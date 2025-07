Pixel, Paperbacks e potenza

In una cantina profonda all’interno di Praga dell’era sovietica, nascosta dagli occhi furiosi della polizia segreta, il frenetico battito delle chiavi della stampante si fermò improvvisamente.L’autore prese le copie di carbonio del libro che aveva appena finito di trascriverlo e le consegnò a mio padre, che al momento non era più vecchio di me quando scrivo questo.





Il compito di mio padre era quello di legare le pagine in schede di carta e distribuirle in segreto – un'impresa pericolosa che potrebbe portare all'incarcerazione o peggio. Era un processo faticoso: la stampante era a malapena abbastanza forte da colpire due copie di carbonio alla volta, quindi ogni trascrizione produceva al massimo tre copie abbastanza leggibili da distribuire. Ciò che ha reso distinti gli sforzi di mio padre e del suo complice non è stato solo il considerevole rischio che hanno preso, ma il titolo sorprendente che hanno scelto di vincere.Il Signore degli AnelliCeca perIl Signore degli Anelli.





Praga non è più sotto il dominio comunista, e mio padre non teme più che il suo amore per la letteratura fantasy lo metta in prigione politica.Tuttavia, lo spirito della censura e i motivi sottostanti che hanno spinto i governi autoritari a vietare anche opere di fantasia apparentemente benigne rimangono oggi così rilevanti come erano allora.





Infatti, le moderne tecnologie digitali hanno dato ai censori un potere senza precedenti sul flusso di informazioni, creando contemporaneamente nuovi e più sofisticati metodi di manipolazione dei contenuti che rendono i pesanti divieti del passato peculiari per confronto.

La geografia non intenzionale di Tolkien

Per un regime il cui apparato di censura era spesso caratterizzato dal suo approccio aperto e pesante, il ragionamento dietro il divieto della celebre trilogia di J.R.R. Tolkien era sorprendentemente nuancato. Come si potrebbe aspettarsi dalla letteratura di alta fantasia, Tolkien tende una grande narrazione del conflitto tra le forze del bene e del male, ambientato nel suo meticolosamente elaborato mondo di fantasia che è diventato sinonimo del genere fantasy: Middle-earth.





Sulla superficie, nulla di questo avrebbe dovuto turbare i burocratici culturali sovietici: dopo tutto, la storia non contiene commenti politici espliciti, critiche del socialismo e riferimenti alla geopolitica contemporanea.





Il problema stava nella geografia.La terra di Mordor – la fortezza delle forze oscure sotto il comando di Sauron – si trovava a est, riflettendo la posizione geografica del blocco sovietico rispetto all’Europa occidentale. Nel frattempo, i regni abitati da umani, elfi e anatre (le forze eroiche del bene) si trovavano a ovest, proprio come il nemico ideologico dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO, si trovavano a ovest dalla sfera d’influenza comunista.Il Signore degli AnelliTrilogia proibita agli occhi dei censori sovietici (Loseff, 2001).





L'ironia, ovviamente, è che Tolkien ha iniziato a scrivereIl Signore degli AnelliIl suo posizionamento del male in Oriente probabilmente ha tratto più dalle classiche tradizioni letterarie occidentali e dal simbolismo biblico che da qualsiasi commento politico preconcetto (Shippey, 2005).





Possiamo discutere se vietare un'opera di finzione la cui somiglianza con la dinamica della guerra fredda era probabilmente solo casuale costituiva una reazione eccessiva, o se rappresentava una necessità razionale per un governo oppressivo determinato a mantenere il potere attraverso il controllo ideologico.





Teoricamente, l'Unione Sovietica avrebbe potuto ordinare agli editori di spostare Mordor e tutti i riferimenti ad esso verso ovest, invertendo così il problematico simbolismo e trasformando la narrazione di Tolkien in un inavvertitamente approvazione della geografia comunista.





Il divieto del libro fu un’occasione persa per reclutare il compagno Gandalf nella macchina della propaganda sovietica.Più di mezzo secolo dopo, il Partito comunista cinese non avrebbe perso un’occasione simile.

Censura dell'era digitale

Il pubblico contemporaneo potrebbe esprimere la sorpresa nel trovare il classico cult del 1999Club di combattimentoIl film di David Fincher glorifica tutto ciò che i regimi di legge e di ordine di solito disprezzano: il rovesciamento delle regole, la violenza, il sentimento anti-establishment e la distruzione anarchica delle istituzioni sociali.





Il protagonista anonimo del film, interpretato da Edward Norton, abbandona la sua esistenza convenzionale ma spiritualmente vuota come specialista del richiamo automobilistico per perseguire una via di violenza deliberata - spesso auto-infusa - e usa la sua influenza tra dissidenti di pari pensiero per colpire le fondamenta della società capitalista orchestrando la distruzione di importanti istituzioni finanziarie.





