Կրթել Smart Writing- ում: Chowa Widgets, AI Feedback- ը եւ ավելի շատ լիցքավորումներ

HackerNoon- ը զարգանում է: Chowa Widgets- ից բջջային ծրագրերի բարելավումներ, բարելավված ընկերության տեսք, AI գործիքներ, եւ մի բլոգման դասընթաց, որը կանգնած է սկսել, շատ է ուսումնասիրել: Եթե դուք գրասենյակ, գրասենյակ, կամ տեխնոլոգիաների սիրող եք, այստեղ ամեն ինչ նոր է մեր պլատֆորմում այս ամիսում: Այս արտադրանքի թարմացումը փոխանցում է platform- ի տարբերակները 5 Նոյեմբեր, 2025 Հունվար 22 Chowa Widgets- ը: Smarter Writing- ը ձեր փնտրում է Chowa Widgets- ը: Smarter Writing- ը ձեր փնտրում է Chowa Widgets- ը եւ նոր Chowa գործիքները այժմ ապրում են: Արդյոք սերտիֆիկը այժմ ամենամեծ է, ավելի հեշտ է, CSS- ի փոխանակման հետ, եւ մեկնաբանությունների մասը վերահսկվում է, որպեսզի դուք կարող եք մտնել բոլոր ձեր գրքերը միասին գրողների համար: Chowa Toolbar- ի բոլոր սերտիֆիկները այժմ ստանում են Pixelated Library- ից, որը տալիս է այս Classic HackerNoon տեսակը: Բայց դա միայն սկսում է: Մենք խոսում ենք Chowa Widgets- ի մասին Դուք կարող եք գտնել նրանց մետր-լուխում սերտիֆիկայի - թռիչք է գործելու համար: Նրանք օգնում են ձեզ անել երեք բաներ: Writing Mode On: Հեռնում է պատմության տվյալները սխալների ազատ գրելու համար: Read Your Draft Aloud: Օգտագործելով ձեր բեռնելի synthetic speech API-ը, դուք կարող եք լսել ձեր դիզայնը մի մի քիչ սեղմում: AI Feedback- ը: Ավելի քան երեք AI- ի առաջարկներ է ստեղծել մեկ դիզայնի համար (մամինե 200 խոսքեր) եւ ստանալ գործառույթային խորհուրդներ ձեր պատմության բարելավման համար: That’s not all. We’ve also improved how you can illustrate your data on HackerNoon stories with եւ . To add one: Graphs Charts Խնդրում ենք սեղմել սեղմիչը, որը գտնվում է Chowa Toolbar- ում. Ավելացնել ձեր տվյալները. Տեղադրեք ձեր գծի ձեւաչափը - փոխանցեք գծի կամ գծի վրա գծի կամ գծի վրա: Կարդալ ավելին Chowa-ի մասին . Այստեղ Խնդրում ենք ընտրել ձեր AI ռեժիմը պատմության կարդալով Pick Your AI Voices for Story Reading Խնդրում ենք ընտրել ձեր AI ռեժիմը պատմության կարդալով Եթե դուք գրել եք պատմություններ, ապա դուք կարող եք ընտրել խոսքեր, որոնք կարդալ են ձեր աշխատանքը. , ընտրեք երկու AI- ի արտադրված ռեժիմներ, լսեք նմուշի խոսքեր, եւ ընտրեք ձեր սիրվածները. Ոչ ցանկանում եք ընտրել: Ոչ վախենում - մենք կասկածենք նրանց ձեզ համար: Voice Tab- ը ձեր պրոֆիլում Story Pages Got a Fresh Look Տեսակները ստանում են նոր տեսք Արդյոք, ինչպե՞ս կարող եք տեսնել, թե ինչն է նորը, ինչն է նորը: Audio Player: Խաղադրելու արագությունը եւ ձայնը ընտրեք - վայելեք պատմություններ այնպես, ինչպես ցանկանում եք: Author Layout: Author Profiles- ը փակված են միասին, ինչը հեշտ է ստուգել autorry եւ ուսումնասիրել Profiles- ը, նույնիսկ Multi-Author Stories- ում: Story Credibility Icons: Hoverable համար արագ contexts. Cotes & Story Alerts: Ավելացված է մեր Tailwind դիզայնի հետ: