃሚዎቻቸው ግልጽ የሆነ የድምጽ መጠን እና የገበያ ጥልቀት ይሰጣሉ።
ያልተማከለ የልውውጥ ልውውጥ ላይ የሚሸጠው በጣም ታዋቂው ያልተማከለ ገበያ አይነት ፎሬክስ እና ሲኤፍዲዎች ናቸው፣ እነዚህ በኦቲሲ (በቆጣሪ) የሚሸጡ ናቸው፣ እና ተጠቃሚዎቻቸው የተፈጸሙትን መጠኖች ማየት አይችሉም፣
በ forex፣ A-book እና B-book ደላሎች ውስጥ ሁለት አይነት ደላላዎች አሉ።
የ A-book ደላሎች ለነጋዴዎቻቸው የንግድ ልውውጦቹን ከሚያመቻቹ ከተለያዩ የፈሳሽ አቅራቢዎች ጋር ይሰራሉ። B-book ደላሎች በደንበኞቻቸው ላይ ቦታ ይከፍታሉ። ብዙ ሰዎች የኤ-መጽሐፍ ደላላ ቢኖርም የቢ መጽሐፍን ሞዴል ለማስኬድ እና ከደንበኞቻቸው ጋር ለመገበያየት መወሰን እንደሚችሉ ብዙ ሰዎች አያውቁም።
ከዚያ ውጪ፣ ፊውቸርስ፣ ክሪፕቶ ወይም አክሲዮኖች የሚገበያዩት በማእከላዊ ቦታዎች ግልጽ በሆነ መጠን ነው።
እነዚህ በCME፣ CBOT፣ Eurex ወይም Nymex in Futures ይገበያያሉ።
በCrypto ውስጥ እንደ Binance ወይም Bybit ያሉ የተማከለ ልውውጦች እና እንደ Hyperliquid ወይም ሌሎች በሰንሰለት ላይ ያሉ ደላሎች ያሉ ያልተማከለ ልውውጦች አሉዎት። እነዚህ አሁንም ለተጠቃሚዎቻቸው ግልጽ ጥራዞች ይሰጣሉ.
እና አክሲዮኖች በNYSE፣ LSE እና በመሳሰሉት ይገበያሉ።
የገበያ ማይክሮስትራክቸር መሳሪያዎች
አሁን ስለ ገበያ ጥቃቅን መዋቅር ጥሩ ግንዛቤ ስላላችሁ፣ በነጋዴዎች በተደጋጋሚ የሚጠቀሙባቸውን አንዳንድ መሳሪያዎችን እንይ።
እነዚህ የትዕዛዝ ፍሰት የንግድ መሳሪያዎች ናቸው; ነገሮችን በአንፃራዊነት ቀላል ለማድረግ እሞክራለሁ ነገር ግን የሥርዓት ፍሰት ምን እንደሆነ ካላወቁ መጀመሪያ ይህንን ጽሑፍ ያንብቡ ።
እነዚህ ሁሉ መሳሪያዎች ለአጭር ጊዜ ንግድ በተሻለ ሁኔታ ጥቅም ላይ እንደሚውሉ መጥቀስ ተገቢ ነው; በማወዛወዝ ንግድ ላይ ብቻ የምታተኩር ከሆነ በእነሱ ውስጥም የተወሰነ ጥቅም አለ ፣ ግን የበለጠ የተወሳሰበ ነው።
የገበያ ጥልቀት
በዚህ ጽሑፍ ውስጥ DOMን አስቀድሜ ጠቅሻለሁ።
DOM ማለት የገበያ ጥልቀት ማለት ነው፣ ትእዛዙን በእያንዳንዱ የዋጋ ነጥብ ላይ በቀላል መልኩ የሚያሳየ መሳሪያ ነው።
ከላይ ያለው ስዕል DOM ለ BTCUSD በባይቢት ያሳያል።
በሰማያዊው ዓምድ ውስጥ ገዢዎች ለመግዛት ፈቃደኞች ናቸው, እና ሻጮች በቀይ ዓምድ ውስጥ ለመሸጥ ፈቃደኞች ናቸው.
ይህ የበለጠ የላቀ DOM እንደመሆኑ መጠን መካከለኛው አምዶች በገበያ ላይ የተፈጸሙ ትዕዛዞችን ያሳያሉ እና በግራ በኩል ደግሞ የድምጽ መገለጫ አለዎት.
ስለዚህ በንግድዎ ውስጥ DOMን በንቃት ለመጠቀም ምንም ጠርዝ አለ?
አለ, ግን ቀላል አይደለም, በተለይም በ Crypto ወይም ሌሎች ቀጭን ገበያዎች.
በእኔ አስተያየት የ DOM ምርጥ አጠቃቀም እንደ ቦንዶች ወይም አንዳንድ ኢንዴክስ የወደፊት ጊዜ ባሉ ፈሳሽ ገበያዎች ውስጥ ይመጣል።
ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት, ገደብ ትዕዛዞች በገበያ ውስጥ ማስታወቂያ ናቸው; ማንም ሰው ሊጨምርላቸው እና በማንኛውም ጊዜ ከትዕዛዝ ደብተር ማውጣት ይችላል።
ይህ ብዙውን ጊዜ የአቅርቦት እና የፍላጎት ቅዠትን ይፈጥራል, ይህ እውን አይደለም.
በ DOM ውስጥ ያለው ጠርዝ በአብዛኛው የሚመጣበት እዚህ ነው።
ችሎታ ያላቸው የ DOM አንባቢዎች ከገበያው ዋጋ አጠገብ ያሉት ትዕዛዞች እውነት መሆናቸውን ወይም ደግሞ ተራ ትእዛዝ መሆናቸውን ማየት ይችላሉ።
እንዳልኩት፣ ይህ በአጠቃላይ በጣም ፈሳሽ በሆኑ እና በዝግታ በሚንቀሳቀሱ ወፍራም ገበያዎች ውስጥ ቀላል ነው።
በተለይም ስለ ማጭበርበር ሲመጣ እነዚህን የትዕዛዝ ትዕዛዞችን መለየት መቻል ኃይለኛ የንግድ ስልት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ስፖንደሮች አብዛኛውን ጊዜ ትዕዛዞቻቸውን በሶፍ ማዶ በኩል ይሞላሉ.
የቀን ውስጥ ነጋዴ (ወይም ማንኛውም ነጋዴ) ከሆንክ DOM ለስራ ማስፈጸሚያ ጥሩ መሳሪያ ሊሆን ይችላል።
በ DOM ላይ በፍጥነት ማዘዙ ብዙ ጊዜ ገበታ ላይ ጠቅ ከማድረግ ወይም ከሌሎች የትዕዛዝ መስኮቶች ጋር ከመስራት የተሻለ ነው።
በጣም የላቁ የመሣሪያ ስርዓቶች በጥቂት ጠቅታዎች በDOM ላይ በተለያዩ የቁልፍ ማሰሪያዎች የተለያዩ ትዕዛዞችን እንዲያስቀምጡ ያስችሉዎታል።
DOM መጠቀም ከቴክኒካዊ ትንተና ጋር ተመሳሳይ ነው; ንድፎችን እና የተለያዩ ባህሪያትን ለማየት ለረጅም ጊዜ ሊመለከቱት ይገባል.
ከቀላል TA ጋር ሲወዳደር ውስብስብ የሚያደርገው እነዚህ ቅጦች በሚነግዱት ገበያ ላይ በመመስረት ይለያያሉ።
እነዚያን ስርዓተ-ጥለቶች ማየት ለመጀመር የሰአታት ገበታ ጊዜ ይወስዳል ነገር ግን ጊዜዎን ከወሰኑ በቀን ውስጥ ግብይት ውስጥ ትልቅ ቦታ ሊሰጥ ይችላል።
የቴፕ ንባብ
የቴፕ ንባብ የበለጠ ታዋቂ እና ምናልባትም የገበያ ጥቃቅን መዋቅርን ለመመልከት ቀላል መንገድ ነው ተብሎ ይታሰባል።
ከDOM ምሳሌ ካስታወሱ፣ መካከለኛው ዓምድ የተሸጡ የገበያ ትዕዛዞችን አሳይቷል።
ይህ ቴፕ እያሳየ ነው; የተፈጸሙትን የገበያ ትዕዛዞች ያሳያል.
