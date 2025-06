Berhenti melihat panduan resume lainnya: Ini adalah satu-satunya yang akan Anda butuhkan

No-BS playbook manajer perekrutan untuk menulis resume yang benar-benar bekerja.

Three resumes landed in my inbox last month. From a mentee, a cousin, and a friend. I wanted to help — I love helping. But reading these felt like homework. Not because they weren’t smart. But because the documents felt dense, cluttered, and forgettable.





Itulah yang terjadi pada saya:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Kami telah dilatih untuk menulis resume seperti transkrip hukum: linear, formal, dapat dilupakan. Kami diberitahu untuk menulis untuk ATS. Strip out pemformatan. Hapus warna. Membuatnya dapat dibaca mesin.





Tetapi di sini adalah kebenaran: bahkan jika resume Anda melewati filter ATS, itu masih harus melewati saya.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Tetapi jika saya, seseorang yang peduli, tidak bisa melewatinya ... Bayangkan manajer perekrutan tanpa konteks dan sepuluh tab lagi terbuka.





Jika resume Anda tidak membuatnya mudah untuk mengatakan ya, itu sudah tidak.

Resume Anda memiliki satu tugas: untuk mengubah perhatian menjadi kesempatan.

Pikirkan tentang itu sebagai produk. satu dengan tiga bagian:















Resume terbaik tidak hanya ditulis, mereka dirancang, diedit, dan dilakukan.





Pilar 1: Berpikir Seperti Produk

Resume Anda bukanlah refleksi dari masa lalu Anda; itu adalah alat untuk membawa Anda ke masa depan Anda.





Produk memiliki pengguna, hasil, posisi, dan tujuan konversi.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Jadi, Anda mulai menangani resume Anda, jawab ini:

Peran apa yang sedang kujarkan?

Apa yang saya ingin dipekerjakan, bukan hanya daftar?

Kekuatan apa yang ingin saya berteriak, bahkan dalam skim?





Dan jika jawaban Anda untuk “apa yang Anda cari selanjutnya?” adalah “bayaran yang lebih baik”, silakan berhenti.





Uang bukanlah sebuah pitch, itu adalah efek samping.

Anda berlaku untuktumbuhUntuk membangunsesuatu yang baruUntukTingkat tinggiUntukPemimpinResume Anda harusreflect that ambition,Jangan mengejar setiap deskripsi pekerjaan seperti pengubah bentuk tanpa tulang belakang.





Jelaskan tentangMengapa, yangyangdanApa yang selanjutnyaBahkan sebelum Anda menulisApa yang.

Pilar 2: Desain yang Mendapatkan Perhatian

Desain tidak dimulai dengan font, itu dimulai dengan rasa hormat.Respect for the reader’s timeMenghormati bagaimana manusia memproses informasi visual dan menghormati fakta bahwa resume Anda adalahBukan satu-satunya yang berada di dalam kandang.





Berikut ini yang sebenarnya penting:

1) Layout

Gunakan dua kolom. Ya, itu baik-baik saja. ATS akan bertahan hidup. Mari kita berhenti menempel pada 2012. pembaca Anda akan berterima kasih.





Dan di sini ada trik: putexperiencedaneducationBeberapa manajer perekrutan (seperti saya) peduli tentang pengalaman.Anehnyasaya terobsesi dengan pendidikan. jangan tanya mengapa! saya tidak mendapatkannyaSecara keseluruhanTetapi ini adalah waktu Anda untuk membuat hutang pinjaman mahasiswa itu! dan dengan ini, Anda dapat melayani keduanya.

2) Hierarki

Apa yang ingin saya lihat terlebih dahulu? nama Anda, judul Anda, perusahaan Anda, dampak Anda? keren. membuat mereka lebih keras secara visual. ukuran huruf. berani. tetapi berhenti berteriak semuanya.





Your name and section headers are non-negotiables.ATS membutuhkan mereka. begitu juga saya.





Dan hierarki tidak hanya estetika, itu adalahstrategicMisalnya :

Jika Anda telah dipromosikan dalam perusahaan yang sama, tunjukkan peran.