Story Actions: Share- ը այժմ ունի Pixelated- ի կոճակը, եւ ռեժիմները տեսանելի են - դուք կարող եք տեսնել, որ նրանք նորարարվում են Live- ում, երբ լսողները ինտեգրում են: Տեղադրեք AI ծրագրային ապահովման եւ Compute բաղադրիչները եւ բաղադրիչները HackerNoon AI- ի միջոցով Տեղադրեք AI ծրագրային ապահովման եւ Compute բաղադրիչները եւ բաղադրիչները HackerNoon AI- ի միջոցով Արդյոք դուք կատարում եք առաջատար AI- ի արտադրանքի կամ Start-up- ի վրա, բայց այնպես էլ վախենում եք, թե ինչ է ծախսը սկսելու եւ ծախսելու համար: Մենք ստեղծել ենք նոր Այսպիսով, բոլորը կարող են գտնել ամենամեծ հարմարավետ բոնուսային կամ բոնուսային ծրագրը AI- ի զարգացման բոնուսների մեջ: AI-ի ծրագրային ապահովման եւ համակարգչային խանութների եւ հավելվածների փոստային բազան Մեր սկսական կատեգորիաներ են: Academic Programs, AI / ML platforms, API, Cloud Infrastructure, Communications, Competitions, Database & Storage, Dev Tooling, Government Grants, Security & Identity. Դուք կարող եք նաեւ փաթեթավորել չափով, ինչպիսիք են 0-$1k կամ $1k-$10k կամ $10k-$50k եւ այլն. Բոլոր ծրագրային քարտերի եւ էջերի համար շատ կարեւոր է «Հեղմեք Access- ի համար» կոճակը: Սա ոչ միայն AI- ի hallucina-slapping- ը է /startups- ում տոմսում, որը կոչվում է այն լավ կատարված աշխատանքը եւ կոճակը ծախսված է: Սա HackerNoon- ի թիմը, որը վերահսկում է առավել ուղղակի 3rd- ի կոճակը, որ մենք կարող ենք գտնել եւ ստուգել տոմսերը գրառության ժամանակ: Մենք ցանկանում ենք update- ը, քանի որ մենք գնում ենք: The secondary button of "Company Data & Blogs" links to more free HackerNoon resources about the company, their business data and blogs (ex Հիմա եւ այլն։ NVIDIA-ն IBM-ը Արդյոք դուք ցանկանում եք ստանալ ձեր AI- ի բաղադրիչը այստեղ: Սեղմեք բաղադրիչը կայքում: Արդյոք դուք ցանկանում եք ստանալ ձեր AI բոնուսը ներառում է այստեղ: Սեղմեք ձեւը . Ի կայքում Ավելի շատ գիտեք այս launch- ի մասին այստեղ. Ավելի շատ գիտեք այս launch- ի մասին այստեղ. Mobile App 2.06: Faster, Smarter, Collaborative Mobile App 2.06: Բարձր արագություն, ավելի խելացի, համատեղելի Բջջային ծրագրի տարբերակը 2.06- ը տվել է ձեր app store- ում: Այս նոր տարբերակը ներառում է ավելի արագ app- ից եւ ավելի արագ home page- ից բեռնել, քանի որ milliseconds կարեւոր են: Բացի այդ, integrated Chowa text editor- ը այժմ աջակցում է ճշգրիտ ժամանակակից բլոգման բլոգման բջջային վրա, ինչը ավելի հեշտ է գործել թիմային աշխատանքի համար: Խնդրում ենք սկսել մի բլոգման գրառումը փաթեթից կամ ընտրել մի շարք բլոգման նամակներիից: We’ve also added infinity scroll to drafts in both Chowa and Editor 3.0, making it simpler than ever to work on your stories and review them. Հաջորդը, HackerNoon- ը վերլուծել է եւ վերլուծել է, թե ինչպես աշխատում են ընկերության ռեժիմները, որպեսզի ավելի լավ կասկածեն, թե ինչ ընկերությունները տեխնիկականորեն հաջորդ են: Բացի այդ, մի շարք UX- ի