Uusi historia

Miten Muruganandan Durai Raj yhdisti eristettyjä järjestelmiä Fortune 100 -valmistajalle

by
bySanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

2025/10/29
featured image - Miten Muruganandan Durai Raj yhdisti eristettyjä järjestelmiä Fortune 100 -valmistajalle
Sanya Kapoor

About Author

Sanya Kapoor HackerNoon profile picture
Sanya Kapoor@sanya_kapoor

Expert Tech writer and Reporter

Read my storiesLisätietoja

KOMMENTIT

avatar

RIPUTA TAGSIA

data-science#sap-integration#muruganandan-durai-raj#data-synchronization#cross-system-automation#secure-erp-integration#industry-4.0-sap-solutions#sap-plm-innovation#good-company

TÄMÄ ARTIKKELI ESITETTIIN

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories