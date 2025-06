Ömrü xilas edən müalicə və maliyyələşmə arasındakı fərqdir, bir yenilikçi İT-yə dayandırılan çözümlər ilə dəyişir.SAP Sales, Inventory Management, Global Trade və Advanced Variant Configuration sektorunda olan SAP ekspertləri olan Prakash Subramani, yalnız operasiyaları optimize etməyən, həm də farmaceutika təchizatı zəncirində böyük ekonomik qiymət yaradan implementi qurmuşdur.

Pharmaceutical Manufacturing-in kompleks dünyası

İlaç endüstrisi yenilikçi problemlərlə qarşılaşır ki, tradisional istehsal metodları kifayət etmir.Personalized medicine formulations to synthetic DNA production, these companies must maintain impeccable quality while navigating complex regulatory requirements and delivering highly specialized products.





"Farmaceutical məhsullarının kompleksliyi onları korporativ sistemlərə kartlandırmaq üçün çox çətin hale gətirir", - deyə Subramani açıqlayıb. "Hər bir ürəyinin bir neçə konfigürasiyalı düymə, çətindiricilik kontrolü və hədəf marketinə bağlı spesifik normativ ehtiyacı var".

Süntetik DNA istehsal üçün AI-drived Solutions

Subramani-nin ən təəccüblü implementasiyalarından biri, ürəklərini bir çox düymədə konfigürasiya etməyə ehtiyacı olan bir sintetik DNA istehsal şirkəti ilə bağlıdır.





“Biz kompleks istehsal hiyerarşisini idarə etmək üçün AI Solutionsla artırılmış Variable Configuration texnologiyasını istifadə etdik”, - deyə Subramani qeyd edib. “Bu, şirkətin əvvəlcə manuel konfigürasiya proseslərini avtomatiklaşdırmasına imkan verir, hataları 40%-dən çox azaldır və istehsal vaxtını sürətləndirir”.





İnşaat, DNA istehsalçısının işlərini ölçümə imkan verərək həddi aşmaqla, 35% artım və 4,2 milyon dollar ödəniş təşkil etmişdir.

“Make-to-Order” Solutions xəritədə

Subramani, kişiselleştirilmiş tıxacçılıq (personalized medicine) şirkəti ilə işləməkdə başqa bir yenilik gəlmişdi.





Subramani bildirib: “Bu, çoxsaylı istehsal edilmiş narkotik deyil, hər bir formulasiya xəstə üçün özəldir, bu da istehsal və inventar baxımından böyük komplekslik yaratır”.





Ekipi, xəstəxanaların ehtiyacını həddi aşan prosesə çevrilə bilər, analoji olaraq, uluslararası göndərişlər üçün lazım olan geniş dokumentasiya və validasiya proseduru işləyə bilər.





“SAP Global Trade Services-i makine öyrənmə algoritmaları ilə bütünləşdirdik ki, bu, hədəf ölkəsinə və spesifik formuluğa görə normativ ehtiyacları öngörə bilər”, - deyə Subramani deyir.





Kritikal ilaçları gözləyən xəstələr üçün, bu iyulculuğun nəticəsi prosedürdən günlər, yaxud vaxtlarda haftalar əvvəl alınmasıdır.

Ekonomi və innovasiyalar

Bu proseslərin zərərli efektləri farmaceutiki şirkətlərin özlərindən uzaqlaşır və modern terapiyaların daha effektiv istehsalına imkan verərək, bu Solutions xəritədə ömür xilas edən terapiyaları daha çətindirir və farmaceutika və texnologiya sektorunda yüksək qiymətli işlər yaratır.





“Subramani” şirkətinin istehsal və satışı ilə bağlı analizə görə, hər gün xərclənənən hər gün milyonlarla dollar xərclənib.

Inovasiya üçün patent

Subramani'nin yenilikləri 2025-ci ildə "Optimized Manufacturing and Inventory Planning" üçün bir "AI-düşünən kompüter cihazı" üçün İngiltərə dizayn patentinin verilməsi ilə yeni tanınmışdır.