եւ դիզայնի բարելավումներ են կատարվում աուդիո բլոգի խաղացողին: ավելի արագություն, ավելի քիչ ծախսություն եւ ժամանակակից սխալներ: Apple- ում եւ Google Play- ում: Դա անվճար է! Օգտագործեք ձեր app- ը հիմա եւ Դա անվճար է! Ապրիլ Google Play- ը Find the Right HackerNoon Services for You Տեղադրեք ձեր համար ճիշտ HackerNoon ծառայություններ Մեր Արդյոք դուք կարող եք գտնել այն, ինչ դուք պետք է պետք է մի քանի սեղմումներով եւ համեմատել տարբերակներ: Գտնված օգտվողները տեսնում են արտադրանքը, որը հարմարվում է իրենց գործառույթների համար - գրող, գրող, կամ բրենդը: Խնդրում ենք սեղմել «Ավելին տեսնել», որպեսզի մեծացնել յուրաքանչյուր արտադրանքը եւ տեսնել բոլոր մանրամասները եւ հարմարություններ: Ծառայությունների էջ Կարդալ ավելին մեր ծառայության էջից այստեղ. Կարդալ ավելին մեր ծառայության էջից . Այստեղ Տեսեք մեր Hotsellers For writers: Տեսեք ձեր մանրամասները բացառապես աճում են, գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլուխների գլ 1. Տեսանյութեր Translation : Տեսանյութեր Translation Ավելի ավելին կարդալիքներ ամբողջ աշխարհում / տարբեր տարածքներում Բարձրացնել հոդվածի հղումներ ամբողջ կայքում The flags under your story title տեսնում են cool af Որքան ավելի շատ լեզուներ, այնքան լավ է: Booster ծառայությունը մասնավորապես նախագծված է բարձրացնել պատմություններների հասանելիությունը եւ հասանելիությունը, որը ապահովում է, որ նրանք ստանում են ավելի բացառություն եւ ներգրավվածություն HackerNoon.com- ում: 2. Բարձրեք ձեր պատմությունը : Բարձրեք ձեր պատմությունը Գլխավոր էջ Boost: Մենք կպասենք այս պատմությունը HackerNoon- ի տունը մինչեւ 48 ժամվա ընթացքում: Newsletter Boost: Մենք պետք է ներառում ենք այս պատմությունը HackerNoon Newsletter- ում, որը օրվա ընթացքում ուղարկվում է HackerNoon- ի լսողներին: Այսպիսով ձեր պատմությունը հասանելի է մոտ 350,000- ից ավելի գրասենյակների հետ, մինչեւ 31% -ի բաց մակարդակով: HackerNoon Blogging Course- ը օգնում է գրասենյակներին հզորել իրենց հզորությունը եւ գրել առցանց: Այն նույն գրասենյակային թիմը ստեղծել է, որը վերահսկել է 150,000- ից ավելի դիզայններ, այս դասընթացը կտրում է Internet- ի համար գրառումը 8 գործնական մոդելներով, որոնք կպահում են ամեն ինչ, ինչից են գտնել ձեր նամակը եւ կառուցել պատմություններ, թարգմանությունը, SEO- ը, թարգմանությունը եւ կառուցել գրասենյակը: Ի վերջո, դուք չեք պարզապես ունեք ավելի ուժեղ պրոֆիլը, այլեւ վերահսկող համակարգը, որը կարող է գրել եւ թարգմանել պատմություններ: Հիմնական առավելությունները ներառում են: 3. HackerNoon Blogging Fellowship Course (հարկվում է մի քանի օրվա ընթացքում) : HackerNoon Blogging Fellowship Course (հարկվում է մի քանի օրվա ընթացքում) Ամեն ինչ ինքնաթիռ է Ժամանակակից տեսանյութը Գրառումը Templates & Checklists Private Community- ի հասանելիություն Lifetime մուտք եւ ավելի For brands: HackerNoon- ում գրել: Հիմնական առավելությունները