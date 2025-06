Ինչպե՞ս Prakash Subramani- ի AI- ի նորարարությունները ռեժիմում են դեղագործական արտադրությունը

Արդյունաբերության մեջ, որտեղ ճշգրիտությունը նշանակում է տարբերությունը կյանքի պահելու բուժման եւ ծախսական սխալների միջեւ, մեկ նորարարը գործում է AI- ի հիմնված լուծումներով, որոնք փոխարինում են pharmaceutical manufacturing- ը: Prakash Subramani, SAP- ի մասնագետ SAP Sales, Inventory Management, Global Trade եւ Advanced Variant Configuration- ի մասնագիտությունը, առաջատար է տեղադրումները, որոնք ոչ միայն optimize գործառույթները, այլեւ արտադրում են խոշոր արդյունաբերական արժեքը ամբողջ pharmaceutical Supply Chain- ում:

Ապրանքային արտադրանքի միասնական աշխարհը

Ապրանքային արդյունաբերությունը կանգնած է միասնական խնդիրների հետ, որոնք անսահմանափակ են բնական արտադրական մոդելների համար: Ապրանքների մոդելների մատակարարման եւ synthetic DNA- ի արտադրության համար, այդ ընկերությունները պետք է պահպանել անսահմանափակ որակը, իսկ վերահսկել են հարմարավետ կարգավորման պահանջները եւ մատակարարել են բարձր մասնագիտացված արտադրանքը:





«Ապրանքային արտադրանքի հարմարավետությունը թույլ է տալիս, որ այդ արտադրանքը հատկապես խոշոր է տպագրել բիզնես համակարգերի մեջ», ասում է Subramani: «Այս արտադրանքը կարող է ունի բազմաթիվ konfiguration մակարդակներ, խոշոր որակի վերահսկողություն, եւ մասնավոր վերահսկողության պահանջները, այնպես որ իրենց նպատակային շուկայում».

AI-Driven Solutions- ի համար synthetic DNA- ի արտադրության համար

Մեկը Subramani- ի ամենամեծ հարմարավետ գործառույթները ներառում է synthetic DNA արտադրական ընկերությունը, որը պետք է konfigurate իր արտադրանքը բազմաթիվ մակարդակներում.





«Մենք օգտագործում ենք Variable Configuration- ի տեխնոլոգիանը, որը բարելավվել է AI- ի լուծումներով, որպեսզի կառավարել հարմարեցված արտադրական սերտիֆիկը», - նշում է Subramani: «Դա թույլ է տալիս ընկերությունը ավտոմատել այն, ինչ նախընտրում էր մանրաձայնային կարգավորման գործընթացները, սխալների ցածրությունը ավելի քան 40%-ով եւ արտադրական ժամանակների արագությունը»:





Ապրանքը թույլ է տալիս DNA-ի արտադրողը ծախսել գործառույթները, իսկ պահպանել ճշգրտությունը, որը հասանելի է 35% -ի բարձրացումը արտադրանքի եւ փնտրված է $ 4.2 միլիոն լրացուցիչ տարիների վաճառքի.

Արդյունաբերական գործառույթներ: Make-to-Order Solutions

Երբ Subramani աշխատել է pharmaceutical ընկերության հետ, որը մասնագիտացած է մասնագիտացված բժշկության - բուժման մասնավորապես ստեղծվել է մասնավոր հաճախորդների պայմանների.





«Այս ոչ մի խոշոր արտադրանքի դեղեր են», - ասում է Subramani: «Այս բաղադրիչների համար ամենը միավոր է, որը ստեղծում է մեծ հարմարավետությունը արտադրական եւ բաղադրիչների մասին»:





Ընկերությունը տեղադրել է AI- ի հիմնված լուծում, որը կարող է արագ փոխել հաճախորդների պահանջները ճշգրտական արտադրական ուղեցույցների մեջ, իսկ միասին վերահսկել է միջազգային ուղեցույցների համար պահանջվող լայնագրությունը եւ հավելվածությունը:





«Մենք SAP Global Trade Services- ում տեղադրել ենք մեքենայի ուսուցման դիզայններ, որոնք կարող են նախընտրել վերահսկողության պահանջները, որը հիմնված են նպատակային երկրում եւ հատուկ ձեւավորման վրա», - ասում է Subramani: «Սա 62%-ով կտրել է համատեղելիության մշակման ժամանակը եւ ճշգրիտորեն կտրել է տրանսպորտային տեւողությունը, ինչպիսիք են տեւողության խնդիրները»:





Մարդների համար, ովքեր սպասում են կարեւոր բուժման, այս բարելավումը փոխել է ստանալ բուժման օրեր կամ մի քանի շաբաթ առաջ, քան առաջ արտադրման.

