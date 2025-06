Conoce a AccuKnox, miembro de Park Ridge, Illinois y Momentum 10 de ciberseguridad

¡Felicitaciones por formar parte de Momentum 10, la elite de las 10 mejores startups que demostraron un verdadero impulso y progreso excepcional en el año 2024.La serie de entrevistas de Momentum 10 se profundizará en los viajes únicos y las poderosas bases que impulsan a sus startups a la cima en la campaña Startups of The Year 2024!

Congratulations on being a part of the Momentum 10, the elite top 10 startups who demonstrated truly exceptional drive and progress in the year 2024. The Momentum 10 Interview Series will delve into the unique journeys and powerful foundations propelling your startups to the top in the 2024 Startups of The Year campaign!





Enlace al premio

Enlace al premio

Cuéntanos sobre ti.

AccuKnox proporciona la plataforma de protección de aplicaciones nativas Zero Trust Cloud (CNAPP) más completa de la industria. Nacido de una asociación con el SRI (Stanford Research Institute) y construido sobre poderosas fundaciones de código abierto como KubeArmor, nuestra misión es proporcionar seguridad perfecta y robusta desde el desarrollo de código hasta el tiempo de ejecución en la nube. Imaginamos un mundo donde las organizaciones puedan innovar con confianza en la nube, sabiendo que sus aplicaciones y datos están protegidos por medidas de seguridad proactivas e inline en las nubes públicas (AWS, Azure, GCP, Oracle), nubes privadas (OpenShift, VMware, OpenStack), Kubernetes, VMs, metal desnudo, y que se extienden a las cargas de trabajo Edge/IoT

Cuéntanos cómo su startup está cambiando el mundo.

El cambio a la nube, contenedores y microservicios ha creado una complejidad sin precedentes y ha ampliado drásticamente la superficie de ataque. AccuKnox está cambiando el mundo simplificando y reforzando fundamentalmente la forma en que las organizaciones protegen estos entornos modernos. Substituimos las herramientas de seguridad fragmentadas y los enfoques reactivos con una plataforma unificada, impulsada por la IA, que proporciona visibilidad integral y protección proactiva de confianza cero a lo largo de todo el ciclo de vida de las aplicaciones ("build to runtime"). Nuestro objetivo final es capacitar a las organizaciones, desde empresas globales hasta innovatores nativos de la nube, para acelerar su transformación digital de forma segura, proteger los datos críticos e infraestructuras, garantizar el cumplimiento continuo y reducir significativ

¿Qué te distingue de la competencia?

Varios diferenciadores clave separan AccuKnox:





True Zero Trust Runtime Security: Unlike many solutions that focus primarily on post-attack detection, AccuKnox delivers inline, preventative security powered by technologies like eBPF and Linux Security Modules (LSM) via our open-source engine, KubeArmor. We enforce the least-permissive posture automatically.

Integrated Code-to-Cloud Platform: We uniquely combine Application Security Posture Management (ASPM) with a full-suite CNAPP (CSPM, CWPP, KSPM, KIEM, API Security) in a single pane of glass. This eliminates tool sprawl, reduces friction between security and development teams, and provides holistic visibility.

Comprehensive Workload Support: We protect modern and traditional workloads across virtually any environment: public/private clouds, Kubernetes, VMs, bare metal, and emerging areas like Edge/IoT, 5G, and AI/ML (with ModelKnox).

AI-Powered Security: We leverage GenAI (AskAda co-pilot) to enhance security operations and offer specialized solutions like ModelKnox to secure the entire AI/ML pipeline, including automated red teaming and LLM prompt firewalls.

Open Source Core: Our foundation in KubeArmor (over 1 million downloads) fosters trust, transparency, and community collaboration, ensuring our technology is robust and widely adopted.

Flexible Deployment: We offer SaaS, managed (OEM/MSSP), hybrid, and fully on-premises/air-gapped deployment models to meet diverse customer security and regulatory needs.

¿Qué significa para ti estar en el Momentum 10?

Ser reconocido en el HackerNoon Momentum 10, especialmente alcanzando el cuarto lugar entre las formidables startups en Park Ridge, es un enorme honor y validación para todo el equipo de AccuKnox. Significa que la comunidad técnica y los observadores de la industria reconocen la importancia crítica de nuestra misión y la innovación que traemos a la seguridad en la nube.

¿Qué es lo que te gusta de tu equipo, y por qué eres tú el que se plantea esta misión?

Me encanta la intransigente curiosidad intelectual y el espíritu colaborativo de nuestro equipo.Tenemos una profunda experiencia que abarca la ciberseguridad, la infraestructura en la nube, el código abierto y la IA/ML, derivados de las raíces.Elequipo para esta misión es nuestro compromiso compartido para resolver lamás duroComenzamos con la seguridad en tiempo de ejecución, posiblemente el aspecto más desafiante, y construimos hacia afuera basándose en las necesidades reales de los clientes.La innovación se fomenta a través de una cultura de diálogo abierto, abrazando los desafíos, centrándose en el cliente (como se destaca en nuestro enfoque detallado en la guía AppSec+CloudSec), y aprovechando nuestras raíces de código abierto con KubeArmor para interactuar con la comunidad de seguridad más amplia.

Mirando hacia atrás, ¿cuál fue el mayor punto de inflexión para tu startup?

El mayor punto de inflexión fue lograr una trayectoria y validación significativa con nuestro motor KubeArmor de código abierto para la seguridad en tiempo de ejecución de Kubernetes. Este éxito no solo validó nuestro enfoque de prevención en línea con el uso de eBPF/LSM, sino que se convirtió en la base sobre la cual construimos toda la plataforma AccuKnox CNAPP. Escuchar atentamente a los primeros usuarios y clientes de KubeArmor reveló sus luchas más amplias con la seguridad estática (CSPM) y la integración de la seguridad de aplicaciones (ASPM). Comprender que podríamos resolver estos problemas adyacentes integrándolos alrededor de nuestro fuerte núcleo de tiempo de ejecución fue la visión clave. Esto nos permitió evolucionar de una solución de punto a una plataforma integral, alcanzando el mercado de productos adecu





La lección aprendida fue inestimable: resuelva un problema crítico y complejo excepcionalmente bien primero, luego deje que las necesidades del cliente guíen su expansión en una solución holística.

¿Qué lección valiosa aprendiste este año que pasarías a otras startups?

La lección más valiosa de 2024 es la innegable necesidad deConsolidación de la plataformayProactiva, defensa en tiempo de ejecuciónen ciberseguridad. El volumen, la velocidad y la sofisticación de las amenazas, amplificadas por la IA, han hecho insuficientes las herramientas de seguridad silados y las estrategias basadas en la detección pura. Los clientes se están ahogando en las alertas y luchando con las brechas de integración. La lección para otras startups, especialmente en seguridad, es pensar de forma holística desde el primer día.yproporcionar una protección robusta donde se ejecutan las aplicaciones (derecha al escudo). Mirando hacia 2025, estamos duplicando este enfoque de la plataforma, mejorando las capacidades impulsadas por la IA (ambasUsopara mejorar la seguridad ySeguridadLa propia IA con ModelKnox), y la profundización de las integraciones para proporcionar una seguridad sin problemas y automatizada de Zero Trust.

¿Cómo prevé que su industria evolucione en los próximos años, y cómo va a seguir adelante su startup?

La industria de la seguridad en la nube se está consolidando rápidamente en torno a las plataformas CNAPP, alejándose de las soluciones de punto. Zero Trust está cambiando de un buzzword a un imperativo arquitectónico. También vemos el surgimiento crítico de la seguridad AI/ML como una disciplina distinta y vital. Además, la convergencia de Cloud, Edge y 5G requiere soluciones de seguridad que abarquen estos límites.





AccuKnox is poised to stay ahead because:

Anticipamos la consolidación de CNAPP y construimos una plataforma integrada desde el principio. Nuestra fundación en la seguridad de tiempo de ejecución de Zero Trust (KubeArmor) nos da una ventaja significativa sobre los competidores que se han enfocado en el tiempo de ejecución más tarde. Somos pioneros en la seguridad de IA/ML con ModelKnox, abordando una necesidad crítica del futuro hoy. Nuestra plataforma está diseñada para entornos híbridos y multi-cloud, incluyendo la infraestructura Edge y 5G. Nuestro compromiso con el código abierto y la innovación continua basada en los comentarios de los clientes nos mantiene alineados con las necesidades del mundo real y las amenazas emergentes.

¿Cómo pretende usted o su empresa llevar adelante las 10 inspiraciones de Momentum en 2025?

Como miembro de HackerNoon Momentum 10, pretendemos aprovechar este reconocimiento para amplificar aún más la importancia de la seguridad proactiva y de confianza cero dentro de la industria.





