新型黎曼网络在动作识别和节点分类方面优于传统模型





链接表

摘要和 1. 引言

A. 符号

B. 结构空间中的 MLR

C. 从超平面距离的角度来表述 MLR

D. 人体动作识别

E.节点分类

F. 我们工作的局限性

G.一些相关定义

H. 规范表示的计算

一、命题3.2的证明

J.命题3.4的证明

K.命题3.5的证明

L.命题3.6的证明

命题 3.11 的证明

命题3.12的证明

4 实验

4.1 人类行为识别

我们使用三个数据集，即 HDM05（Muller 等人，2007 年）、FPHA（Garcia-Hernando 等人，2018 年）和 ¨ NTU RBG+D 60 (NTU60)（Shahroudy 等人，2016 年）。我们将我们的网络与以下最先进的模型进行比较：SPDNet（Huang & Gool，2017 年）[1]、SPDNetBN（Brooks 等人，2019 年）[2]、SPSDAI（Nguyen，2022a）、GyroAI-HAUNet（Nguyen，2022b）和 MLR-AI（Nguyen & Yang，2023 年）。





4.1.1 消融研究





SPD 神经网络中的卷积层我们的网络 GyroSpd++ 在卷积层之上堆叠了一个 MLR 层（见图 1）。使用卷积层的动机













是它可以从局部特征（从动作序列子序列内的关节坐标计算出的协方差矩阵）中提取全局特征。我们对卷积层使用仿射不变度量，对 MLR 层使用对数欧几里得度量。表 1 中的结果表明，GyroSpd++ 在平均准确率方面始终优于 SPD 基线。附录 D.4.1 给出了对其层采用不同黎曼度量设计的 GyroSpd++ 的结果。





结构空间中的 MLR我们通过将 GyroSpd++ 的 MLR 层替换为第 3.3 节中提出的 MLR 层来构建 GyroSpsd++。GyroSpsd++ 的结果如表 1 所示。除 SPSDAI 外，GyroSpsd++ 在 HDM05 数据集上的平均准确率优于其他基线。此外，GyroSpsd++ 在平均准确率方面优于 GyroSpd++ 和 FPHA 和 NTU60 数据集上的所有基线。这些结果表明，从陀螺矢量空间的角度在结构空间中设计 MLR 是有效的。

4.2 节点分类

我们使用三个数据集，即 Airport（Zhang & Chen，2018）、Pubmed（Namata 等，2012a）和 Cora（Sen 等，2008），每个数据集都包含一个带有数千个标记节点的图。我们基于 ONB 视角将我们的网络 Gr-GCN++（见图 1）与其变体 Gr-GCN-ONB（见附录 E.2.4）进行比较。结果显示在表 2 中。两个网络在 n = 14 和 p = 7 时均表现出色。可以看出，Gr-GCN++ 在所有情况下都优于 Gr-GCN-ONB。在 Pubmed 和 Cora 数据集上，性能差距很大。





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[1] https://github.com/zhiwu-huang/SPDNet。





[2] https://papers.nips.cc/paper/2019/hash/6e69ebbfad976d4637bb4b39de261bf7-Abstract.html。