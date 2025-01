Cryptology cambia nome in "Tothemoon", aprendo la strada alla prossima era dell'innovazione crittografica

HONG KONG, 21 NOVEMBRE – Cryptology, un rinomato exchange di criptovalute fondato nel 2017, sta cambiando il suo nome in Verso la luna , segnando un nuovo capitolo audace nella sua storia. Inizialmente focalizzato sul servizio a clienti aziendali e istituzionali, questo rebranding si allinea con una visione ambiziosa di espandere la sua offerta e diventare un attore chiave per gli utenti al dettaglio, pur rimanendo una soluzione all-in-one per le esigenze di criptovaluta.





Come parte del suo rebranding, Tothemoon introduce una nuova e audace identità visiva, un sito web aggiornato, un'applicazione mobile rinnovata e il suo nuovo slogan stimolante: "Rendi la crittografia extraterrestre".





La nuova identità adotta una palette di colori vibranti e ispirati allo spazio, che simboleggiano ambizione e possibilità illimitate, abbinata a un design elegante e minimalista che assicura semplicità e accessibilità. Lo slogan riflette la missione di Tothemoon di superare i confini e ridefinire la finanza digitale, evolvendosi in una piattaforma incentrata sull'utente e guidata dalla comunità.





Oltre al nuovo nome, la piattaforma Tothemoon sarà ora accessibile al suo nuovo dominio: <https://tothemoon.com/](https://tothemoon.com/) Per garantire una transizione senza interruzioni, gli utenti che visitano il vecchio sito web di Cryptology verranno automaticamente reindirizzati al nuovo sito di Tothemoon, che fornirà un accesso ininterrotto all'intera suite di servizi della piattaforma.





Sin dalla sua fondazione nel 2017, la piattaforma si è concentrata principalmente nel fornire ai clienti aziendali servizi affidabili e sicuri, su misura per le esigenze istituzionali.





Ora, con questo rebranding, Tothemoon adotta un approccio inclusivo per ampliare la propria portata agli utenti al dettaglio, consentendo alle persone di esplorare, negoziare e far crescere i propri asset senza problemi nel mondo della finanza digitale.





Nella prossima fase della sua tabella di marcia strategica, Tothemoon lancerà nuove funzionalità e miglioramenti del prodotto per potenziare gli utenti e colmare il divario tra finanza tradizionale (TradFi) e finanza decentralizzata (DeFi).





Concentrandosi sull'inclusività, l'innovazione e una comunità connessa, Tothemoon si sta trasformando in una piattaforma che stabilisce nuovi standard per il settore delle criptovalute, rendendo la finanza digitale più accessibile, sicura e pratica per tutti.





"Il rebranding come Tothemoon è in linea con la nostra missione di costruire un ecosistema crittografico multiservizio accessibile a tutti, che consenta agli utenti di fare trading, puntare, imparare e far crescere i propri asset su un'unica piattaforma unificata. Seguendo il mondo frenetico delle criptovalute, puntiamo a rimanere all'avanguardia del settore e a immaginare un futuro in cui la finanza digitale si integri perfettamente nella vita di tutti i giorni. Questo rebranding è il logico passo successivo verso tale obiettivo", ha affermato Nick Poz, Chief Product Officer di Tothemoon.





Tothemoon aiuta gli utenti a muovere i primi passi nel mondo delle criptovalute.





Con oltre 300 token supportati, molteplici opzioni di staking e la sua carta di debito crittografica, Tothemoon sta creando una piattaforma in cui gli utenti di tutti i livelli possono partecipare con sicurezza. La piattaforma si impegna a mantenere i più alti standard di protezione implementando attivamente miglioramenti della sicurezza per salvaguardare i suoi utenti e i loro asset.

Informazioni su Tothemoon

Tothemoon, precedentemente Cryptology, è una piattaforma crittografica globale con la missione di rendere la finanza digitale accessibile, sicura e intuitiva per tutti. Fondata nel 2017, la piattaforma inizialmente si rivolgeva a clienti aziendali e istituzionali prima di espandere la sua visione per includere utenti al dettaglio.





Tothemoon serve una comunità presente in oltre 160 paesi e supporta più di 300 criptovalute, offrendo un ecosistema completo che consente agli utenti di fare trading, investire e crescere nel settore delle criptovalute, tutto in un unico posto.





Grazie all'impegno per una sicurezza all'avanguardia e a una serie di strumenti in continua evoluzione, Tothemoon sta ridefinendo le possibilità della finanza digitale, aiutando gli utenti di tutto il mondo a raggiungere traguardi superiori.





Per maggiori informazioni, visita la piattaforma Tothemoon all'indirizzo <https://tothemoon.com/](https://tothemoon.com/) ed esplora un nuovo mondo di possibilità crittografiche.

Informazioni sui contatti

Nome dell'azienda: Tothemoon

Per richieste da parte dei media, contattare:

Gorjan Kolev

E-mail: [email protected]

Telegramma | X | LinkedIn | Discordia

Questa storia è stata distribuita come comunicato da Btcwire nell'ambito del Business Blogging Program di HackerNoon. Scopri di più sul programma Qui