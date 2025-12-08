Hotstuff Labs lancia Hotstuff, un DeFi Native Layer 1 che collega il trading in catena con Fiat Rails

Singapore, Singapore, 5 dicembre 2025/Chainwire/-- Oggi ha annunciato la rete pubblica di , una blockchain DeFi Layer 1 alimentata da DracoBFT, un protocollo di consenso costruito su misura. Hotstuff L1 è una catena costruita a scopo che unisce un libro di ordini in catena ad alte prestazioni con uno strato di routing finanziario programmabile in cui i validatori agiscono come gateway di ultima miglia per il trading, i pagamenti e i binari fiat. Laboratorio di calore Caldaia L1 Laboratorio di calore Caldaia L1 A differenza delle catene a scopo generale, Hotstuff L1 è progettato come uno strato di routing in stile Uber in cui i validatori forniscono accesso finanziario nel mondo reale su richiesta. Hotstuff Labs è sostenuto da investitori di alto livello, tra cui Delphi Digital, Dialectic, Stake Capital, Tykhe Ventures e i fondatori dei principali protocolli DeFi come 1inch, Safe, Biconomy, Socket e altro ancora. \n \n Julien Bouteloup, fondatore di Stake Capital Group, ha dichiarato: “Hotstuff Labs sta costruendo una catena di prestazioni che collega il commercio, i pagamenti e il regolamento del mondo reale in uno strato coerente. La visione è quella di consentire ai validatori di diventare punti di accesso finanziari attivi. Julien Bouteloup, fondatore di Stake Capital Group, ha dichiarato: “Hotstuff Labs sta costruendo una catena di prestazioni che collega il commercio, i pagamenti e il regolamento del mondo reale in uno strato coerente. La visione è quella di consentire ai validatori di diventare punti di accesso finanziari attivi. Validatori come punti di accesso finanziari Oltre al trading, Hotstuff L1 è progettato in modo che i validatori possano optare come fornitori di servizi finanziari autorizzati. su Hotstuff, i validatori non sono solo per il consenso, agiscono come punti di accesso finanziario globale sia per il motore di trading di base che per gli utenti finali. \n \n \n Per il motore di trading di base, i binari stablecoin consentono l'accesso alla liquidità off-chain. Per gli utenti finali, i validatori sbloccano la connettività dell'ultima miglia per i casi di utilizzo di fiatcrypto on/off-ramp, pagamenti e FX. Le integrazioni profonde con le principali piattaforme di pagamento, on/off-ramps, partner bancari e programmi di carte cotte nella catena consentono ai validatori di guadagnare: \n \n \n \n \n Potenziamento fiat stablecoin on/off-ramps Permettere pagamenti regionali e linee di trasferimento Emissione o supporto di carte e conti locali Servendo come connettività all'ultimo miglio in diverse valute e regioni La catena corrisponde agli utenti a valutatori specifici basati su partecipazione, storia delle prestazioni e qualità del servizio molto come uno strato di routing combinato con prove di conoscenza zero leggere per la verifica senza fiducia di entrambe le azioni in catena e fuori catena. \n \n “La maggior parte delle catene convalidano i blocchi. Hotstuff convalida e fornisce accesso incredibile ai soldi. È l’Uber per i validatori finanziari, indirizzando ogni flusso al provider giusto”, ha detto Vyom Sharma, co-fondatore e CEO di Hotstuff Labs. “Stiamo costruendo un Layer 1 che può collegare un trader in Asia, un corridoio di trasferimenti in LATAM e un emittente di carte in Europa sullo stesso tessuto di regolazione”. “La maggior parte delle catene convalidano i blocchi. Hotstuff convalida e fornisce accesso incredibile ai soldi. È l’Uber per i validatori finanziari, indirizzando ogni flusso al provider giusto”, ha detto Vyom Sharma, co-fondatore e CEO di Hotstuff Labs. “Stiamo costruendo un Layer 1 che può collegare un trader in Asia, un corridoio di trasferimenti in LATAM e un emittente di carte in Europa sullo stesso tessuto di regolazione”. Hotstuff Public Testnet: ora aperto Il testnet pubblico Hotstuff L1 è vivo e aperto a: \n \n \n \n Traders & Quants – può testare i primi perip e spot trading, le casse multi-venuta e l'infrastruttura di mercato costruita direttamente sul core L1. Costruttori, Fintechs e fornitori di infrastrutture Stablecoin - possono collaborare con Hotstuff Labs per consentire nuovi casi di utilizzo di primiti di trading, pagamenti, FX e regolamenti. Valitatori e operatori di nodi - possono eseguire nodi DracoBFT, rendimento di riferimento e sperimentare con i moduli di servizi finanziari. Fai inizio \n \n \n \n \n Sito web: https://hotstuff.trade X (Twitter): https://x.com/tradehotstuff DracoBFT Whitepaper: https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf Comunità e integrazioni: https://discord.gg/tradehotstuff https://hotstuff.trade https://x.com/tradehotstuff https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf https://discord.gg/tradehotstuff Informazioni su Hotstuff Labs sta costruendo Hotstuff L1, un DeFi Layer 1 progettato appositamente per la finanza programmabile, alimentato dal motore di consenso DracoBFT e da un tessuto di esecuzione modulare.Con una profonda esperienza in finanza, consenso, trading, criptovaluta e progettazione di protocolli, il team sta creando un livello di routing globale che consente il trading in catena e collega pagamenti, trasferimenti e fiat rail su una singola catena coerente. Laboratorio di calore Laboratorio di calore Per la stampa e le partnership: https://x.com/hotstuff_labs https://x.com/hotstuff_labs contatto Laboratorio di calore di press@hotstufflabs.com \n \n Questa storia è stata pubblicata come comunicato stampa da Chainwire nell'ambito del programma di blogging aziendale di HackerNoon. Fai la tua ricerca prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. Questa storia è stata pubblicata come comunicato stampa da Chainwire nell'ambito del programma di blogging aziendale di HackerNoon. Fai la tua ricerca prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. Il programma Il programma