አብዛኛዎቹ መድረኮች ከተወሰነ ጣራ በላይ ወይም በታች መጠኖችን ብቻ የሚያሳዩ በድጋሚ የተገነቡ ቴፖችን የመገንባት አማራጭ ይሰጣሉ።
ይህ በየትኛውም ገበያ ላይ ትላልቅ የተፈጸሙ የንግድ ልውውጦችን በፍጥነት ለማየት ጥሩ መንገድ ነው።
በአጠቃላይ፣ ነጋዴዎች ለመግዛት እና ለመሸጥ የሚፈልጓቸውን ቦታዎች እና ከሁሉም በላይ ደግሞ ገበያው ለዚህ ጥረት እንዴት ምላሽ እንደሚሰጥ ለማየት ቴፕን ይጠቀማሉ።
ቴፕን መመልከት በገበያው ውስጥ የሚከሰተውን ፈጣን የመጠጣት ምልክት ይሰጥዎታል።
ብዙ የገበያ ግዢ ትዕዛዞች የሚገቡበትን የመቋቋም ደረጃ ከተመለከቱ, እና ገበያው በዚህ ጥረት ካልተከተለ, በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ቀደም ብዬ የገለጽኩትን ሁኔታ ውስጥ እንገኛለን.
Crypto የተከፋፈለ ገበያ ነው, ይህም ማለት ብዙ ልውውጦች ሁለቱንም የቦታ እና የወደፊት ግብይት ያቀርባሉ.
ይህ እንደ Aggr ያሉ መሳሪያዎች ለመረጡት ለማንኛውም ክሪፕቶ ንዋይ የተዋሃደ ቴፕ ስለሚያቀርብ ጠቃሚ ሆነው ይመጣሉ።
ይህ እኔ የምመለከተው ቴፕ ነው; እንደሚመለከቱት, በተለያዩ ልውውጦች ላይ ተመስርተው የሚለያዩ የ Bitcoin ትዕዛዞችን ያሳያል.
ከላይ በኩል፣ የመነሻ ምርቶች አሉ፣ እና ከታች፣ የቦታ ገበያዎች አሉዎት።
ወደ ክሪፕቶ ስንመጣ፣ ዋናው ደንብ እያንዳንዱ ጤናማ እንቅስቃሴ ከስፖት ገበያዎች እና ከመነሻዎች በሚመጣ ጨረታ ስፖንሰር ሊደረግበት የሚገባ ሲሆን ይህም ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጡ ብዙ ጊዜ ቁማርተኞችን ይስባል።
በዚህ መረጃ ላይ በመመስረት፣ ገበያው በተወሰኑ ደረጃዎች ዙሪያ እንዴት እንደሚታይ እና እዚያ የሚገዛ እና የሚሸጠውን መመልከት ይችላሉ።
የተወሰኑ ቅጦችን ለመለየት ብዙ ጊዜ አይወስድብዎትም።
የእግር አሻራ ገበታዎች
የእግር አሻራ በዋነኛነት ከቴፕ ጋር አንድ አይነት ነው ምክንያቱም በጨረታው የተሸጡትን የገበያ ትዕዛዞች ብቻ ያሳያል እና ግን በላቀ መንገድ ያደርገዋል።
ነገሩ ቴፕ አንዳንድ ጊዜ በጣም ፈጣን ሊሆን ይችላል፣ እና ከዚህ ቀደም የተሸጡ ትዕዛዞችን ምንም ታሪክ አያሳይም።
የእግር አሻራ በጥንታዊ የሻማ መቅረዝ ገበታ ላይ እንደሚወከል ያደርገዋል።
በጣም የተለመደው ጨረታ እና ጠይቅ የእግር አሻራ በግራ በኩል የሚሸጠውን ያሳያል እና በቀኝ በኩል ይገዛል; ሌሎች አማራጮች የዴልታ አሻራ ሊሆኑ ይችላሉ ፣ ይህም ሁሉንም ትዕዛዞች ጠቅለል አድርጎ በጨረታው ላይ የተፈጸሙ ግድያዎችን ያሳያል ።
የእግር አሻራ በማንኛውም የጊዜ ሰሌዳ ላይ ሊቀረጽ ስለሚችል፣ ብዙ ነጋዴዎች በየቀኑ ወይም በሌሎች ከፍተኛ የጊዜ ገደቦች ለመጠቀም ይወስናሉ።
ጠርዝ በገበያ ውስጥ ወዲያውኑ እርምጃ የሚመጣ እንደ እኔ ማድረግ እንመክራለን ነገር አይደለም; በማንኛውም ከፍ ያለ የጊዜ ገደብ በገዥዎች እና በሻጮች መካከል እኩል ይሆናል፣ ነገር ግን የአጭር ጊዜ የውስጥ ሽክርክሪቶችን ከተመለከቱ፣ የአጭር ጊዜ የንግድ ልውውጦችን ሊያቀርቡልዎ የሚችሉ ቅልጥፍናን ማስተዋል ይችላሉ።
የሙቀት ካርታዎች
የሙቀት ካርታ ምናልባት የገበያውን ጥቃቅን መዋቅር ለመቆጣጠር በጣም ታዋቂው መሳሪያ ነው.