Economic Impact եւ Innovation

Այս գործառույթների ծախսերի ազդեցությունը լայնորեն հասանելի է фармацевтических ընկերությունների մասին: Այս լուծումներ թույլ են տալիս ավելի արդյունավետ արտադրել առաջադեմ բուժման նյութերը: Նրանք օգնում են երեխայի կյանք պահելու բուժման գործառույթները ավելի արագ մատակարարել շուկայում, իսկ արտադրել են բարձր արժեքային աշխատանքի գործառույթներ, ինչպիսիք են դեղագործական եւ տեխնոլոգիական ոլորտներում:





Ապրանքների արտադրության եւ մատակարարման ամեն օրը կարող է տեւել միլիոնավոր բիզնես արժեքը: Շնորհակալաբար, Subramani- ի գործառույթները բազմաթիվ հիմնական բուժական խաղացողների գործառույթների հարմարեցման միջոցով մեծ մասով օգնում են առողջության արդյունքների եւ արդյունաբերական աճի համար:

Հիմնական հոդված՝ Innovation Recognition

Subramani- ի նորարարությունները վերջին անգամ ստացել են պաշտոնական հավելվածությունը, քանի որ 2025 թ. փետրվարում ստացել է անգլերեն դիզայնի վատոմսը «I.I- ի հսկող համակարգչային սարքի համար Optimized Manufacturing and Inventory Planning» համար: Այս վատոմսը (design number 6421474) հավելում է իր միասնական ձեւը մատակարարման համակարգերի հետ մատակարարման համակարգերի հետ:





«Ապտոմատը նշանակում է, որ աշխատանքի տարիների ընթացքում իմանալ է, թե ինչպես AI- ը կարող է լուծել իրական աշխարհում արտադրական խնդիրները», - հավատում է Subramani: «Անձին արժեքը չի պարզապես տեխնոլոգիան, այլ այն, թե ինչպես այն հարմարվում է միասնական պահանջների հետ, ինչպիսիք են բարդ արտադրական միջավայրերի, ինչպիսիք են դեղագործական արտադրանքի»:

Հաջորդ հոդված: AI- ի مستقبلը Pharmaceutical Manufacturing-ում

Երբ pharmaceutical ընկերություններ շարունակվում են արտադրել ավելի եւ ավելի հարմարեցված բուժման - From gene therapies to synthetic biology applications - Manufacturing systems must evolve in parallel. Subramani տեսնում է AI- ն որպես կարեւոր նավթի միջեւ առաջադեմ բուժման եւ արդյունավետ արտադրության.





«Հիմնական արտադրություն է, որտեղ AI համակարգերը կարող են նախընտրել մատակարարման ցանցի սխալները կամ որակի խնդիրները, երբ նրանք կատարվում են», - հավելում է նա: «Մենք արդեն տեղադրում ենք այդ համակարգերի առաջին տարբերակները, եւ արդյունքները հուսալի են».





Ապրանքային արդյունաբերության համար, որը Traditionally աշխատել է significant buffers due to the critical nature of their products, դա նշանակում է բնական փոխանակման է ավելի հագուստ, responsive արտադրություն, որը պահպանում է կամ նույնիսկ բարելավում է որակի եւ ճշգրտության.





Երբ կարգավիճակները զարգանում են նոր բուժական մոդուլների հետ, Subramani- ի AI համակարգերը նախագծված են արագ փոխարինելու համար, ապահովելով pharmaceutical արտադրողները կարող են վերցնել հարմարեցված պահանջները, առանց փոխարինելու նորարարությունը կամ արագությունը շուկայում:

Multiplier ազդեցությունը

«Ես ամենից ավելի վախենում եմ, որ multiplier- ի ազդեցությունը», - հավելում է Subramani: «Եթե մենք օգնում ենք դեղագործական ընկերությունը optimize իր գործառույթները, մենք չենք պարզապես բարելավում իրենց ներսում - մենք կարող ենք օգնել հաճախորդներին ստանալ բուժումը ավելի արագ, ստեղծել աշխատանքներ ամբողջ մատակարարման շուկայում, եւ ազատել սերտիֆիկներ ավելին նորարարության համար».





Prakash Subramani- ի վերջին արտադրանքի հավելվածության եւ մեծ pharmaceutical ընկերությունների հաջող գործառույթների ցուցահանդեսի հետ, շարունակվում է ցույց տալ, թե ինչպիսիք են տեղադրված AI ծրագրերը կարող են փոխել նույնիսկ ամենամեծ արտադրական միջավայքները, ստեղծելով արժեքը, որը լայնում է ընկերության բոնուսալները, որ ավելի լայն է արդյունաբերության եւ, վերջապես, հաճախորդների արդյունքների համար:

Prakash Subramani-ի մասին

Այս պլաստիկ դեղագործական գործառույթների ներսում է Prakash Subramani, SAP Sales, Inventory Management, Global Trade եւ Advanced Variant Configuration- ի մասնագետը: Subramani- ի միասնական գործառույթների միասնական համատեղով պլաստիկ արտադրանքի խնդիրները փոխել է նորարարության հնարավորությունների համար: Նրա վերջին Մեծ Բրիտանիայի վատտոմսը "AI- ի հիմնված համակարգչային սարքի համար Optimized Manufacturing and Inventory Planning- ի համար" (կիզայնը 6421474- ը, որը ստացել է փետրվարի 2025-ին) բացահայտում է իր գործառույթները այս տարածքում:





«Ապրանքային արդյունաբերությունը աշխատում է առաջադեմ գիտության, ճշգրիտ վերահսկողության եւ հարմարեցված լոգետիկայի սեղմում», - ասում է Subramani: «Անհարկե, այդ ինտերնետների հասկանալը պահանջում է այնպես էլ տեխնիկական փորձը եւ արդյունաբերության գիտելիքները»:





Քանի որ դեղագործական արտադրանքը զարգանում է, Prakash Subramani- ը շարունակվում է փոխանակել փոխանակում, որը ստեղծում է արդյունաբերական արժեքը, իսկ բարելավում է առողջության արդյունքները ամբողջ աշխարհում:

Այս պատմությունը մատակարարվել է Echospire Media- ի կողմից HackerNoon- ի բիզնես բլոգման ծրագրի կողմից: Ավելին գիտեք այս ծրագրի մասին այստեղ.

