Ismerje meg az AccuKnox-t, az Illinois-i Park Ridge és a Cybersecurity Momentum 10 tagját

Mesélj nekünk rólad!

Az AccuKnox az iparág legátfogóbb Zero Trust Cloud Native Application Protection Platformját (CNAPP) nyújtja. Az SRI (Stanford Research Institute) partnerségéből született és olyan erős nyílt forráskódú alapokra épült, mint a KubeArmor, küldetésünk az, hogy zökkenőmentes, robusztus biztonságot nyújtsunk a kódfejlesztéstől a felhő futtatásáig. Olyan világot képzelünk el, ahol a szervezetek magabiztosan innovációt végezhetnek a felhőben, tudva, hogy alkalmazásaikat és adataikat proaktív, inline biztonsági intézkedések védik a nyilvános felhőkön (AWS, Azure, GCP, Oracle), a magánfelhőkön (OpenShift, VMware, Open

Mondja el nekünk, hogyan változtatja meg a startupja a világot.

A felhőre, a konténerekre és a mikroszolgáltatásokra való áttérés példátlan összetettséget teremtett, és drasztikusan bővítette a támadási felületet. Az AccuKnox megváltoztatja a világot azáltal, hogy alapvetően egyszerűsíti és megerősíti, hogy a szervezetek miként védik ezeket a modern környezeteket. A töredezett biztonsági eszközöket és reaktív megközelítéseket egy egységes, mesterséges intelligenciával működtetett platformmal cseréljük fel, amely átfogó láthatóságot és proaktív, nulla bizalommal járó védelmet nyújt az alkalmazások teljes életciklusában („építés a futamidőre”). A végső célunk az, hogy a globális vállalatoktól a felhőalapú innovátorok

Mi különböztet meg téged a versenytől?

Számos kulcsfontosságú differenciátor különbözteti meg az AccuKnoxot:





True Zero Trust Runtime Security: Unlike many solutions that focus primarily on post-attack detection, AccuKnox delivers inline, preventative security powered by technologies like eBPF and Linux Security Modules (LSM) via our open-source engine, KubeArmor. We enforce the least-permissive posture automatically.

Integrated Code-to-Cloud Platform: We uniquely combine Application Security Posture Management (ASPM) with a full-suite CNAPP (CSPM, CWPP, KSPM, KIEM, API Security) in a single pane of glass. This eliminates tool sprawl, reduces friction between security and development teams, and provides holistic visibility.

Comprehensive Workload Support: We protect modern and traditional workloads across virtually any environment: public/private clouds, Kubernetes, VMs, bare metal, and emerging areas like Edge/IoT, 5G, and AI/ML (with ModelKnox).

AI-Powered Security: We leverage GenAI (AskAda co-pilot) to enhance security operations and offer specialized solutions like ModelKnox to secure the entire AI/ML pipeline, including automated red teaming and LLM prompt firewalls.

Open Source Core: Our foundation in KubeArmor (over 1 million downloads) fosters trust, transparency, and community collaboration, ensuring our technology is robust and widely adopted.

Flexible Deployment: We offer SaaS, managed (OEM/MSSP), hybrid, and fully on-premises/air-gapped deployment models to meet diverse customer security and regulatory needs.

Mit jelent számodra, hogy a Momentum 10-ben vagy?

A HackerNoon Momentum 10-ben való elismerés, különösen a Park Ridge-ben működő félelmetes induló vállalatok negyedik helyének elérése, óriási megtiszteltetés és érvényesítés az egész AccuKnox csapat számára. Ez azt jelenti, hogy a technikai közösség és az ipar megfigyelői felismerik küldetésünk kritikus fontosságát és az innovációt, amit a felhőbiztonsághoz hozunk. Ez nem csak egy díj; ez a kemény munka, a késői éjszakák és az áttörések elismerése, amelyeket egy olyan platform kiépítésében értünk el, amely valódi, összetett biztonsági kihívásokkal foglalkozik.

Mit szeretsz a csapatodban, és miért te vagy az, aki erre a küldetésre készül?

Szeretem a csapatunk könyörtelen szellemi kíváncsiságát és együttműködési szellemét.A kiberbiztonság, a felhőinfrastruktúra, a nyílt forráskód és az AI/ML területén mélyreható szakértelemmel rendelkezünk.AA csapat a küldetésért a közös elkötelezettségünk, hogy megoldjuk aA legkeményebbBiztonsági problémák, nem csak a legegyszerűbbek. Elkezdtük a futási idő biztonsága, talán a legigényesebb szempont, és épített kifelé alapján valódi ügyfél igényeinek. Innováció elősegíti a kultúra a nyílt párbeszéd, kihívások elfogadása, az ügyfél-központú (mint kiemelte a megközelítés részletesen az AppSec + CloudSec útmutató), és kihasználva a nyílt forráskódú gyökereinket a KubeArmor, hogy vegyenek részt a szélesebb biztonsági közösség.