እነዚህ የሙቀት ካርታ ሶፍትዌሮች የገደብ ትዕዛዞችን ወደ የዋጋ ገበታ ያዘጋጃሉ፣ እና ብዙ ነጋዴዎች ከዚያ እንደ ድጋፍ እና የመቋቋም አካባቢዎች ይጠቀሙባቸዋል።
ትንሽ ወደ ማጭበርበር እንመለስ፣ እና ይህ ለማየት ለምን ከንቱ እንደሆነ ለማስረዳት እሞክራለሁ።
አሁን፣ Bitcoin በ40,000 ዶላር አካባቢ እየተገበያየ ነው።
እርስዎ ትልቅ ነጋዴ ነዎት, እና 1000 BTC በ $ 39,000 መግዛት ይፈልጋሉ.
ይህንን ነጠላ ገደብ በትዕዛዝ ደብተር ውስጥ ካስቀመጡት የሙቀት ካርታው በደማቅ አንጸባራቂ መስመር ያሳየዋል እና ሁሉም ሰው አሁን ፍላጎትዎን ያውቃል።
ሰዎች የግዢ ትዕዛዝዎን ያዩታል፣ እንደ የድጋፍ ደረጃ ይወስዱታል እና አስቀድመው መግዛት ይጀምራሉ።
ለእርስዎ፣ ይህ ጉዳይ ሊሆን የሚችለው ገበያው 39k ደረጃ ላይደርስ ይችላል ከሚለው እውነታ በተጨማሪ ያንን የ1000 BTC ጨረታ ለመሙላት በቂ ሻጮች የሉም።
ስለዚህ በምትኩ ምን ማድረግ ትችላለህ?
ከ 41,000 ዶላር በላይ ለ 1000 BTC የሽያጭ ገደብ ማዘዝ ይችላሉ.
ይህ ቢትኮይን እየቀነሰ ነው የሚል ስጋት ይፈጥራል፣ እና ሰዎች ከዚህ ደረጃ ቀድመው መሸጥ ይጀምራሉ።
ይህ ምን ይፈጥራል? ወደ 1000 BTC ግዢዎ ለመምጠጥ በቂ የሽያጭ ግፊት አለ, ይህም ፍላጎትዎን ለመደበቅ ወደ ትናንሽ ቁርጥራጮች ይከፋፍሉት.
የ 1000 BTC ረጅም ማጠራቀም ከጨረሱ በኋላ በቀላሉ የሽያጭ ትዕዛዙን በ 41k ይጎትቱታል, ይህም በጭራሽ እንዳልተከሰተ ይጠፋል.
ከላይ ባለው ምሳሌ ላይ ተመሳሳይ ሁኔታ ማየት ይችላሉ.
የሙቀት ካርታዎች የጊዜ ገደብ አጠቃቀምን በተመለከተ ከ Footprint ጋር ተመሳሳይ ናቸው።
ወደ ከፍተኛ የጊዜ ገደቦች እና እነዚህ በገበያ ላይ በጣም ግልጽ የሆኑ ጨረታዎች እና ቅናሾች ሲሆኑ ሁልጊዜ ማለት ይቻላል መጥፎ ዓላማዎችን መገመት ይችላሉ።
ነገር ግን እያንዳንዱ ትዕዛዝ ማጭበርበሪያ አይደለም, እና ከጊዜ ወደ ጊዜ, በትዕዛዝ መፃህፍት ውስጥ ትልቅ ትዕዛዝ የሚሰጡ እውነተኛ ገዢዎች እና ሻጮች ያያሉ.
