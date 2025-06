Halo Security raggiunge la conformità SOC 2 Type 1, convalidando i controlli di sicurezza per la sua superficie di attacco

Miami, Florida, May 22nd, 2025/CyberNewsWire/-- Ciao Sicurezza , un fornitore leader di servizi di gestione delle superfici di attacco e di test di penetrazione, ha annunciato oggi di aver raggiunto con successo la conformità SOC 2 Type 1 a seguito di un audit completo da parte di Insight Assurance. Questa certificazione valida che i controlli e le pratiche di sicurezza di Halo Security sono progettati e implementati correttamente per soddisfare i principi di fiducia SOC 2.

"La sicurezza non è una destinazione, è un percorso continuo di miglioramento", ha dichiarato Lisa Dowling, CEO di Halo Security. "Il raggiungimento della conformità SOC 2 Type 1 dimostra il nostro impegno a proteggere i dati dei nostri clienti con la stessa diligenza che portiamo per aiutare le organizzazioni a proteggere i propri dati".

SOC 2 (System and Organization Controls 2) è un quadro rigoroso sviluppato dall'American Institute of CPAs (AICPA) che specifica come le organizzazioni dovrebbero gestire i dati dei clienti.

I dati sensibili dei clienti sono protetti da solide misure di sicurezza

I processi e i controlli di sicurezza sono adeguatamente implementati

L'accesso ai sistemi e ai dati è regolato da politiche chiaramente definite e documentate

L'infrastruttura è progettata con adeguati licenziamenti e garanzie

Il processo di certificazione ha coinvolto un esame approfondito delle politiche e delle procedure di sicurezza delle informazioni di Halo Security, dei metodi di gestione dei rischi, delle capacità di monitoraggio del sistema e di risposta agli incidenti, delle pratiche di gestione dei fornitori e dei controlli di accesso fisici e logici.

"Per un'azienda che aiuta altre organizzazioni a identificare e correggere le vulnerabilità di sicurezza, è essenziale che manteniamo i più alti standard di sicurezza nelle nostre operazioni", ha aggiunto Dowling. "I nostri clienti ci fidano di informazioni sensibili sulla loro superficie di attacco esterna, e questa certificazione dimostra ulteriormente il nostro impegno a gestire quei dati con la dovuta cura".

Halo Security sta già lavorando verso la conformità SOC 2 Type 2, che verificherà l'efficacia operativa dei suoi controlli di sicurezza per un periodo prolungato.

Informazioni su Halo Security

Ciao Sicurezza Halo Security è una piattaforma completa per la gestione delle superfici di attacco esterne che fornisce rilevamento delle risorse, valutazione dei rischi e test di penetrazione in un unico dashboard facile da usare. Fondata da esperti di sicurezza informatica con esperienza presso McAfee, Intel, Kenna Security, OneLogin e WhiteHat Security, Halo Security offre un approccio unico basato sugli attaccanti per aiutare le organizzazioni a proteggersi dalle potenziali minacce. Sicurezza.com .

contatto

VP di Marketing

di Nick Immediate

Ciao Sicurezza

di [email protected]

Questa storia è stata pubblicata come comunicato stampa da Cybernewswire nell'ambito del programma di blogging aziendale di HackerNoon.

