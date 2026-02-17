Byte educativo: come le reti Crypto raggiungono il consenso

Quando c'è autorità, è facile arrivare a un accordo. I giocatori possono semplicemente avere un arbitro che batte il suono per segnalare l'inizio del gioco, e una banca può confermare i saldi nelle transazioni. Nelle reti crypto, tuttavia, non ci sono intermediari bancari. I giocatori possono unirsi da qualsiasi parte del mondo, portare i propri computer e unirsi senza permesso. Alcuni dei giocatori potrebbero conoscere l'un l'altro; la maggior parte di loro non. Non si prevede che si fidino l'uno dell'altro.Ma il gioco deve continuare.I saldi del conto devono corrispondere, le regole devono essere seguite e il registro deve essere affidabile. Questa è la ragione chiave per la struttura interna delle reti crypto. Mentre dall'esterno potrebbe sembrare che non ci siano disposizioni per coordinare le azioni dei giocatori, ci sono elementi di design al sistema che portano ordine al caos apparente. In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. Cosa significa realmente il consenso nelle reti criptografiche Il consenso è il processo condiviso che una rete decentralizzata utilizza per decidere quali transazioni sono valide, e in quale ordine appaiono.Il sistema deve rispondere alla domanda di come concordare su quale delle molte copie del registro in un sistema distribuito è legittimo e dovrebbe essere considerato il default.Queste sfide non sono nuove e sono spesso riassunte con la Un esperimento di pensiero che descrive come raggiungere il consenso quando alcuni partecipanti possono essere inaffidabili o disonesti. Il problema dei generali bizantini Il problema dei generali bizantini Senza un accordo generale, il denaro potrebbe essere perso, le monete potrebbero essere spese tante volte, e le persone perderebbero la fiducia nella rete.Queste regole dettano le condizioni in cui gli aggiornamenti del sistema sono accettati o rifiutati, e vengono eseguiti continuamente in background quando viene aggiunta una transazione. Invece, sono integrati all'interno del codice che è immutabile. Se gli utenti scelgono di giocare secondo le regole, le loro transazioni saranno registrate. Se scelgono di rompere le regole, il loro lavoro sarà ignorato e potrebbero essere puniti. Nel tempo, questo crea una storia condivisa su cui la maggior parte dei partecipanti convergono, non perché lo hanno chattato, ma perché il protocollo li spinge lì. It’s important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies Naturalmente, il sistema non è infallibile. è ancora perfettamente normale per i diversi nodi di avere Il punto è raggiungere lo stesso risultato alla fine.La maggior parte dei partecipanti raggiungerà quel risultato, e questo accadrà poiché sono motivati a raggiungerlo dal protocollo. Rendizioni diverse Rendizioni diverse Blockchain e consenso competitivo Molte criptovalute usano blockchain, che è una struttura che memorizza le transazioni come lotti chiamati blocchi e li memorizza cronologicamente. Per determinare le transazioni che vengono aggiunte come il prossimo blocco valido, questi sistemi hanno meccanismi competitivi che offrono ricompense e punizioni per il raggiungimento di accordi. I partecipanti qui sono tenuti a fornire una certa quantità di lavoro computazionale, che richiederà un po 'di energia elettrica e di tempo (cioè Il primo utente a risolvere il puzzle crittografico di un blocco e proporre il blocco ha il diritto di ottenere che blocco accettato, purché specifiche regole sono rispettate.Il costo di quel lavoro costringe il sistema a difendersi contro la manipolazione. For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. Il Bitcoin Crypto Mining Il Bitcoin Il Bitcoin Crypto Mining Proof of Stake (PoS), utilizzato da reti come Ethereum o Solana, spegne il calcolo pesante per le scommesse finanziarie. Il protocollo seleziona chi propone i blocchi in base a quella scommessa e ad altri parametri. Se qualcuno agisce contro le regole, il sistema può togliere una parte delle loro monete bloccate come punizione. sciopero sciopero Nonostante le loro differenze, questi approcci condividono una caratteristica comune: si basano su qualche tipo di intermediario (minatori o “validatori”) tra una transazione inviata e la sua approvazione finale. Consenso basato su DAG: un modo diverso di concordare Trattamento di acido acetico ( 2) differisce dai blockchains in struttura e consenso. Invece di forzare tutte le transazioni in una singola linea di blocchi, consente a più transazioni di riferirsi direttamente l'una all'altra allo stesso tempo. Ogni nuova transazione fa riferimento a alcune delle vecchie, creando un web piuttosto che una catena. Giorni Giorni **L'accordo emerge dal seguire le stesse regole sulla validità e l'ordine delle operazioni. Un registro delle transazioni guadagna stabilità man mano che le transazioni successive si accumulano sopra di essi.**L'attività nella rete è più distribuita e vengono eliminate le lacune di sincronicità dal blocco one-on-a-time. applicare questo modello senza minatori o “validatori”. ogni utente contribuisce a proteggere il registro, e l'ordine è raggiunto grazie a votati dalla comunità Sono nodi pubblici che pubblicano periodicamente transazioni che agiscono come waypoint per ordinare il resto, ma non hanno nessun altro potere. che rimuove ruoli che possono concentrare il potere o applicare la censura. Il risultato è una rete in cui la coordinazione è ampiamente distribuita e la censura diventa molto più difficile da applicare nella pratica. Cambio Ordine dei fornitori Cambio Ordine dei fornitori I DAG stanno ripensando a come si forma l'accordo in primo luogo. Sono un ricordo che il consenso è uno spazio di progettazione, non una singola ricetta. \n \n Immagine Vector di vector4stock / Freepik Immagine Vector di vector4stock / Freepik Freepik Freepik