La ragioneClub di combattimentoL’approvazione ottenuta per la distribuzione cinese ha meno a che fare con la gentilezza della censura che con la sofisticazione delle moderne tecniche di manipolazione dei contenuti. piuttosto che implementare un divieto assoluto – lo strumento aperto favorito dai regimi autoritari precedenti – i censori cinesi hanno dimostrato notevole creatività modificando chirurgicamente la conclusione del film per allinearsi al messaggio approvato dallo stato (Kokas, 2017).





IlClub di combattimentoLa versione di Fincher si conclude con una serie di spettacolari esplosioni mentre i grattacieli che ospitano le principali società di carte di credito crollano in perfetta sincronizzazione, segnando il trionfo del progetto di Project Mayhem per ripristinare l'economia globale attraverso il caos calcolato.Il protagonista e il suo interesse d'amore, Marla Singer, guardano mano in mano come il paesaggio urbano si trasforma davanti ai loro occhi, suggerendo che la ribellione distruttiva può portare alla realizzazione romantica e al rinnovamento sociale.





Nella versione cinese, tuttavia, questa sequenza climatica scompare del tutto. Invece, gli spettatori incontrano un coperchio di testo che li informa che le forze dell'ordine hanno fallito con successo il complotto terroristico e che il protagonista è stato prontamente catturato e sottoposto a conseguenze legali. La conclusione sfidante originale del film - una che ha celebrato il potere della ribellione individuale contro l'oppressione sistemica - si trasforma in una storia di avvertimento che rafforza l'autorità dello stato e avverte i potenziali dissidenti che le imprese criminali sofisticate devono inevitabilmente affrontare la rilevazione e la punizione (Zhang, 2022).





Questo intervento editoriale rappresenta un cambiamento paradigmatico nella metodologia della censura.Dove i sistemi autoritari precedenti si affidavano principalmente alla proibizione e alla soppressione, la censura digitale contemporanea impiega sempre più la modifica del contenuto per trasformare materiale potenzialmente subversivo in propaganda che serve gli interessi dello stato.





Club di combattimentoLe piattaforme di streaming cinesi modificano regolarmente i film e le serie televisive straniere per conformarsi alle linee guida governative, spesso in modi che trasformano fondamentalmente il loro contenuto tematico (Xu, 2021).





La Bohemian RhapsodyIl film biografico sul frontman della Queen, Freddie Mercury, ha visto tutti i riferimenti all’omosessualità di Mercury cancellati dal suo rilascio cinese, cancellando efficacemente un elemento centrale sia dell’identità del personaggio che dell’arco narrativo del film (Reuters, 2019).





Questo approccio offre diversi vantaggi rispetto al divieto tradizionale: evita le critiche internazionali che di solito accompagnano le decisioni di censura di alto profilo, mantiene relazioni economiche con i produttori di contenuti stranieri e fornisce al pubblico nazionale versioni modificate di media internazionali popolari che rinforzano sottilmente piuttosto che sfidano l'ideologia statale.





Dove i sistemi autoritari precedenti si basavano principalmente sulla proibizione e la soppressione, la censura digitale contemporanea impiega sempre più la modifica dei contenuti per trasformare materiale potenzialmente subversivo in propaganda che serve agli interessi dello stato.

Quando la realtà diventa malleabile

La rivoluzione digitale non ha semplicemente cambiato i metodi di censura; ha ampliato la sua portata ed efficacia.Dove i censori sovietici richiedevano eserciti di burocrati per monitorare le stampanti e le stampe, i sistemi autoritari contemporanei impiegano intelligenza artificiale e filtraggio automatizzato dei contenuti per monitorare e controllare i flussi di informazione su scale senza precedenti (Roberts, 2018).





Il “Great Firewall” della Cina rappresenta forse l’esempio più sofisticato di infrastruttura di censura tecnologica mai costruita. Questo sistema combina il blocco dei contenuti tradizionale con la modifica dei contenuti in tempo reale, il filtro delle parole chiave e gli algoritmi predittivi che possono identificare e sopprimere il materiale potenzialmente problematico prima che raggiunga una diffusa circolazione (King, Pan, & Roberts, 2013).





L’efficacia del sistema si estende oltre il semplice divieto di includere ciò che gli studiosi definiscono “consenso fabbricato” – la creazione di ambienti online artificiali che danno agli utenti l’illusione del libero discorso, restringendo attentamente i confini dell’opinione accettabile (Tufekci, 2017).





I governi di tutto il mondo hanno imparato a armare i propri sistemi di moderazione dei contenuti di queste piattaforme, utilizzando campagne di reporting coordinate, reti bot e manipolazione algoritmica per sopprimere le voci dissidenti mentre amplificano le narrazioni preferite (Bradshaw & Howard, 2019).





Il concetto di politica “post-verità” – in cui l’attrazione emotiva e le convinzioni personali assumono maggiore importanza dei fatti oggettivi – ha creato nuove opportunità per la censura e la propaganda sofisticate (d’Ancona, 2017).