Compartir Conocimiento: Aumentar nuestras contribuciones a través de artículos, webinars y compromiso de la comunidad (incluyendo en plataformas como HackerNoon) para compartir mejores prácticas e insights sobre la implementación de estrategias eficaces de CNAPP y Zero Trust. Campeón de la innovación: Sigue empujando la carpeta en áreas como la seguridad en tiempo de ejecución, la seguridad de la IA (ModelKnox) y la seguridad 5G, demostrando el liderazgo. Foster Collaboration: Fortalecer nuestras contribuciones de código abierto (KubeArmor) y construir asociaciones más profundas para crear un ecosistema más seguro para todos. Liderar por ejemplo: Demostrar los beneficios tangibles (eficiencia, reducción de riesgos, cumplimiento) que las organizaciones logran al adoptar nuestra plataforma integrada, inspirando a otros a ir más allá de los modelos de seguridad antiguos.

¿Qué objetivos espera alcanzar en 2025?

En 2025, AccuKnox se centra en varios objetivos clave:





Mejora de la plataforma: profundiza la integración y la correlación entre nuestros módulos ASPM, CSPM y CWPP para un contexto más rico y una reparación más rápida. Liderazgo en seguridad de IA: Ampliar significativamente las capacidades de ModelKnox, estableciéndolo como la solución ideal para proteger las tuberías de IA/ML y las implementaciones contra las amenazas emergentes. Expansión del mercado: Crecer nuestra base de clientes en las principales verticales y geografias, ayudando a que más organizaciones adopten la seguridad Zero Trust. Ampliar y profundizar nuestras asociaciones con proveedores de nube, integradores de sistemas y socios tecnológicos para mejorar nuestro ecosistema. Automatización de la conformidad: añade soporte para más marcos de conformidad y automatiza aún más la recopilación de evidencias y la notificación dentro de nuestro módulo de GRC. Crecimiento de la comunidad: Continuar alimentando la comunidad de KubeArmor y impulsando la adopción de la seguridad de tiempo de ejecución de código abierto.

2024 ha sido loco, con todas las nuevas tecnologías, y todas las fluctuaciones geopolíticas. ¿Cuáles son los impactos de esto para su startup, y para su industria en su conjunto?

El 2024 fue realmente transformador.





Nueva Tecnología (GenAI): La explosión de GenAI ha sido una espada de doble raíz. ha creado inmensas oportunidades para los atacantes (ataques alimentados por IA, nuevas vulnerabilidades en los modelos de IA) pero también para los defensores (detección de amenazas impulsadas por IA, automatización de seguridad). Para AccuKnox, esto validó nuestra inversión inicial en seguridad de IA con ModelKnox y nos impulsó a integrar la IA más adelante en nuestro núcleo CNAPP para mejorar la eficiencia (como nuestro co-piloto AskAda).





Geopolítica: Las tensiones geopolíticas aumentadas se traducen directamente en un aumento de la guerra cibernética, la espionaje y los ataques a infraestructuras críticas. Esto eleva la importancia de posturas de seguridad robustas y resilientes como Zero Trust. Para AccuKnox, subraya la necesidad de nuestras capacidades de prevención en línea y el apoyo a diversos modelos de despliegue, incluyendo entornos con brechas en el aire para sectores sensibles.





Nuestra adaptación incluyó acelerar nuestro mapa de ruta ModelKnox, fortalecer la resiliencia de nuestra plataforma principal y enfatizar los principios de confianza cero que son esenciales en un paisaje tan volátil.

Nos encantaría su feedback sobre HackerNoon como una publicación de tecnología! ¿Cómo ha sido su experiencia con nosotros?

Nuestra experiencia con HackerNoon ha sido muy positiva. Es una plataforma valiosa que constantemente proporciona contenido insignificante para tecnologistas, desarrolladores y entusiastas de startups. Apreciamos su enfoque en artículos prácticos y en profundidad y su papel en amplificar las voces de todo el espectro tecnológico. El programa de premios "Startups of the Year" es una iniciativa fantástica que ilumina a las empresas emergentes a nivel mundial y fomenta un sentido de comunidad.

¿Algunas palabras de sabiduría que te gustaría compartir con nosotros?

En el mundo en rápida evolución de la tecnología y la ciberseguridad, concéntrese incansablemente en resolver problemas fundamentales de los clientes con soluciones innovadoras y robustas. Abrazar la complejidad – a menudo, los problemas más difíciles son los más recompensadores para resolver y crear el valor más defensible.Construye un equipo apasionado alineado con su visión, escuche atentamente a sus clientes y nunca subestime el poder de la comunidad y la transparencia, especialmente si aprovecha el código abierto.