ներառում են Ավտոմատ RSS feed եւ newsletters ինտեգրման Հեղինակային ցուցակներ 8 էջում Google-ը 24 ժամվա ընթացքում indexed է ձեր տրանսպորտային կայքը Social Shares and Paid Promotions (լուսանկարներ) Կանոնիկ Linkback Խնդրում ենք, որ ձեր պատմության մասին անսահմանափակապես 3,000 կարդալներ: Դուք կարող եք ստուգել ձեր ստանդարտները կարդալների հետ եւ կարդալ ժամանակը ձեր պրոֆիլում - տեսնել է հավատում 12 թարգմանություններ, որոնք տարբեր URL-ների հետ կտրում են ձեր բլոգը հիմնական լեզուներում Story Podcast- ը ստեղծվել է եւ մատակարարվել է Audio RSS feed- ում Spotify- ում, Apple Podcasts- ում եւ այլն: Հիմնական բիզնես հաշիվներ: https://hackernoon.com/u/minio եւ https://hackernoon.com/u/rootstock_io Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված՝ Հիմնական հոդված Հաջորդ հոդվածը Հաջորդ հոդվածը Հաջորդ հոդվածը Հաջորդ հոդվածը Հաջորդ հոդվածը Հաջորդ հոդվածը Հաջորդ հոդվածը Հաջորդ հոդվածը Հաջորդ հոդվածը Հաջորդ հոդվածը Հաջորդ հոդվածը Հեղինակ՝ HackerNoon HackerNoon- ում ձեր Evergreen Նորություններ Aggregator- ը ձեր բրենդի տեղեկատվության հետ: Հիմնական առավելությունները ներառում են: 2. Tech Company Նորություններ Page : Tech Company Նորություններ Page Ձեր կայքը HackerNoon- ում Ձեր ընկերության Wiki էջը, ինչպիսիք են աշխատակիցների մանրամասներ, հիմնադրման ամսաթիվը, socials, սարքավորումներ եւ ընկերության նկարագրություն Ձեր ընկերության evergreen ranking-ը Նորություններ եւ նշաններ ամբողջ կայքում եւ HackerNoon- ում Գտնել Smart Tech Company Directory- ը Explore the Smarter Tech Companies Directory Գտնել Smart Tech Company Directory- ը Արդյոք դուք երբեք ցանկանում եք ուսումնասիրել ընկերությունները արդյունաբերության կողմից: Այժմ դուք կարող եք! Տեսակներ Տեղադրել է առաջատար ընկերություններ 97 առաջատար ոլորտներում, նորարարական Startups- ից գլոբալ բիզնեսի համար: Բոլոր բիզնեսի քարտերը ցույց են տալիս բիզնեսի անունը եւ նկարագրությունը, ինչպես նաեւ ընկերությունների քանակը եւ լավագույն ընկերությունները: hackernoon.com / ընկերություններ / արդյունաբերություններ Արդյունաբերական մասնագիտական էջերում (հարկե, ), դուք կարող եք ուսումնասիրել ամբողջ արդյունաբերության դասընթացը, ամբողջությամբ յուրաքանչյուր ընկերության բազանների գները, եւ հետ կապված պատմություններ. Կեղմելով ընկերության քարտեզը բացում է իր Evergreen Tech ընկերության էջը, որտեղ դուք կարող եք պատասխանել, ստանալ, թողնել մեկնաբանություններ եւ մեկնաբանություններ. Web-ի զարգացման Stay in the Loop with 3 Tech Polls Տեղադրեք 3 Tech Polls- ը HackerNoon-ը միայն նոր newsletters-ը սկսել է, Այս շաբաթական գրասենյակը վերլուծում է մեր արդյունքները Դա ներառում է բոլոր տեխնոլոգիաների խնդիրները եւ նորություններ, որոնք թռչվում են առցանց, այդ թվում: , Web3, Crypto, Programming, եւ շատ ավելի, որ դուք կարող եք ստանալ, թե ինչ է փորձում տեխնոլոգիաների թիմը. 3 տեխնոլոգիաներ Սեպտեմբերի շաբաթը Արդյունաբերական ինտերնետը Շնորհակալություն բոլորը, ովքեր ընտրել են - դուք օգնում եք ձեւավորել տեխնոլոգիաների փուլը! 