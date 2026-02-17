Byte educativo: cómo las redes cripto alcanzan el consenso

Cuando hay autoridad, es fácil llegar a un acuerdo. Los jugadores pueden simplemente tener un árbitro golpeando el susurro para señalar el inicio del juego, y un banco puede confirmar saldos en transacciones. En las redes criptográficas, sin embargo, no hay intermediarios bancarios. Los jugadores pueden unirse desde cualquier lugar del mundo, traer sus propios ordenadores, y unirse sin permiso. Algunos de los jugadores pueden conocerse; la mayoría de ellos no. No se espera que confían el uno en el otro.Pero el juego debe continuar.Los saldos de la cuenta deben coincidir, las reglas deben seguirse, y el libro debe ser confiable. Esta es la razón clave para la estructura interna de las redes criptográficas.Mientras desde el exterior, puede parecer que no hay arreglos para coordinar las acciones de los jugadores, hay elementos de diseño en el sistema que traen orden al caos aparente. In reality, there are mechanisms in place that allow the synchronization of many independent, self-organizing computers to act in unison without a central authority. Lo que el consenso realmente significa en las redes criptográficas El consenso es el proceso compartido que una red descentralizada utiliza para decidir qué transacciones son válidas, y en qué orden aparecen.El sistema debe responder a la pregunta de cómo acordar cuál de las muchas copias del libro en un sistema distribuido es legítimo y debe considerarse el estándar. Un experimento de pensamiento que describe cómo llegar a un consenso cuando algunos participantes pueden ser poco fiables o deshonestos. El problema de los generales bizantinos El problema de los generales bizantinos Sin un acuerdo general, el dinero podría perderse, las monedas podrían ser gastadas tantas veces, y la gente perdería la confianza en la red. Estas reglas dictan las condiciones bajo las cuales las actualizaciones del sistema son aceptadas o rechazadas, y se ejecutan continuamente en el fondo cuando se agrega una transacción. En su lugar, están integrados dentro del código que es inmutable.Si los usuarios eligen jugar por las reglas, sus transacciones serán registradas.Si eligen romper las reglas, su trabajo será ignorado y pueden ser castigados.A lo largo del tiempo, esto crea una historia compartida en la que la mayoría de los participantes convergen, no porque lo hayan chateado, sino porque el protocolo los impulsa allí. It’s important to note that consensus strategies in decentralized platforms have nothing to do with trust in people or companies Por supuesto, el sistema no es infalible.Todavía es perfectamente normal que diferentes nodos tengan El punto es lograr el mismo resultado al final.La mayoría de los participantes alcanzarán ese resultado, y eso sucederá ya que están motivados a alcanzarlo por el protocolo. Diferentes rendimientos Diferentes rendimientos Blockchain y el consenso competitivo Muchas criptomonedas utilizan blockchain, que es una estructura que almacena transacciones como lotes llamados bloques y los almacena cronológicamente.Para determinar cuáles transacciones se agregan como el próximo bloque válido, estos sistemas tienen mecanismos competitivos que ofrecen recompensas y sanciones por alcanzar acuerdos. Los participantes aquí están obligados a proporcionar una cierta cantidad de trabajo computacional, que tomará cierta energía eléctrica y tiempo (es decir, El primer usuario que resuelva el rompecabezas criptográfico de un bloque y proponga el bloque tiene derecho a que ese bloque sea aceptado, siempre que se adhieran reglas específicas.El costo de ese trabajo obliga al sistema a defenderse contra la manipulación. For instance, Proof of Work (PoW) is the method used on and Monero. Bitcoin crypto mining Bitcoin Bitcoin Crypto Minería Proof of Stake (PoS), utilizado por redes como Ethereum o Solana, interrumpe el cálculo pesado para las apuestas financieras. Para participar, los usuarios deben bloquear un cierto número de monedas ( ).El protocolo selecciona quién propone bloques basándose en esa apuesta y otros parámetros.Si alguien actúa en contra de las reglas, el sistema puede quitar parte de sus monedas bloqueadas como castigo. huelga huelga A pesar de sus diferencias, estos enfoques comparten una característica común: se basan en algún tipo de intermediario (mineros o “validadores”) entre una transacción que se envía y su aprobación final. Consenso basado en el DAG: una manera diferente de estar de acuerdo Cronograma de las ecuaciones diferenciales ( En lugar de forzar todas las transacciones en una sola línea de bloques, permite que múltiples transacciones se refieran entre sí directamente al mismo tiempo.Cada nueva transacción hace referencia a algunas de las más antiguas, creando una web en lugar de una cadena.También no hay energía desperdiciada en una carrera de bloques. Días Días **El acuerdo surge de seguir las mismas reglas sobre la validez y orden de las operaciones.Un registro de transacciones obtiene estabilidad a medida que las transacciones posteriores se acumulan sobre ellas.**La actividad en la red es más distribuida, y se eliminan los obstáculos de sincronicidad del bloque de una vez por todas.Los usuarios no necesitan hacer nada más que transaccionar para ayudar a estabilizar el orden de la actividad anterior. aplica este modelo sin mineros o “validadores”. cada usuario contribuye a asegurar el libro, y el orden se logra gracias a los votos de la comunidad Son nodos públicos que periódicamente publican transacciones que actúan como puntos de paso para ordenar el resto, pero no tienen ningún otro poder. Esto elimina roles que pueden concentrar el poder o aplicar la censura.El resultado es una red donde la coordinación se distribuye ampliamente y la censura se vuelve mucho más difícil de hacer cumplir en la práctica. Intercambio Ordenadores Proveedores Intercambio Ordenadores Proveedores Los DAG están repensando cómo se forma el acuerdo en primer lugar.Son un recordatorio de que el consenso es un espacio de diseño, no una única receta. \n \n Imagen vectorial de vector4stock / Freepik Imagen vectorial de vector4stock / Freepik Freepik Freepik