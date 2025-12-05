Forradalmasítja az ellátási lánc tervezését az AI-val: gépi tanulás és ügynöki keretek

Azt hiszed, hogy minden rendben van, és akkor itt jön ez a lánc vonatok áruk és polcok a tetején és boldog ügyfél és szinte szabadon lélegezni, abban az esetben, ha valami rosszul megy. Ez az, amit tanúja volt a tervezés az ellátási láncok az évek során. kap a tervek, a legjobb van, fel, és várni, és felkészülni a támadásra. Azonban az elmúlt néhány évben nem volt ez így. Nem pontosan olyan nyilvánvaló, de amikor csak úgy történik, hogy benne van, akkor tényleg eljön hozzád. A tervezés már nem tűnik olyannak, mint egyfajta találgatás - legalábbis azokkal a csapatokkal kapcsolatban, amelyek az AI és a gépi tanulás alapjaival rendelkező újabb rendszereken alapulnak. Smarter, Quicker, and Just a Bit Sneaky Okosabb, gyorsabb és csak egy kicsit szelídebb A legkívánatosabb mesterséges intelligencia-rendszerek nem bosszantóak, és amit észrevettem, hogy nem jönnek a dashboard-jelentések vagy a drámai jelentések artikulációjának fényébe. Ők figyelik a szállításokat, a megrendeléseket, a tendenciákat, a késedelmeket, a követelések félreértéseit – mindazokat a kis mozgó kerekeket, amelyeket a legtöbb mester tervezőnek követnie kellett. Amikor a második kezek vagy akár a szemek vagy mindkettő elkezdenek jönni, és amikor valami elkezd kimaradni az órából, azt mondják neked, hogy a lassú beszállítók növekednek, vagy hogy egy szezonális vihar közeledik, hogy fújjon, azt teszik. What’s Under the Hood Mi van a kapu alatt A gépi tanulás a kulcs mindehhez. Így fogalmazom meg, hogy ez a rendszer működhet, még akkor is, ha nem vagyok mérnök. Mindazonáltal úgy gondolom, hogy ez a rendszer nyomon követi, mi történt már, mi történik, és mi kell történnie később. És ezt óránként, napról napra teszi, és nem tűnik fáradtnak az üzletből vagy a humorból. Nem mindig tökéletes, de nem kell. Csak korai szakaszban kell felvenni a problémákat, előre egy emberi lényt - és gyakrabban, mint nem. Az én esetemben volt egy tapasztalatom, amely szerint az egyik kiskereskedő rendszere tudta, hogy az azonos termék online keresési információiban kisebb eltérések voltak. Senki sem vette észre. De a rendszer proaktív lépése az előrejelzés javítására további termékek megrendelésével helyes volt, és a következő héten nem lett volna készlet, ellentétben azzal, ami valójában történt. Still a Human Game Még mindig emberi játék Ez az egyik dolog, ami elveszett a hype. Emberi lények azok, akik a középső szakaszban maradnak. Nagy tervek nem állapítják meg az ilyen rendszerek. Ehelyett tanácsadóknak tekinthetők, és képesek szűrni a számukra rendelkezésre álló több ezer adatpontot, és eljuttatják a szűrt verzióját. Ez a megjegyzésük: „Hé, ez a beszállító nem lépést tart az időkkel. fogunk változtatni?” Vagy, „Itt, fizetünk magas jövő héten, hacsak nem foglalunk szállítmányt.” Egyszerűen csak ez: hogy ezúttal nem fogsz aggódni, hogy megpróbálod visszahozni a dolgokat a pályára. Élni, nem maradni A legfontosabb változás az időzítés. A tervezés tervezett volt. heti találkozók. havi célok. negyedéves felülvizsgálatok. Most? Állandó. Élőben van. A rendszer nyomon követi az egészet 24/7-ig, és nem várja meg a hétfő reggelt, hogy riasztást alakítson ki. És amikor mindenki összekapcsolódik – beszállítói webhelyek, logisztikai alkalmazások, raktárak – ha változás történik, akkor mindenki tudni fogja. Better Prepared, Not Just Faster Jobban felkészült, nem csak gyorsabban Azt is észrevettem, hogy a vállalatok órákon belül, nem napokon belül képesek voltak felállni. Ez nem szerencse. Ennek oka az, hogy ezek a rendszerek kifejlesztésével a sebesség kialakul, szem előtt tartva, hogy az ellenálló képesség is kialakul. Nemcsak gyorsabban utaznak, hanem okosabbak is lesznek. És a háttérben, ők is segít a borotválkozás a zsír, szállítás olcsóbb, és válassza ki a beszállítók csökkent lábnyom. Peeking Ahead Peeking előre Az emberek mindig azt kérdezik tőlem, hogy mi lesz a következő.Megmondom, hogy mindent tudok?Nem. De ami az én esetemet illeti, a jövő a láthatatlan segítőket hozza létre. Mesterséges intelligencia, amelyben a beszéd nem szükséges - a teherautóba telepített rendszerben, vagy egy raktárba telepített érzékelőben. Vannak robotok, akik beszélnek, és megoldották a problémáidat, mielőtt még hallottál volna arról, hogy mi történik veled. Nincs fanfare. Nincs nagy indítási esemény. Csak simább műveletek. Jobb margók. Kevesebb fejfájás. Bottom Line alsó vonal Ez egy olyan élet, amelyet nehéz fenntartani, ha folytatod az előző év számát, és remélem, hogy semmi sem megy rosszul. Azonban ez nem az, hogy félsz használni ezeket a modernebb, mesterséges intelligenciával működő eszközöket. Kicsit kevesebb tűzoltás. Kicsit több ellenőrzés. Ez az, amiről nem beszélnek elég hangosan, nem egy címlapot, bölcsebb döntéseket hoznak napról napra. \n \n Ezt a történetet Sanya Kapoor osztotta meg a HackerNoon Business Blogging Program keretében.