NFT Paris 2025 Review: Csodálatos esemény, de bevezetik a normákat? Dolgunk van

Idén először volt szerencsém részt venni az NFT Paris 2025- ön [1] , amelyre a La Grande Halle de la Villette-ben (nyilvánvalóan Párizsban) került sor február 13. és 14. között. A várható 20 000 résztvevővel, 150 standdal, 400 előadó előadásával és több mint 200 kísérőrendezvénnyel az esemény hatalmasnak ígérkezett – és én az egész közepén voltam.





Mivel korábban több kriptokonferencián is részt vettem, de soha nem látogattam meg az NFT Paris-t, magasak voltak az elvárásaim. Bár nincs különösebb kapcsolatom az NFT-játékkal (inkább DeFi-s srác vagyok), kíváncsi voltam az eseményre és a különböző NFT-közösségekre. Nagyon szórakoztató volt, mivel az NFT-k mögött rejlő közösségi szempont valóban felismerhető a való életben, és összehozza az embereket. Például a Pudgy Penguins [2] egyfajta Iglót állított fel, amelybe csak a Pudgy Penguin NFT-tulajdonosai léphettek be és kaphattak finomságokat. Jó ötlet. Az NFT Paris azonban nem csak az NFT-ről szólt (bár a név is ezt mondja), hanem a Real World Assets-ről (RWA), a Bitcoin Ordinals-ról és az AI-ról is tárgyaltak. A tokenizációról és az RWA-król szóló panelek különösen vonzóak voltak számomra, mivel szeretem ezt a témát, és ezen a területen dolgozom, a Stellar Foundation, a VanEck, a Société Générale és mások nehézsúlyú előadóival. A standok lenyűgözőek voltak (és tele voltak finomságokkal, és az istenit imádom ezeket a finomságokat), de mint mindig, most is a legfontosabb a web3 barátokkal, építőkkel és hasonló gondolkodású emberekkel való kapcsolattartás volt. Ezeken a beszélgetéseken átérezheti az ökoszisztéma lüktetését, és többet megtudhat az aktuális kihívásokról és trendekről.

Pozitív kulcskivonat: Haladás és innováció

A web3 fejlesztése él és virágzik – különösen a tokenizáció körül. Izgalmas látni, hogy ez a koncepció egyre nagyobb teret nyer. A téma körüli évek bizonytalansága után látható az érdeklődés növekedése; elsősorban a nagy pénzintézetek étvágya táplálta. Ez határozottan egy olyan tendencia, amely véleményem szerint marad. Az egyik kiemelkedő pillanat számomra az volt, hogy megismertem a BitcoinOS [3] ZK-Proofs implementációját a Bitcoinon. Fogalmam sem volt, hogy ez lehetséges – őszintén lenyűgözött. Az építők, akik „véletlenül” ott voltak, amikor elnyerték a standjukat, hihetetlenül kedvesek voltak, és részletesen bevezettek a témába (és felajánlottak egy pólót, még egyszer köszönöm). Erről szólnak ezek a konferenciák is: az új projektek megismerése és fejlődésük nyomon követése. Meg kell még említeni a Rekt marketingzsenijét [4]! A márkajelzésük elárasztotta az eseményt, amikor éppen ízesített vizet adtak ki, amelyeket beszkennelhettek, hogy tokeneket szerezzenek – ez egy mesterkurzus a kriptomarketingről, és bemutatja, milyen egyszerű lehet felkelteni az emberek érdeklődését a projektje iránt. A bevezetés kiemelkedő pillanata, ellentétben azzal, ami ezután következik.

A bevezetési probléma: egy elszalasztott lehetőség

Most egy kevésbé pozitív kivonatról: Az új emberek web3-ba való bevonása még mindig hosszú út áll előttünk. Hadd osszam meg veletek egy személyes tapasztalatomat. Egy NFT Paris rendezvényen vettem részt a barátnőmmel és két barátommal – egyiküknek sincs kapcsolata a web3-mal. Úgy gondoltam, hogy egy NFT témájú vernisszázs ideális bevezetés lenne az NFT-be és a web3-ba, tökéletes egyensúlyt biztosít a valós élmény és a web3 érintés között. Különösen az NFT-k kontextusában a művészeti galériának tökéletesnek kell lennie. Az esemény ingyenes NFT-ket ígért QR-kód verés útján – tökéletes első élmény (legalábbis így gondoltam).





Mi történt valójában, miután elmagyaráztam nekik, hogy egyszerűen le kell szkennelni a QR-kódot a pénztárcájával, majd megverni az NFT-t, és örökre a pénztárcájában marad:





Beolvastam a QR-kódot a többláncos pénztárcámmal – de kiderült, hogy nem támogatja a pénzveréshez használt Etherlink [5] blokkláncot. Váltottam a Coinbase Walletre, amit aztán ajánlottak nekem (szerencsére már telepítve van), és újra beolvastam. Ezúttal a pénztárca csatlakozott a dApp-hoz, de amikor megpróbáltam a pénzverést, hibaüzenetet kaptam: „Engedélyezőlistára kell kerülnie”. Így hát meg kellett keresnem valakit, aki a művészeti galériában dolgozik, hogy felvegyen az engedélyezési listára. Addigra a barátaim az élmény felénél elvesztették érdeklődésüket. A folyamat túl nehézkes volt valamihez, amit amúgy sem tartottak nagyra – egy ingyenes NFT-hez.



És őszintén? Nem hibáztatom őket. Ha már nem ismerkedtem volna a web3-mal, ez a kellemetlen folyamat engem is kikapcsolt volna. Ez a tapasztalat megerősítette véleményemet: a beépítésnek zökkenőmentesnek kell lennie . A web3-alkalmazásoknak előnyben kell részesíteniük a felhasználói élményt, hogy még a titkosítást nem ismerők is súrlódás nélkül kommunikálhassanak egymással. Amíg nem javítjuk ezt a problémát, a „normák” bevezetése továbbra is a web3 egyik legnagyobb kihívása marad. Ez egy viszonylag logikus következtetés, mivel a jelenlegi Internetről már tudjuk, hogy ha egy folyamat nem egyszerű, akkor a felhasználó megtartása rendkívül csökken. Hozzászoktunk a kényelemhez és az egyszerűséghez, és a tökéletes web3 élménynek ezt is biztosítania kell.

Végső gondolatok: egy nagyszerű esemény, amely kiemeli a trendeket és a kihívásokat

Az egyértelműség kedvéért, ez az egyetlen frusztráló élmény nem határozza meg az NFT Paris egészét – elképesztően jól éreztem magam a térben élő barátaimmal, és az NFT Paris szórakoztató volt. Összehasonlítva más kriptokonferenciákkal, amelyeken részt vettem, ez kevésbé volt formális, és inkább a szórakozás, a jó hangulat és a közösségépítés körül forgott – üdvözlendő változás az olyan iparág-központú konferenciákhoz, mint a Tokenization Summit. Mindenesetre a konferencia még jobban feldobott a 2025-ös Paris Blockchain Week kapcsán, amelyre még mindig reménykedem, hogy sikerül jegyet kapnom (srácok, egy alapos áttekintés következik).





Az NFT Paris jó emlékeztető volt arra, meddig jutottunk el, és meddig kell még tennünk ahhoz, hogy a web3 valóban mindenki számára elérhető legyen. A mai világban az emberek zökkenőmentes felhasználói élményt várnak el. A web3-ban tapasztalható súrlódások (bevallottan gyakran) nagy gátat szabnak az elfogadásnak – és az olyan eseményeknek, mint az NFT Paris kellene a vezető szerepet bemutatnia, milyen egyszerű és kifizetődő lehet a web3. Ha tömeges alkalmazást akarunk, akkor olyan dApp-kra és infrastruktúrára van szükségünk, amelyek hibátlan első benyomást nyújtanak az új felhasználók számára. Ellenkező esetben sok ember egyetlen interakciója a titkosítással a központosított cserékre korlátozódik – ez rosszul tükrözi azt, amit a web3 valójában képvisel. Az NFT Paris emlékeztetett arra, hogy miért szeretem ezt a teret – de arra is, hogy miért van még tennivalónk, és talán arra, hogy mire kellene jobban összpontosítanunk.





Járt már az NFT Paris-on vagy más kriptokonferencián? Ossza meg tapasztalatait! És közületek kivel fogok találkozni idén a párizsi blokklánc-héten?





Ha érdekelnek ezek a témák, kövess bátran! Cikkeket írok a DeFi-ről, a kripto-ról és bármiről, ami ezzel kapcsolatos. Ha beszélni szeretnél velem, vagy együttműködni szeretnél egy cikken, akkor az X/Twitteren vagy a Bluesky-n is felkereshetsz, a felhasználónevem ott is @Maxo1st.





Üdv, xx