Questo fenomeno si estende oltre gli stati autoritari tradizionali per comprendere le società democratiche in cui la polarizzazione e la frammentazione dei media hanno creato camere di eco che funzionano come sistemi di censura di fatto.Quando gli individui consumano principalmente informazioni che confermano le loro credenze esistenti, la censura esterna diventa meno necessaria - i cittadini si censurano efficacemente evitando prospettive sfidanti (Pariser, 2011).





Il risultato è un paesaggio in cui molteplici versioni contraddittorie della realtà possono coesistere all’interno della stessa società, ognuna sostenuta dal proprio ecosistema informativo e resistente alle contraddizioni esterne.





Quando le autorità cinesi richiedono modifiche dei contenuti come condizione di accesso al mercato, le aziende di intrattenimento internazionali si trovano di fronte a una scelta tra integrità artistica e opportunità economiche. Sempre più, gli studi scelgono l'autocensura durante il processo di produzione, creando film progettati fin dall'inizio per soddisfare i requisiti normativi cinesi (Kokas, 2017).





Questa dinamica crea ciò che gli studiosi definiscono "contagio della censura" - la diffusione di standard di contenuto restrittivi dai mercati autoritari alla produzione mediatica globale (Rosen, 2010).Quando i principali studi cambiano i loro processi creativi per soddisfare le esigenze della censura cinese, il pubblico in tutto il mondo riceve prodotti di intrattenimento modellati da preferenze autoritarie, anche se vivono in società con forti protezioni della libertà di espressione.





Una dinamica simile funziona nel settore tecnologico, dove le piattaforme che cercano di accedere a mercati limitati spesso implementano capacità di censura che successivamente possono essere impiegate in modo più ampio.

Resistenza e adattamento

Nonostante i progressi tecnologici che favoriscono la censura, la resistenza continua ad evolvere insieme all'oppressione.Dove mio padre si affidava alla carta di carbonio e alle reti di distribuzione manuale, i dissidenti contemporanei impiegano applicazioni di messaggistica crittografate, piattaforme di pubblicazione basate su blockchain e reti di comunicazione decentralizzate che si rivelano sempre più difficili da controllare dalle autorità (Thornton, 2021).





Le stesse tecnologie che consentono la censura sofisticata creano anche nuove possibilità di elusione.Le reti private virtuali (VPN) consentono agli utenti di eludere le restrizioni sui contenuti geografici, mentre le reti peer-to-peer consentono di condividere informazioni che non richiedono la soppressione da parte di un'autorità centrale.I sistemi di criptovaluta forniscono metodi resistenti alla censura per finanziare attività dissidenti, mentre la crittografia avanzata rende la sorveglianza sempre più difficile e costosa (Rogaway, 2015).





Tuttavia, questa corsa alle armi tecnologica tra censori e dissidenti non dovrebbe oscurare l'asimmetria fondamentale delle risorse e delle capacità.Mentre gli attivisti individuali possono impiegare strumenti sofisticati per sfuggire alla rilevazione, gli attori statali possiedono risorse molto superiori per sviluppare contromisure e cooperazione piattaforma convincente.





Il contrasto tra le sessioni di stampa clandestine di mio padre e la manipolazione dei contenuti digitali contemporanei rivela sia l’evoluzione che la persistenza della censura come strumento di controllo sociale.





Questo passaggio dalla repressione alla manipolazione rappresenta un cambiamento fondamentale nella natura stessa della censura.I pesanti divieti che hanno reso eroi degli editori sotterranei e dei distributori samizdat hanno dato posto a forme più sottili di controllo che mantengono l’aspetto della libertà culturale, restringendo accuratamente la sua sostanza.





Tuttavia, la dinamica sottostante rimane invariata: coloro al potere cercano di controllare i flussi di informazioni per mantenere la loro posizione, mentre coloro che valorizzano la libertà intellettuale continuano a sviluppare metodi di resistenza e di elusione.





La storia diIl Signore degli AnelliLa comunista di Praga eClub di combattimentoMentre navighiamo in un paesaggio informativo modellato da filtraggio algoritmico, tecnologia di deepfake e intelligenza artificiale, le lezioni apprese in quella cantina di Praga diventano più rilevanti che mai: il prezzo della libertà intellettuale è l’eterna vigilanza, e gli strumenti di resistenza devono evolvere così rapidamente come i metodi di oppressione.





Nel nostro mondo post-verità, dove la realtà stessa diventa un concetto contestato, le scommesse di questa lotta si estendono oltre la conservazione di singole opere d’arte o di letteratura per comprendere la stessa possibilità di una comprensione factuale condivisa da cui dipende una società democratica.





Le chiavi della stampante che una volta risonavano attraverso la cantina di Praga di mio padre potrebbero essere cadute in silenzio, ma il loro messaggio risuona più urgentemente che mai: la libertà di pensare, leggere e condividere idee rimane la più preziosa e precaria conquista dell’umanità.