3 Tech Polls Newsletter-ի գրառումը այստեղ. 3 Tech Polls Newsletter-ի գրառումը այստեղ. Discover HackerNoon’s New Pages HackerNoon- ի նոր էջեր Արդյունաբերական financing Արդյունաբերական financing Տեղադրեք աշխարհի ամենամեծ բաղադրիչները. Ամեն բաղադրիչը ցույց է տալիս ընկերության տվյալները, բաղադրիչը, տեղադրման ժամանակը, արժեքը, ներդրողները եւ մի հղումը հայտարարության համար: Հաջորդ հոդվածըՄենք նաեւ գրել ենք էջերը Հիմա եւ Ապրանքներ - պետք է ստուգեք նրանց! Series A-ի մասին Series B-ի մասին Series C Հիմնական հոդված՝ Hacker.AI Հիմնական հոդված՝ Hacker.AI Գիտեք, թե ինչպես HackerNoon- ը AI- ի հետ համագործակցում է ստեղծել AI- ի օգնված գրառման պլանֆորմը, մեքենա ուսուցման գործիքները եւ գտնել մեր կայքում բոլոր մասնագիտական AI բլոգեր: Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Coming Soon: Meet the HackerNoon Blogging Course Շատ գրասենյակներ չեն ունենում գրառման խնդիրը - նրանք են ունենում տեսողության խնդիրը: The Ահա այն, ինչ պետք է կատարվի: Սա մեր առաջին Հիմա Գրասենյակների համար, ովքեր ցանկանում են համակարգը մեծացնել իրենց ծախսերը, ստանալ հարմարավետություն, եւ փոխել գրառումը իրական հնարավորությունների. HackerNoon Blogging Course 100% online self-paced Introducing the HackerNoon Blogging Course Հիմնական գրասենյակը, որը փոխվել է Այս դասընթացը սովորեցնում է գրողներին, թե ինչպես պետք է: 150,000+ drafts into homepage features Սեղմեք բացառությամբ եւ հզորությամբ Get your stories published and shared Տեսակներ, որոնք իրականում փնտրում են Կարդալ, թե ո՞վ է մի գործառույթ փոխվել karrier-ին Դա ոչ միայն «Ինչպե՞ս է բլոգել». եւ ավելի քան. how to write for the internet in 2025 Բոլոր մոդուլները ներառում են: On-Demand տեսանյութերի դասընթացներ 📂 Practical tools and templates (yours to keep) ✍️ Ապրանքներ, որոնք պետք է գործել Արդյունաբերական գրասենյակներ, որոնք պատրաստ են օգնել ձեզ եւ պատասխանել ձեր հարցերին. Բացի այդ, բոլոր ուսանողները կարող են ստանալ մի եւ Արդյոք ավարտելուց հետո. certificate badge Դուք ցանկանում եք իմանալ, թե ինչ է ներառում այս դասընթացում: Խաղալ այստեղ. Դուք ցանկանում եք իմանալ, թե ինչ է ներառում այս դասընթացում: Խաղալ այստեղ. The HackerNoon Blogging Course is launching soon, so for early access. Խնդրում ենք ավելացնել waitinglist- ը The HackerNoon Blogging Course- ը սկսվում է արագ, այնպես որ Հիմնական access. Խնդրում ենք ավելացնել waitinglist- ը More Social Media Milestones 🎉 More Social Media Մարթֆիլմեր Մենք ստացել ենք մի քանի երջանիկ մուլտֆիլմներ social media- ում: 27.6k + բեռնել եւ հաշվի մեր Pixel Icon Library- ում! 245 միլիոն տեսանյութեր GIPHY- ում Շնորհակալություն մեզ համար, որ մեր ուղեւորության մասը: Ձեր աջակցությունը կարող է տալիս այդ կատարումը: