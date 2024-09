RemotiveBroker di RemotiveLab ora supporta l'integrazione SecOC direttamente nel database dei segnali

RemotiveBroker, il componente principale della piattaforma, ora supporta l'autenticazione dei messaggi tramite SecOC insieme alla protezione E2E. I dati SecOC vengono estratti automaticamente per semplificare la configurazione. Il protocollo AUTOSAR SecOC è progettato per proteggere la comunicazione, all'interno di un veicolo, dagli attacchi informatici fornendo integrità e autenticazione per i messaggi.









Autenticazione dei messaggi in tutti i moderni protocolli automobilistici

Siamo entusiasti di annunciare che SecOC (Security On-board Communication) è stato integrato in RemotiveBroker. SecOC è un'architettura di sicurezza che mira a proteggere la comunicazione tra le varie centraline elettroniche (ECU) all'interno di un veicolo dagli attacchi informatici. SecOc fornisce integrità e autenticazione per i messaggi (ad esempio per ogni gruppo di segnali/PDU).





L'integrazione di SecOC in RemotiveBroker migliora l'autenticazione dei messaggi in tutti i moderni protocolli automobilistici, consentendo agli sviluppatori del settore automobilistico di garantire più facilmente comunicazioni sicure tra le unità di controllo elettronico (ECU).









SecOC integrato nel tuo database di segnali

RemotiveBroker supporta ARXML su formati LDF/DBC e Fibex. Estrae i dati di protezione SecOC ed E2E necessari per semplificare il processo di configurazione. Questi dati sono inclusi direttamente nel database dei segnali, integrandoli efficacemente nel database di tua scelta. Questo approccio semplifica la corretta implementazione di SecOC e aiuta a impedire agli sviluppatori di rimanere bloccati durante l'integrazione.





[ sim_cfg.SecOc_Key("secure-ecu", b"\x00\x01\x02\x03\x00\x01\x02\x03\x00\x01\x02\x03\x00\x01\x02\x03"), sim_cfg.SecOc_FreshnessValue("secure-ecu", b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"), ]





Proteggi facilmente le tue ECU usando SecOC. In RemotiveBroker, è integrato nel tuo database di segnali per un'integrazione fluida e una sicurezza migliorata, semplificando la configurazione e prevenendo ostacoli all'implementazione.

Domande frequenti – SecOC

Come funziona SecOC? SecOC consente al destinatario dei messaggi di rilevare attacchi di replay, verificare l'autenticità del mittente, verificare la "freschezza" del messaggio e valutare l'integrità dei dati trasmessi. Ciò si ottiene tramite il Cipher-based Message Authentication Code (CMAC) e un componente Autosar chiamato Freshness Value Manager (FVM).

Qual è la differenza tra SecOC e CMAC? SecOC utilizza CMAC come meccanismo per garantire l'integrità e l'autenticità dei messaggi. La differenza principale è che SecOC è un modulo completo all'interno del framework AUTOSAR progettato esclusivamente per comunicazioni sicure nei sistemi automobilistici, mentre CMAC è un algoritmo crittografico standard.

Posso inviare pacchetti SecOC "non validi" con RemotiveBroker? Gli utenti possono produrre SecOC non corretti in diversi modi. Innanzitutto, l'utente può modificare il valore di freschezza in un valore non valido, facendo sì che RemotiveBroker produca messaggi SecOC che non supereranno la verifica di freschezza. Per un approccio più diretto all'invio di frame non corretti, il broker consente l'invio diretto di dati binari, dove l'utente può impostare manualmente tutti i bit e i byte.

In quali ambienti posso utilizzarlo? Questo è un componente standard nella piattaforma RemotiveLabs, può essere utilizzato nel veicolo, sui laptop degli sviluppatori già a partire dal mocking iniziale e nelle pipeline CI nel cloud.

Inizia con SecOC

Con la prova gratuita di 30 giorni di RemotiveBroker, puoi iniziare facilmente con l'hardware che hai già a disposizione (qualsiasi computer Linux andrà bene). Leggi di più su RemotiveBroker qui , e richiedi una licenza qui e prova un modo più semplice per implementare SecOC nel tuo codice.