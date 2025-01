Le nuove reti riemanniane superano i modelli tradizionali nel riconoscimento delle azioni e nella classificazione dei nodi

Tabella dei link

4 ESPERIMENTI

4.1 RICONOSCIMENTO DELL'AZIONE UMANA

Utilizziamo tre set di dati, ovvero HDM05 (Muller et al., 2007), FPHA (Garcia-Hernando et al., 2018) e ¨ NTU RBG+D 60 (NTU60) (Shahroudy et al., 2016). Confrontiamo le nostre reti con i seguenti modelli all'avanguardia: SPDNet (Huang & Gool, 2017)[1], SPDNetBN (Brooks et al., 2019)[2], SPSDAI (Nguyen, 2022a), GyroAI-HAUNet (Nguyen, 2022b) e MLR-AI (Nguyen & Yang, 2023).





4.1.1 STUDIO DI ABLAZIONE





Livelli convoluzionali nelle reti neurali SPD La nostra rete GyroSpd++ ha uno strato MLR impilato sopra uno strato convoluzionale (vedere Fig. 1). La motivazione per l'utilizzo di uno strato convoluzionale













è che può estrarre le caratteristiche globali da quelle locali (matrici di covarianza calcolate da coordinate congiunte all'interno di sottosequenze di una sequenza di azioni). Utilizziamo metriche Affine-Invariant per lo strato convoluzionale e metriche Log-Euclidee per lo strato MLR. I risultati nella Tab. 1 mostrano che GyroSpd++ supera costantemente le linee di base SPD in termini di accuratezza media. I risultati di GyroSpd++ con diversi design di metriche Riemanniane per i suoi strati sono riportati nell'Appendice D.4.1.





MLR negli spazi di struttura Costruiamo GyroSpsd++ sostituendo lo strato MLR di GyroSpd++ con uno strato MLR proposto nella Sezione 3.3. I risultati di GyroSpsd++ sono riportati nella Tab. 1. Ad eccezione di SPSDAI, GyroSpsd++ supera le altre linee di base sul set di dati HDM05 in termini di accuratezza media. Inoltre, GyroSpsd++ supera GyroSpd++ e tutte le linee di base sui set di dati FPHA e NTU60 in termini di accuratezza media. Questi risultati mostrano che MLR è efficace quando viene progettato in spazi di struttura da una prospettiva di spazio girovettore.

4.2 CLASSIFICAZIONE DEI NODI

Utilizziamo tre set di dati, ovvero Airport (Zhang & Chen, 2018), Pubmed (Namata et al., 2012a) e Cora (Sen et al., 2008), ognuno dei quali contiene un singolo grafico con migliaia di nodi etichettati. Confrontiamo la nostra rete Gr-GCN++ (vedi Fig. 1) con la sua variante Gr-GCN-ONB (vedi Appendice E.2.4) in base alla prospettiva ONB. I risultati sono mostrati nella Tab. 2. Entrambe le reti offrono le migliori prestazioni per n = 14 e p = 7. Si può vedere che Gr-GCN++ supera Gr-GCN-ONB in tutti i casi. I divari di prestazioni sono significativi sui set di dati Pubmed e Cora.





Autori: (1) Xuan Son Nguyen, ETIS, UMR 8051, CY Cergy Paris University, ENSEA, CNRS, Francia ([email protected]); (2) Shuo Yang, ETIS, UMR 8051, Università CY Cergy Paris, ENSEA, CNRS, Francia ([email protected]); (3) Aymeric Histace, ETIS, UMR 8051, Università CY Cergy Paris, ENSEA, CNRS, Francia ([email protected]).

Questo documento è disponibile su arxiv con licenza CC by 4.0 Deed (Attribuzione 4.0 Internazionale).

