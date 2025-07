Corporate Influencer Hub: Mengubah Karyawan Menjadi Duta Brand

Di Social Discovery Group, kami percaya bahwa cerita merek yang paling kuat berasal dari dalam.Dalam artikel ini, Veronika Likhnis, Kepala PR di Social Discovery Group, menjelaskan bagaimana kami menciptakan “SDG Jedi Order” – sebuah program dengan tema Star Wars di mana karyawan naik level dengan membuat konten, berbicara di acara, dan mewakili merek kami secara otentik secara online.

Semua orang berbicara tentang merek dagang majikan - betapa pentingnya, betapa strategisnya, bagaimana itu mendorong perekrutan, retensi, dan budaya. tetapi tidak ada video promosi berkilau atau copywriting cerdas yang akan pernah menceritakan kisah Anda dengan kekuatan seperti orang-orang yang hidupnya setiap hari.

Pada Social Discovery Group Kami meluncurkan SDG Jedi Order, program duta kami internal yang memberdayakan karyawan untuk berbicara, berbagi keahlian mereka, dan mewakili merek kami secara otentik di seluruh tahap nyata dan digital.

Dan apa yang dimulai sebagai inisiatif eksperimental dengan cepat menjadi gerakan yang membentuk budaya.

Branding pengusaha tradisional beroperasi pada asumsi fundamental: bahwa perusahaan dapat mengendalikan narasi mereka melalui komunikasi perusahaan. Top talenta Mereka ingin mendengar dari orang-orang nyata yang melakukan pekerjaan nyata. kandidat ingin melihat cerita dan kasus dari orang-orang di dalam perusahaan.

Di SDG, kami menghabiskan banyak waktu berpikir tentang cara menciptakan sistem motivasi yang sederhana dan mudah dipahami bagi karyawan. yang akan membantu mereka memahami bagaimana mengekspresikan diri mereka, apa yang harus mereka bicarakan, dan apa yang akan mereka terima sebagai balasan.

Sebagian besar rekan-rekan kami, yang bekerja di industri teknologi, adalah penggemar Star Wars, jadi kami memutuskan untuk menyesuaikan program di sekitar Jedi Order.

Bersama dengan tim desain kami, kami menciptakan gaya yang unik dan mengembangkan visual untuk masing-masing karakter: Youngling, Padawan, Jedi Knight, dan Jedi Master. kami menetapkan saluran khusus untuk memposting pencapaian Jedi dan kemajuan peringkat. kami bahkan membuat emojis khusus dari karakter ini dan hadiah bermerek yang disesuaikan untuk program.

The Progression Model:

Struktur gamified ini menangani dua tantangan penting dalam advokasi karyawan: kejelasan dan motivasi. karyawan tahu persis apa yang diharapkan dan apa yang akan mereka terima sebagai balasan.

Outcomes to share

Sejak diluncurkan, program ini telah memberikan hasil yang mengesankan: lebih dari 40 artikel yang diterbitkan dan lebih dari 20 keterlibatan berbicara di acara industri di seluruh dunia. berkat konten otentik yang dibuat dalam kolaborasi dengan karyawan kami, kami telah menggandakan ukuran komunitas kami di seluruh saluran dan secara signifikan meningkatkan kesadaran merek di antara spesialis target kami.

Start with Infrastructure, Not Inspiration Many companies try to inspire employee advocacy without providing the infrastructure to support it. We built the system: content calendars, topic suggestions, editing support, and clear communications about the opportunities.



Provide Dedicated Support An allocated manager helped guide employees through the process. Most professionals know what to share and have valuable cases — they just don’t know how to frame them effectively. So we arranged meetings, interviewed people about potential topics, and helped them write and prepare for their speaking.