Visszatekintve, melyik mérföldkő volt a legnagyobb fordulópont a startup számára?

A legnagyobb fordulópont az volt, hogy nyílt forráskódú KubeArmor-motorunkkal jelentős vonzódást és érvényesítést értünk el a Kubernetes futtatási idejének biztonságához. Ez a siker nemcsak a Zero Trust, az eBPF/LSM használatával alkalmazott inline megelőzési megközelítésünk érvényesítését eredményezte, hanem az egész AccuKnox CNAPP platform alapja lett. A korai KubeArmor-felhasználók és ügyfelek figyelemmel kísérése a statikus biztonsággal (CSPM) és az alkalmazásbiztonsági integrációval (ASPM) kapcsolatos szélesebb körű küzdelmeiket mutatta meg. A kulcsfontosságú betekintés az volt, hogy ezeket a szomszédos problémákat az erőteljes futtatási idejünk köré integrálva





A tanulság felbecsülhetetlen volt: először egy kritikus, összetett problémát kivételesen jól old meg, majd hagyja, hogy az ügyfél igényei holisztikus megoldássá tegyék bővítését.

Mi az egyik értékes lecke, amit ebben az évben megtanultál, amit átadnál más induló vállalkozásoknak?

2024-től a legértékesebb tanulság az, hogyPlatform konszolidációésProaktív, Runtime védelema kiberbiztonságban. A fenyegetések nagymértékű, gyors és kifinomultsága, amelyet az AI erősített meg, a sziloid biztonsági eszközöket és a tisztán észlelési alapú stratégiákat elégtelenné tette. Az ügyfelek megfulladnak a riasztásokban és az integrációs hiányosságokkal küzdenek. A tanulság más induló vállalkozások számára, különösen a biztonság területén, az, hogy holisztikusan gondolkodjanak az első naptól kezdve.ésrobusztus védelmet nyújt, ahol az alkalmazások futnak (védőjobb). 2025-re tekintve megduplázzuk ezt a platform-megközelítést, növelve az AI-vezérelt képességeket (mindkettőt)HasználatA jobb biztonságért ésBiztosításAz AI maga a ModelKnox használatával), és az integrációk elmélyítése a zökkenőmentes, automatizált Zero Trust biztonság biztosítása érdekében.

Hogyan látja iparágának fejlődését az elkövetkező években, és hogyan fog a startup előrehaladni?

A felhőbiztonsági ágazat gyorsan konszolidálódik a CNAPP platformok köré, elmozdulva a pontmegoldásoktól. A Zero Trust egy buzzwordról építészeti követelményre vált. Mi az AI/ML biztonság kritikus megjelenését is különálló és létfontosságú tudományágnak tekintjük. Továbbá a felhő, az Edge és az 5G konvergenciája olyan biztonsági megoldásokat igényel, amelyek átlépik ezeket a határokat.





AccuKnox is poised to stay ahead because:

A CNAPP konszolidációját vártuk, és a kezdetektől fogva integrált platformot építettünk. A Zero Trust futtatási időbiztonság (KubeArmor) alapja jelentős előnyt biztosít számunkra a versenytársakkal szemben, akik később futtatási időt kaptak. Mi vagyunk az AI/ML biztonsági úttörők a ModelKnox segítségével, és ma egy kritikus jövőbeli szükségletre reagálunk. Platformunkat hibrid és multi-cloud környezetekhez terveztük, beleértve az Edge és az 5G infrastruktúrát. Az ügyfelek visszajelzésein alapuló nyílt forráskódú és folyamatos innováció iránti elkötelezettségünk összhangban tart minket a valós igényekkel és a feltörekvő fenyegetésekkel.

Ön vagy a vállalat hogyan kívánja bemutatni a Momentum 10 inspirációit 2025-ben?

A HackerNoon Momentum 10 tagjaként szeretnénk kihasználni ezt az elismerést, hogy tovább erősítsük a proaktív, Zero Trust biztonság fontosságát az iparágban.





Tudásmegosztás: Hozzájárulásunk növelése cikkek, webináriumok és közösségi elkötelezettség révén (beleértve a HackerNoon-hoz hasonló platformokat is), hogy megosszuk a legjobb gyakorlatokat és betekintést a hatékony CNAPP és Zero Trust stratégiák végrehajtásába. Champion Innováció: Továbbra is előretekintünk olyan területeken, mint a futási idő biztonsága, a mesterséges intelligencia biztonsága (ModelKnox) és az 5G biztonsága, demonstrálva a vezető szerepet. Foster Collaboration: Erősítsük nyílt forráskódú hozzájárulásainkat (KubeArmor) és építsünk mélyebb partnerségeket, hogy biztonságosabb ökoszisztémát hozzunk létre mindenki számára. Vezess példával: Mutassa be azokat a kézzelfogható előnyöket (hatékonyság, kockázatcsökkentés, megfelelés), amelyeket a szervezetek az integrált platformunk elfogadásával élveznek, inspirálva másokat, hogy lépjenek túl a hagyományos biztonsági modelleken.

