Új történelem

Hogyan Muruganandan Durai Raj egységesített elszigetelt rendszerek egy Fortune 100 gyártó

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - Hogyan Muruganandan Durai Raj egységesített elszigetelt rendszerek egy Fortune 100 gyártó
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesTudj meg többet

HOZZÁSZÓLÁSOK

avatar

HANG TAGOK

data-science#sap-integration#muruganandan-durai-raj#data-synchronization#cross-system-automation#secure-erp-integration#industry-4.0-sap-solutions#sap-plm-innovation#good-company

EZT A CIKKET BEMUTATTA

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories