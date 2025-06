Deja de mirar a otras guías de currículum: esta es la única que nunca necesitarás

El playbook no-BS de un gerente de contratación para escribir un currículum que realmente funciona.

Tres resúmenes llegaron a mi buzón el mes pasado. De un mentee, un primo y un amigo. quería ayudar —me encanta ayudar.Pero la lectura de estos se sentía como tareas de casa.No porque no fueran inteligentes.Pero porque los documentos se sentían densos, confusos y olvidables.





Eso es cuando me golpeó:this is not just a content problem. It’s a design problem, too.





Hemos sido capacitados para escribir resúmenes como transcripciones legales: lineales, formales, olvidables. Se nos dice que debemos escribir para el ATS. Limpiar la formatación. Eliminar el color. Hazlo legible por máquina.





Pero aquí está la verdad: incluso si tu currículum pasa el filtro ATS, todavía tiene que pasar por encima de mí.And I’m rooting for you! I want to see your potential.Pero si yo, alguien que se preocupa, no puedo pasar por eso... Imagínese a un gerente de contratación sin contexto y diez más pestañas abiertas.





Si tu currículum no hace que sea fácil decir sí, ya es un no.

Tu currículum tiene una tarea: convertir la atención en oportunidad.

Piensa en él como un producto. Uno con tres partes:















Los mejores currículos no solo se escriben, sino que se diseñan, editan y realizan.





Pilar 1: Pensar como un producto

Tu currículum no es un reflejo de tu pasado; es una herramienta para llevarte a tu futuro.





Por favor, trátalo como un producto.Los productos tienen usuarios, resultados, posicionamiento y metas de conversión.

Your user is the hiring manager.

The outcome is an interview.

Your positioning is how you show that you’re the best fit without needing a second glance.



Así que, comenzando a abordar su currículum, responda a estos:

¿Qué roles sigo persiguiendo?

¿Qué quiero ser contratado para hacer, no solo una lista?

¿Qué fortalezas quiero gritar, incluso en un skim?





Y si tu respuesta a “¿qué estás buscando a continuación?” es “mejor salario”, por favor, detén.





El pago no es un pitch, es un efecto secundario.

Usted aplica aCrecimientoPara construirAlgo nuevoY esonivel de arribaY esoLíderesSu resumen debe serreflect that ambition,No persiga cada descripción de trabajo como un cambiador de forma sin columna vertebral.





Quédate claro sobre elpor qué, dequien, yQué siguienteAntes de que escribas el¿Qué fue.

Pilar 2: Diseño que gana la atención

El diseño no comienza con las fuentes, comienza con el respeto.Respect for the reader’s timeRespeto por la forma en que los humanos procesan la información visual y respeto por el hecho de que su currículum esNo es el único en la pila.





Aquí está lo que realmente importa:

1 Layout

Usa dos columnas. Sí, está bien. ATS sobrevivirá. Dejemos de agarrarnos a 2012.





Y aquí hay un truco: ponerexperienceyeducationAlgunos gerentes de contratación (como yo) se preocupan por la experiencia.extrañaobsesionado con la educación. ¡No me preguntes por qué!En todoPero este es tu tiempo para hacer que la deuda del préstamo de estudiante cuente! Y con esto, puedes servir a ambos.

2 La jerarquía

¿Qué quieres que vea primero? tu nombre, tu título, tus compañías, tu impacto? Cool. Haz que sean visualmente más fuertes. tamaño de fuente. Valor. Pero deja de gritar todo.





Your name and section headers are non-negotiables.ATS los necesita. así lo hago.





Y la jerarquía no es sólo estética, esstrategicPor ejemplo:

Si ha sido promovido dentro de la misma empresa, destaque los roles.

Si has trabajado en marcas de primer nivel (MANG? Big 4?), resalta la empresa.





Elige lo que importa para tu historia y deje que la guíe.

3 El Espacio

Whitespace no es un espacio desperdiciado, es lo que ayuda a la tierra de descanso. Si tu currículum parece una densa pared de texto, me he ido. tu encabezado de sección está tocando la línea, que está tocando la próxima cosa, me he ido seriamente.

4 La proximidad

Las fechas deben estar cerca de los títulos de trabajo. No puedo decirte cuánto me irrita esto cuando tu trabajo está a la izquierda, y luego, las fechas están todo el camino a la derecha!

5 El color

Utilice un color de acento que refleje quiénes son...específicamente. su nombre, encabezados, y tal vez empresas.Color = firma.





Tu currículum no es una guía de marca, pero es una señal.El color es una de las maneras más rápidas de decir algo sobre quién eres antes de que haya leído una palabra.





Puedes incluir algo como:

Maroon → Confiado, fundado, pensativo

Azul → Confiable, tranquilo, orientado al detalle

Orange → Valente, creativo, iniciador

Verde → Fresco, adaptable, orientado a la misión

Amarillo (no amarillo resaltante) → Optimista, cálido, de alta energía

Rojo → Presencia asertiva, decisiva, fuerte

Solo gris/negro → Reservado, clásico, juega por las reglas (lo que podría ser exactamente el punto)

Diseño para el Skim

La gente no lee los currículos, escanean, hacen que sea fácil para ellos encontrar la señal, así que, hagan esas posiciones audaces, hagan el impacto audaz, todo lo que no puede y no debe perderse debe ser audaz.

Diseño de la sección Micro-Tips

Si quieres que tu currículum llegue bien, no me hagas arreglar esto.

Palabras huérfanas: Si una sola palabra está sentada en la siguiente línea, por favor, corrige.

Crímenes de fuentes: Elija una familia de fuentes. Acuérdate de ello. Use variaciones de fuentes si es necesario. Las fuentes complementarias también están bien, pero tienen que ir juntas. ¡También, no hay Comic Sans o Papyrus!

Drift de alineación: Si tus balas no están alineadas, tampoco es tu mensaje.

Rivers of whitespace: Grandes brechas corriendo verticalmente a través de texto justificado? Parar! izquierdo alineado en todo momento. No estás escribiendo un artículo de revista.

Espacing de cartas: ¡Ni siquiera piensa en ello!





These are design signals. And they’re telling me whether or not to trust your attention to detail before I’ve even hit your experience.¿Quieres mostrar tus habilidades UI/UX como un PM? ¡Esto es como lo haces desde el get-go!

Pilar 3: Contenido que realmente dice algo

El diseño me hace parar, el contenido me hace quedarse, la narración me hace recordar.





Aquí está cómo escribir realmente un currículum vale la pena leer:

Número de páginas = 1

Como gerente de contratación, estoy fuera en 6 segundos, tal vez 10 si soy generoso. Así que, cualquier cosa más de 1 página no va a hacerlo. Lo tomaré como, “Este niño no sabe cómo editar”.NoAsí que editalo.

Cada bala necesita un trabajo.

Cada bala necesita hacer un trabajo diferente.Deja de repetir la misma frase con un nuevo verbo.Se lee como si te hubieses escapado de las cosas que decir, y supongo que lo hiciste.

Comienza con la acción y termina con la evidencia.

• ElBadSincronización LED entre equipos

• ElBetterSincronización interfuncional LED que reduce el tiempo de QA en un 40% y reduce los retrasos de lanzamiento

Orden = Señal

Lo primero es lo que más valoras, no enterres tu trabajo más fuerte a la mitad de la página.

5.- Cuéntanos lo que hace la empresa

Si tu currículum dice “Google”, bueno. pero ¿ha trabajado en Gmail? YouTube?





Una línea de contexto bajo cada empresa hace un mundo de diferencia.

Los ejemplos:

“Meta | Product Manager, Ads Monetization Platform”

“Seed-stage startup | First designer on a logistics app for small retailers”



Me ayuda a comprender elNiñoEl trabajo que hiciste, elTipodel equipo en el que estuviste, y si has resuelto problemas que son relevantes para lo que necesito.

No negociables, te lucharé por ti.

No hay fotos: El bias es real. Y no me importa cuán caliente eres. Tu cara no es una calificación. Manténlo fuera de la página.

No hay ubicaciones de la empresa: A menos que tenga importancia el trabajo que hiciste, es sólo un desperdicio de espacio.

No hay novelas en tu introducción: tu resumen debe ser de 2 a 3 líneas, libre de jargón y humano. No un manifiesto. No una ensalada de buzzword. Y definitivamente no en forma de bala.

Sección de habilidades: ordenado con propósito: cosas de orden. siempre. Diseñadores → lideran con herramientas y métodos de diseño. PMs con antecedentes de ingeniería → lideran con habilidades de producto.

No hay círculos de competencias: ¿Qué significa “4 de 5” en Excel? ¿Que puede formatar una tabla? ¿Usar macros? ¿No hay estándar.

No hay listas de herramientas flotantes.Figma, Excel, Jira... bueno.Pero qué hay de ellas?Si enumeras una herramienta, muéstrala como se utilizó, o ponla en la sección de habilidades donde estás hablando de diseño o análisis, o historias de usuarios!

Bonificación: Si usted es de carrera temprana, medio pivote o ansioso por la reanudación

No necesitas un historial de trabajo empacado para escribir un gran currículum.

Añadir una sección de Proyectos

Especialmente si estás en la escuela secundaria o haces un cambio.

Problemas del mundo real

Mostrar su papel, decisiones y impacto

Bonus si se enlaza al trabajo (portfolio, GitHub, etc.)





Internships countY tambiénSide projectsCuenta también. llamarlos lo que son. No enterren el título. Y definitivamente no pongan esto como una experiencia. te golpearé, y lo quiero decir!

2.- Mostrar que puedes colaborar

Usted no está ingresando como un VP. Usted está entrando como un PM1, APM, o Diseñador 1. Y ¿qué estoy buscando? Alguien que puede colaborar, tomar comentarios, y navegar características. Utilice palabras como: “Collaborado con equipos inter-funcionales...” “Collaborado con diseño para iterar en wireframes...” “Trabajado junto a ingenieros para alcanzar características MVP...” Eso es lo que me muestra que estás listo para rodar.

El pensamiento final

Tu currículum no es sólo un documento. Es un producto. No se trata de todo lo que has hecho. Se trata de hacer que alguien quiera saber más.





¿Y la verdad?

No te contratan por tu pasado, te contratan por la claridad con la que haces creer a alguien en tu futuro.

Los mejores currículos no son listas, son audiciones, haz tuyo el que reciba la llamada.