Las Startups del Año de HackerNoon Startups of The Year 2024 es el evento líder de HackerNoon que celebra las startups, la tecnología y el espíritu de innovación. Actualmente, en su tercera iteración, el prestigioso premio de Internet reconoce y celebra las startups tecnológicas de todas las formas y tamaños. Este año, más de 150.000 entidades de más de 4200 ciudades, 6 continentes y 100 industrias participarán en una campaña para ser coronadas la mejor startup del año! En los últimos años se han emitido millones de votos, y se han escrito muchas historias sobre estas startups audaces y emergentes.

Los ganadores recibirán una entrevista gratuita en HackerNoon y un Evergreen Tech Company Newsspage. Visita nuestra página de FAQ para saber más.

Descarga nuestros activos de diseño aquí.

Consulta aquí las startups de Merch Shop del año. HackerNoon’s Startups of the Year es una oportunidad de marca diferente a cualquier otra. Ya sea que tu objetivo sea la conciencia de la marca o la generación de líderes, HackerNoon ha curado paquetes amigables a las startups para resolver tus retos de marketing. Conozca a nuestros patrocinadores: En Wellfound, no somos sólo una junta de empleo, somos el lugar donde los mejores talentos de startup y las compañías más emocionantes del mundo se conectan para construir el futuro.

Concepto: Concepto es confiado y amado por miles de startups como su espacio de trabajo conectado, desde la construcción de mapas de productos hasta el seguimiento de la recaudación de fondos. Pruebe Concepto con IA ilimitada, GRATUITO durante hasta 6 meses, para construir y escalar su empresa con una herramienta poderosa.

Hubspot: Si está buscando una plataforma CRM inteligente que satisfaga las necesidades de las pequeñas empresas, no busque más que HubSpot. Conecte sin problemas sus datos, equipos y clientes en una plataforma escalable fácil de usar que crece con su negocio. Bright Data: Las startups que aprovechan los datos de la web pública pueden tomar decisiones más rápidas, basadas en datos, dándoles una ventaja competitiva.Con la recopilación de datos web escalable de Bright Data, las empresas pueden crecer de una pequeña operación a una empresa al aprovechar las ideas en cada etapa.

Algolia: Algolia NeuralSearch es la única plataforma de búsqueda y descubrimiento de IA del mundo que combina poderosas palabras clave y procesamiento de lenguaje natural en una única API.

Las Startups del Año de HackerNoon

Startups del año 2024HackerNoon es el evento líder impulsado por la comunidad de HackerNoon que celebra las startups, la tecnología y el espíritu de innovación. Actualmente, en su tercera iteración, el prestigioso premio de Internet reconoce y celebra las startups tecnológicas de todas las formas y tamaños. Este año, más de 150.000 entidades de más de 4200 ciudades, 6 continentes y 100 industrias participarán en una campaña para ser coronadas la mejor startup del año!Muchas historiasSe han escrito sobre estas startups atrevidas y emergentes.





Los ganadores recibirán una entrevista gratuita en HackerNoon y un Evergreen Tech Company Newsspage.

Visita nuestra página de FAQ para saber más.





Descarga nuestros activos de diseño aquí.





Consulta aquí las startups de Merch Shop del año.

HackerNoon’s Startups of the Year es una oportunidad de marca diferente a cualquier otra. Ya sea que tu objetivo sea la conciencia de la marca o la generación de líderes, HackerNoon ha curado paquetes amigables a las startups para resolver tus retos de marketing.

Meet our sponsors:

En Wellfound, no somos sólo una junta de empleo, somos el lugar donde los mejores talentos de startup y las compañías más emocionantes del mundo se conectan para construir el futuro.





Notion:La idea es confiada y amada por miles de startups como su espacio de trabajo conectado, desde la construcción de mapas de ruta de productos hasta el seguimiento de la recaudación de fondos.Try Notion with unlimited AI, FREE for up to 6 months, para construir y escalar su empresa con una herramienta poderosa. Obtenga su oferta ahora!





Hubspot: Si está buscando una plataforma CRM inteligente que satisfaga las necesidades de las pequeñas empresas, no busque más que HubSpot. Conecte sin problemas sus datos, equipos y clientes en una plataforma escalable fácil de usar que crece con su negocio.

Bright Data:Las startups que aprovechan los datos de la web pública pueden tomar decisiones más rápidas y basadas en datos, lo que les da una ventaja competitiva.Recopilación de datos web escalables de Bright Data, las empresas pueden crecer de una pequeña operación a una empresa aprovechando las perspectivas en cada etapa.





Algolia:Algolia NeuralSearch es la única en el mundoPlataforma de búsqueda y descubrimiento de IAcombinación de poderosas palabras clave y procesamiento de lenguaje natural en una única API.