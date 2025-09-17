BetFury está en la Cumbre de SBC Lisboa 2025: Crecimiento de afiliados en foco

Curaçao, Curaçao, 17 de septiembre de 2025/Chainwire/--BetFury entra en el escenario de la Cumbre SBC Lisboa 2025 - una de las reuniones clave en el calendario de iGaming. Entre el 16 y el 18 de septiembre, la plataforma muestra su fuerza de marca, profundiza las conexiones de afiliados y presenta sus planes de expansión global. Participación de BetFury en la Cumbre de SBC La Cumbre de SBC reúne a más de 25.000 delegados, incluidos más de 6.000 afiliados, la mayor concentración de profesionales afiliados en iGaming. Para BetFury, esto no es sólo visibilidad, es una oportunidad estratégica para presentar su Programa de Afiliados al público adecuado. reuniones cara a cara, zonas de networking dedicadas y sesiones centradas en afiliados hacen de Lisboa el terreno ideal para construir nuevas asociaciones y fortalecer las existentes. BetFury se reúne con líderes de afiliados en su stand masivo BetFury llega a la cumbre con un enorme stand colocado justo en el centro de la zona de afiliados. Diseñado como un verdadero centro de reuniones, el stand combina grandes pantallas LED, un elegante interior y el mejor café en el evento - pero su misión principal va mucho más allá del estilo. Aquí, el equipo de BetFury acoge a socios y afiliados para discutir colaboraciones a medida, explorar oportunidades de crecimiento en múltiples GEO y expandir su Programa de Afiliados Global. Para hacer la experiencia aún más atractiva, el stand también alberga: \n \n \n Lotería de afiliados: un tambor de marca lleno de ofertas exclusivas y ofertas personalizadas para afiliados. Merch Kits – regalos premium para aumentar el reconocimiento de la marca y dejar a los visitantes con una memoria de conferencia duradera. Además, en la Cumbre de SBC Lisboa, los participantes tienen la oportunidad de conocer al equipo de BetFury junto con sus ejecutivos de nivel C. \n \n Como el CEO de la compañía, Mike señala, “Nuestro foco aquí es fortalecer las asociaciones existentes y lanzar nuevas colaboraciones que darán forma al crecimiento global de BetFury. Como el CEO de la compañía, Mike señala, “Nuestro foco aquí es fortalecer las asociaciones existentes y lanzar nuevas colaboraciones que darán forma al crecimiento global de BetFury. Ofertas exclusivas de SBC para afiliados de BetFury El Incluye transparencia, pagos oportunos y ofertas personalizadas.Las condiciones estándar incluyen el 50% de RevShare para todos los socios durante los dos primeros meses y un modelo dinámico basado en el NGR mensual. Programa de afiliados de BetFury Programa de afiliados de BetFury BetFury introducirá ofertas especiales para afiliados sólo durante el SBC Lisboa 2025: \n \n \n \n \n Sub-Affiliate RevShare: hasta 10% en los primeros 3 meses (5-10% después, basado en NGR); Bono CPA: $300 por cada referencia que genere $3,000 NGR dentro de 6 meses; Bonificación de retirada: hasta un 10% adicional en la primera retirada (captada en $300); Booster CPA Regional: +10% de pago CPA para las primeras 50 conversiones de Canadá, Chile, Colombia, Brasil y México. Principales ventajas del programa de afiliados BetFury \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat en una sola solución – máximo alcance desde América Latina a Asia y Europa; Localización completa, incluyendo interfaces y métodos de pago; Condiciones de afiliación flexibles (RevShare, CPA, modelos híbridos y compras de tráfico); Pagos instantáneos de criptografía sin retrasos; Apoyo dedicado y un enfoque personalizado para cada afiliado; Producto adaptado en Chile con éxito comprobado en betfury.cl. Cervantes.cl Estas recompensas exclusivas y ventajas obvias resaltan el compromiso de BetFury para hacer la cooperación más rentable y transparente. Conclusiones y planes BetFury planea expandirse a nuevos GEO y actualizar aún más su programa de afiliados después de SBC Lisboa 2025. Sobre BetFury es un ecosistema de productos criptográficos para el entretenimiento y ingresos adicionales. La compañía ha reunido más de 4M usuarios en más de seis años de existencia. BetFury ofrece más de 8,000 Slots y 22 juegos originales, con un impresionante RTP de hasta 99.28%. BETFURY.com BETFURY.com Además de iGaming, tiene 80 deportes para apuestas, incluyendo eSports, y ofrece probabilidades mejores que la media del mercado. Además, la plataforma tiene su token BFG nativo que se puede usar en apuestas y todas las actividades anteriores. Con las actualizaciones continuas, BetFury se ha establecido como una marca transparente y orientada al futuro comprometida con el crecimiento a largo plazo y la confianza de la comunidad. Contacto Gerente de PR Alicia Preston Betanzos por el@betfury.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa