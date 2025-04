Il modulo di verifica di punta di SEDA proteggerà un settore da 120 miliardi di dollari

NEW YORK, New York, 11 febbraio 2025/Chainwire/--SEDA ha annunciato il framework Interoperability Verification Module (IVM) per stabilire uno standard di settore per la verifica cross-chain per tutti i percorsi, su qualsiasi VM.





Oggi, SEDA ha annunciato il primo del suo genere Modulo di verifica dell'interoperabilità framework. Le IVM SEDA sono una soluzione di verifica plug-and-play per protocolli di interoperabilità, che aggiunge sicurezza notevolmente migliorata, scalabilità orizzontale quasi istantanea e maggiore decentralizzazione out of the box.





I provider di interoperabilità che integrano SEDA IVM possono accedere a un framework iperspecializzato per la verifica indipendente e senza autorizzazione di qualsiasi transazione cross-chain su tutti i percorsi.





Il framework SEDA IVM è stato creato per servire la modularizzazione dell'architettura di interoperabilità necessaria per scalare dal panorama attuale di 347 reti attive a un stimato oltre 2.000 catene entro il 2026.





IL Quadro IVM sfrutta un processo di verifica multistrato costituito da una rete di overlay indipendente, risolutori decentralizzati e una combinazione di provider di dati RPC privati e pubblici. Con quasi 2 miliardi di dollari persi negli attacchi informatici ai ponti dal 2020 , il SEDA IVM rappresenta un elemento fondamentale dell'infrastruttura di sicurezza necessaria al settore.





Progettato per offrire un modulo robusto, scalabile e personalizzabile, l'IVM fornisce una verifica decentralizzata indipendente per milioni di transazioni su migliaia di reti.

Le caratteristiche e i vantaggi principali del SEDA IVM includono:

Parità dei dati in tutto il settore con un'unica zona di sicurezza.

Garanzie di vitalità integrate.

Progettazione programmabile per soddisfare le esigenze specifiche dei livelli bridge, solver e astrazione.

Accesso e distribuzioni senza autorizzazione.





"La domanda di infrastrutture di interoperabilità affidabili è aumentata man mano che utenti e sviluppatori interagiscono con centinaia di reti specializzate", ha affermato Peter Mitchell, CEO e co-fondatore di SEDA.





"Negli ultimi due anni, il settore dell'interoperabilità si è espanso in modo esponenziale, raggiungendo un volume di transazioni di oltre 123 miliardi di dollari nel 2024. Le proiezioni indicano che questo settore potrebbe raggiungere oltre 250 miliardi di dollari nel 2025. I nostri IVM rappresentano un significativo progresso per Interop 3.0, consentendo a qualsiasi fornitore di interoperabilità di personalizzare i parametri all'interno del framework SEDA IVM, garantendo una verifica indipendente su tutti i percorsi tramite un'unica distribuzione."





Parallelamente a un messaggio inoltrato tra catene, l'IVM avvia automaticamente una sequenza di verifica sicura, in cui viene formato un comitato segreto dedicato di nodi di overlay indipendenti per interrogare i dati RPC sulla catena sorgente.





I risultati vengono restituiti tramite uno schema commit-reveal per l'integrità dei dati e la prevenzione delle manipolazioni, dopodiché le istruzioni definite dal protocollo filtrano e ordinano i risultati prima di essere raggruppati nella catena principale di SEDA.





I risultati dei dati vengono protetti tramite garanzie crittografiche a prova di manomissione prima di essere inoltrati dai risolutori alla catena di destinazione.

IL SEDA IVM affronta direttamente le recenti sfide del settore, come la Tempo di inattività del ponte Stargate causato da un verificatore multi-sig offline.





Collegandosi all'architettura di verifica distribuita di SEDA, i provider di interoperabilità ereditano le garanzie di sicurezza e vitalità associate alla progettazione di rete di SEDA, costituita da un efficiente livello uno, una rete di overlay altamente decentralizzata e una rete di risoluzione resistente alla censura.





Questa progettazione riduce il rischio di collusione e i tempi di inattività comunemente associati alle configurazioni di relè multi-sig predefinite, che proteggono oltre 10 miliardi di dollari di volume mensile.

Disaccoppiando la verifica, i fornitori di interoperabilità possono concentrarsi sull'estensione dei servizi a migliaia di nuove catene, consentendo a SEDA di fornire una verifica specializzata per tutti i percorsi.





Per maggiori informazioni sul framework IVM di SEDA e sulle possibilità di integrazione, gli utenti possono visitare https://seda.xyz o unisciti alla community su Discord all'indirizzo https://discord.gg/seda .

Informazioni su SEDA

SEDA è un'infrastruttura oracolare programmabile che consente ai costruttori su qualsiasi rete di connettere feed di dati specifici dell'applicazione in pochi secondi.

Contatto

Responsabile del marketing

Matteo Pietro

SEDA

[email protected]

Questa storia è stata distribuita come comunicato da Chainwire nell'ambito del Business Blogging Program di HackerNoon. Scopri di più sul programma Qui