እነዚህ እውነተኛ ገዥዎች እና ሻጮች በቀን ውስጥ ባሉ የጊዜ ገደቦች ላይ በብዛት ይታያሉ።
አሁንም ያንን 1000BTC ከገዙ ከዋጋው በታች 5-10% ለገበያ ለማቅረብ ትዕዛዙን በጥፊ ይመታሉ ወይም ገበያው እስኪመታ ድረስ ይጠብቁ, ስለዚህ ሌሎች እርስዎን ለመምራት በቂ ጊዜ አይኖራቸውም?
በዚህ ጉዳይ ላይ እንደሚታየው በ 45,000 ዶላር የሚያርፍ ትልቅ ትእዛዝ ታይቷል ፣ ይህም በድምጽ መጠን ሲመለከቱ የሚሞላ ይመስላል ፣ እና ገበያው ከዚያ ዝቅ ብሏል።
እንዲሁም እንደ ቡክማፕ ያሉ አንዳንድ ሶፍትዌሮች ከቀላል የሙቀት ካርታዎች አልፈው ለነጋዴዎች አመልካቾችን አቅርበዋል እነዚህ ትዕዛዞች ተፈፃሚ መሆናቸውን፣ የበረዶ ግግር ትዕዛዞች ከተፈጸሙ እና የመሳሰሉትን ያሳያሉ።
በእኔ አስተያየት የሙቀት ካርታዎች አሳሳች ሊሆኑ ቢችሉም, የትዕዛዝ ደብተሩን ጥልቀት እና እንዴት እንደሚዛባ በመጠቀም ጠቃሚ መረጃ ሊሰጥ ይችላል, ስለዚህ ስለወደፊቱ መጣጥፎች የበለጠ.
ማጠቃለያ
ግብይትን ለመከተል ለሚወስን ማንኛውም ሰው ገበያዎች እንዴት እንደሚሠሩ መረዳት አስፈላጊ መሆን አለበት።
ምንም እንኳን ዝቅተኛ ጊዜ ነጋዴ ባይሆኑም እና በንግድዎ ውስጥ የተጠቀሱትን ማንኛውንም መሳሪያዎች መጠቀም አስፈላጊ ባይሆንም ገበያዎች እንዴት እንደሚሠሩ ማወቅ አሁንም አስፈላጊ ነው።
እያንዳንዱ ከፍ ያለ የጊዜ ገደብ አዝማሚያ የሚጀምረው በዝቅተኛ የጊዜ ገደቦች ነው, እና የገበያ ጥቃቅን መዋቅርን በመረዳት በንግድዎ ላይ የበለጠ ትክክለኛነትን መጨመር ይችላሉ.
የአርታዒ ማስታወሻ፡ ይህ ጽሑፍ ለመረጃ አገልግሎት ብቻ ነው እና የኢንቨስትመንት ምክርን አያካትትም። የአክሲዮን ግብይት ግምታዊ፣ ውስብስብ እና ከፍተኛ አደጋዎችን ያካትታል። ይህ ማለት ከፍተኛ የዋጋ ተለዋዋጭነት እና የመነሻ ኢንቨስትመንትዎን ሊያሳጣ ይችላል። ማንኛውንም የመዋዕለ ንዋይ ውሳኔ ከማድረግዎ በፊት የእርስዎን የፋይናንስ ሁኔታ፣ የኢንቨስትመንት ዓላማዎች ግምት ውስጥ ማስገባት እና ከፋይናንስ አማካሪ ጋር መማከር አለብዎት። የ HackerNoon አርታኢ ቡድን ታሪኩን የሰዋሰው ትክክለኛነት ብቻ ነው ያረጋገጠው እና በዚህ ፅሁፍ ውስጥ የተገለፀውን መረጃ ትክክለኛነት፣ አስተማማኝነት ወይም ሙሉነት አያረጋግጥም ወይም ዋስትና አይሰጥም። #DYOR