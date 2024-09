El RemotiveBroker de RemotiveLab ara admet la integració de SecOC directament a la base de dades de senyal

El RemotiveBroker, el component bàsic de la plataforma, ara admet l'autenticació de missatges mitjançant SecOC juntament amb la protecció E2E. Les dades de SecOC s'extreuen automàticament per simplificar la configuració. El protocol AUTOSAR SecOC està dissenyat per protegir la comunicació, dins d'un vehicle, dels ciberatacs proporcionant integritat i autenticació per als missatges.









Autenticació de missatges en tots els protocols moderns d'automoció

Estem encantats d'anunciar que SecOC (Security On-Board Communication) s'ha integrat a RemotiveBroker. SecOC és una arquitectura de seguretat que té com a objectiu protegir la comunicació entre les diferents unitats de control electrònic (ECU) dins d'un vehicle contra els ciberatacs. SecOc Proporciona integritat i autenticació per als missatges (és a dir, per a cada grup de senyals/PDU).





La integració de SecOC a RemotiveBroker millora l'autenticació de missatges en tots els protocols moderns d'automoció, facilitant que els desenvolupadors d'automòbils garanteixin una comunicació segura entre les unitats de control electrònic (ECU).









SecOC incorporat a la vostra base de dades de senyals

El RemotiveBroker admet ARXML a més dels formats LDF/DBC i Fibex. Extreu les dades de protecció SecOC i E2E necessàries per agilitzar el procés de configuració. Aquestes dades s'inclouen directament a la base de dades de senyals, incorporant-les de manera efectiva a la base de dades que trieu. Aquest enfocament simplifica la implementació correcta de SecOC i ajuda a evitar que els desenvolupadors quedin encallats durant la integració.





[ sim_cfg.SecOc_Key("secure-ecu", b"\x00\x01\x02\x03\x00\x01\x02\x03\x00\x01\x02\x03\x00\x01\x02\x03"), sim_cfg.SecOc_FreshnessValue("secure-ecu", b"\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00"), ]





Assegureu les vostres ECU fàcilment mitjançant SecOC. A RemotiveBroker, s'incorpora a la vostra base de dades de senyals per a una integració perfecta i una seguretat millorada, simplificant la configuració i evitant bloquejos d'implementació.

Preguntes més freqüents – SecOC

Com funciona SecOC? SecOC permet al receptor dels missatges detectar atacs de repetició, verificar l'autenticitat del remitent, verificar la "frescor" del missatge i avaluar la integritat de les dades transmeses. Això s'aconsegueix mitjançant el codi d'autenticació de missatges basat en xifratge (CMAC) i un component Autosar anomenat Freshness Value Manager (FVM).

SecOC permet al receptor dels missatges detectar atacs de repetició, verificar l'autenticitat del remitent, verificar la "frescor" del missatge i avaluar la integritat de les dades transmeses. Això s'aconsegueix mitjançant el codi d'autenticació de missatges basat en xifratge (CMAC) i un component Autosar anomenat Freshness Value Manager (FVM). Quina diferència hi ha entre SecOC i CMAC? SecOC utilitza CMAC com a mecanisme per garantir la integritat i l'autenticitat del missatge. La diferència principal és que SecOC és un mòdul complet dins del marc AUTOSAR dissenyat exclusivament per a la comunicació segura en sistemes d'automoció, mentre que CMAC és un algorisme criptogràfic estàndard.

SecOC utilitza CMAC com a mecanisme per garantir la integritat i l'autenticitat del missatge. La diferència principal és que SecOC és un mòdul complet dins del marc AUTOSAR dissenyat exclusivament per a la comunicació segura en sistemes d'automoció, mentre que CMAC és un algorisme criptogràfic estàndard. Puc enviar paquets SecOC "dolents" amb RemotiveBroker? Els usuaris poden produir SecOC incorrectes d'algunes maneres diferents. En primer lloc, l'usuari pot modificar el valor de frescor a un valor no vàlid, fent que el RemotiveBroker produeixi missatges SecOC que no passaran la verificació de frescor. Per a un enfocament més directe a l'enviament de fotogrames incorrectes, el corredor permet enviar dades binàries directament, on l'usuari pot configurar tots els bits i bytes manualment.

Els usuaris poden produir SecOC incorrectes d'algunes maneres diferents. En primer lloc, l'usuari pot modificar el valor de frescor a un valor no vàlid, fent que el RemotiveBroker produeixi missatges SecOC que no passaran la verificació de frescor. Per a un enfocament més directe a l'enviament de fotogrames incorrectes, el corredor permet enviar dades binàries directament, on l'usuari pot configurar tots els bits i bytes manualment. En quins entorns puc utilitzar això? Aquest és un component estàndard de la plataforma RemotiveLabs, es pot utilitzar dins del vehicle, als ordinadors portàtils dels desenvolupadors ja des de les primeres burles, així com a les canalitzacions CI al núvol.

Comenceu amb SecOC

Amb la prova gratuïta de 30 dies de RemotiveBroker, podeu començar fàcilment amb el maquinari que ja teniu disponible (qualsevol ordinador Linux ho farà). Llegiu més sobre RemotiveBroker aquí , sol·liciteu una llicència aquí i proveu una manera més senzilla d'implementar SecOC al vostre codi.