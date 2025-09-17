BetFury al Summit SBC Lisbona 2025: Affiliate Growth in Focus

Curaçao, Curaçao, 17 settembre 2025/Chainwire/--BetFury entra sul palco del Summit SBC Lisbona 2025 - uno degli incontri chiave del calendario iGaming. Dal 16 al 18 settembre, la piattaforma mostra la sua forza del marchio, approfondisce le connessioni di affiliazione e delinea i suoi piani per l'espansione globale. La partecipazione di BetFury al Summit SBC Il SBC Summit riunisce oltre 25.000 delegati, tra cui oltre 6.000 affiliati - la più grande concentrazione di professionisti affiliati in iGaming. Per BetFury, questa non è solo visibilità, è un'opportunità strategica per presentare il suo Programma Affiliato al pubblico giusto. riunioni faccia a faccia, zone di networking dedicate e sessioni focalizzate sugli affiliati rendono Lisbona il terreno ideale per costruire nuove partnership e rafforzare quelle esistenti. BetFury incontra i leader di affiliazione al suo massiccio stand BetFury arriva al vertice con un enorme stand posizionato proprio nel centro della zona Affiliate. Progettato come un vero hub di riunioni, lo stand combina grandi schermi a LED, un interno elegante e il miglior caffè all'evento - ma la sua missione principale va ben oltre lo stile. Qui, il team di BetFury accoglie partner e affiliati per discutere di collaborazioni su misura, esplorare opportunità di crescita in più GEO e espandere il suo programma di affiliazione globale. Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, lo stand ospita anche: \n \n \n Affiliate Lottery – un tamburo di marca pieno di offerte esclusive e offerte personalizzate per le affiliate. Merch Kits – regali premium per aumentare il riconoscimento del marchio e lasciare ai visitatori una memoria di conferenza duratura. Inoltre, al SBC Summit Lisbona, i partecipanti hanno la possibilità di incontrare il team BetFury insieme ai suoi dirigenti di livello C. 
 
 Come sottolinea il CEO della società, Mike, "Il nostro focus è quello di rafforzare le partnership esistenti e lanciare nuove collaborazioni che plasmeranno la crescita globale di BetFury. Offerte esclusive SBC per le affiliate BetFury Il Include trasparenza, pagamenti tempestivi e offerte su misura.Le condizioni standard includono il 50% di RevShare per tutti i partner durante i primi due mesi e un modello dinamico basato su NGR mensile. Programma di affiliazione BetFury Programma di affiliazione BetFury BetFury introdurrà offerte speciali per le affiliate solo durante il SBC Lisbona 2025: \n \n \n \n \n Sub-Affiliate RevShare: fino al 10% nei primi 3 mesi (5-10% dopo, in base a NGR); Bonus CPA: $300 per ogni rinvio che genera $3,000 NGR entro 6 mesi; Bonus di prelievo: fino al 10% in più sul primo prelievo (catturato a $ 300); Regionale CPA Booster: +10% di pagamento CPA per le prime 50 conversioni da Canada, Cile, Colombia, Brasile e Messico. I principali vantaggi del programma di affiliazione BetFury \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat in una soluzione – massima portata dall’America Latina all’Asia e all’Europa; Localizzazione completa, comprese le interfacce e i metodi di pagamento; Condizioni di affiliazione flessibili (RevShare, CPA, modelli ibridi e acquisti di traffico); Pagamenti crittografici istantanei senza ritardi; Supporto dedicato e un approccio personalizzato per ogni affiliato; Prodotto adattato in Cile con successo dimostrato su betfury.cl. Sviluppo.cl Queste ricompense esclusive e vantaggi evidenti evidenziano l’impegno di BetFury a rendere la cooperazione più redditizia e trasparente. Conclusioni e piani BetFury prevede di espandersi in nuovi GEO e di aggiornare ulteriormente il suo programma di affiliazione dopo SBC Lisbona 2025. di BetFury è un ecosistema di prodotti crittografici per intrattenimento e reddito aggiuntivo. La società ha raccolto oltre 4M utenti in oltre sei anni di esistenza. BetFury offre oltre 8.000 slot e 22 giochi originali, con un impressionante RTP fino al 99.28%. di betfury.com di betfury.com Oltre a iGaming, ha 80 Sport per scommesse, tra cui eSports, e fornisce probabilità migliori della media del mercato. Inoltre, la piattaforma ha il suo token BFG nativo che può essere utilizzato in scommesse e tutte le attività di cui sopra. Con gli aggiornamenti continui, BetFury si è affermata come un marchio trasparente e mirato al futuro impegnato nella crescita a lungo termine e nella fiducia della comunità. contatto Direttore PR Alessia Preston di Betfury Scrivi su Betfury.com 
 
 Questa storia è stata pubblicata come comunicato stampa da Cybernewswire nell'ambito del programma di blogging aziendale di HackerNoon. Fai la tua ricerca prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria. 