Jika Anda telah bekerja di merek kelas atas (MANG? Big 4?), tunjukkan perusahaan.





Pilih apa yang penting untuk cerita Anda dan biarkan itu memimpin.

3. spasial

Berikan ruang pernapasan. Whitespace bukanlah ruang yang terbuang, itu yang membantu tanah istirahat. Jika resume Anda terlihat seperti dinding teks yang padat, saya pergi. judul bagian Anda menyentuh baris, yang menyentuh hal berikutnya, saya benar-benar pergi.

4) Pendekatan

Tanggal harus dekat dengan judul pekerjaan. saya tidak bisa memberitahu Anda seberapa banyak ini mengganggu saya ketika pekerjaan Anda berada di sebelah kiri, dan kemudian, tanggalnya semua ke kanan! Hal-hal yang pergi bersama harus bersama. desain dokumen 101.

5. warna

Gunakan satu warna aksen yang mencerminkan siapa Anda ... dengan hati-hati. nama Anda, header, dan mungkin perusahaan.Warna = tanda tangan.





Resume Anda bukan dokumen panduan merek, tetapi itu adalah sinyal. warna adalah salah satu cara tercepat untuk mengatakan sesuatu tentang siapa Anda sebelum saya membaca satu kata.





Anda bisa memasukkan sesuatu seperti:

Maroon → percaya diri, mendalam, berpikir

Biru → Terpercaya, tenang, berorientasi detail

Orange → Berani, kreatif, inisiator

Hijau → Segar, beradaptasi, didorong oleh misi

Kuning (bukan kuning yang lebih menonjol) → Optimis, hangat, energi tinggi

Merah → kehadiran yang tegas, tegas, kuat

Gray/black only → Diperlukan, klasik, dimainkan oleh aturan (yang mungkin benar-benar berarti)

6. desain untuk skim

Orang tidak membaca resume. mereka memindai. membuatnya mudah bagi mereka untuk menemukan sinyal. Jadi, buat posisi-posisi itu berani, buat dampaknya berani, apa pun yang tidak bisa dan tidak boleh dilewatkan harus berani.

Menggunakan bagian Micro-Tips

Jika Anda ingin resume Anda dibaca dengan baik, jangan membuat saya memperbaikinya.

Kata-kata yatim piatu: Jika satu kata kesepian duduk di baris berikutnya, silakan perbaiki.

Penjahat font: Pilih satu keluarga font. Tahan padanya. Gunakan variasi font jika diperlukan. font komplementer juga baik-baik saja, tetapi mereka harus pergi bersama. Juga, tidak ada Comic Sans atau Papyrus!

Alignment drift: Jika peluru Anda tidak disesuaikan, itu juga bukan pesan Anda.

Rivers of whitespace: Big gaps running vertically through justified text? Stop! Left aligned at all times. Anda tidak menulis artikel majalah.

Spasi surat: Jangan bahkan memikirkannya!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.Apakah Anda ingin menunjukkan keterampilan UI / UX Anda sebagai PM? Inilah cara Anda melakukannya dari get-go!

Pilar 3: Konten yang benar-benar mengatakan sesuatu

Desain membuat saya berhenti, konten membuat saya tinggal, narasi membuat saya mengingat.





Berikut adalah cara menulis resume yang benar-benar layak dibaca:

Jumlah halaman = 1

Sebagai Manajer Pekerjaan, saya keluar dalam 6 detik, mungkin 10 jika saya murah hati. Jadi, apa pun lebih dari 1 halaman tidak akan membuatnya. Saya akan mengambilnya sebagai, “Anak ini tidak tahu bagaimana mengedit.” Yang dalam kehidupan nyata akan menjadi, “Apakah anak ini bahkan dapat memotong lingkup ketika diperlukan?” Dan jawaban saya untuk itu, berdasarkan resume Anda, adalahTidakJadi edit saja ya.

Setiap peluru membutuhkan pekerjaan.

Setiap peluru harus melakukan pekerjaan yang berbeda. berhenti mengulangi kalimat yang sama dengan kata-kata baru.

Mulai dengan tindakan, berakhir dengan bukti.

·BadSinkronisasi Led di seluruh tim

·BetterSinkronisasi lintas fungsional LED yang mengurangi waktu QA sebesar 40% dan mengurangi keterlambatan peluncuran

Perintah = Sinyal

Apa pun yang pertama adalah apa yang saya asumsikan Anda paling menghargai.Jangan mengubur pekerjaan terkuat Anda setengah halaman.

Tuliskan apa yang dilakukan perusahaan

Jika resume Anda mengatakan “Google,” keren. tetapi apakah Anda bekerja pada Gmail? YouTube?





Satu garis konteks di bawah setiap perusahaan membuat dunia perbedaan.

Contohnya :

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Ini membantu saya memahamiAnakdari pekerjaan yang telah Anda lakukan, yangJenisdari tim Anda, dan apakah Anda telah memecahkan masalah yang relevan dengan apa yang saya butuhkan.

“Tidak ada negosiasi, aku akan bertarung atasmu.

Tidak ada foto: Bias adalah nyata. dan saya tidak peduli seberapa panas Anda. wajah Anda bukan kualifikasi.

Tidak ada lokasi perusahaan: Kecuali itu penting untuk pekerjaan yang Anda lakukan, itu hanya membuang-buang ruang.

No novels in your intro: Your summary should be 2–3 lines, jargon-free, and human. Not a manifesto. Not a buzzword salad.

Bagian keterampilan: disusun dengan tujuan: Perintah penting. Selalu. Desainer → memimpin dengan alat dan metode desain. PM dengan latar belakang teknik → memimpin dengan keterampilan produk.

Tidak ada lingkaran keterampilan: Apa artinya “4 dari 5” di Excel? bahwa Anda dapat memformat tabel? menggunakan makro? tidak ada standar. tidak ada artinya. menghapusnya.

Tidak ada daftar alat yang mengambang. Figma, Excel, Jira... oke. tapi bagaimana dengan mereka? Jika Anda daftar alat, tunjukkan bagaimana itu digunakan, atau letakkan di bagian keterampilan di mana Anda berbicara tentang desain atau analisis, atau cerita pengguna!

Bonus: Jika Anda awal karir, pertengahan pivot, atau resume-anxious

Anda tidak memerlukan riwayat kerja yang terpasang untuk menulis resume yang hebat.

1. menambahkan bagian Proyek

Terutama jika Anda berada di sekolah menengah atau membuat pergeseran.

Menggunakan masalah dunia nyata

Tunjukkan peran, keputusan, dan dampak Anda

Bonus jika Anda menghubungkan ke pekerjaan (portfolio, GitHub, dll.)





Internships countBegitu jugaSide projectsPanggil mereka apa yang mereka. Jangan mengubur judul. Dan pastikan tidak menempatkan ini sebagai pengalaman. saya akan memukul Anda, dan saya maksudnya!

2) Tunjukkan bahwa Anda dapat bekerja sama

Anda tidak bergabung sebagai VP. Anda datang sebagai PM1, APM, atau Designer 1. Dan apa yang saya cari? Seseorang yang dapat berkolaborasi, mengambil umpan balik, dan fitur kapal. Gunakan kata-kata seperti: “Berkolaborasi dengan tim lintas fungsi...” “Berkolaborasi dengan desain untuk berterusan pada wireframes...” “Bekerja bersama insinyur untuk meliputi fitur MVP...” Itu yang menunjukkan kepada saya bahwa Anda siap untuk diluncurkan.

pemikiran akhir

Resume Anda bukan hanya dokumen. itu adalah produk. itu bukan tentang semua yang telah Anda lakukan. itu tentang membuat seseorang ingin tahu lebih banyak.





Bagaimana dengan kebenaran?

Anda tidak dipekerjakan karena masa lalu Anda, Anda dipekerjakan karena seberapa jelas Anda membuat seseorang percaya pada masa depan Anda.

Resume terbaik bukanlah daftar. mereka adalah audisi. jadikan Anda yang mendapatkan panggilan balik.