Milyen célokat szeretne elérni 2025-ben?

2025-re az AccuKnox több kulcsfontosságú célkitűzésre összpontosít:





Platform Enhancement: Az ASPM, CSPM és CWPP modulok közötti integráció és korreláció elmélyítése a gazdagabb kontextus és a gyorsabb orvoslás érdekében. AI Security Leadership: Jelentősen bővíti a ModelKnox képességeit, és létrehozza azt, mint az AI/ML csővezetékek és telepítések új fenyegetésekkel szembeni védelmére szolgáló megoldást. Piaci bővítés: Ügyfélbázisunk növelése a kulcsfontosságú vertikális és földrajzi területeken, segítve a több szervezetet a Zero Trust biztonság elfogadásában. Stratégiai partnerségek: A felhőszolgáltatókkal, rendszerintegrátorokkal és technológiai partnerekkel való partnerségünk bővítése és elmélyítése az ökoszisztémánk javítása érdekében. Megfelelőségi automatizálás: Több megfelelőségi keretrendszer támogatása és további automatizált bizonyítékgyűjtés és jelentés GRC modulunkon belül. Közösségi növekedés: Továbbra is ápoljuk a KubeArmor közösséget, és ösztönözzük a nyílt forráskódú futtatási idő biztonságának elfogadását.

2024 őrült volt, az új technológiákkal és a geopolitikai ingadozásokkal.Milyen hatást gyakorolnak ezek az induló vállalkozásokra és az egész iparra?

A 2024-es év valóban átalakító volt.





Új Tech (GenAI): A GenAI robbanása kettős kard volt. Ez óriási lehetőségeket teremtett a támadók számára (AI-támadások, új sebezhetőségek az AI modellekben), hanem a védők számára is (AI-vezérelt fenyegetések észlelése, biztonsági automatizálás). Az AccuKnox számára ez érvényesítette az AI-biztonságba való korai befektetésünket a ModelKnox-szal, és arra ösztönözött minket, hogy tovább integráljuk az AI-t az alapvető CNAPP-be a fokozott hatékonyság érdekében (mint az AskAda co-pilotunk).





Geopolitika: A megnövekedett geopolitikai feszültségek közvetlenül a kiberháború, a kémkedés és a kritikus infrastruktúrák elleni támadások fokozódásához vezetnek.Ez növeli a robusztus, ellenálló biztonsági pozíciók, például a Zero Trust fontosságát.Az AccuKnox számára hangsúlyozza az inline megelőzési képességek szükségességét és a különböző telepítési modellek támogatását, beleértve az érzékeny ágazatok léghiányos környezetét is.Az iparág egyre nagyobb igényt lát olyan megoldásokra, amelyek magas szintű biztosítékot és védelmet nyújtanak a kifinomult állami támogatott fenyegetésekkel szemben.





Alkalmazkodásunk során felgyorsítottuk a ModelKnox útitervünket, megerősítettük alapplatformunk ellenálló képességét, és hangsúlyoztuk a Zero Trust elveket, amelyek elengedhetetlenek egy ilyen volatilis környezetben.

Szeretnénk visszajelzéseit a HackerNoon-ról, mint technológiai kiadványról!

A HackerNoon tapasztalataink nagyon pozitívak voltak. Ez egy értékes platform, amely következetesen betekintést nyújt a technológusok, a fejlesztők és a startup-rajongók számára. Értékeljük a gyakorlati, mélyreható cikkekre való összpontosítását és a technológiai spektrumon átnyúló hangok erősítésében betöltött szerepét. Az „Év Startupjai” díjprogram egy fantasztikus kezdeményezés, amely világossá teszi a globálisan feltörekvő vállalkozásokat, és elősegíti a közösség érzését. Hálásak vagyunk a láthatóságért és az elismerésért, amit a HackerNoon nyújt.

Van olyan bölcsesség, amit szívesen megosztanál velünk?

A technológia és a kiberbiztonság gyorsan fejlődő világában fáradhatatlanul összpontosítson az alapvető ügyfélproblémák megoldására innovatív, robusztus megoldásokkal. Elfogadja a bonyolultságot – gyakran a legnehezebb problémák a leginkább jutalmazóak a megoldáshoz és a legvédhetőbb értéket teremteni. Építsen egy szenvedélyes csapatot, amely összhangban van a jövőképével, figyelmesen hallgatja meg ügyfeleit, és soha ne becsülje alá a közösség és az átláthatóság erejét, különösen akkor, ha a nyílt forráskódot használja.