“Patent, AI-nin real dünyadakı istehsal problemlərini necə çözə biləcəyini anlayışın uzun illərdir davam etdirilməsini təmin edir”, - Subramani düşünür. “Bunu qiymətləndirən şey yalnız texnologiya deyil, lakin farmaceutikalara bənzəyir”.

Əvvəllər gözləyirəm: farmaceutika sektorunda AI-nin qalibi

İlaç şirkəti gen terapiyasından sintetik bioloji aplikasiyalara qədər daha sofistike olan müalicə sistemlərini geliştirməyə davam etdirərkən, istehsal sistemləri paralel olaraq dəyişmək lazımdır.Subramani AI-nin ilkin terapiya və effektiv istehsal arasında kritik köhnə olduğunu görür.





“Sonrakı limiti, AI sistemləri bu sistemlərin ilk versiyalarını hazırlayırıq və bu sistemlərin nəticələri təəccüblüdir” – deyə o bildirib.





İlaç endüstrisi üçün, bu, məhsullarının kritiki xüsusiyyətlərinə görə həmişə böyük buferlər ilə işləyən, bu, keyfiyyət və uyğunluğu qoruyub, yaxud da artıra bilən, daha agil, reaktif istehsal üçün fundamentaldır.





Subramani-nin İT sistemləri yeni terapiyalarla qarşılaşmaq üçün normativ çerçevələr dəyişdikdə, farmaceutiki istehsalçıların inovasiya və ya marketin sürətini zərərsizləşdirməklə kompleks ehtiyaclara yönəldilməsini təmin etmək üçün sürətli adaptivlik üçün tasarlanmışdır.

Multiplikator effektləri

"Məni ən çox heyran edən şey multiplikator effektidir", Subramani sonucunda deyir: "Farmaceutical şirkətin işlərini optimize etməsinə kömək etdikdə, yalnız öz işlərini yaxşılaşdırmaqla deyil, potansiyallıqla xəstələrin daha əvvəl tövsiyə olunmasına kömək edərik, təchizat zəncirində iş yaratırıq və daha da inovasiya üçün resurslar quraşdırırıq".





“Prakash Subramani” şirkəti son zamanlarda patent tanınması və böyük farmaceutik şirkətlərin uğurlu implementasiyalarının rekordları ilə, daha geniş ekonomiya və son olaraq xəstəxanaya qədərki qiymət yaratmaqla, ən kompleks istehsal ortamlarını necə dəyişə biləcəyini göstərməyə davam etdirir.

Prakash Subramani haqqında

Bu yenilikçi farmaceutika implementasiyalarının arxasında SAP Sales, Inventory Management, Global Trade və Advanced Variant Configuration ekspertləri olan Prakash Subramani var. Unikal becərini birləşdirərək, Subramani kompleks istehsal problemlərini yenilik imkanlarına çevirmişdir. “İnventory Planning və Optimized Manufacturing üçün AI-düşünən kompüter cihazı” (design number 6421474, awarded February 2025) üçün son İngiltərədəki patentinin bu alana verdiyi dəstəkləri açıqlayır.





“Farmaceutical industry operates at the intersection of cutting-edge science, strict regulation, and complex logistics,” says Subramani. “Bu interaksiyaların anlayışı hər iki texniki əxlaq və sektor bilgisini lazımdır.”





Kollektivlər onu vizionar olaraq tanımır, problemlər ortaya çıxmadan əvvəl konsekvent yanaşmağa başlayır.Farmaceutical manufacturing evolving, Prakash Subramani dünyadakı xəstəxanaların nəticələrini yaxşılaşdırır və ekonomik qiymət yaratmaq üçün transformasiya sürətləndirir.

Bu xəbər HackerNoon’un Business Blogging Programı altında Echospire Media tərəfindən yayılıb.

